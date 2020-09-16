Apple представила умные часы Apple Watch Series 6

Apple представила Apple Watch Series 6 с новой функцией определения уровня кислорода в крови, которая дает еще больше возможностей следить за состоянием здоровья. Аппаратное обеспечение Apple Watch Series 6 значительно усовершенствовано. Часы оснащены более быстрым процессором S6 на основе архитектуры System in Package (SiP) и всегда включенным высотомером нового поколения. Это самая красочная линейка с корпусами новых цветов и новыми ремешками. Операционная система watchOS 7 с функциями семейной настройки, отслеживания времени сна и распознавания мытья рук дополнена новыми типами тренировок и позволяет настраивать циферблаты и делиться ими. Она поможет покупателям вести более активный образ жизни, оставаться на связи и еще лучше следить за своим здоровьем.

«Apple Watch Series 6 полностью меняют представление о том, что умеют часы, — сказал Джефф Уильямс, главный операционный директор Apple. — С такими мощными новыми функциями, как датчик и приложение "Кислород в крови", часы Apple Watch стали незаменимым помощником, предоставляющим самую разную информацию о состоянии здоровья».

Apple Watch Series 6 предлагают еще больше возможностей, чем предыдущие модели Apple Watch: они помогают лучше заботиться о здоровье благодаря новой функции, которая измеряет уровень кислорода в крови пользователя и позволяет оценить общее физическое состояние. Уровень насыщения крови кислородом (SpO2) — это доля красных кровяных телец (в процентах), которые переносят кислород от легких к другим органам. Этот уровень показывает, насколько хорошо кровь снабжает организм кислородом.

Чтобы измерения были точными, несмотря на особенности кожи каждого пользователя, в заднюю панель Apple Watch встроены четыре кластера зеленых, красных и инфракрасных светодиодов, а также четыре фотодиода, которые измеряют уровень света, отраженного от кровеносных сосудов. Затем Apple Watch используют уникальный инновационный алгоритм в приложении «Кислород в крови», который определяет уровень кислорода от 70% до 100%. Пользователь может измерить уровень кислорода в своей крови, когда угодно, — для этого достаточно оставаться неподвижным при использовании функции. В фоновом режиме измерения выполняются, когда человек находится в состоянии покоя, например, во время сна. Все данные доступны в приложении «Здоровье», и пользователь сможет следить за тенденциями, проверяя, как менялся уровень кислорода в его крови с течением времени.

Apple сотрудничает с исследователями, которые, применяя в том числе и Apple Watch, пытаются выяснить, как можно использовать данные об уровне кислорода в крови в будущих приложениях для здоровья. В этом году Apple совместно с Калифорнийским университетом в Ирвайне (США) и компанией Anthem проводит исследование, чтобы определить, как собранные за длительный период данные об уровне кислорода в крови и другие физиологические показатели могут помочь с наблюдением за состоянием и лечением больных астмой.

Компания Apple также тесно сотрудничает с Центром Теда Роджерса по исследованию болезней сердца и с Центром Питера Мунка по болезням сердца, который входит в крупнейшую исследовательскую организацию в Северной Америке — сеть University Health Network. Совместно они выясняют, как данные об уровне кислорода в крови и другие показатели, измеряемые с помощью Apple Watch, можно использовать в борьбе с сердечной недостаточностью. Кроме того, участники исследования острых респираторных заболеваний, проводимого в Сиэтле Институтом точной медицины Бротмана Бейти, и сотрудники медицинского факультета Вашингтонского университета планируют выяснить возможность использования таких данных из приложений на Apple Watch, как пульс и уровень кислорода в крови, чтобы выявлять на ранних стадиях различные респираторные заболевания, например, грипп и COVID 19.

Производительность Apple Watch Series 6 повысилась благодаря обновлению аппаратного обеспечения — теперь в их компактном корпусе заключено еще больше функций и возможностей. Совместно с новым двухъядерным процессором на базе A13 Bionic в iPhone 11 обновленный процессор S6 SiP работает до 20% быстрее. Это значит, что приложения также открываются на 20% быстрее, а устройство по-прежнему способно работать до 18 часов без подзарядки. Кроме того, Apple Watch Series 6 оснащены чипом U1 и антеннами для сверхширокополосной связи, что позволяет обнаруживать беспроводные сети с небольшим радиусом действия и поддерживать новые функции, например, использовать цифровые ключи нового поколения для автомобилей. Теперь Apple Watch Series 6 быстрее заряжаются — для полной зарядки требуется менее 1,5 часов. А мощности усовершенствованного аккумулятора достаточно, чтобы отслеживать определенные виды тренировок как в помещении, так и на открытом воздухе.

