Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190973
ИКТ 14730
Организации 11410
Ведомства 1494
Ассоциации 1082
Технологии 3553
Системы 26625
Персоны 83055
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

Высотомер Альтиметр


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


26.02.2026 Wheelies разработал систему стабилизации мультикоптеров на высотах до 200 метров 1
26.01.2024 Лучшие умные часы начала 2024 года: выбор ZOOM 1
03.02.2023 Приборы «Швабе» для оценки лесного массива получили новый дизайн 1
18.01.2022 Авиакомпании в ужасе готовы отменить рейсы для 100 тыс. пассажиров из-за намеченного на завтра запуска 5G 1
16.09.2020 Apple представила умные часы Apple Watch Series 6 1
23.04.2018 Смарт-часы: Хиты продаж. Зима-весна 2018 года 1
08.11.2017 Обзор Apple Watch Series 3: самые функциональные смарт-часы в мире 1
20.04.2017 Объединенная «Росэлектроника» заместит зарубежные системы навигации в гражданских вертолетах 1
10.12.2013 Рынок навигационных услуг растет за счет спроса на определение местоположения внутри зданий 1
02.06.2011 Messenger взглянул на поверхность Меркурия. Фото 1
15.03.2011 Европейцы вплотную занялись Марсом 1
29.04.2010 Проводятся наземные испытания геодезического спутника "Гео-ИК-2" 1
05.06.2009 В крушении самолета Air France виноват компьютер? 1
14.02.2008 Ликбез. GPS – что, зачем и почему 1
18.04.2006 “Бесполезные” данные помогут предсказать Эль-Ниньо 1
18.04.2006 “Бесполезные” данные помогут предсказать Эль-Ниньо 1
19.05.2005 В Китае разработан лазерный высотометр для первого лунного спутника 1
19.05.2005 В Китае разработан лазерный высотометр для первого лунного спутника 1
19.09.2002 Новое применение системы GPS 1
15.03.2002 Новости с Марса: "русла" рек образованы не водой 1
15.03.2002 Новости с Марса: "русла" рек образованы не водой 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Высотомер и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12780 5
Garmin - Гармин 226 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3325 2
Huawei 4304 2
Xiaomi 2048 2
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 100 2
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 33 2
Furuno Electric - Фуруно Еврус 16 1
Samsung Electronics 10736 1
Восход ФГБУ НИИ 690 1
Qualcomm Technologies 1922 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2115 1
9123 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 571 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1227 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 519 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 1
HTC Corporation 1506 1
AT&T Inc 1699 1
Spirit DSP - Спирит Корп 475 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1395 1
Google LLC 12360 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 240 1
Thales Group 126 1
Rover - RoverComputers 418 1
Polar - Полар 99 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1006 1
Qantas Airways - Queensland and Northern Territory Aerial Services 17 1
Visa International 1977 1
Лента - Сеть розничной торговли 2301 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 37 1
Nike 192 1
Air France–KLM - Air France - KLM 80 1
Ростех - Швабе - ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 15 1
БЕРГ - BERG 20 1
American Airlines 89 1
ЕКА Топливная компания 147 1
United Airlines - авиакомпания 93 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 241 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 90 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
Southwest Airlines - авиакомпания 17 1
JetBlue Airways - авиакомпания 5 1
Atlas Air - авиакомпания 2 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 666 1
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 35 1
ATSB - Australian Transport Safety Bureau - Австралийское бюро транспортной безопасности 2 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10072 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10271 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3538 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7208 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13084 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25778 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27241 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57806 4
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1301 4
Часы - Watch 999 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7724 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21857 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2977 3
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 363 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28995 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8232 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12926 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14405 3
Стереоизображение - стереоскопическое изображение - stereoscope 147 2
Пульсометр - Пульсомер - монитор сердечного ритма - Heart rate monitor 115 2
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 720 2
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1337 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9909 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1564 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2096 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23388 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5689 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4847 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26220 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1219 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1668 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6263 2
SpO2 - Пульсоксиметрия - Метод определения насыщения крови кислородом 56 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2228 2
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 247 2
Освещение - яркость источника света 724 2
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 176 2
Оповещение и уведомление - Notification 5418 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5145 6
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 550 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7420 3
Apple Siri - Голосовой помощник 422 3
Google Android Wear OS 105 3
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 120 3
Google Android 14851 2
Apple iOS 8338 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2906 2
Apple Pay 508 2
Apple WatchOS 83 2
Huawei Watch - Умные часы 127 2
Apple AirPor Time Capsule 24 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1427 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1635 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3464 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 259 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 1
Samsung Pay 295 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 146 1
Apple iPhone 11 278 1
Apple iPhone 8 186 1
Apple iPhone 7 287 1
Apple iPhone 5 782 1
Apple Music 118 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 503 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 257 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 442 1
Samsung S-Pen - Стилус 142 1
Turkcell Bip - Мессенджер 28 1
Samsung Galaxy Watch - умные часы 79 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 531 1
BBK Realme UI 61 1
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 334 1
Apple Локатор 84 1
Garmin Connect 34 1
Samsung Galaxy Z Fold - Samsung Galaxy Foldables - Samsung Galaxy Z TriFold - Серия смартфонов 104 1
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 86 1
Samsung Galaxy Gear 153 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 142 1
Путин Владимир 3393 1
Williams Jeff - Уильямс Джефф 20 1
Брыкин Арсений 57 1
Морозов Василий 7 1
Ксенин Алекс 311 1
Кузьма Дмитрий 26 1
Земля - планета Солнечной системы 10704 7
Россия - РФ - Российская федерация 158923 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53636 6
Франция - Французская Республика 8014 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3388 4
Европа 24703 3
Америка - Американский регион 2192 3
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1311 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18420 2
Азия - Азиатский регион 5777 2
Китай - Шанхай 812 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1512 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 772 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4124 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3063 1
Финляндия - Финляндская Республика 3661 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3607 1
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 314 1
США - Калифорния 4784 1
США - Колумбия - Вашингтон 1460 1
США - Вашингтон - Сиэтл 404 1
Марокко - Королевство 214 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1057 1
Мировой океан - World Ocean 523 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 91 1
Сатурн - Титан (спутник) 508 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5359 1
Земля - Северное полушарие 151 1
Меркурий - планета Солнечной системы 12 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6437 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1937 4
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 473 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5444 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9737 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20482 2
Физика - Physics - область естествознания 2841 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51494 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7024 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5985 2
Сон - Somnus 457 2
Экватор - Equator 205 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1834 2
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 487 2
Пропавший без вести - Поиск пропавших людей 64 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3259 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26123 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5935 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2817 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8924 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 211 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 781 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1166 1
СССР и США - Холодная война 213 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55235 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11471 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3777 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5752 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32087 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2967 1
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 123 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1012 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1410 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 805 1
Газы - Метан - methanum - болотный газ 364 1
Кислород - Oxygenium 47 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10798 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1978 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
ScienceDaily 400 2
Geophysical Research Letters 31 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11455 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6040 1
InformationWeek 241 1
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 2
Mobile Research Group 85 1
Berg Insight 19 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 250 2
CAE - ShanghaiTech University - Шанхайский технический институт китайской Академии наук 7 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Вега - КБ Луч - Конструкторское бюро 6 1
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 1
МТС - Телеком Идея 52 1
День молодёжи - 27 июня 1012 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421914, в очереди разбора - 726628.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще