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Deutsche Bank Дойче Банк

Deutsche Bank - Дойче Банк

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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12.04.2023 В России закрываются ИТ-центры Deutsche Bank. Сотням высококлассных программистов предложили выходное пособие

Дальше без России Немецкий Deutsche Bank готовится закрыть свои российские ИТ-центры, пишет Financial Times. Всем работа
07.06.2022 Deutsche Bank тайно вывез из России в Берлин сотни ИТ-специалистов с семьями

Релокация в Берлин Немецкий Deutsche Bank тайно вывез несколько сотен ИТ-специалистов из своих российских офисов в Берлин. Релокация персонала началась после специальной военной операции на Украине. Об этом со ссылкой на

20.04.2022 Секреты аутсорсинга: Как Deutsche Bank проверяет программистов Luxoft на запрещенные вещества

Контракт между Luxoft и Deutsche Bank В распоряжении CNews оказалась полная версия договора между созданным в России ИТ-аутсорсером Luxoft и немецким Deutsche Bank. Документ был предоставлен редакции Американск
07.08.2015 «Ростелеком» пролонгирует опционное соглашение с Deutsche Bank

Совет директоров «Ростелекома» одобрил пролонгацию до 1 декабря 2017 г. опционного соглашения с Deutsche Bank. Об этом сообщает пресс-служба российской компании. Напомним, что соглашение было заключено в октябре 2013 г. в рамках сделки по инвестированию Deutsche Bank средств в прио
26.02.2015 Deutsche Bank модернизирует свою ИТ-инфраструктуру с помощью HP

Компания HP и Deutsche Bank заключили многомиллиардное соглашение (точная сумма не разглашается) сроком на десять лет. Согласно достигнутым договоренностям, HP поможет немецкому банку модернизировать свою гл
13.02.2015 Дойче Банк: Поставщик должен быть готов пройти «экстра милю» навстречу заказчику

новная задача – постоянная оценка регуляторных требований, а также гибкая организация ИТ, способных оперативно реагировать на изменения. CNews: Какие крупные проекты запланированы в российском офисе «Дойче Банка» на 2015 год? Александр Киселев: Сейчас банк осуществляет несколько больших стратегических проектов – внедрение новых приложений, преимущественно в отношении инфраструктуры. Запуск

24.07.2014 Luxoft раскрыл условия договоров с Deutsche Bank и UBS

Оффшорный разработчик программного обеспечения Luxoft раскрыл на сайте Американской комиссии по ценным бумагам копии договоров со своими крупнейшими клиентами – Deutsche Bank и швейцарской банковской группой UBS. На этих клиентов приходится 52% выручки Luxoft за последний финансовый год. Согласно договорам, крупнейшие клиенты Luxoft вправе сами выбират
23.10.2013 Luxoft продает банкам долги IBM, Dell и Samsung

Офшорный разработчик программного обеспечения Luxoft раскрыл на сайте Американской комиссии по ценным бумагам ряд своих договоров с крупными банками. В частности, Luxoft договорился с BNP Paribas и Deutsche Bank о возможности продажи им своей непросроченной дебиторской задолженности. Согласно договорам, Luxoft, выполнив определенные разработки для своих крупных клиентов, может продать бан
11.10.2013 РФПИ и «Дойче Банк» инвестируют в «Ростелеком» 7,6 млрд руб.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и «Дойче Банк» совместно инвестируют в «Ростелеком» 7,674 млрд руб. Сделка получила необходимые

19.02.2010 Deutsche Bank внедрит АБС на базе решений SAP

Компания SAP AG сообщила о том, что Deutsche Bank планирует запустить в 2010 г. долгосрочный проект, в ходе которого разрозненные программные решения будут заменены новой автоматизированной банковской системой на основе решений S
22.07.2009 Россия: Deutsche Bank поглотил команду ИТ-аутсорсера

, над которой работали программисты. Источник CNews, знакомый с ситуацией, сообщил, что речь идет о Deutsche Bank. Разработки для Deutsche Bank также ведет российский аутсорсер Luxoft, о
31.10.2008 Altimo погасила кредит перед Deutsche Bank

Компания Altimo осуществила погашение кредитов перед Deutsche Bank, полученных ранее под залог акций «Вымпелкома». В 2007 г. Altimo получила креди
29.01.2008 2008: Verysell потратит $65 млн на поглощения

Группа компаний Verysell объявила, что Deutsche Bank и инвестиционный фонд Hillside Apex Fund SPC купили миноритарный пакет ее акций
29.01.2008 Deutsche Bank и инвестиционный фонд Hillside купили миноритарный пакет акций Verysell

