Geophysical Research Letters


УПОМИНАНИЯ


13.08.2025 Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли? 1
07.05.2024 Ликбез RnD.CNews: сколько воды содержится в земной коре 1
20.12.2023 Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку? 1
14.08.2023 Причина гигантской гравитационной дыры в океане — вымершее древнее море 1
27.08.2021 Что скрыто под обратной стороной Луны? 1
03.08.2021 «Озера» под Южным полюсом Марса заставили ученых усомниться в своей теории 1
14.06.2013 Температура на Марсе растет днем и почему-то в полночь 1
21.05.2013 Разведка дальнего космоса: редкие и ценные миссии 1
26.10.2012 Как и почему поет песок: выводы и эксперименты 2
15.03.2012 Вулкан Санторини просыпается: ждать ли повторения кошмара? 1
27.02.2012 Облачная экспансия. Чем ответит Земля? 1
29.11.2010 Озера Земли нагреваются 1
22.07.2010 По спутниковым измерениям составлена карта высоты лесов Земли 1
16.07.2010 Неизвестна причина деградации атмосферы Земли 1
23.06.2010 На Луне очень мало урана 1
22.06.2010 Внешние слои атмосферы Земли разрежены до предела 1
16.07.2008 Исследована природа рентгеновского излучения молний 1
04.07.2008 ЖК-панели опаснее углекислого газа 1
14.05.2008 Кубический железный снег: инфернальные осадки Меркурия 1
04.04.2007 Летопись солнечных вспышек найдена во льдах Гренландии 1
Публикаций - 31, упоминаний - 32

Geophysical Research Letters и организации, системы, технологии, персоны:

Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics 427 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1051 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1530 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 1
Новые облачные технологии (НОТ) 458 1
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 42 1
GeoID - ГеоИД 4 1
ГЕРЦ 1 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 152 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 685 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1522 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 127 1
Гранит 53 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3419 6
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 660 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9942 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7099 4
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 138 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54545 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22233 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3435 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1462 2
Освещение - яркость источника света 704 2
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 482 2
Высотомер - Альтиметр 15 2
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 308 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6493 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7230 1
VIM - Virtualized Infrastructure Manager - Системы управления виртуализованной инфраструктурой 14 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2298 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13115 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2822 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6171 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4717 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4807 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2304 1
Астрономия - Космос - Космороботы - роботы, приспособленные работать в космическом пространстве 40 1
Микрофон - Microphone 2633 1
Infrared - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения 683 1
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 248 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1793 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 503 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1402 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1613 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4360 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2177 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1801 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 958 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 570 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 365 1
Rendering - Рендеринг - просчет кадров для объединения их в один видеоряд 222 1
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 160 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69970 1
Стереоизображение - стереоскопическое изображение - stereoscope 147 1
ESA MARSIS - Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding - Специализированный радар Европейского космического агентства 34 4
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 4
Microsoft Windows 2000 8665 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 219 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1528 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 1
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 116 1
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 1
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 1
CNSA - Chang'e - Чанъэ - китайская автоматическая межпланетная станция 40 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 642 1
NASA MESSENGER - MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging - американская автоматическая межпланетная станция - NASA MDIS - Mercury Dual Imaging System 25 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
ESA GOCE - Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer 27 1
NASA OSIRIS-REx 10 1
Jones Philip - Джоунз Филипп 2 2
Mann Michael - Манн Майкл 3 2
Sears Derek - Сирс Дерек 2 2
Lean Judith - Лиэн Джудит 2 2
Chittenden Julie - Читтенден Джули 2 2
Песков Дмитрий 110 1
Левкевич Михаил 60 1
Schneider Philipp - Шнейдер Филипп 1 1
Darwin Charles - Дарвин Чарльз 25 1
Земля - планета Солнечной системы 10522 19
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1303 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52873 8
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 670 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5293 7
Солнечная система - Solar system 2536 6
Дания - Гренландия 141 5
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 733 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13455 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17728 3
Европа 24474 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3366 3
США - Техас - Остин 175 3
Земля - Северное полушарие 150 3
Земля - Южное полушарие 160 3
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 3
Нидерланды 3580 2
Россия - РФ - Российская федерация 151933 2
Исландия 244 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2511 2
США - Калифорния 4689 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1500 2
Уран - планета Солнечной системы 545 2
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 466 2
Великобритания - Восточная Англия 28 2
Индия - Bharat 5594 2
Казахстан - Республика 5708 1
Канада 4940 1
Италия - Итальянская Республика 4401 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2598 1
Австрия - Австрийская Республика 1323 1
Монголия 360 1
Греция - Греческая Республика 991 1
Великобритания - Шотландия 340 1
Марокко - Королевство 213 1
США - Колорадо 384 1
США - Огайо 284 1
США - Иллинойс 334 1
США - Джорджия 327 1
США - Невада 212 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30835 11
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 860 8
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 529 4
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 845 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1876 3
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 819 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3750 3
Геология - Ледник - Glacier 216 3
Газы - Метан - methanum - болотный газ 361 2
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 456 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6724 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1268 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 478 1
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 387 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1704 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49987 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 807 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4577 1
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 566 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4207 1
Спорт - Футбол 747 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5155 1
Физика - Physics - область естествознания 2729 1
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 168 1
Газы 178 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 462 1
Металлы - Золото - Gold 1175 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1146 1
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 137 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2534 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53535 1
Зоология - наука о животных 2732 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2718 2
Space Daily 528 2
Daily Telegraph 46 2
Wikipedia - Википедия 544 1
Phys.org 972 1
Nature Geoscience 21 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 252 3
University of Virginia - Виргинский университет 31 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
University of Aberdeen - Абердинский университет - Университет Абердина 9 1
CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 28 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 125 1
