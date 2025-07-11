В «Стилинке» начались продажи доступного смартфона Honor X6c

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» начал продажи доступного смартфона Honor X6c с батареей повышенной емкости 5300 мА·ч и быстрой зарядкой 35 Вт. Смартфон отличается оптимальной производительностью для повседневного использования, тонким и легким корпусом с устойчивостью к повреждениям при падениях и влагозащитой IP64. Новинка привлекает внимание новой кнопкой ИИ-ассистента для быстрого доступа к полезным функциям и приложениям одним нажатием.

Смартфон Honor X6c обладает повышенной надежностью: усиленная конструкция корпуса и прочное защитное стекло обеспечивают устойчивость к повреждениям при падениях с высоты до 1,5 метра, а влагозащита по стандарту IP64 позволяет использовать смартфон под проливным дождем и снижает риск поломки при случайном кратковременном падении в воду на небольшую глубину. Вес смартфона составляет всего 199 г, толщина — 8,39 мм.

Смартфоном можно активно пользоваться целый день без подзарядки – за эту опцию отвечает батарея емкостью 5300 мА·ч в сочетании с энергоэффективными комплектующими, а комплектный адаптер питания Honor SuperCharge 35 Вт позволяет быстро подзарядить устройство. Фирменные технологии оптимизации энергопотребления и надежный аккумулятор обеспечивают долгий срок службы: даже после 4 лет ежедневной подзарядки сохранится более 80% первоначальной емкости. Смартфон также поддерживает режим экстремальной экономии энергии, когда последние 2% заряда аккумулятора позволяют совершить до 61 минуты телефонных звонков или дают возможность работы гаджета в режиме ожидания до 13 часов 54 минут.

Новинка получила восьмиядерный процессор MediaTek G81 Ultra с высокой энергоэффективностью, что дает достаточную производительность для повседневных задач. 6 ГБ оперативной памяти могут быть расширены еще на 6 ГБ виртуальной памяти за счет накопителя — и вместе это обеспечивает плавную многозадачность и быстрое переключение между последними использованными приложениями. Емкость накопителя составляет 128 или 256 ГБ, чтобы хранить весь нужный контент в памяти смартфона.

Интересная особенность Honor X6c – дополнительная ИИ-клавиша на левой боковой грани корпуса, которая в одно нажатие позволяет открыть удобное меню с доступом к различным функциям и приложениям, включая Honor Заметки, снятие скриншотов, фонарик и многое другое. Пользователи могут настраивать порядок элементов и скрывать лишние. Длительное удержание клавиши мгновенно запускает Google Объектив для поиска информации в интернете, распознавания и перевода текста, решения математических задач и различных сценариев исследования окружающего мира.

Honor X6c оснащен двойной камерой с основным сенсором 50 Мп и вспомогательным — с разрешением 0,8 Мп, а также яркой светодиодной вспышкой. Для селфи и видеосвязи — фронтальная камера 5 Мп. Область вокруг фронтальной камеры используется для отображения удобных динамических уведомлений Magic Capsule, что позволяет управлять воспроизведением музыки в стриминговых сервисах, взаимодействовать с секундомером, таймером, будильником, диктофоном и некоторыми другими приложениями.

Honor X6c работает под управлением актуальной операционной системы MagicOS 9.0 на базе Android 15. Она обеспечивает оптимальный пользовательский опыт за счет понятного и удобного интерфейса с поддержкой Magic Portal для выбора текстового или визуального контента и поиска в интернете или перемещения между приложениями одним жестом. В Галерее пользователям доступен ИИ-ластик для быстрого и точного удаления лишних объектов на фотографиях.

Новинка доступна в трех стильных цветах: лунный белый, полночный черный и океанический голубой.

Стоимость Honor X6c составит 11999 рублей за конфигурацию 6+128 ГБ и 13 999 рублей за версию с 6+256 ГБ памяти. В период с 11 июля действует специальное предложение: скидка 3 000 на любую конфигурацию.