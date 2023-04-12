Deutsche Bank - Дойче Банк

В России закрываются ИТ-центры Deutsche Bank. Сотням высококлассных программистов предложили выходное пособие Дальше без России Немецкий Deutsche Bank готовится закрыть свои российские ИТ-центры, пишет Financial Times. Всем работа

Deutsche Bank тайно вывез из России в Берлин сотни ИТ-специалистов с семьями Релокация в Берлин Немецкий Deutsche Bank тайно вывез несколько сотен ИТ-специалистов из своих российских офисов в Берлин. Релокация персонала началась после специальной военной операции на Украине. Об этом со ссылкой на

Секреты аутсорсинга: Как Deutsche Bank проверяет программистов Luxoft на запрещенные вещества Контракт между Luxoft и Deutsche Bank В распоряжении CNews оказалась полная версия договора между созданным в России ИТ-аутсорсером Luxoft и немецким Deutsche Bank. Документ был предоставлен редакции Американск

«Ростелеком» пролонгирует опционное соглашение с Deutsche Bank Совет директоров «Ростелекома» одобрил пролонгацию до 1 декабря 2017 г. опционного соглашения с Deutsche Bank. Об этом сообщает пресс-служба российской компании. Напомним, что соглашение было заключено в октябре 2013 г. в рамках сделки по инвестированию Deutsche Bank средств в прио

Deutsche Bank модернизирует свою ИТ-инфраструктуру с помощью HP Компания HP и Deutsche Bank заключили многомиллиардное соглашение (точная сумма не разглашается) сроком на десять лет. Согласно достигнутым договоренностям, HP поможет немецкому банку модернизировать свою гл

Дойче Банк: Поставщик должен быть готов пройти «экстра милю» навстречу заказчику новная задача – постоянная оценка регуляторных требований, а также гибкая организация ИТ, способных оперативно реагировать на изменения. CNews: Какие крупные проекты запланированы в российском офисе «Дойче Банка» на 2015 год? Александр Киселев: Сейчас банк осуществляет несколько больших стратегических проектов – внедрение новых приложений, преимущественно в отношении инфраструктуры. Запуск

Luxoft раскрыл условия договоров с Deutsche Bank и UBS Оффшорный разработчик программного обеспечения Luxoft раскрыл на сайте Американской комиссии по ценным бумагам копии договоров со своими крупнейшими клиентами – Deutsche Bank и швейцарской банковской группой UBS. На этих клиентов приходится 52% выручки Luxoft за последний финансовый год. Согласно договорам, крупнейшие клиенты Luxoft вправе сами выбират

Luxoft продает банкам долги IBM, Dell и Samsung Офшорный разработчик программного обеспечения Luxoft раскрыл на сайте Американской комиссии по ценным бумагам ряд своих договоров с крупными банками. В частности, Luxoft договорился с BNP Paribas и Deutsche Bank о возможности продажи им своей непросроченной дебиторской задолженности. Согласно договорам, Luxoft, выполнив определенные разработки для своих крупных клиентов, может продать бан

РФПИ и «Дойче Банк» инвестируют в «Ростелеком» 7,6 млрд руб. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и «Дойче Банк» совместно инвестируют в «Ростелеком» 7,674 млрд руб. Сделка получила необходимые

Deutsche Bank внедрит АБС на базе решений SAP Компания SAP AG сообщила о том, что Deutsche Bank планирует запустить в 2010 г. долгосрочный проект, в ходе которого разрозненные программные решения будут заменены новой автоматизированной банковской системой на основе решений S

Россия: Deutsche Bank поглотил команду ИТ-аутсорсера , над которой работали программисты. Источник CNews, знакомый с ситуацией, сообщил, что речь идет о Deutsche Bank. Разработки для Deutsche Bank также ведет российский аутсорсер Luxoft, о

Altimo погасила кредит перед Deutsche Bank Компания Altimo осуществила погашение кредитов перед Deutsche Bank, полученных ранее под залог акций «Вымпелкома». В 2007 г. Altimo получила креди

