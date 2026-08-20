В России стартовали продажи защищенного смартфона Honor Turbo с емкой батареей 8560 мА·ч и мощным процессором Snapdragon 6 Gen 4

На российских маркетплейсах начались продажи смартфона Honor Turbo. Об этом CNews сообщил представитель Honor. Новинка получила емкую кремний-углеродную батарею 8560 мА·ч с автономностью до трех дней, процессор Snapdragon 6 Gen 4 и усиленную защиту от повреждений, воды и пыли. Устройство создано для пользователей, которым нужен мощный и надежный смартфон с длительным временем работы без подзарядки.

Кремний-углеродная батарея емкостью 8560 мА·ч рассчитана на длительную эксплуатацию и сохраняет свои характеристики до шести лет. По результатам испытаний одного полного заряда хватает до 52,5 часа прослушивания музыки, 23,8 часа просмотра онлайн-видео, 16,8 часа игр или 12,3 часа видеозвонков. Многоточечный контроль температуры обеспечивает стабильную работу аккумулятора в диапазоне от −30°C до 55°C. При уровне заряда всего 2% режим энергосбережения позволяет совершать звонки в течение 60 минут. Быстрая зарядка Honor SuperCharge мощностью 80 Вт позволяет быстро восполнить запас энергии, а функция обратной зарядки дает возможность использовать смартфон как внешний аккумулятор для наушников, часов и других устройств.

За производительность Honor Turbo отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 6 Gen 4, выполненный по 4-нм техпроцессу. Интеллектуальная система распределения ресурсов помогает сохранять плавную и стабильную работу при запуске приложений, в играх и при переключении между несколькими задачами.

Honor Turbo выдерживает падения с высоты до 2,5 метра и прошел тройную сертификацию SGS, подтверждающую защиту от повреждений при падении, устойчивость к ударам и изгибу, а также к резким перепадам температуры от −40°C до 70°C. Закаленное стекло и многослойная амортизирующая конструкция с шестью демпфирующими слоями помогают лучше поглощать энергию удара. Смартфон соответствует стандартам IP66, IP68 и IP69K, которые подтверждают защиту от повреждений, вызванных погружением в воду, воздействием струй высокого давления, горячей воды и пара. В ходе испытаний устройство сохранило работоспособность после 30 минут погружения на глубину 1,5 метра. Экран сохраняет точность управления при попадании капель воды и при использовании в перчатках.

Смартфон оснащен AMOLED-экраном диагональю 6,79 дюйма с разрешением 2640 × 1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Дисплей отображает 1,07 млрд цветов, охватывает 100% цветового пространства DCI-P3, а пиковая яркость 6000 нит обеспечивает хорошую читаемость даже при ярком солнечном свете. Комплекс технологий защиты зрения помогает снизить нагрузку на глаза при длительном использовании.

Основная камера 50 Мп и широкоугольная камера 5 Мп позволяют получать детализированные снимки в различных условиях и записывать видео в разрешении до 4K. Инструменты редактирования с ИИ помогают удалять лишние объекты и отражения, улучшать качество фотографий и корректировать групповые снимки без использования сторонних приложений.

Honor Turbo работает на MagicOS 10 на базе Android 16. Редактор текста с ИИ помогает создавать и улучшать тексты и проверять грамматику, а Magic Portal позволяет быстро использовать выделенный на экране текст или изображение для поиска и работы в других приложениях. Стереодинамики с усилением громкости до 400% обеспечивают мощный звук при просмотре видео и прослушивании музыки.

Honor Turbo представлен в трех цветах: черном, зеленом и бежевом. Толщина смартфона составляет 7,76 мм, а вес — около 196 г. В России модель доступна в конфигурации 8+256 ГБ.

Стоимость Honor Turbo составляет 36990 руб. При покупке в период с 20 по 31 августа действует специальное предложение: скидка 3 тыс. руб. Смартфон уже в продаже на Ozon, «Яндекс Маркете» и Wildberries.