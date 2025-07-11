Начались продажи доступного смартфона Honor X6c с выносливой батареей, повышенной прочностью и кнопкой ИИ-ассистента

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи доступного смартфона Honor X6c с батареей повышенной емкости 5300 мА·ч и быстрой зарядкой 35 Вт, оптимальной производительностью для повседневного использования, тонким и легким корпусом с устойчивостью к повреждениям при падениях и влагозащитой IP64. Новинка привлекает внимание новой кнопкой ИИ-ассистента для быстрого доступа к полезным функциям и приложениям одним нажатием. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Смартфон Honor X6c обладает повышенной надежностью: усиленная конструкция корпуса и прочное защитное стекло обеспечивают устойчивость к повреждениям при падениях с высоты до 1,5 метра, а влагозащита по стандарту IP64 позволяет использовать смартфон под проливным дождем и снижает риск поломки при случайном кратковременном падении в воду на небольшую глубину. Вес смартфона составляет всего 199 г, толщина — 8,39 мм.

Батарея емкостью 5300 мА·ч в сочетании с энергоэффективными комплектующими обеспечивает полный день активного использования без подзарядки, а комплектный адаптер питания Honor SuperCharge 35 Вт позволяет быстро подзарядить смартфон. Фирменные технологии оптимизации энергопотребления и надежный аккумулятор обеспечивают долгий срок службы: даже после 4 лет ежедневной подзарядки сохранится более 80% первоначальной емкости. Смартфон также поддерживает режим экстремальной экономии энергии, когда последние 2% заряда аккумулятора обеспечивают до 61 минуты телефонных звонков или до 13 часов 54 минут работы в режиме ожидания.

Начались продажи доступного смартфона HONOR X6c

Восьмиядерный процессор MediaTek G81 Ultra обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач и обладает высокой энергоэффективностью. 6 ГБ оперативной памяти могут быть расширены еще на 6 ГБ виртуальной памяти за счет накопителя — и вместе это обеспечивает плавную многозадачность и быстрое переключение между последними использованными приложениями. Емкость накопителя составляет 128 или 256 ГБ, чтобы хранить весь нужный контент в памяти смартфона.

Honor X6c оснащен дополнительной ИИ-клавишей на левой боковой грани корпуса, которая в одно нажатие позволяет открыть удобное меню с доступом к различным функциям и приложениям, включая Honor Заметки, снятие скриншотов, фонарик и многое другое. Пользователи могут настраивать порядок элементов и скрывать лишние. Кроме того, длительное удержание клавиши мгновенно запускает «Google Объектив» для поиска информации в интернете, распознавания и перевода текста, решения математических задач и различных сценариев исследования окружающего мира.

Honor X6c оснащен двойной камерой с основным сенсором 50 Мп и вспомогательным — с разрешением 0,8 Мп, а также яркой светодиодной вспышкой. Для селфи и видеосвязи — фронтальная камера 5 Мп. Область вокруг фронтальной камеры используется для отображения удобных динамических уведомлений Magic Capsule, что позволяет управлять воспроизведением музыки в стриминговых сервисах, взаимодействовать с секундомером, таймером, будильником, диктофоном и некоторыми другими приложениями.

Honor X6c работает под управлением актуальной операционной системы MagicOS 9.0 на базе Android 15. Она обеспечивает оптимальный пользовательский опыт за счет понятного и удобного интерфейса с поддержкой Magic Portal для выбора текстового или визуального контента и поиска в интернете или перемещения между приложениями одним жестом, больших папок настраиваемого размера для запуска приложений одним нажатием, раздельных шторок настроек и уведомлений, фирменных приложений, включая «Заметки Honor», а в «Галерее» пользователям доступен ИИ-ластик для быстрого и точного удаления лишних объектов на фотографиях.

Новинка доступна в трех стильных цветах: лунный белый, полночный черный и океанический голубой. Honor X6c можно купить в магазинах электроники и на маркетплейсах, включая DNS, МТС, «Билайн», «Мегафон», Ozon по цене 11,999 тыс. руб. за конфигурацию 6+128 ГБ и 13,999 тыс. руб. за версию с 6+256 ГБ памяти. В период с 11 июля действует специальное предложение: скидка три тыс. на любую конфигурацию.