2008: Verysell потратит $65 млн на поглощения Группа компаний Verysell объявила, что Deutsche Bank и инвестиционный фонд Hillside Apex Fund SPC купили миноритарный пакет ее акций

Deutsche Bank и инвестиционный фонд Hillside купили миноритарный пакет акций Verysell и миноритарный пакет акций группы компании Verysell. Сумма сделки составила $15 млн. Таким образом, Deutsche Bank и инвестиционный фонд Hillside Apex Fund SPC присоединились к инвесторам, вошед

Altimo заключил соглашения с Deutsche Bank о выкупе 1 млн 775,6 тыс. ADR "ВымпелКома" Altimo («Альфа-Телеком») заключил ряд соглашений с Deutsche Bank AG о выкупе 1 млн 775,6 тыс. ADR компании «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»)

Чиновники "откупаются" от претендентов на "Связьинвест" та», поскольку, расширив свои права, он сможет выгодно продать свой пакет акций новому собственнику холдинга. Для оценки последствий от предлагаемых изменений в устав МЭРТ нанял двух оценщиков — Deutsche Bank и рейтинговое агентство Standart & Poors. «МЭРТ нужны два независимых друг от друга заключения о том, как поправки в устав отразятся на диапазоне цены госпакета „Связьинвеста“ в с

Московский "Дойче Банк" внедрит хранилище данных на базе АПК "Нострадамус" Компания «ПрограмБанк» завершила первый этап работ по созданию хранилища данных для «Дойче Банка» (Москва), дочерней структуры «Дойче Банка АГ». Новый программный продукт

Deutsche Bank оштрафован за нечестную игру при слиянии HP и Compaq биржам (SEC) дописала последнюю главу в истории слияния Hewlett-Packard/Compaq Computer, оштрафовав Deutsche Bank на $750 тыс. за сокрытие злоупотребления служебным положением в тот момент, ког

Deutsche Bank выкупил у американцев долги WorldCom ША около 1000 операторов местной телефонной связи достигли соглашения о продаже финансовой компании Deutsche Bank Securities долгов телекоммуникационного оператора WorldCom на сумму около $100

Reuters: IBM и Deutsche Bank заключили технологический договор Один из гигантов компьютерной промышленности International Business Machines сообщил о подписании десятилетнего контракта, сумма которого составляет $2.56 млрд., с немецким Deutsche Bank по управлению компьютерными системами этой финансовой группы в Европе. В результате соглашения банк рассчитывает сэкономить за этот период около €1 млрд. Как планируется, Deuts

Группа E-Trade приобрела подразделение Deutsche Bank в США нковский филиал приобретением бизнеса по работе с клиентами корпорации Ganis Credit - подразделения Deutsche Bank AG - за $101 млн. Эта сделка позволит собственному онлайновому банку E-Trade ра

Объединение HP и Compaq официально завершено ректор Роберт Ваймен (Robert Wayman) в течение 10 часов отвечали на вопросы юристов. Обвинения Хьюлетта основывались на якобы имевших место угрозах со стороны HP в адрес инвестиционного подразделения Deutsche Bank, что стало причиной изменения его позиции в отношении слияния за несколько минут до начала голосования. Во фрагменте голосовой почты, адресованной Вaймeну, Карли Фиорина предлагае

Суд по делу Hewlett-Packard продолжается азать суду факт давления со стороны компании на одного из акционеров - инвестиционное подразделение Deutsche Bank, что стало причиной изменения его решения в последние минуты перед голосованием

Слушанья по иску Хьюлетта продолжаются азать суду факт давления со стороны компании на одного из акционеров - инвестиционное подразделение Deutsche Bank, что стало причиной изменения его решения в последние минуты перед голосованием

Deutsche Bank: голосование по слиянию HP/Compaq было независимым Правление Deutsche Bank заявило, что решение относительно голосования за слияние Hewlett-Packard и Compaq было принято независимо, без какого-либо давления со стороны третьих лиц или сторонних компаний.

