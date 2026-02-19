«Будет много жертв». Дефицит флеш-памяти грозит гибелью производителей электроники

Нехватка чипов флеш-памяти может спровоцировать стремительное сокращение числа ИТ-компаний. Они будут закрываться одна за другой, и в первую очередь это коснется производителей электроники. NAND-память используется повсеместно – в компьютерах, смартфонах, умной домашней электронике и пр. Нет памяти – нет производства, нет и продаж.

Оптимизация или сокращение

Дефицит флеш-памяти, возникший на фоне стремительного взлета индустрии искусственного интеллекта, может привести к неожиданным и далеко не самым приятным последствиям. Как пишет Tom’s Hardware, он может вылиться в закрытие компаний по производству электроники – у некоторых уже сейчас нет нужного количества чипов памяти для производства техники, а другие просто не могут позволить себе оплатить суммы, которые требуют с них компании, занимающиеся выпуском чипов памяти. Производство остановится, и бизнес закроется.

О вероятном закрытии таких компаний говорит и генеральный директор фирмы Phison Кхейн-Сенг Пуа (Khein-Seng Pua). Phison известна в первую очередь своими контроллерами для флеш-памяти – ее продукция стоит во многих современных SSD-накопителях. Компания удерживает 20% мирового рынка контроллеров SSD, а также 40% рынка автомобильных накопителей.

По прогнозам Пуа, компании по производству электроники начнут массово закрываться в самом скором будущем – в течение 2026 г. Он отметил, что под угрозой в первую очередь небольшие предприятия, но подчеркнул, что дефицит NAND-памяти негативно сказывается и на бизнесе Phison, несмотря на его размеры.

На колени, смерд

Пуа рассказал, что воочию наблюдал, как представители крупных компаний по производству автомобилей и мобильной электроники умоляли поставщиков флеш-памяти отгрузить им несколько партий. Как сообщал CNews, производители NAND-памяти отвернулись от потребительского сегмента и продают почти все готовые чипы компаниям из сферы искусственного интеллекта. Они стремятся заработать как можно больше, пока глобальный интерес к нейросетям не иссяк.

Daniel Romero / Unsplash Без флеш-памяти не обходится ни один умный гаджет

Пуа пришел к выводу, что более мелкие фирмы, возможно, вообще не смогут обеспечить себя флэш-памятью. Глава Phison заявил, что «потребительская электроника обречена» (consumer electronics are finished), и что рынок «увидит много жертв» (will see a lot of victims) во второй половине 2026 г.

Также Пуа, прогнозируя будущее небольших компаний, сообщил своим клиентам, что «если первый квартал этого года будет болезненным, действительно болезненным, то к концу года (2026 г. – прим. CNews) они обязательно спрыгнут с крыши» (if the first quarter of this year is painful, really painful, then by year-end, they'll definitely jump off a building).

Потребители почувствуют

Сложившаяся ситуация ударит не только производителям техники, но и по ее покупателям. Даже на крупных рынках, по прогнозам Pua, производство смартфонов сократится на 100–250 млн единиц, а поставки ПК и телевизоров также неизбежно снизятся из-за проблем с поставками модулей NAND-памяти.

Фабрики по производству NAND-чипов – едва ли не основные источники этих проблем сейчас. По словам Пуа один из трех крупнейших таких заводов требует предоплату за три года вперед. Название этого завода Пуа не раскрывает, но подчеркивает, что это прецедент – раньше до такого никогда не доходило.

Самое страшное впереди

Как пишет Tom’s Hardware, если хотя бы половина предсказанного сценария сбудется, последующий «флэш-апокалипсис» может оказаться таким же или даже хуже, чем кризис оперативной памяти DRAM. Как сообщал CNews, цены на нее растут бешеными темпами со второй половины 2025 г., и тоже по причине бума нейросетей.

Пуа утверждает, что 8-гигабайтные модули eMMC, используемые во многих потребительских и автомобильных сегментах, подорожали с $1,5 до $20, то есть более чем в 13 раз, только за 2025 г. Но даже при таких завышенных ценах их по-прежнему трудно достать, притом, не только малому бизнесу, но и крупным производителем с мировым именем.

Пуа признает, что он и многие другие теперь стали «попрошайками памяти» (memory beggars), и отмечает, что уровень выполнения заказов его клиентами составляет менее 30%, что свидетельствует об истощении рынка.

Света в конце тоннеля Пуа не видит. Он уверен, что ситуация еще больше ухудшится, поскольку спрос на рынке ИИ смещается от обучения (создания моделей) к выводу, когда модели фактически запускаются для генерации контента. Взрывной рост использования ИИ требует хранения этого контента, в результате чего для аппаратного обеспечения за пределами центров обработки данных не остается флэш-чипов.