Улучшенный всегда включенный дисплей Retina в Apple Watch Series 6 светится до 2,5 раз ярче, чем дисплей Apple Watch Series 5, поэтому информацию на циферблате хорошо видно даже при ярком солнце на улице, когда рука пользователя с часами опущена и они находятся в неактивном режиме. В этом режиме пользователи могут легко открывать «Центр уведомлений» и «Пункт управления», одним касанием получать доступ к расширениям и даже менять циферблаты жестом смахивания, не активируя экран.

Всегда включенный высотомер нового поколения показывает изменение высоты в реальном времени. Барометрический высотомер, более экономно расходующий заряд устройства, работает в паре с модулем GPS и использует данные ближайших сетей Wi-Fi. Эта функция распознает изменения высоты над уровнем земли при движении вверх или вниз с точностью до 30 см. Данные высотомера можно вывести на экран в виде расширения для циферблата или использовать как один из показателей тренировок.

Этой осенью у покупателей появится еще больше возможностей выбора: среди новых потрясающих корпусов и ремешков найдутся варианты на любой вкус. Линейка алюминиевых корпусов, которая раньше включала в себя корпуса только трех цветов — серебристого, золотого и цвета «серый космос», — впервые дополнена синим корпусом, а также моделью с эксклюзивными ремешками такого же ярко красного цвета. Модели из нержавеющей стали теперь также выпускаются в графитовом цвете — насыщенном темно сером оттенке с эффектным блестящим покрытием — и в обновленном варианте золотого цвета. Корпуса Apple Watch Edition производятся из титана естественного цвета и цвета «черный космос».

Три совершенно новые модели ремешков очень удобны и идеально сидят на запястье без применения традиционных застежек и пряжек. Невероятно легкий и эластичный монобраслет без застежек впервые используется для часов такого типа. Монобраслет выпускается в двух моделях: из мягкого силикона или из переплетенных синтетических нитей. Специальный метод обработки ультрафиолетом, который применяется при производстве мягкого силиконового монобраслета, позволяет создать гладкую шелковистую поверхность. А станок, работающий с высочайшей точностью, переплетает 16 тыс. волокон из переработанного полиэстера с тонкими силиконовыми нитями, и в результате получается эластичный плетеный монобраслет с уникальной фактурой. Чтобы обеспечить плотное прилегание к запястью, для монобраслетов разработана новая система девяти размеров. А единственный в своем роде кожаный браслет изящно облегает запястье и удобно фиксируется с помощью скрытых магнитов.

К Apple Watch Nike теперь можно подобрать спортивные ремешки и браслеты Nike новых цветов, а новый циферблат Nike (компактный) позволяет выводить на циферблат многочисленные расширения Nike Run Club. Корпуса Apple Watch Hermès из нержавеющей стали серебристого цвета и цвета «черный космос» можно сочетать с ремешками Simple Tour и Double Tour новых ярких цветов. В осенней коллекции представлен новый ремешок Hermès Attelage Simple Tour и более тонкие ремешки Double Tour с усовершенствованной системой крепления к корпусу, которая отдает дань уважения наследию Hermès, тесно связанному с верховой ездой. А новый циферблат Hermès Circulaire предлагает больше возможностей для использования расширений.

Операционная система watchOS 7 дает еще больше возможностей для персонализации устройства. Пользователям предлагается семь новых циферблатов, в том числе «Полосы», «Хронограф Pro», «Гринвич» и «Творчество». Также появились новые способы находить готовые варианты оформления циферблатов, выбирать самые интересные и делиться ими с другими пользователями. Новые функции для здоровья и фитнеса, включая определение максимального потребления кислорода (в низком диапазоне), отслеживание времени сна, автоматическое распознавание мытья рук, и новые виды тренировок, помогут пользователю составить более полное представление о своем здоровье. В приложении «Карты» добавлены маршруты для велосипедистов, а Siri на Apple Watch теперь может переводить нужные вам фразы на разные языки — прямо у вас на запястье.

«Семейная настройка» в watchOS 7 позволяет тем членам семьи, у которых нет собственного iPhone, пользоваться функциями Apple Watch для связи, безопасности и фитнеса. Например, ребенок сможет при необходимости связываться с родителями, а также настраивать циферблаты, пользоваться функцией «Экстренный вызов — SOS», заполнять кольца активности с адаптированными целями. Новый режим «Учебное время» поможет детям не отвлекаться от уроков в классе и дома.

В watchOS 7 некоторые функции оптимизированы таким образом, чтобы ими было удобнее пользоваться пожилым людям. Например, упрощен процесс настройки и обновлен циферблат X-Large, на котором хорошо видно время и данные расширения. Людям старшего возраста также может пригодиться новый контрольный список в приложении «Здоровье» на iPhone — он помогает проверять, включены ли на часах различные функции, например, функция обнаружения падения.