Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169707
ИКТ 13222
Организации 10367
Ведомства 1447
Ассоциации 974
Технологии 3393
Системы 25160
Персоны 72628
География 2751
Статьи 1509
Пресса 1192
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2580
Мероприятия 842

SpO2 Пульсоксиметрия Метод определения насыщения крови кислородом



24.02.2025 Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM 1
09.12.2024 Обзор умных часов HUAWEI WATCH D2: почти тонометр 1
02.12.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж умного кольца Amazfit Helio Ring 1
21.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж носимых устройств на 17% за 9 месяцев 2024 года 1
05.10.2024 Обзор HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 мм: умные часы, которые умеют все 1
04.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж умных часов Huawei Watch D2 1
19.09.2024 Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 5 46 мм: первый тест в России 1
12.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 9 1
12.09.2024 Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности 1
09.09.2024 Анонсированы Honor Watch 5 — ультратонкие и легкие умные часы с кремний-углеродной батареей и улучшенной навигацией 1
26.08.2024 9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM 1
21.08.2024 Сеченовский Университет впервые в России проводит дистанционный мониторинг пациентов с ХОБЛ 1
20.08.2024 На Aliexpress стартовали продажи новых фитнес-браслетов 1
29.05.2024 Обзор HUAWEI WATCH FIT 3: умные часы или фитнес-браслет? 1
24.05.2024 Обзор умных часов HUAWEI Watch 4 Pro Космический дизайн: звезда первой величины 1
07.05.2024 Обзор фитнес-браслета Huawei Band 9: легкий и умный 1
05.03.2024 Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 1
26.01.2024 Лучшие умные часы начала 2024 года: выбор ZOOM 2
22.12.2023 В США вступил в силу запрет на продажу и ремонт новых Apple Watch 1
15.11.2023 Половина россиян пользуются фитнес-трекерами 1
27.10.2023 Америка готова запретить Apple Watch 1
16.08.2023 «Росэлектроника» представила первого российского робота для реанимации 1
12.07.2023 За какие новые функции фитнес-браслетов стоит платить в 2023 году 1
29.05.2022 Насколько точно умные часы измеряют уровень кислорода в крови 1
18.05.2022 Huawei представила новые гаджеты для здорового образа жизни 1
07.04.2022 Во Всемирный день здоровья заботимся о родителях 1
27.01.2022 Отчет цифровой платформы Zepp о состоянии здоровья российских граждан за 2021 год 1
10.12.2021 Huawei объявляет о начале продаж смарт-часов серии Watch GT в России 1
07.12.2021 Apple завалит рынок десятками новых устройств. Среди них будет одно уникальное 1
23.11.2021 Компания Huawei представила новые смарт-часы серии Watch GT в России 1
19.05.2021 Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания 1
12.05.2021 Huawei представила смарт-часы Watch Fit Elegant Edition с новыми интеллектуальными функциями. Цена. Фото 1
19.04.2021 Honor представила умный браслет Honor Band 6. Цена. Фото 1
29.01.2021 Konica Minolta запустила систему мониторинга пациентов с COVID-19 1
24.10.2020 Обзор умных часов Zepp E: стильный аксессуар для спорта 2
10.10.2020 Умные часы и браслеты с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM 1
16.09.2020 Apple представила умные часы Apple Watch Series 6 1
02.09.2020 Huawei везет в Россию сверхдешевые смарт-часы, очень похожие на Apple Watch. Видео 1
31.08.2020 Есть ли смысл измерять кислород в крови фитнес-гаджетами? 1
14.05.2020 Honor объявил о майских скидах в официальном интернет-магазине 1

