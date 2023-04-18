Бренд Digma Pro выпустил серию высокоскоростных SSD объемом до 4 ТБ

Бренд электроники Digma Pro представляет серию твердотельных накопителей Digma Pro Top P8, оснащенных контроллером Phison PS5018-E18 и флеш-памятью 3D TLC Micron B47R. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro.

Контроллер Phison PS5018-E18 изготовлен по 12-нанометровому техпроцессу на мощностях компании TSMC и имеет в основе пять 32-битных ядер Arm Cortex R5. В нем используется один из самых быстрых на данный момент интерфейсов передачи данных PCI-E 4.0 x4 с поддержкой протокола NVMe.

Digma Pro TOP P8

В SSD установлена флеш-память Micron B47R со 176 слоями TLC 3D NAND. Серия состоит из трех моделей емкостью 1, 2 и 4 ТБ.

Новые SSD совместимы с настольными ПК, ноутбуками и игровыми консолями, поддерживающими установку накопителей такого формата, в частности, Sony PlayStation 5.

В отличие от твердотельных накопителей Digma в новых SSD Digma Pro зафиксирована не только модель контроллера, но и точная модель чипов флеш-памяти. И эти характеристики остаются неизменными во всех партиях товара.

Характеристики Digma Pro TOP P8

Digma Pro TOP P8 емкостью 1 и 4 ТБ уже доступны в российских интернет-магазинах по цене в диапазоне от 7990 до 39 990 руб. в зависимости от емкости. Накопитель объемом 2 ТБ ожидается во II квартале 2023 г. Локальная гарантия на устройства действует пять лет.

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Официальным дистрибьютором торговой марки Digma Pro на территории России является компания Merlion.