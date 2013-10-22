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Земля Северное полушарие

Земля - Северное полушарие

СОБЫТИЯ


22.10.2013 Почему в Северном полушарии больше осадков?

еглый взгляд на карту осадков мира показывает, что большинство тропических дождей выпадает именно в Северном полушарии. Так, на атолле Пальмира (6 градусов северной широты) выпадает 444 см осад
16.04.2013 Северное полушарие ждет самое жаркое лето за 600 лет

Согласно исследованию гарвардских ученых, сейчас летом в Северном полушарии Земли намного теплее, чем за 6 предыдущих веков. Чтобы понять современные климатические тенденции, ученые разработали статистическую модель арктической температуры и ее связь
19.10.2010 Ветер в Северном полушарии стихает, итог неясен

ощается лесом и теряет силу. В качестве возможных причин называется также стремительная урбанизация Северного полушария, однако на сегодня не существует математических моделей, учитывающих высо
16.08.2007 На небе Северного полушария вспыхнула новая звезда

Как сообщает сайт американского общества наблюдателей переменных звезд (AAVSO), в созвездии Лисички (Vulpecula, Vul), находящемся вблизи созвездия Лебедя и хорошо видимом в Северном полушарии в это время года, вспыхнула предположительно новая звезда. Координаты звезды - склонение 19:54:24.64, прямое восхождение +20:52:51.9 (эпоха 2000.0). Новая звезда была зарегис
25.03.2002 Комета Икейа-Чанга стала видна на небосводе северного полушария Земли

Комета Йкейа-Чанга, самая яркая со времени появления в 1997 году кометы Хэйла-Бобба, стала хорошо видна на небосводе в северном полушарии Земли. Комета была открыта 1 февраля этого года двумя астрономами-любителями из Японии и Китая, по именам которых она и получила свое наименование. Брайан Марсден из Гарвард-
25.03.2002 Комета Икейа-Чанга стала видна на небосводе северного полушария Земли

Комета Йкейа-Чанга, самая яркая со времени появления в 1997 году кометы Хэйла-Бобба, стала хорошо видна на небосводе в северном полушарии Земли. Комета была открыта 1 февраля этого года двумя астрономами-любителями из Японии и Китая, по именам которых она и получила свое наименование. Брайан Марсден из Гарвард-

Публикаций - 152, упоминаний - 166

Земля и организации, системы, технологии, персоны:

