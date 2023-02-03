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Приборы «Швабе» для оценки лесного массива получили новый дизайн

Приборы «Швабе» для оценки лесного массива получили новый дизайн. Патентом защищены эргономические свойства и внешний вид буссоли и высотомера для лесоустройства. Ежегодно предприятие холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» может выпускать до 6 тыс. таких устройств не только в интересах лесников, но также для геологов и туристов.

Изменения коснулись высотомера и буссоли Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ). Устройства предназначены для измерения высоты деревьев, опор, башен, мачт и других объектов, уклона местности и углов. В рамках модернизации они получили новую технологичную форму, лаконичный корпус с плоской опорной поверхностью и еще более совершенную измерительную шкалу с ценой деления в 0,5°.

Лесники и геологи с помощью данного оборудования оценивают объемы лесного массива, ведут учет древесной продукции, а также проводят топографические работы. Туристам они необходимы для ориентирования на местности и могут использоваться в учебных целях.

«Данная группа приборов сегодня востребована на рынке. Преимущество нашей продукции в 100-процентно российском составе материалов, конкурентной цене, а также возможности сертификации и поверки изделий в РФ. Мы стремимся совершенствовать ее не только в технической части, но также делаем более минималистичным дизайн – в этом случае он на 73% лаконичен и идентичен в рамках своей серии», – отметил генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов.

Настраиваемая оптика изделий позволяет всегда четко видеть шкалу наблюдателю с любым зрением. Благодаря ряду технических решений в новом исполнении повышенную точность они также совмещают с высокой скоростью измерения. Эти нововведения сделают процесс выполнения задач еще более оперативным и качественным.

Оборудование для сферы лесоустройства стало новым видом гражданской продукции в ассортименте ВОМЗ, освоенном в рамках импортозамещения и диверсификации.

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