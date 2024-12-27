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Honor MagicOS



27.12.2024 Лучшие умные часы 2024 года: хиты продаж 1
23.12.2024 Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM 1
19.12.2024 Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM 1
30.10.2024 Спрос на складные смартфоны в Кирове вырос на 60% за год 2
29.10.2024 Начались российские продажи складного смартфона Honor Magic V3 2
29.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи складного смартфона Honor Magic V3 2
22.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа на Honor Magic V3 2
22.10.2024 МТС открыла предзаказ на складной флагман Honor Magic V3 с искусственным интеллектом 2
08.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи планшета Honor PAD X8A 2
08.10.2024 Ритейлеры начали продажи планшета Honor Pad X8a с экраном 11 дюймов и четырьмя динамиками 2
24.09.2024 Ритейлеры начали продажи флагманского ИИ-планшета Honor MagicPad 2 для продуктивности, творчества и развлечений 2
24.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж Honor MagicPad 2 2
09.09.2024 Анонсирован флагманский планшет Honor MagicPad 2 c AI-технологиями для продуктивности, творчества и развлечений 2
23.07.2024 Смартфоны HONOR 200 и 200 Pro c уникальным ИИ-режимом Harcourt для портретной съемки доступны для предзаказа 2
23.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказа смартфонов Honor 200 и Honor 200 Pro 2
23.07.2024 МТС открыла предзаказ на смартфоны Honor 200 и 200 Pro   2
12.07.2024 Нonor обновила рекорд толщины складных смартфонов с запуском инновационного флагмана Honor Magic V3 2
27.06.2024 МТС в Перми запустила продажи Honor 200 Lite 2
27.06.2024 МТС в Кирове запустила продажи Honor 200 Lite 2
25.06.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона HONOR 200 Lite 2
25.06.2024 Ритейлеры начали продажи HONOR 200 Lite — первого смартфона серии HONOR 200 для портретной съемки 2
25.06.2024 В МТС стартовали продажи смартфона Honor 200 Lite 2
28.05.2024 Honor анонсировала смартфоны серии Honor 200 в партнерстве с фотостудией Harcourt 2
17.05.2024 Обзор смартфона Honor X9b: новый эталон для среднего сегмента 1
16.05.2024 Пользователям флагманских смартфонов Honor доступна первая бета-версия Android 15 1
16.04.2024 Ритейлеры начали продажи флагмана Honor Magic 6 Pro 2
09.04.2024 Флагман HONOR Magic 6 Pro с ИИ-камерой и морозоустойчивой батареей доступен для предзаказа с выгодой до 50 тыс. руб. 2
09.04.2024 МТС открыла предзаказ на флагманский смартфон Honor Magic6 Pro с AI-камерой и морозоустойчивой батареей 2
19.03.2024 Анонсирована специальная версия флагманского смартфона Honor – Magic6 Ultimate 1
29.02.2024 В России молниеносно поступил в продажу дешевый и мощный планшет Honor на замену iPad Pro. Его показали миру лишь сутки назад. Видео 1
29.02.2024 Ритейлеры начали продажи HONOR Pad 9 — планшета с большим экраном и 8 динамиками для работы и развлечений 1
27.02.2024 Ритейлеры начали продажи смартфона Honor X9b с автономностью до трех дней и сверхпрочным экраном 1
29.12.2023 Выходцы из Huawei создали «бессмертный аккумулятор, который не ломается». Опрос 1
23.10.2023 В России начались продажи Honor 90 Lite с долговечным экраном и камерой 100 Мп 1
29.09.2023 МТС начала продажи смартфона Honor 90 с камерой 200 Мп 1
20.09.2023 МТС открывает предзаказ на смартфон Honor 90 1
29.08.2023 В «М.Видео» и «Эльдорадо» начались продажи Honor Pad X9 — планшета с циркадным экраном 120 Гц и шестью динамиками 1
16.08.2023 В России поступил в продажу Honor Pad X9 — планшет с большим экраном 120 Гц 1

Публикаций - 38, упоминаний - 61

Honor MagicOS и организации, системы, технологии, персоны:

Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 20
МегаФон 8805 10
Google LLC 11775 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 7
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 7
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 5
Huawei 3933 4
Xiaomi 1732 4
Telegram Group 1983 4
Qualcomm Technologies 1822 3
ИИ-Технологии 104 3
Apple Inc 12100 1
Dailymotion - Видеохостинг 41 1
Samsung - Harman - JBL 216 1
BBK vivo iQOO 16 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 1
ONYX International 143 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 7
TÜV Rheinland Group 135 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 29
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 19
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 17
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 17
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 17
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 16
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 15
Оповещение и уведомление - Notification 4606 12
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2077 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 11
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1027 11
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1198 10
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 10
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 8
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1791 8
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1856 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 6
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 780 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 6
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2381 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 5
Фотокамеры - Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 209 5
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 5
Фотокамеры - Портретный режим - Portrait mode 222 5
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 4
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2105 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 4
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 687 4
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 959 4
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1038 4
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 968 4
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 958 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 27
Google Android 14 73 17
Honor MagicOS - Magic Capsule 15 15
Honor - серия смартфонов 205 14
Honor SuperCharge 118 14
Google Android 13994 12
Honor Magic 53 11
Honor Pad - Honor ViewPad - серия планшетов 27 7
Honor Falcon 12 6
MediaTek Dimensity - серия мобильных платформ для смартфонов 117 5
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Honor RAW Domain 5 5
Honor Watch Magic - умные часы 48 4
Honor True Wireless Stereo Earbuds - Honor Choice Earbuds - Honor Magic Earbuds 33 4
BBK vivo Halo Fullview 63 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 3
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 405 3
Honor AI Motion Sensing 5 3
Honor Magic MagicPad 3 3
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 185 2
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AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 2
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Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Apple iPad 3860 1
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Huawei Media Services - HMS 6 1
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Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 259 1
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