Публикаций - 41, упоминаний - 43

SpO2 и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3955 16
Apple Inc 12154 10
Xiaomi 1754 6
Samsung Electronics 10292 5
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 44 5
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 4
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 23 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 714 3
Garmin - Гармин 202 3
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 2
Восход ФГБУ НИИ 646 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3956 2
Masimo Corporation 2 2
Konica Minolta 406 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 611 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1166 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3224 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 183 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
Google LLC 11831 1
Intel Corporation 12222 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 936 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 406 1
Fossil 20 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 405 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 147 1
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 46 1
Цифра ГК 2439 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2390 4
Россети Ленэнерго 1701 2
Visa International 1952 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 2
Unsplash 830 2
Связной ГК 1372 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Nike 186 1
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 47 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 178 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7384 1
Альфа-Банк 1778 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 858 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2885 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1226 1
Судебная власть - Judicial power 2319 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5480 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1387 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1436 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1148 31
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24292 26
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7646 21
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9671 18
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1209 17
AOD - Always On Display 195 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7329 13
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 779 13
Оповещение и уведомление - Notification 4676 13
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12530 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24287 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13858 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11225 8
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2252 8
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 229 8
Часы - Watch 947 8
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 160 8
Умные платформы 1700 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6066 7
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2118 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2974 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25528 6
Микрофон - Microphone 2519 6
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1870 6
Аксессуары 3909 6
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3422 6
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1351 6
Часы - Безель - внешнее поворотное кольцо (рамка) вокруг циферблата часов 35 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12107 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24605 5
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1022 5
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 170 5
Наушники - Headphones 4034 5
Пульсометр - Пульсомер - монитор сердечного ритма - Heart rate monitor 66 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2855 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12578 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7085 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6984 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13753 4
Huawei Watch - Умные часы 95 17
Apple iOS 7848 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4989 13
Google Android 14072 11
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 490 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7111 8
Huawei TruSeen 15 6
Huawei Watch Fit 32 5
Huawei TruSleep 19 5
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 186 5
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 76 5
Honor Band - Фитнес-трекер 44 3
Huawei Health 12 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2767 3
Garmin vivo - Garmin Vivofit - Garmin Vivoactive - Garmin Vivosport - Garmin Vivosmart - Garmin Vivomove - смарт-часы, фитнес-браслет 33 3
Huawei TruSense 6 3
Honor - серия смартфонов 207 2
Xiaomi - Zepp Health - Huami BioTracker PPG 8 2
Apple iPhone 6 4862 2
Apple Siri - Голосовой помощник 399 2
Honor Watch Magic - умные часы 49 2
Huawei Band - Умный браслет 21 2
Apple AirPods - Наушники 134 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 465 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 932 2
Samsung Pay 292 2
Samsung Galaxy Watch - умные часы 53 2
Apple iPhone 13 145 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 2
Huawei AppGallery 283 2
Mobvoi Ticwatch 9 2
Huawei TruSport 4 2
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 1
Huawei P40 - Серия смартфонов 60 1
Acer Quick Access 1 1
Samsung Galaxy Note 695 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 356 1
Konica Minolta VS - система мониторинга пациентов 1 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit T-Rex - умные часы 10 1
Fenix 11 1
Ran Tony - Ран Тони 14 1
Williams Jeff - Уильямс Джефф 15 1
Жегалина Арина 1 1
Апин Михаил 14 1
Gurman Mark - Гурман Марк 9 1
Biden Joe - Байден Джо 134 1
Biden Joseph - Джозеф Байден 61 1
Черкасская Ирина 1 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 341 1
Кузоватова Валерия 1 1
Иксанова Екатерина 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 25
Солнце - звезда Солнечной системы 5198 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17139 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52237 5
Луна - спутник Земли 1478 4
США - Калифорния 4631 3
Италия - Итальянская Республика 4361 2
Германия - Федеративная Республика 12708 2
США - Калифорния - Купертино 271 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 1
Украина 7630 1
Турция - Турецкая республика 2371 1
Солнечная система - Solar system 2525 1
Европа 21810 1
Испания - Королевство 3717 1
Земля - планета Солнечной системы 10406 1
Сатурн - Титан (спутник) 472 1
Япония 13309 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3340 1
США - Колумбия - Вашингтон 1392 1
США - Вашингтон - Сиэтл 400 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1120 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 999 1
США - Делавэр 169 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43414 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8770 32
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5894 18
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 280 18
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 697 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24261 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9894 10
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 797 10
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4982 7
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 184 6
Сон - Somnus 430 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29323 5
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1068 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4389 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3675 3
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 662 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1585 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6302 3
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 560 3
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1265 3
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 94 3
Ergonomics - Эргономика 1602 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5558 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2272 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4492 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 566 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1585 2
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 888 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1898 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1376 2
Спорт - Гольф 85 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1257 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1809 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 809 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10008 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1741 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11006 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 787 1
Здравоохранение - ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция - грипп - астма - туберкулез - коклюш 200 1
Bloomberg 1298 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5924 1
VK - Mail.ru Hi-tech 26 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
CISS - China Institute of Sport Science - Китайский институт спортивных наук - Beijing Sport University - Пекинский спортивный университет 1 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 259 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 168 1
РАН - Российская академия наук 1886 1
Red Dot Design Award 55 1
iF Design Awards 25 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 170 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2444 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342779, в очереди разбора - 765928.
Создано именных указателей - 169707.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Аудиогид прямо в смартфоне: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен
Показать еще