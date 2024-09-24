Россиян предупредили: В телеэфире будут помехи из-за «солнечной интерференции»

В октябре на телевизионных экранах у жителей России могут возникать помехи и дефекты изображения. Причиной помех станет солнечная интерференция, то есть наложение радиоволн, испускаемых Солнцем, на те, которые передают изображение при телетрансляции.

Временные помехи

В октябре на экранах телевизоров могут возникать короткие помехи. Об этом в конце сентября 2024 г. предупредили в Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

Одна из примет, касающихся телезрителей, это такое явление, как интерференция. Это сезонное явление, когда Солнце, спутник связи и приемная антенна на телебашне выстраиваются на одной линии. Солнце - мощный источник радиосигнала. Оказавшись с ним на одной линии, наземный ретранслятор принимает вместе с сигналом со спутника связи и солнечный сигнал и передает их дальше - на антенны телезрителей. Мощное солнечное радиоизлучение будет фиксироваться с 27 сентября, из-за этого полезный сигнал, принимаемый со спутника, может искажаться. Это может вызывать помехи на телеэкранах, объяснили представители РТРС.

Продолжительность помех составит от нескольких секунд до 22 минут в сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РТРС. Если помехи не пройдут сами, специалисты рекомендуют выключить и через пару минут снова включить телевизор или приставку. Солнечная интерференция - это сезонное явление, добавили в РТРС. Оно может наблюдаться в разных регионах до 21 октября.

Для приемных систем телекомпаний и радиостанций, осуществляющих непосредственную ретрансляцию спутникового сигнала в эфир: во время прохождения Солнца через диаграмму направленности антенны неизбежен срыв приема, так называемый «брак в эфире». На экране телевизора сигнал Солнца выглядит как помеха, «шумы» изображения и звука. В пик солнечной интерференции телепрограммы могут пропадать полностью, но на короткое время (5-20 минут). РТРС тщательно готовится к интерференции и минимизирует ее влияние на работу ретрансляторов. Поэтому большинство пользователей цифрового эфирного телевидения, скорее всего, не заметят признаков интерференции.

График возможных перерывов трансляции телесигнала в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения» трансляции и в «Кабинете телезрителя».

Явление солнечной интерференции

Солнечная интерференция - искажение радиосигнала, принимаемого со спутника, в результате интерференции с излучением Солнца. Солнце, как любая звезда, излучает энергию не только в видимой (световой) части спектра, но и в виде радиоволн, в том числе сантиметрового диапазона. Когда три объекта - приемная спутниковая антенна, спутник, на который она наведена и Солнце - находятся на одной прямой, прием сигналов со спутника становится невозможным. Это происходит из-за того, что сигналы транспондера перекрываются более мощными шумами Солнца. Такое явление наблюдается дважды в год - ранней весной и осенью.

Солнечная интерференция имеет место в пределах

Трех с половиной недель от дней осеннего и весеннего равноденствия (21 марта и 21 сентября). В эти периоды Солнце, совершая свой годовой путь, пересекает плоскость экватора. Солнечная интерференция в феврале, марте и апреле сначала оказывает воздействие на земные приемные станции, расположенные в северных широтах, затем захватывает станции, расположенные южнее.

На экваторе середина периода, в который проявляется солнечная интерференция, приходится точно на день равноденствия - 21 марта. Затем зона интерференции смещается в южное полушарие, и последними влияние интерференции испытывают станции в южных широтах. Для них период солнечной интерференции заканчивается через три с половиной недели после дня весеннего равноденствия. В августе, сентябре и октябре картина меняется на обратную, так как Солнце в это время движется в обратном направлении - из Северного полушария в Южное.

Период интерференции для каждой конкретной станции продолжается чуть более недели. В этот период каждые сутки сказывается интерференция, в начале светового дня для восточных спутников, а также в конце дня для западных.

Изначально интерференция проявляется в виде едва различимых шумов на изображении и звуке, затем день ото дня шумы становятся значительнее, и в середине периода интерференции прием срывается совершенно.

Последние числа февраля и первые числа марта - время весенней солнечной интерференции, а также начало октября и середина октября - время осенней солнечной интерференции для спутниковых приемных станций. В это время Солнце, проходя свой ежедневный путь по небосклону, на некоторое время оказывается на линии спутник - приемная антенна, «попадая» в диаграмму направленности последней.

Солнце является мощным источником электромагнитных излучений во всем диапазоне частот, поэтому во время интерференции прием сигнала со спутника, как правило, невозможен. Это явление наблюдается на протяжении 5-12 дней, от 5 до 15 минут каждый день в одно и то же время. Продолжительность интерференции зависит от диаметра приемной антенны и частотного диапазона.