Kometa - Комета 160 12
Галактика - Корпорация 1545 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 4
МегаФон 10742 3
Восход ФГБУ НИИ 721 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 3
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 101 3
РуСат 65 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 2
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
Ракурс НПФ 176 1
Константа - Константа ИТ 51 1
Аксистем - Axistem 25 1
Omnispace 2 1
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 50 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Ростелеком 10948 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
X Corp - Twitter 2938 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Microsoft Corporation 25775 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Lenovo Group 2447 1
Apple Inc 13156 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
ИКС 538 1
HP Inc. 5883 1
9594 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Telegram Group 2940 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Spirit DSP - Спирит Корп 482 1
Canalys 236 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 3
ЦИАН - CIAN 192 2
Lockheed Martin 777 2
Веста 52 2
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
Panasonic Avionics Corporation - PAC 15 1
Таатта АБ 11 1
Levenhuk - Левенгук 5 1
Alfred P. Sloan Foundation - Фонд Альфреда Слоуна 4 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Связной ГК 1401 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Boeing 1031 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Airbnb 101 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
Совкомбанк Совесть 279 1
ЕКА Топливная компания 148 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
CME Group 21 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 33
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Росгвардия - ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 20 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 1
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 34 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
ООН Всемирная туристская организация - ЮНВТО, ВТООН - UNWTO - United Nations World Tourism Organization 5 1
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Caltech Palomar Observatory - Паломарская обсерватория - обсерватория Маунт-Паломар - Samuel Oschin Telescope 15 1
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ASI COSMO-SkyMed - Constellation of Small Satellites for Mediterranean Basin Observation - группировка малых спутников для наблюдений в Средиземноморском бассейне 2 1
NASA OCO - Orbiting Carbon Observatory 1 1
ISRO SHAR - Sriharikota High Altitude Range - Космический центр имени Сатиша Дхавана - Космодром Шрихарикота 27 1
ESA Gaia - Global Astrometric Interferometer for Astrophysics - Гайя, Гея - космический телескоп 4 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 1
Петренко Виктор 2 2
Jones Philip - Джоунз Филипп 2 2
Benjamin Franklin - Франклин Бенджамин 21 2
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Lawrence Kira - Лоуренс Кира 2 2
Mann Michael - Манн Майкл 3 2
Melendez Jorge - Мелендес Джордж 2 2
Marsden Brian - Марсден Брайан 9 2
Гумилев Лев 5 2
Бондаренко Наталья 4 1
Зайцев Валерий 2 1
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Сидоренков Николай 2 1
Камионковский Марк 1 1
Tanase Stefan - Танасе Стефан 4 1
Schneider Philipp - Шнейдер Филипп 1 1
Singh Manmohan - Сингх Манмохан 6 1
Margis Paul - Маргис Пол 3 1
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Pitt Laurence - Питт Лоуренс 4 1
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Matson Robert - Мэтсон Роберт 5 1
Upadhyay Chirag - Чираг Упадхьяй 3 1
Doblhammer-Reiter Gabriele - Добльхаммер-Райтер Габриэлл 1 1
Chen Raymond - Чен Реймонд 7 1
Holmes Edwin - Холмс Эдвин 5 1
Chan Margaret - Чань Маргарет 12 1
Hansen James - Хансен Джеймс 9 1
McEwen Alfred - Макэвен Альфред 4 1
Smith Eric - Смит Эрик 7 1
Цераский Витольд 1 1
Шадаев Максут 1210 1
Черепенников Антон 86 1
Николаев Айсен 57 1
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Рахманов Максим 47 1
Алымов Сергей 25 1
Лещинский Сергей 1 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 87
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 49
Солнечная система - Solar system 2569 45
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Европа 24964 27
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 20
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Япония 13807 11
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Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 9
Венера - планета Солнечной системы 298 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Америка Южная 884 7
Канада 5082 7
Франция - Французская Республика 8177 7
Африка Северная 262 7
Сатурн - Титан (спутник) 533 7
Дания - Гренландия 145 7
Арктика - Северный полюс 184 7
Азия - Азиатский регион 5920 6
Исландия 255 6
Индия - Bharat 5870 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
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Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 5
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 5
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 5
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 5
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
Астрономия - Космос - Перигелий - ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы 46 4
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 4
Молекула - Molecula 1102 4
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 4
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 4
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 479 4
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 213 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Здравоохранение - ОРВИ - H1N1 - серотип вируса гриппа А 113 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 15
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
Nature 832 5
Space Weather 117 5
New Scientist 1448 4
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
ScienceDaily 399 4
Geophysical Research Letters 31 3
Ciel et Espace 2 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Physical Review Letters 164 2
Phys.org 972 2
Future - Space.com 200 2
TerraDaily 141 2
Scientific American 81 2
SpaceWeather 56 2
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 1
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
РИА Новости 1033 1
Медуза - Meduza 48 1
AP - Associated Press 2007 1
Scientific Reports - Nature Scientific Reports 32 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Strategy Analytics 285 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 6
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 5
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 3
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория - Институт небесной механики 27 2
NASA NSSTC - National Space Science and Technology Center - Национальный центр космической науки и технологии США 6 2
Dartmouth College - Дартмутский колледж - Tuck School of Business - Dartmouth Business School 29 2
BU - Boston University - Бостонский университет 63 2
University of Virginia - Виргинский университет 33 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 29 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 1
IceCube - Нейтринная обсерватория - Антарктическая научно-исследовательская станция - Центр астрофизики элементарных частиц 15 1
FMI - Finnish Meteorological Institute - Финский метеорологический институт 4 1
ASU Steward Observatory - Обсерватория Стюарда 4 1
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 33 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 1
University of Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines - Университет Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин 3 1
UvA - Universiteit van Amsterdam - Амстердамский университет - Университет Амстердама 20 1
AWI - Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung - Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера 10 1
University of Wyoming - Университет Вайоминга 4 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
АстроФест - фестиваль любителей астрономии и телескопостроения 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Red Dot Design Award 57 1
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