и миноритарный пакет акций группы компании Verysell. Сумма сделки составила $15 млн. Таким образом, Deutsche Bank и инвестиционный фонд Hillside Apex Fund SPC присоединились к инвесторам, вошед
14.03.2007 Deutsche Bank предоставит Altimo двухлетний кредит в сумме $1,5 млрд
07.03.2007 Altimo заключил соглашения с Deutsche Bank о выкупе 1 млн 775,6 тыс. ADR "ВымпелКома"

Altimo («Альфа-Телеком») заключил ряд соглашений с Deutsche Bank AG о выкупе 1 млн 775,6 тыс. ADR компании «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»)
26.12.2005 Deutsche Bank приобрел у АФК "Система" 10,945% акций "Комстар-ОТС"
25.07.2005 Чиновники "откупаются" от претендентов на "Связьинвест"

та», поскольку, расширив свои права, он сможет выгодно продать свой пакет акций новому собственнику холдинга. Для оценки последствий от предлагаемых изменений в устав МЭРТ нанял двух оценщиков — Deutsche Bank и рейтинговое агентство Standart & Poors. «МЭРТ нужны два независимых друг от друга заключения о том, как поправки в устав отразятся на диапазоне цены госпакета „Связьинвеста“ в с
01.10.2004 Московский "Дойче Банк" внедрит хранилище данных на базе АПК "Нострадамус"

Компания «ПрограмБанк» завершила первый этап работ по созданию хранилища данных для «Дойче Банка» (Москва), дочерней структуры «Дойче Банка АГ». Новый программный продукт

21.08.2003 Deutsche Bank оштрафован за нечестную игру при слиянии HP и Compaq

биржам (SEC) дописала последнюю главу в истории слияния Hewlett-Packard/Compaq Computer, оштрафовав Deutsche Bank на $750 тыс. за сокрытие злоупотребления служебным положением в тот момент, ког
25.03.2003 Deutsche Bank выкупил у американцев долги WorldCom

ША около 1000 операторов местной телефонной связи достигли соглашения о продаже финансовой компании Deutsche Bank Securities долгов телекоммуникационного оператора WorldCom на сумму около $100

20.12.2002 Reuters: IBM и Deutsche Bank заключили технологический договор

Один из гигантов компьютерной промышленности International Business Machines сообщил о подписании десятилетнего контракта, сумма которого составляет $2.56 млрд., с немецким Deutsche Bank по управлению компьютерными системами этой финансовой группы в Европе. В результате соглашения банк рассчитывает сэкономить за этот период около €1 млрд. Как планируется, Deuts
28.11.2002 Группа E-Trade приобрела подразделение Deutsche Bank в США

нковский филиал приобретением бизнеса по работе с клиентами корпорации Ganis Credit - подразделения Deutsche Bank AG - за $101 млн. Эта сделка позволит собственному онлайновому банку E-Trade ра
12.08.2002 Deutsche Bank и TDC приобретут 51% акций Cesky Telecom
06.05.2002 Объединение HP и Compaq официально завершено

ректор Роберт Ваймен (Robert Wayman) в течение 10 часов отвечали на вопросы юристов. Обвинения Хьюлетта основывались на якобы имевших место угрозах со стороны HP в адрес инвестиционного подразделения Deutsche Bank, что стало причиной изменения его позиции в отношении слияния за несколько минут до начала голосования. Во фрагменте голосовой почты, адресованной Вaймeну, Карли Фиорина предлагае
27.04.2002 Суд по делу Hewlett-Packard продолжается

азать суду факт давления со стороны компании на одного из акционеров - инвестиционное подразделение Deutsche Bank, что стало причиной изменения его решения в последние минуты перед голосованием
27.04.2002 Слушанья по иску Хьюлетта продолжаются

азать суду факт давления со стороны компании на одного из акционеров - инвестиционное подразделение Deutsche Bank, что стало причиной изменения его решения в последние минуты перед голосованием
17.04.2002 Deutsche Bank: голосование по слиянию HP/Compaq было независимым

Правление Deutsche Bank заявило, что решение относительно голосования за слияние Hewlett-Packard и Compaq было принято независимо, без какого-либо давления со стороны третьих лиц или сторонних компаний.

