Получите все материалы CNews по ключевому слову
Geophysical Research Letters
УПОМИНАНИЯ
Geophysical Research Letters и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews RND - R&D.CNews 2273 3
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2718 2
|Space Daily 528 2
|Daily Telegraph 46 2
|Wikipedia - Википедия 544 1
|Phys.org 972 1
|Nature Geoscience 21 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377709, в очереди разбора - 743169.
Создано именных указателей - 180678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.