Магазин крупной сети компьютерной техники снял ценники с оперативной памяти. Она дорожает не по дням, а по часам

Ценники потеряли актуальность

Динамическая память с произвольным доступом (DRAM) потребительского уровня дорожает настолько быстро, что некоторые розничные продавцы компьютерной техники, похоже, готовы менять свой подход к ценообразованию – лишь бы не упустить возможность быстро заработать.

По сообщению Tom’s Hardware, по крайней мере в одном магазине популярной американской розничной сети Micro Center с прилавков, на которых демонстрируются модули оперативной памяти DDR, полностью исчезли ценники. Вместо них появилась табличка с сообщением, в котором посетителям, желающим уточнить сумму, за которую магазин согласится отпустить новенький комплект памяти, рекомендуют обратиться к продавцу-консультанту.

«В связи с нестабильностью рынка просим вас обратиться к продавцу для уточнения цен. Спасибо», – говорится в сообщении. Фотографию, подтверждающую данную информацию, опубликовал на дискуссионной площадке Reddit пользователь под псевдонимом CassTexas. Вероятно, цена на память сегодня меняется столь часто и значительно, что всякий раз печатать бумажные ценники для информирования покупателей просто нецелесообразно.

Фото: Reddit / CassTexas Ценники на упаковках комплектов памяти, доступных в одном из магазинов Micro Center, отсутствуют

При этом, как утверждает издание, ситуация на рынке пока не особо отразилась на ассортименте продукции, представленной в магазинах Micro Center. Покупателям по-прежнему доступен ряд комплектов модулей оперативной памяти, но наклеек с ценой на них больше нет.

Удар по репутации

Решение проблемы, выбранное руководством Micro Center, вряд ли понравится клиентам. В США у ритейлера сложилась репутация компании, которая, как правило, предлагает более выгодные цены в сравнении с конкурентами.

Нынешние изменения в политике ценообразования могут свидетельствовать о том, что ритейлер банально решил подзаработать на своих клиентах в период глобального дефицита памяти, постоянно корректируя ценники в сторону повышения в соответствии с ситуацией на спотовом рынке, хотя, вероятно, товары, подвергающиеся наценке, были приобретены ритейлером далеко не вчера, а значит – обошлись ему гораздо дешевле.

Впрочем, Micro Center, если, конечно, исчезновение ценников обусловлено именно желанием легкого заработка, в выбранной стратегии не одинока. Другие крупные американские ритейлеры, такие как Newegg, Amazon, Best Buy и Walmart тоже уже скорректировали цены на модули оперативной памяти в сторону их повышения в ответ на нестабильность рынка, отмечает издание.

Безумный скачок цен

По информации Tom’s Hardware, до недавнего скачка цен стоимость 64-гигабайтного набора G.Skill Trident Z5 Neo RGB (2 модуля по 32 ГБ, 6000 МТ/с, тайминги 30(CL)-40-40-96, радиатор в комплекте, присутствует подсветка) на рынке США составляла $205 – $220 (16,2 тыс. – 17,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 ноября 2025 г.).

Unsplash.com / Andrey Matveev Оперативная память для ПК подорожала троекратно за последние месяцы

В октябре ценник на него и другие модели пошел вверх, и к ноябрю 2025 г. вырос чуть ли не в три раза. Сегодня его можно купить за $640. Для сравнения: игровая консоль Sony PlayStation 5 Slim с дисководом, оснащенная 12 ГБ памяти GDDR6, там же продается за $449 (с учетом сезонной скидки).

Что касается российской розницы, то комплект памяти DDR5 с отсутствующей подсветкой в московском магазине одной из крупных федеральных сетей можно приобрести по цене 50 тыс. руб. (около $633). Вышеупомянутая приставка PS5 Slim с дисководом обойдется российскому покупателю в 62 тыс. руб. (примерно $785).

Мера принята в интересах клиентов?

На своем официальном сайте Micro Center предлагает набор Vengeance RGB DDR5-8800 C42 2x24 ГБ по цене $616 с якобы скидкой от исходных $700. Однако, как отметило несколько пользователей Reddit в соответствующей ветке обсуждения, американский ритейлер временами целенаправленно указывает в интернете завышенную цену, чтобы отсечь перекупщиков, и фактическая цена на месте может оказаться существенно более низкой.

Отказ от ценников в Micro Center может означать стремление компании защитить себя и клиентов от этой особо предприимчивой категории граждан или же свидетельствовать о проведении переоценки в одном или нескольких магазинах сети, отмечает Tom’s Hardware.

Дефицит памяти

Как ранее сообщил CNews, в конце октября 2025 г. дефицит DRAM усугубился на фоне продолжающегося бума ИИ. Американские и китайские гиперскейлеры готовы сильно переплачивать за столь необходимые им комплектующие, даже если известно, что в полном объеме размещенные заказы будет исполнены нескоро.

Наибольшим спросом пользуется память с высокой пропускной способностью (HBM), которая применяется в производстве ускорителей вычислений на базе GPU. Однако ситуация на рынке модулей серверной оперативной памяти DDR5 RDIMM не многим лучше – здесь тоже спрос значительно превышает предложение.

В сложившейся ситуации рынок памяти DDR для персональных компьютеров вряд ли мог сохранять прежнюю относительную стабильность – поставщики переориентировались на выпуск продукции корпоративного сегмента и теперь уделяют меньше внимания нуждам рядовых потребителей.

Нынешний дефицит затрагивает не только DRAM, но и память типа NAND, используемую в твердотельных накопителях (SSD), а также жесткие диски. По мнению Пуа Кхейн-Сенга (Pua Khein-Seng), генерального директора компании Phison, нехватка NAND и SSD в той или иной степени будет наблюдаться в течение ближайших 10 лет.