01.04.2002 Г-н Хьюлетт подал иск по итогам голосования о слиянии HP и Compaq

крупных акционеров, инвестиционную компании Deutsche Asset Management, входящую в банковскую группу Deutsche Bank, изменить свое решение в последние минуты перед голосованием. Г-н Хьюлетт увере
28.03.2002 Deutsche Bank резюмировал прогнозы аналитиков относительно перспектив iBanking

Согласно отчету, представленному Deutsche Bank, в котором резюмируются прогнозы исследовательских компаний относительно перспектив онлайновой активности в банковском секторе Германии, число клиентов интернет-банков постоянно р
08.11.2001 Deutsche Bank инвестирует в Азию

Руководство немецкого банка Deutsche Bank обратило внимание на полупроводниковую промышленность в азиатском регионе, в особенности в Китае, и намеревается провести ряд инвестиций в этот сектор. Хотя сейчас мировой рынок п
24.08.2001 Deutsche Bank выбрал Actuate как стандартную технологию по доставке информации для своих подразделений

Компания Actuate Corporation, разработчик решений в области доставки бизнес-информации, объявила о том, что корпорация Deutsche Bank и ее подразделение инвестиционного банкинга выбрали Actuate как основной инструмент для построения отчетности на базе Web.Actuate e.Reporting Suite является Web-ориентированным ре
15.08.2001 Deutsche Bank предстоит выяснение отношений с Deutsche Telekom в связи с продажей крупного пакета акций

Глава Deutsche Telekom Рон Зоммер (Ron Sommer) выступил с резкой критикой Deutsche Bank после того, как на прошлой неделе банком от имени неизвестного клиента был продан пакет акций компании почти на $1 млрд. Действия Deutsche Bank вызвали цепную реакцию среди
05.10.2000 Deutsche Bank присоединился к онлайновой системе торговли облигациями TradeWeb

овой системой по продаже облигаций (в основном выпущенных Министерством финансов США), заявила, что Deutsche Bank AG принял решение присоединиться к системе и сделал значительные инвестиции в к
15.08.2000 Deutsche Bank снова победил киберсквоттеров

.deutschebank-ag.et, сделала это с целью получения моментальной прибыли и обязана вернуть эти имена Deutsche Bank. Как сообщает SV.com, испанская фирма пыталась продать права на домены банку за
15.08.2000 Deutsche Bank, Chase Manhattan Bank, Citibank и Reuters Group создадут в интернете площадку по торговле валютой

время разгорится ожесточенная борьба по захвату межбанковского рынка торговли валютой через интернет, сообщает Mercury Center. Так, 14 августа, три компании из числа ключевых игроков на рынке FOREX, Deutsche Bank AG, Chase Manhattan Corp. и Citigroup Inc., а также информационный гигант Reuters Group PLC объявили о намерении создать межбанковскую сетевую электронную площадку по торговле вал
10.08.2000 Акции VA Linux выросли на 14% после рекомендации финансового аналитика Deutsche Bank об их покупке

После того, как финансовый аналитик Philip Rueppel из Deutsche Bank сообщил об изменении своей рекомендации о покупке акций VA Linux с "buy" на "strong buy" (т.е. настоятельно рекомендует приобрести), акции VA Linux выросли на $4.88 до $39.13 (на

26.06.2000 Крупнейший немецкий портал онлайновой торговли WEB.DE AG внедряет платежную систему paybox.net и Deutsche Bank

ии WEB.DE AG, предоставляющий виртуальное "место" для онлайновой торговли предприятиям электронной коммерции, заключил соглашение с компанией paybox.net, определенная доля акций в которой принадлежит Deutsche Bank. Цель соглашения - внедрение защищенной платежной системы, созданной paybox.net, в работу WEB.DE. Уже в ближайшее время услугами новой системы электронных платежей смогут воспольз
06.05.2000 Nokia, MNB, Deutsche Bank и другие компании намерены разработать систему банковских платежей по беспроводной связи

водной связи. Возможно, будущий стандарт станет мировым. Среди участников - лидер телекоммуникаций Финляндии компания Nokia, норвежская банковская группа MeritaNordbanken и крупнейший германский банк Deutsche Bank AG. Возможно, в мероприятии примут участие Citigroup из США (NYSE: C), британская HSBC (HSBA.L) и голландский ABN-Amro, а также Visa, Motorola и Ericsson.
09.03.2000 Citibank, Deutsche Bank и Warburg Dillon Read создадут онлайновую брокерскую фирму для торговли валютными опционами

Еще один сегмент финансового рынка в скором времени будет широко использовать Интернет. Citibank, Deutsche Bank и Warburg Dillon Read объявили о создании совместного интернет-предприятия Volbroker.com, которое будет работать на рынке валютных опционов, оцениваемом в $5,000 млрд. Это первое


