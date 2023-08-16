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«Росэлектроника» представила первого российского робота для реанимации

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представила «Кардиоробота» – первого российского роботизированного комплекса для сердечно-легочной реанимации. Аппарат способен в 15 раз дольше человека проводить непрямой массаж сердца. Это повышает шансы пациентов в критическом состоянии на выживание и позволяет снизить нагрузку на медицинский персонал.

«Кардиоробот» может использоваться в отделениях реанимации и интенсивной терапии, автомобилях скорой медицинской помощи и трансплантационных отделениях. В отличие от человека, который может качественно выполнять непрямой массаж сердца лишь несколько минут, аппарат способен до 45 минут работать от аккумулятора.

Благодаря датчикам жизнедеятельности пациента аппарат регулирует давление и глубину компрессии. Комплекс укомплектован манжетой неинвазивного измерения артериального давления и датчиком SpO2, который измеряет уровень насыщения крови кислородом.

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Техника

Разработку «Кардиороботов» при поддержке Минпромторга России ведет НПП «Алмаз» (входит в «Росэлектронику»).

«По нашим оценкам, на сегодняшний день потребность в таких устройствах в больницах и станциях скорой помощи – порядка 9 тыс. штук. Пока подобное оборудование закупается за рубежом. Мы планируем запустить серийное производство приборов в 2025 г., но уже сегодня к нам поступило порядка 2 тыс. заявок на данную технику», – сказал генеральный директор НПП «Алмаз» Михаил Апин.

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