Г-н Хьюлетт подал иск по итогам голосования о слиянии HP и Compaq крупных акционеров, инвестиционную компании Deutsche Asset Management, входящую в банковскую группу Deutsche Bank, изменить свое решение в последние минуты перед голосованием. Г-н Хьюлетт увере

Deutsche Bank резюмировал прогнозы аналитиков относительно перспектив iBanking Согласно отчету, представленному Deutsche Bank, в котором резюмируются прогнозы исследовательских компаний относительно перспектив онлайновой активности в банковском секторе Германии, число клиентов интернет-банков постоянно р

Deutsche Bank инвестирует в Азию Руководство немецкого банка Deutsche Bank обратило внимание на полупроводниковую промышленность в азиатском регионе, в особенности в Китае, и намеревается провести ряд инвестиций в этот сектор. Хотя сейчас мировой рынок п

Deutsche Bank выбрал Actuate как стандартную технологию по доставке информации для своих подразделений Компания Actuate Corporation, разработчик решений в области доставки бизнес-информации, объявила о том, что корпорация Deutsche Bank и ее подразделение инвестиционного банкинга выбрали Actuate как основной инструмент для построения отчетности на базе Web.Actuate e.Reporting Suite является Web-ориентированным ре

Deutsche Bank предстоит выяснение отношений с Deutsche Telekom в связи с продажей крупного пакета акций Глава Deutsche Telekom Рон Зоммер (Ron Sommer) выступил с резкой критикой Deutsche Bank после того, как на прошлой неделе банком от имени неизвестного клиента был продан пакет акций компании почти на $1 млрд. Действия Deutsche Bank вызвали цепную реакцию среди

Deutsche Bank присоединился к онлайновой системе торговли облигациями TradeWeb овой системой по продаже облигаций (в основном выпущенных Министерством финансов США), заявила, что Deutsche Bank AG принял решение присоединиться к системе и сделал значительные инвестиции в к

Deutsche Bank снова победил киберсквоттеров .deutschebank-ag.et, сделала это с целью получения моментальной прибыли и обязана вернуть эти имена Deutsche Bank. Как сообщает SV.com, испанская фирма пыталась продать права на домены банку за

Deutsche Bank, Chase Manhattan Bank, Citibank и Reuters Group создадут в интернете площадку по торговле валютой время разгорится ожесточенная борьба по захвату межбанковского рынка торговли валютой через интернет, сообщает Mercury Center. Так, 14 августа, три компании из числа ключевых игроков на рынке FOREX, Deutsche Bank AG, Chase Manhattan Corp. и Citigroup Inc., а также информационный гигант Reuters Group PLC объявили о намерении создать межбанковскую сетевую электронную площадку по торговле вал

Акции VA Linux выросли на 14% после рекомендации финансового аналитика Deutsche Bank об их покупке После того, как финансовый аналитик Philip Rueppel из Deutsche Bank сообщил об изменении своей рекомендации о покупке акций VA Linux с "buy" на "strong buy" (т.е. настоятельно рекомендует приобрести), акции VA Linux выросли на $4.88 до $39.13 (на

Крупнейший немецкий портал онлайновой торговли WEB.DE AG внедряет платежную систему paybox.net и Deutsche Bank ии WEB.DE AG, предоставляющий виртуальное "место" для онлайновой торговли предприятиям электронной коммерции, заключил соглашение с компанией paybox.net, определенная доля акций в которой принадлежит Deutsche Bank. Цель соглашения - внедрение защищенной платежной системы, созданной paybox.net, в работу WEB.DE. Уже в ближайшее время услугами новой системы электронных платежей смогут воспольз

Nokia, MNB, Deutsche Bank и другие компании намерены разработать систему банковских платежей по беспроводной связи водной связи. Возможно, будущий стандарт станет мировым. Среди участников - лидер телекоммуникаций Финляндии компания Nokia, норвежская банковская группа MeritaNordbanken и крупнейший германский банк Deutsche Bank AG. Возможно, в мероприятии примут участие Citigroup из США (NYSE: C), британская HSBC (HSBA.L) и голландский ABN-Amro, а также Visa, Motorola и Ericsson.