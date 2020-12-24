Грядет рост цен на память всепланетарного масштаба

Цены на флеш-память могут начать расти в I квартале 2020 г. под влиянием загруженности производителей контроллеров микросхем памяти. Они не успевают выполнять имеющееся заказы ввиду большого их количества и собираются понять цены на свою продукцию на 15-20%

Контроллеры в цене

Поставщики контроллеров флеш-памяти (NAND) сообщают о повышенном спросе на их продукцию и неспособностью полностью удовлетворить его. В обозримом будущем это может привести к росту их стоимости, что повлечет за собой и удорожание самой памяти, считают аналитики TrendForce, подразделения исследовательской компании DRAMeXchange.

По данным экспертов, основные поставщики контроллеров микросхем памяти, включая Phison и Silicon Motion, частично или полностью прекратили прием новых заказов, не успевая даже выполнять уже имеющиеся. Частично это связано и с повышенной загруженностью и компаний, выпускающих полупроводниковую продукцию. В такой ситуации оказалась, например, тайваньская TSMC.

В итоге контроллеры памяти могут подорожать в ближайшем будущем. Потенциальный рост цен, считают в TrendForce, составит в пределах 15-20%.

Какая память подорожает

Ситуация вокруг контроллеров грозит подорожанию далеко не всех видов памяти. В зоне риска пока только модули eMMC средней и низкой плотности (вместительность не более 64 ГБ). Спрос на эту память в последнее время резко возрос, что связано с ростом продаж смарт-ТВ, производители которых зачастую используют именно эти модули из-за их дешевизны на фоне более вместительных eMMC и более скоростных UFS.

SSD дорожать пока не планируют, но от роста цен в будущем они все же не застрахованы

Определенную лепту в рост спроса на бюджетные eMMC-модули внесли и хромбуки с 32 и 64 ГБ внутренней памяти, продажи которых ввиду их невысокой стоимости и пандемии коронавируса тоже подскочили. ЕMMC-память производители хромбуков используют по той же причине, что и вендоры смарт-ТВ – она дешевая.

Результатом повышенного спроса на еММС-чипы начального уровня может стать рост их стоимости, но только тех моделей, что поставляются с контроллерами сторонних производителей – тех же Phison и Silicon Motion. В I квартале 2021 г. они могут подорожать на 5%. В то же время модули еММС, производители которых используют собственные контроллеры, в начале 2021 г. в цене как раз упадут – на 5-10%.

За SSD можно не опасаться

Если над еММС-микросхемами памяти висит угроза подорожания, что может привести к росту итоговых цен на устройства, в которых они используются, то SSD-накопителей в настоящее время это не касается. Связано это с тем, что основные поставщики SSD-драйвов нередко являются и производителями модулей NAND-памяти и контроллеров, используемых в них. Яркий пример – компания Samsung, предпочитающая использовать собственные чипы в своих накопителях.

Прогноз TrendForce по основным видам флеш-накопителей

Рост цен в I квартале 2021 г., по прогнозам TrendForce не ожидается ни по части пользовательских SSD, ни по части корпоративных. Более того, аналитики уверены, что за это время пользовательские SSD подешевеют минимум на 5% и максимум на 10%, а устройства бизнес-класса – на 10-15%. Притом, это никак не будет зависеть от марки используемого в них контроллера памяти.

Как закончится 2020 год

В IV квартале 2020 г. твердотельные накопители тоже дешевеют, как и еММС-память. Последняя, по подсчетам аналитиков TrendForce, к концу года покажет падение цены в пределах от 0% до 5%, а удешевление пользовательских SSD достигнет 10%. Активнее всего в последней четверти 2020 г. дешевеют SSD корпоративного класса – падение их стоимости по итогам отчетного периода будет варьироваться в пределах 10-15%.

Удешевление накопителей на основе флеш-памяти в III и IV кварталах 2020 г. аналитики предсказали еще в конце августа 2020 г. Они связали это со снижением контрактных цен на память NAND (а заодно и на оперативную память DRAM) непосредственно у поставщиков. «Несмотря на традиционный пик распродаж на рынке потребительской электроники, а также выход новых смартфонов Apple iPhone в III квартале 2020 г., падение средней стоимости чипов памяти NAND, по всей вероятности, достигнет 10%. Случится это из-за избыточного запаса микросхем на складах поставщиков, который они организовали на фоне пандемии коронавируса», – отметили эксперты DRAMeXchange в своем отчете.

В начале ноября 2020 г. эксперты снова заговорили о падении цен на DRAM и NAND, в среднем на 10% по итогам IV квартала 2020 г. Впрочем, их прогнозы, по крайней мере, относительно DRAM-памяти могут и не сбыться, поскольку ее цены сильно зависят от внешних факторов и различных форс-мажоров.

К примеру, отключение в начале декабря 2020 г. электричества на заводе Micron, одного из основных производителей оперативной памяти, длившееся всего лишь один час, взвинтило цены на такую память по всему миру.

Инцидент произошел на заводе Micron Fab 11, расположенном в Тайване. На нем компания выпускает около 30% всей своей продукции, и подобные объемы, по оценке TrendForce, позволяют удовлетворить около 8,8% мирового спроса на оперативную память DRAM.