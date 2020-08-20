Цены на SSD и оперативную память ждет оглушительный обвал

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В мире наметился резкий спад спроса на чипы флеш- и оперативной памяти, что повлекло за собой снижение их контрактных цен. Эксперты полагают, что чипы будут дешеветь как минимум до начала 2021 г., и это, по их мнению, станет причиной снижения розничных цен на SSD-накопители и планки оперативной памяти.



Новый кризис на рынке памяти

Во второй половине 2020 г. твердотельные накопители и модули оперативно памяти продолжат дешеветь. К такому выводу на основе анализа рынка пришли эксперты DRAMeXchange, подразделения исследовательской компании TrendForce.

По их оценке, к этому приведет снижение контрактных цен на память NAND и DRAM непосредственно у поставщиков. Это напрямую связано с переизбытком продукции – спрос на такую память во втором полугодии 2020 г. сократится.

«Несмотря на традиционный пик распродаж на рынке потребительской электроники, а также выход новых смартфонов Apple iPhone в III квартале 2020 г., падение средней стоимости чипов памяти NAND, по всей вероятности, достигнет 10%. Случится это из-за избыточного запаса микросхем на складах поставщиков, который они организовали на фоне пандемии коронавируса», – отметили эксперты DRAMeXchange в своем отчете.

Неутешительные прогнозы

По данным DRAMeXchange, в I квартале 2020 г. средняя стоимость чипов флеш-памяти NAND продемонстрировала 5-процентный рост, во II квартале 2020 г., на фоне пандемии COVID-19, рост цен колебался в пределах 5-10%. По итогам III квартала рост сменится 5-10-процентным падением, которое перерастет в 10- или даже 15-процентное снижение цен в последней четверти 2020 г. Удешевление чипов, считают в компании, продолжится и в начале 2021 г.

Падение цен на память выгодно только потребителям

«Избыточный запас микросхем на складах в производителей продолжит расти в IV квартале 2020 г. Это приведет к еще более резкому снижению их стоимости», — сказано в отчете экспертов.

Из-за чего это происходит

Компании Micron и SK Hynix, выпускающие микросхемы памяти, уже отрапортовали о снижении спроса на их продукцию. DigiTimes со ссылкой на аналитика немецкого банка Deutsche Bank Сидни Хо (Sidney Ho) пишет что из-за коронавируса и вызванной им мировой паники многие производители твердотельных накопителей (SSD), USB-флешек, оперативной памяти и других устройств, где используются чипы NAND и DRAM, еще в первом полугодии 2020 г. запаслись ими впрок.

По мнению Сидни Хо, компании поступили так, опасаясь возможного в связи с пандемией дефицита микросхем и сопутствующих проблем с их бизнесом. Закупив достаточные объемы чипов, они теперь не спешат пополнять свои запасы, что и провоцирует снижение спроса и, как следствие, перепроизводство микросхем и падение их стоимости.

Победители и проигравшие

В итоге на фоне всего происходящего в выигрыше окажутся лишь конечные потребители, тогда как производители будут нести финансовые потери. Снижение контрактных цен на микросхемы памяти в итоге может привести к удешевлению SSD-драйвов и планок оперативной памяти, в особенности в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Удешевление памяти затянется на долгие месяцы

Как пишет ресурс PC Games, в США цены на SSD-накопители уже начали снижаться. К примеру, в ассортименте ритейлера компьютерной техники Newegg накопители на 1-терабайт стоят в пределах $100 (7400 руб. по курсу ЦБ на 20 августа 2020 г.). В частности, 2,5-дюймовый SSD Team Group GX2 на 1 ТБ с интерфейсом SATA на момент публикации материала оценивался в $90 (6650 руб.), а скоростной Western Digital Blue SN550 формата М.2 NVMe того же объема оценивался в $105 (7760 руб.).

Пути решения

Производители чипов NAND и DRAM в стремлении удержать цены на свою продукцию, прибегли к сокращению производства. В частности, на этот шаг пошли Micron и Western Digital.

Мера в итоге оказалась временной, опять же, из-за коронавируса. Слишком низкий спрос на продукцию не позволяет компаниям высвобождать склады даже при меньших объемах выпуска.

Ничего нового

Рынок памяти, как DRAM, так и NAND, достаточно давно переживает не самые лучшие времена. К примеру, в течение первого полугодия 2019 г. цены на чипы тоже падали ввиду перепроизводства и низкого спроса, но связанного не с COVID-19, которого тогда не существовало, а торговой войной между США и Китаем. Эксперты прогнозировали рекордный спад цен на оперативную и флеш-память в III и IV кварталах 2019 г., вплоть до того, что компании должны были начать работать себе в убыток.

Тем не менее, во втором полугодии 2019 г. стоимость памяти хоть и ненадолго, но все же выросла. В середине июля 2019 г. CNews писал, что модули памяти DRAM и NAND подорожали на 15% всего за неделю.

Это стало следствием конфликта между Южной Кореей и Японией, в результате которого Япония перестала поставлять корейским SK Hynix и Samsung сырье для производства чипов памяти. Конфликт был быстро разрешен, и цены на микросхемы вновь устремились вниз.