Публикаций - 422, упоминаний - 472

Deutsche Bank и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 51
IBM - International Business Machines Corp 9699 46
Oracle Corporation 7074 33
Cisco Systems 5372 32
Intel Corporation 12811 29
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 28
HP Inc. 5883 27
HP - Hewlett-Packard 3662 23
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 21
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 20
Samsung Electronics 11064 20
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 19
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
Apple Inc 13154 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 18
Ростелеком 10948 17
Dell EMC 5180 17
Yandex - Яндекс 9216 17
Lenovo Motorola 3566 17
Deutsche Telekom 954 15
Google LLC 12688 14
Verizon - WorldCom 501 14
Yahoo! 3726 14
SAP SE 5601 13
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 13
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 13
AT&T Inc 1725 12
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 12
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 12
Applied Materials 305 11
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 11
Vodafone Group 1412 11
Ростелеком - Связьинвест 1719 11
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 10
МегаФон 10742 10
Amazon Inc - Amazon.com 3277 10
Meta Platforms - Facebook 4621 10
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 58
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 54
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 48
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 48
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 48
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 41
Merrill Lynch 454 33
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 31
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 27
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 26
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 21
Bank of America - Банк Америки 271 20
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 19
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 15
Альфа-Групп 745 15
Citi - Citibank 158 14
Boeing 1031 14
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 13
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 12
Альфа-Банк 1979 12
Barclays 122 11
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 11
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 10
ABN AMRO 100 10
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 10
ПСБ - Промсвязьбанк 963 10
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 10
Visa International 1993 9
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 8
Eco Telecom 16 8
Cowen - SG Cowen 66 8
First Albany Corp - First Albany Asset Management 33 8
McDonald’s - Макдоналдс 220 8
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 8
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 7
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 7
Mint Global - Mint Capital 27 7
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 29
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 14
Судебная власть - Judicial power 2500 12
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Федеральное казначейство России 1949 3
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 2
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 36 2
Президент Украины 128 2
НПС НП - Национальный платежный совет 31 2
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 2
OIN - Open Invention Network 24 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
НАУМИР НП - Национальное партнерство участников микрофинансового рынка 3 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
GSA - Global Semiconductor Alliance - Глобальный альянс микроэлектроники 7 1
Agile Russia 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 43
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 38
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 25
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 24
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 19
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 19
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 18
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 17
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 16
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 16
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 15
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 13
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 13
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 13
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 11
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 11
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 10
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 10
Microsoft Windows 2000 8678 18
Google Android 15243 11
Oracle PeopleSoft 426 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 9
Microsoft Windows 16882 9
Oracle Java - язык программирования 3469 8
Apple iPad 4011 6
Linux OS 11533 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
Apple iOS 8583 5
Stafory - робот Вера 377 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 4
Microsoft Dynamics 1197 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
SAP Sybase 292 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 4
Procter&Gamble - Gillette 38 4
U.S. Fed - Federal Reserve Syste - Beige Book - Бежевая книга - Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District - Сводка комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах 23 4
Microsoft Azure 1526 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
Apple iPhone 6 4861 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 3
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 3
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
ПрограмБанк БизнесАнализ - ПрограмБанк Управление финансами - Нострадамус АПК Управление финансами 9 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 3
Microsoft Office 4170 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 3
Apple iPhone 5 783 3
Apple iPhone 4 800 3
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 154 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 2
Diasoft Flextera 57 2
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 224 2
Hewlett Walter - Хьюлетт Уолтер 40 15
Fiorina Carly - Фиорина Карли 99 12
Capellas Michael - Капеллас Майкл 56 9
Краснов Михаил 87 8
Wayman Robert - Уэймен Роберт 13 8
Лощинин Дмитрий 41 8
Bush George - Буш Джордж 336 6
Chandler William - Чендлер Уильям 6 6
Кочетков Владислав 248 5
Whitmore Chris - Витмор Крис - Уитмор Крис 5 5
Condit Philip - Кондит Филипп 7 5
Путин Владимир 3454 5
Орловский Виктор 408 5
Егоров Александр 88 4
Соловьев Юрий 32 4
Clarke Jeff - Кларк Джефф 20 4
Ryan Charles - Райян Чарльз 9 4
Катрич Алексей 43 4
Бабаев Кирилл 56 4
Клягин Максим 29 4
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 4
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 4
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 4
Brown Alex - Браун Алекс 7 4
Баранов Сергей 20 3
Сенаторов Михаил 42 3
Сегалович Илья 41 3
Ананьев Алексей 110 3
Хлызов Андрей 21 3
Фридлянд Михаил 7 3
