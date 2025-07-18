Китай смог. Выпущен неубиваемый смартфон с огромным аккумулятором. Он супердешевый и уже в продаже

В КНР начались продажи смартфона Honor X70, оцененного приблизительно в 15 тыс. руб., но при этом оснащенного батареей емкостью почти вдвое больше, чем у iPhone 16 Pro Max – 8300 мАч. Толщина смартфона при этом обычная – всего 8 мм. Дополнительно Х70 имеет максимальную защиту от воды и пыли из ныне существующих градаций.

Дешево и очень хорошо

Под брендом Honor вышел смартфон X70, в котором по цене очень бюджетной модели есть то, чего нет ни в одном нынешнем флагмане. Одна из его особенностей – батарея 8300 мАч при толщине корпуса всего 8 мм, который еще и защищен от воды и пыли по стандарту IP69K.

Продажи Honor X70 начались пока только в Китае, но эта марка широко представлена и на российском рынке. Это значительно повышает шансы россиян на приобретение этого смартфона без длительного ожидания посылки из КНР.

Honor – это бывшее дочернее предприятие китайской компании Huawei. На родном для себя рынке новый Honor X70 доступен в четырех комплектациях, самая доступная из которых стоит 1400 юаней или 15,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 18 июля 2025 г. В цену входят 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Вариант на 8/256 ГБ обойдется в 1600 юаней или 17,4 тыс. руб. Версии с памятью 12/256 и 12/512 ГБ стоят 1800 юаней (19,6 тыс. руб.) и 2000 юаней (21,2 тыс. руб.) соответственно.

Honor / ITHome Honor X70

Доступные цвета корпуса – черный, серебристо-белый, светло-зеленый и темно-красный.

Все модификации базируются на процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4. Это 4-нанометровый чип с графикой Adreno 810 и восемью ядрами (одно ядро Cortex-A720 на 2,3 ГГц, три Cortex-A720 на 2,2 ГГц и четыре Cortex-A520 на 1,8 ГГц). Премьера чипа состоялась в феврале 2025 г. Результат в AuTuTu 10 – 759 тыс. баллов.

«Бесконечная» батарея

Honor X70 – один из пока что немногих смартфонов, получивших кремний-углеродную батарею. Это новый тип АКБ, который только набирает популярность, но который почти во всем лучше стандартных литиевых аккумуляторов.

У них больше плотность, вследствие чего при идентичных габаритах они могут вмещать больше заряда. По этой причине в Honor X70 – 8300 мАч, а в очень дорогом iPhone 16 Pro Max – около 4700 мАч. При этом Honor X70 еще и тоньше – 8 мм против 8,25 мм у iPhone 16 Pro Max.

По данным портала GSM Arena, новый Honor X70 поддерживает 80-ваттную проводную зарядку, а в топовых комплектациях в нем есть еще и 80-ваттная беспроводная зарядка. Обратная беспроводная зарядка есть только в старших версиях, а проводная – во всех, хотя всего-навсего 5-ваттная. Ее помощью смартфон можно использовать для подзарядки других устройств – наушников, часов, электронных книг и пр.

Тонкий и легкий

Наличие огромной по современным меркам батареи не повлияло не только на толщину Honor X70, которая составляет 8 мм, но и на его массу. Мобильник весит 199 граммов, обладая при этом максимальной защитой от воды и пыли – IP69K.

За счет этого его можно держать на глубине до шести метров или подвергать воздействию воды под большим давлением (например, из автомобильной мойки ). Производитель также заявляет о невосприимчивости Honor X70 к падению с высоту до двух с половиной метров.

Экран, который видно

В список отличительных черт смартфона также можно записать и дисплей, яркость которого достигает 6000 нит в пике. Это сделано, чтобы можно было считывать с него информацию на солнце. Среднее значение – 800 нит.

Экран в Honor X70 – это AMOLED-панель с диагональю 6,79 дюйма и разрешением 2640х1200 точек при плотности пикселей 427 ppi. Он закрыт защитным алюмосиликатным стеклом и занимает 91% лицевой панели. Частота обновления – до 120 Гц.

В экран встроена простенькая по меркам 2025 г. селфи-камера на 8 МП с широкоугольным объективом и диафрагмой f/2.0. Она умеет записывать Full HD-ролики на 30 кадрах в секунду.

Honor Доступные цвета корпуса

Основная камера смартфона – 50-мегапиксельная. К ее характеристикам относятся диафрагма f/1.9, оптическая стабилизация изображения, поддержка HDR и запись 4К-видео на 30 кадрах.

Что еще входит в стоимость

Относящийся к числу бюджетных смартфонов, новый Honor X70 поставляется с модулями беспроводной связи Wi-Fi 6 (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.2, а также с ресиверами GPS, BDS, Galileo, QZSS, NavIC, и ГЛОНАСС. Есть сканер отпечатков пальцев а экране, NFC-чип, и два физических слота под SIM-карты.

С завода Х70 работает на ОС Android 15 с прошивкой Magic OS 9. Смартфон поддерживает сети пятого поколения.