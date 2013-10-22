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Земля Северное полушарие
СОБЫТИЯ
|22.10.2013
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Почему в Северном полушарии больше осадков?
еглый взгляд на карту осадков мира показывает, что большинство тропических дождей выпадает именно в Северном полушарии. Так, на атолле Пальмира (6 градусов северной широты) выпадает 444 см осад
|16.04.2013
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Северное полушарие ждет самое жаркое лето за 600 лет
Согласно исследованию гарвардских ученых, сейчас летом в Северном полушарии Земли намного теплее, чем за 6 предыдущих веков. Чтобы понять современные климатические тенденции, ученые разработали статистическую модель арктической температуры и ее связь
|19.10.2010
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Ветер в Северном полушарии стихает, итог неясен
ощается лесом и теряет силу. В качестве возможных причин называется также стремительная урбанизация Северного полушария, однако на сегодня не существует математических моделей, учитывающих высо
|16.08.2007
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На небе Северного полушария вспыхнула новая звезда
Как сообщает сайт американского общества наблюдателей переменных звезд (AAVSO), в созвездии Лисички (Vulpecula, Vul), находящемся вблизи созвездия Лебедя и хорошо видимом в Северном полушарии в это время года, вспыхнула предположительно новая звезда. Координаты звезды - склонение 19:54:24.64, прямое восхождение +20:52:51.9 (эпоха 2000.0). Новая звезда была зарегис
|25.03.2002
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Комета Икейа-Чанга стала видна на небосводе северного полушария Земли
Комета Йкейа-Чанга, самая яркая со времени появления в 1997 году кометы Хэйла-Бобба, стала хорошо видна на небосводе в северном полушарии Земли. Комета была открыта 1 февраля этого года двумя астрономами-любителями из Японии и Китая, по именам которых она и получила свое наименование. Брайан Марсден из Гарвард-
|25.03.2002
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Комета Икейа-Чанга стала видна на небосводе северного полушария Земли
Комета Йкейа-Чанга, самая яркая со времени появления в 1997 году кометы Хэйла-Бобба, стала хорошо видна на небосводе в северном полушарии Земли. Комета была открыта 1 февраля этого года двумя астрономами-любителями из Японии и Китая, по именам которых она и получила свое наименование. Брайан Марсден из Гарвард-
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