Ни один iPhone так не умеет. Экс-«дочка» Huawei выпустила тонкий смартфон с гигантской батареей и очень ярким экраном

Honor разработала смартфон Win Turbo с АКБ на 10000 мАч, тогда как у самого дорогого iPhone емкость АКБ едва превышает 5000 мАч. Он также выделяется небольшой толщиной (7,98 мм) и высокой яркостью экрана – 8000 нит в пике. Смартфон стоит менее 35 тыс. руб.

Очень много аккумулятора

Компания Honor выпустила смартфон Win Turbo, заполучивший аккумулятор емкостью 10000 мАч. По меркам 2026 г., когда стандартом является емкость 6000 мАч, это очень много, и на рынке смартфонов с такой батареей – единицы.

Для сравнения, во флагманском Apple iPhone 17 Pro Max стоит аккумулятор вдвое меньшей емкости – 5088 мАч, и это еще самая большая батарея в мобильниках Apple. При этом толщина смартфона – 8,75 мм против 7,98 мм у нового Honor Win Turbo. На весе новинки такая батарея почти не сказалась – Win Turbo имеет массу 206 граммов против 233 граммов у iPhone 17 Pro Max.

Напомним, Honor – это китайский производитель смартфонов и другой техники. До ноября 2020 г. компания была дочерним предприятием китайского техногиганта Huawei, но тот был вынужден продать ее под давлением американских властей.

Honor / gizmochina Все доступные цвета смартфона

Премьера Honor Win Turbo прошла в Китае, и пока этот смартфон продается только там, однако велик шанс его появления в России, в том числе и под другим названием. Бренд Honor очень популярен в России.

В Китае Honor Win Turbo стоит от 3299 юаней (34,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 мая 2026 г.) за комплектацию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Версия на 12/512 ГБ обойдется в 3599 юаней или 37,6 тыс. руб., а топовая комплектация, несущая в себе 16 ГБ RAM и 512 ГБ ROM, оценивается в 4199 юаней (43,9 тыс. руб.).

Смартфон на стероидах

В дополнение к большому аккумулятору Honor Win Turbo оснастили гигантским экраном с диагональю 6,79 дюйма, причем с пиковой яркостью 8000 нит. У упомянутого iPhone 17 Pro Max диагональ составляет ровно 6,9 дюйма, но предельная яркость в разы ниже – 3000 мАч.

В смартфоне используется матрица LTPS OLED с частотой обновления 120 Гц. Поддерживаемое разрешение – 2640х1200 пикселей. Заявлено наличие алюмосиликатного защитного стекла и 100-процентного охвата цветового пространства DCI-P3.

Honor Рамок вокруг экрана почти не осталось

Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью до 80 Вт, а также сам может использоваться в качестве внешнего аккумулятора. Мощность обратной (реверсивной) зарядки по кабелю составляет 27 Вт.

Что внутри

Honor Win Turbo построен на восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 8500 с маркетинговым кодовым названием Racing Edition. У него есть встроенная видеоподсистема Titan MC8 и восемь вычислительных ядер, разбитых на три неравных кластера.

В первом кластере находится единственное ядро Cortex A725 с тактовой частотой 3,4 ГГц, во втором – три таких же ядра, но на частоте 3,2 ГГц. В последнем кластере находятся еще четыре ядра А725, но их пиковая частота снижена до 2,2 ГГц.

Премьера чипа состоялась в январе 2026 г. Он выпускается по одному из самых современных техпроцессов – 4 нм, освоенному в конце 2021 г.

В качестве оперативной памяти в смартфоне используется модуль LPDDR5X. Пользовательские данные хранятся на быстром флеш-накопителе стандарта UFS 4.1.

Возможности камер

Основная камера в тыльном блоке имеет разрешение 50 МП. В наличии диафрагма f/1.88 и оптическая стабилизация. Второй модуль – базовый 5 МП с широкоугольным объективом. Заявлено наличие 10-кратного цифрового зума и функции записи видео в разрешении 4К.

Honor На камерах акцент в Win Turbo не делался

Спереди у Win Turbo установлен 16-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/2.45. Он поддерживает запись Full HD-роликов.

И в лифте, и на парковке

Honor заявляет о наличии в смартфоне максимальной защиты от воды и пылим по стандартам IP68/IP69/IP69K, а также собственного чипа С1+, созданного для повышения стабильности подключения к сотовым сетям.

Win Turbo наделен двумя слотами под SIM-карты, работает на базе Android 16 с прошивкой MagicOS 10, обладает модулями Wi-Fi 6 (802.11 ax, 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 6.0, портом зарядки и синхронизации USB-C 2.0, а также ресиверами GPS, Beidou и Galileo. Комплект поставки дополнен защитным чехлом и зарядным устройством.