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Земля
Северное полушарие



25.03.2021 Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево 1
17.11.2020 На глобальном рынке ноутбуков сменился лидер 1
11.07.2017 Туристическая отрасль уходит в облака из-за нагрузок в пиковые сезоны 1
03.08.2015 Последние мамонты жили под Новосибирском 1
30.06.2015 Идеальный свет карманного размера 1
22.10.2013 Почему в Северном полушарии больше осадков? 5
26.09.2013 Астрономы-любители уже видят комету ISON 1
21.08.2013 Cолнечный выброс движется в сторону Земли 1
02.08.2013 Климат Земли меняется слишком быстро 1
25.07.2013 Фотосинтез можно наблюдать из космоса 1
16.04.2013 Северное полушарие ждет самое жаркое лето за 600 лет 1
09.04.2013 Температура полушарий: "неучтенная" разница грозит засухами и потопами 3
01.03.2013 Погодный экстрим: виноваты огромные атмосферные волны 1
11.01.2013 В системе Веги есть пояс астероидов 1
19.10.2012 На Титане обнаружили "горячую булку" 1
13.06.2012 Глобальное потепление: нас ждут суровые зимы 2
04.06.2012 Кедр сохранил ядерный след тайны 775 года 1
03.05.2012 Глобальное потепление ускоряет цикл осадков 1
03.02.2012 Panasonic Avionics запустил широкополосный доступ через спутник «Ямал-201» 1
07.11.2011 Скрупулезная проверка подтвердила изменчивость альфы 1
11.07.2011 Вселенная родилась вращающейся 2
08.07.2011 Остановится ли Гольфстрим? Страхи проверяются временем 1
02.06.2011 Messenger взглянул на поверхность Меркурия. Фото 1
11.05.2011 Ядерная реакция на Фукусиме продолжается 1
28.02.2011 ООН пытается взять загрязнение атмосферы под контроль 1
19.02.2011 Солнце промахнулось вспышкой. На этот раз 1
14.12.2010 Сегодня ночью на Землю обрушится мощный звездопад 1
19.11.2010 Грипп на носу: чего ждать от ученых? 4
19.10.2010 Ветер в Северном полушарии стихает, итог неясен 2
08.10.2010 Глобальное потепление в первую очередь погубит фауну тропиков 2
28.09.2010 Самолеты убивают 8000 человек ежегодно 2
22.09.2010 Метан на Марсе: следы жизни или вулканизм? 2
07.09.2010 Messenger дотянулся до первых загадок Меркурия 1
28.07.2010 Асимметрия Вселенной: проблема усугубляется 1
08.06.2010 Приближается новая яркая комета 1
02.06.2010 Начался сезон серебристых облаков 1
24.05.2010 Европе обещано жаркое лето 1
04.02.2010 Активность Плутона обескураживает 1
21.12.2009 Мониторинг серебристых облаков из космоса: первые результаты 1
10.12.2009 Алькор оказался двойной звездой 1

Публикаций - 83, упоминаний - 105

Земля упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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