Прянишников Николай 316 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Калинин Денис 70 3
Химич Роман 44 3
Широких Алексей 72 3
Лисоволик Ярослав 3 3
Пунтиков Николай 26 3
Иващеева Елена 9 3
Hogan Art - Хоган Арт 47 3
Ларина Надежда 4 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 157
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 145
Германия - Федеративная Республика 13221 71
Европа 24964 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 53
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 43
Украина 7928 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 25
США - Нью-Йорк 3180 21
Великобритания - Лондон 2432 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 19
Индия - Bharat 5869 16
Южная Корея - Республика 7052 15
Финляндия - Финляндская Республика 3697 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Швеция - Королевство 3782 13
Япония 13807 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 12
Франция - Французская Республика 8177 12
Нидерланды 3746 12
США - Делавэр 176 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 11
Норвегия - Королевство 1858 10
Европа Восточная 3138 10
Канада 5081 10
Ирак - Республика 709 9
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 9
Казахстан - Республика 6048 9
Азия - Азиатский регион 5920 9
Сингапур - Республика 1953 9
США - Калифорния 4829 9
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Ближний Восток 3154 7
Китай - Тайвань 4245 7
Чехия - Чешская Республика 1349 7
Румыния 753 7
Украина - Киев 1151 6
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 6
Польша - Республика 2031 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 227
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 138
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 73
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 49
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 48
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 46
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 43
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 37
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 32
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 24
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 20
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 20
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 19
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 18
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 17
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 17
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 16
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 15
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 15
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 13
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 13
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 12
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 12
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 10
Английский язык 7030 10
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 10
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 10
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 34
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 30
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 29
Dow Jones - MarketWatch 334 17
FT - Financial Times 1296 13
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 11
Bloomberg 1627 9
SiliconValley.com - SV.com 239 8
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 8
AP - Associated Press 2007 7
CNET Networks - CNET News 1643 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
InformationWeek 241 4
Total Telecom 613 4
Mercury Center 309 4
Forbes - Форбс 1002 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
Известия ИД 770 3
InterNetNews - InternetNews.com 218 3
NYT - The New York Times 1100 3
The Washington Post 350 3
Fortune 211 2
AppleInsider 400 2
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 2
Viacom - Video & Audio Communications 117 2
Times 661 2
Briefing 29 2
pressetext.europe 52 2
РИА Новости 1033 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Korea Herald 47 1
Ars Technica 450 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
EE Times 160 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
Vc.ru - Виси.ру 42 1
Российская газета 290 1
Internet Stock Report 994 36
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 14
IDC - International Data Corporation 4975 14
S&P 500 565 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 11
Gartner - Гартнер 3658 10
Bear Stearns 79 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
Moody's Investors Service 136 7
Thomson Financial - Thomson First Call 386 5
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 4
Forrester Research 834 3
Рустелеком ТК 305 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 2
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 2
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 2
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 2
Fortune Global 500 295 2
IBM Research 111 1
Frost & Sullivan 207 1
Fortune Global 100 142 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Интерфакс-100 21 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
eMarketer 206 1
Gartner - Dataquest 353 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
IBSi - IBS Intelligence 7 1
Coleman Parkes 11 1
comScore Networks 35 1
Китай - Государственный совет КНР - Министерство промышленности и информатизации КНР - CCID - China Center of Information Industry Development - Китайский Центр развития информационной индустрии - CCID Consulting 7 1
J.D. Power - J.D. Power and Associates 21 1
Needham & Company 36 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Markets&Markets Research 113 1
TrendForce 187 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Luxoft Training - Люксофт Учебный центр АНО 5 2
University of Delaware - Делавэрский университет - Университет Делавэра - Mount Cuba Astronomical Observatory, MCAG - Астрономическая обсерватория Маунт-Куба 18 2
ИМЭИ - Институт мировой экономики и информатизации - Институт мировой экономика и информационных технологий 5 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
CIMS - Courant Institute of Mathematical Sciences - Курантовский институт математических наук - Институт математических наук имени Куранта 5 1
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 14 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
Helsinki University of Technology - Teknillinen korkeakoulu - Политехнический институт Хельсинки - Хельсинкский технологический университет 7 1
РАН ИКСА - Институт Китая и современной Азии Российской академии наук - Институт Дальнего Востока РАН 2 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 13
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 8
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
CeBIT 614 3
Международный женский день - 8 марта 418 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
CNews AWARDS - награда 571 3
Единый день голосования 143 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
LinuxWorld 52 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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