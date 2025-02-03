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Phison



03.02.2025 SSD Digma Meta P31 с поддержкой PCIe 5.0: новый стандарт скорости и надежности, доступный каждому 1
28.03.2024 Китай играючи решил фатальную проблему SSD. Они больше не будут перегреваться и гореть 1
09.11.2023 Эпоха ультрадешевых SSD подошла к концу. Мир на пороге нового дефицита, взлет цен неизбежен 1
03.11.2023 Digma Pro Top P6: новая серия высокоскоростных PCIe 5.0 SSD 1
18.04.2023 Бренд Digma Pro выпустил серию высокоскоростных SSD объемом до 4 ТБ 1
25.10.2021 Производители попались на наглой подделке SSD. Их собирают на чипах памяти от старых смартфонов 1
24.12.2020 Грядет рост цен на память всепланетарного масштаба 1
23.03.2018 Максимальный объём от PNY 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Phison и организации, системы, технологии, персоны:

TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 899 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 3
Merlion - Мерлион 803 2
Samsung Electronics 10272 2
Digma 187 2
Kingston Technology 198 1
Toshiba Corporation 2929 1
Adata Technology 102 1
PNY Technologies 36 1
Kioxia OCZ Technology - OCZ Storage Solutions 19 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
Unsplash 790 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3215 7
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2684 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7889 4
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1257 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24179 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 566 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9402 3
NAND flash memory - флеш-память 626 3
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 659 2
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 784 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12047 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24192 2
NAND TLC 3D flash memory - Triple-Level Cell NAND flash memory 13 2
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 597 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14407 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16163 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11078 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2576 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 479 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20828 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3726 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7404 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19418 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4250 1
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 316 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13158 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 892 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1452 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1004 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9296 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 524 1
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1405 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17092 1
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 328 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4173 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1049 1
Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 339 1
AMD ARM Cortex R - Серия микропроцессоров 9 3
Digma Pro 50 3
Digma SSD 6 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7090 1
Chia - криптовалюта 13 1
Google Chromebook - Google Хромбук 234 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4037 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 5
Китай - Тайвань 3990 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17066 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52156 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3045 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14377 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 297 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4884 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1747 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3659 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3164 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24147 1
Tom’s Hardware 397 1
DRAMeXchange 41 1
TechSpot 115 1
CoinMarKetCap 23 1
Silicon 483 1
TrendForce 113 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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