Производители дефицитной памяти дерут с ЦОДов втридорога и не гарантируют исполнения заказов

Любые деньги за DRAM

Рыночный спрос на динамическую память с произвольным доступом (DRAM) на фоне мирового бума технологий искусственного интеллекта (ИИ) продолжает расти рекордными темпами. В значительной степени он остается неудовлетворенным, отчего некоторые вендоры облачных услуг вынуждены принимать решительные меры, чтобы не замедлять процесс масштабирования вычислительной инфраструктуры. Ведущие облачные провайдеры США и Китая закупают DRAM для своих нужд с огромной переплатой и без гарантий поставок в полном объеме. Об этом сообщило DigiTimes.

По информации издания, некоторые из облачных провайдеров-гиперскейлеров в IV квартале 2025 г. согласились на радикальное повышение контрактных цен на DRAM – вплоть до 50% относительно III квартала, – лишь бы не остаться без столь необходимого серверного компонента.

Причем скачок цен квартал к кварталу оказался на 30% более резким, чем ожидалось ранее. И даже готовность платить за оперативную память в полтора раза больше в текущих условиях не гарантирует надежность и своевременность поставок.

70% – сейчас, остальное – когда-нибудь

Как утверждает DigiTimes, покупатели DRAM из числа облачных гигантов могут претендовать на отгрузку в оговоренные сроки в лучшем случае 70% от заказанного, и ситуация имеет все шансы усугубиться в дальнейшем.

Tom’s Hardware отмечает, что производители модулей памяти уже сейчас готовится к сценарию, предполагающему полное истощение собственных складских запасов из-за невозможности закупиться чипами DRAM.

Если этот пессимистичный сценарий воплотится в жизнь, отдельным гиперскейлерам, вероятно, придется замедлить темпы расширения ИИ-инфраструктуры.

Небольшим облачным провайдерам еще тяжелее

Закупаться комплектующими по завышенным ценам, выгрызая место в очереди поближе к ее началу, себе могут позволить только очень крупные поставщики облачных услуг с бездонными карманами.

Игроки поменьше и OEM-вендоры вынуждены мириться с еще более суровыми условиями. Такие клиенты могут рассчитывать на исполнение заказов в объеме до 35-40%, отмечает TechSpot. Для удовлетворения возросшей потребности в модулях DRAM им, вероятно, придется либо платить еще больше, либо отсиживаться в сторонке, ожидая нормализации ситуации с поставками – в 2026 г.

HBM лидирует, RDIMM догоняет

Наибольшим спросом в настоящее время пользуется память с высокой пропускной способностью (HBM), которая применяется в производстве ускорителей вычислений на базе GPU. Однако ситуация на рынке модулей серверной оперативной памяти DDR5 RDIMM не многим лучше – здесь тоже спрос значительно превышает предложение.

Сложности в этом направлении обусловлены переориентированием передовых производственных линий с DDR5 на «хайповую» HBM южнокорейскими гигантами Samsung и SK Hynix. Как отмечает Tom’s Hardware, то, что оно имело место, подтверждается фактом повышения цен на серверные SSD (+35%) и RDIMM (+50%) Samsung, которое компания объяснила устойчивым ростом спроса со стороны облачных провайдеров и других корпоративных клиентов.

Дефицит NAND

Беспрецедентный спрос на ИИ-серверы вынудил крупнейших производителей SSD и HDD, в том числе Western Digital, SanDisk, Micron, также пересмотреть цены и сроки доставки в сторону повышения.

Рост стоимости накопителей корпоративного уровня, согласно сентябрьским прогнозам, составит до 30%, а на отгрузку HDD у вендоров будет уходить до года. Как ранее сообщил CNews, производители SSD в срочном порядке разрабатывают твердотельные накопители, которые будут медленнее нынешних, но более близких к HDD по цене.

Некоторые участники рынка склонны считать, что NAND в обозримой перспективе станет более востребованной, чем DRAM (HBM) в корпоративном сегменте. Такого мнения, в частности, придерживается глава компании Phison Пуа Кхейн-Сенг (Pua Khein-Seng). В октябре 2025 г. он заявил, что для обеспечения возврата многомиллиардных инвестиций в ИИ-инфраструктуру, осуществленных ИТ-гигантами, нужны не только GPU, использующие HBM, но и SSD, предназначенные для хранения сгенерированных пользователями данных, объем которых со временем будет лишь возрастать.