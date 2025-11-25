Honor анонсировала смартфоны серии Honor 500 с портретной камерой 200 Мп, батареей 8000 мА·ч и MagicOS 10

Бренд Honor представил новую серию смартфонов Honor 500, которая задает новые стандарты пользовательского опыта в среднем ценовом сегменте. Новинки предлагают портретную съемку уровня флагманов, повышенную автономность и усовершенствованный пользовательский опыт обновленной операционной системы MagicOS 10.

«Серия Honor 500 меняет представления потребителей о том, каким должен быть смартфон среднего класса. Модель Honor 500 — это новый стандарт сбалансированного пользовательского опыта, который впечатляет своей продуманностью. Модель Honor 500 Pro идет еще дальше и улучшает каждый аспект взаимодействия с устройством — именно то, что ожидается от смартфона с приставкой Pro», — сказала Фан Фэй, президент по продуктам Honor.

Смартфоны серии Honor 500 оснащены новой ИИ-камерой 200 Мп с лучшим в классе сенсором CMOS формата 1/1,4 дюйма, а также ультраширокоугольной камерой 12 Мп . Honor 500 Pro дополнительно оснащен телефотокамерой 50 Мп с фирменной системой стабилизации Honor SOIS, которая обеспечивает флагманский уровень стабилизации по стандарту CIPA 5.0. Это гарантирует четкие снимки даже при динамичных сценах или ночной съемке с рук.

Серия Honor 500 предлагает новые инструменты для работы с изображениями, включая живые фото с поддержкой портретного режима основной и фронтальной камеры, улучшенное размытие заднего плана, улучшение внешности, добавление на снимки атмосферного освещения, а также шесть новых кинематографичных профилей цветокоррекции. Новые смартфоны также поддерживают быстрое преобразование 4K-видео в эффектные ролики для публикации контента в социальных сетях.

Honor 500 работает на базе процессора Snapdragon 8s Gen 4, в то время как Honor 500 Pro получил более мощный Snapdragon 8 Elite, что обеспечивает производительность уровня флагманов. Технология Honor Phantom Engine 3.0 точно прогнозирует графическую нагрузку и оптимизирует процессы рендеринга для стабильной производительности в играх и высокой частоты кадров в таких популярных проектах, как Honor of Kings и Genshin Impact.

Серия Honor 500 оснащена самым мощным в своем классе кремний-углеродным аккумулятором 8000 мА·ч, и поддерживает реверсивную проводную зарядку мощностью 27 Вт, что обеспечивает удобный способ подзарядки аксессуаров и других устройств в дороге. Стандартная модель поддерживает проводную зарядку 80 Вт, Honor 500 также поддерживает быструю беспроводную зарядку 50 Вт.

Серия Honor 500 поддерживает новейшие технологи защиты зрения, включая ИИ-дефокус и уменьшение симптомов укачивания с ИИ для комфортного взаимодействия в любых сценариях. Honor 500 Pro также оснащен фирменным радиочастотным чипом Honor C1+ RF Enhanced, который значительно улучшает прием сигнала, стабильность сети и скорость передачи данных.

Серия Honor 500 с новейшей операционной системы MagicOS 10 оснащена настраиваемой ИИ-кнопкой для мгновенного доступа к различным повседневным функциям и инструментам искусственного интеллекта.

Серия Honor 500 представляет собой лидерскую в индустрии монолитную конструкцию, выполненную методом холодной фрезеровки. Модуль камеры и заднее стекло представляют собой единое целое без швов, образуя цельную, скульптурную поверхность с изысканными тактильными ощущениями.

Благодаря переработанной архитектуре устройства серии Honor 500 обладают ультратонким корпусом всего 7,75 мм и рекордно тонкими рамками по периметру экрана — 1,05 мм. Новая горизонтальная компоновка камер подчеркивает эстетику чистых линий, освобождает внутреннее пространство для аккумулятора увеличенной емкости и обеспечивает более удобный и надежный хват как в книжной, так и в альбомной ориентации. Использование метода холодной фрезеровки позволяет создать монолитную конструкцию, объединяя модуль камеры и заднюю панель в единое целое. Смартфоны также получили максимальный класс влагозащиты по стандартам IP68, IP69 и IP69K для уверенного использования в любых сценариях.

Серия Honor 500 будет доступна только для китайского рынка в четырех цветах, вдохновленных кристаллами: синем, розовом, серебристом и черном. Рекомендованная стоимость Honor 500 Pro начинается от 3599 юаней, цена Honor 500 — от 2699 юаней.