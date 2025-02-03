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SSD Digma Meta P31 с поддержкой PCIe 5.0: новый стандарт скорости и надежности, доступный каждому

Бренд Digma, производитель цифровых устройств и электроники, объявляет о старте продаж новой линейки SSD-накопителей Digma Meta P31. Это первый в российской рознице SSD с поддержкой интерфейса PCIe Gen 5.0 x4 NVMe на базе безбуферного контроллера Phison PS5031-E31T. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro.

Линейка Digma Meta P31 станет доступным решением для пользователей, стремящихся к максимальной производительности. Новинка предлагает альтернативу SSD-накопителям TOP P6, выпущенным суббрендом Digma Pro на контроллере Phison PS5026-E26 с DRAM-буфером. В META P31 используется безбуферный контроллер Phison PS5031-E31T, который демонстрирует скорости, близкие к старшей модели: скорость чтения доходит до 10 200 МБ/с, скорость записи – до 8 300 МБ/с. При этом сниженное энергопотребление и компактный форм-фактор M.2 2280 позволяют устанавливать Meta P31 не только в настольные компьютеры, но и в современные ноутбуки с поддержкой накопителей PCIe 5.0 x4.

Накопители представлены в двух вариантах емкости: на один или два ТБ. Пользователи смогут подобрать вариант, который будет соответствовать необходимому для их задач объему данных. Тип памяти 3D NAND Flash TLC использует вертикальное расположение транзисторов в кристалле и трехуровневые ячейки. Это не только увеличивает плотность хранения данных, но и повышает надежность устройства.

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SSD Digma Meta P31 с поддержкой PCIe 5.0: новый стандарт скорости и надежности, доступный каждому

Накопители уже доступны к покупке в сети магазинов «Ситилинк» и на маркетплейсах. Стоимость устройств начинается от 15,9 тыс. руб.

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