Земля - Северное полушарие

Почему в Северном полушарии больше осадков? еглый взгляд на карту осадков мира показывает, что большинство тропических дождей выпадает именно в Северном полушарии. Так, на атолле Пальмира (6 градусов северной широты) выпадает 444 см осад

Северное полушарие ждет самое жаркое лето за 600 лет Согласно исследованию гарвардских ученых, сейчас летом в Северном полушарии Земли намного теплее, чем за 6 предыдущих веков. Чтобы понять современные климатические тенденции, ученые разработали статистическую модель арктической температуры и ее связь

Ветер в Северном полушарии стихает, итог неясен ощается лесом и теряет силу. В качестве возможных причин называется также стремительная урбанизация Северного полушария, однако на сегодня не существует математических моделей, учитывающих высо

На небе Северного полушария вспыхнула новая звезда Как сообщает сайт американского общества наблюдателей переменных звезд (AAVSO), в созвездии Лисички (Vulpecula, Vul), находящемся вблизи созвездия Лебедя и хорошо видимом в Северном полушарии в это время года, вспыхнула предположительно новая звезда. Координаты звезды - склонение 19:54:24.64, прямое восхождение +20:52:51.9 (эпоха 2000.0). Новая звезда была зарегис

Комета Икейа-Чанга стала видна на небосводе северного полушария Земли Комета Йкейа-Чанга, самая яркая со времени появления в 1997 году кометы Хэйла-Бобба, стала хорошо видна на небосводе в северном полушарии Земли. Комета была открыта 1 февраля этого года двумя астрономами-любителями из Японии и Китая, по именам которых она и получила свое наименование. Брайан Марсден из Гарвард-