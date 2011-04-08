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Capellas Michael Капеллас Майкл

СОБЫТИЯ


08.04.2011 Глава Salesforce.com примет участие в разработке рекомендаций по переходу на облачные вычисления для американского правительства 2
28.06.2005 AMD: Intel покупал верность вендоров 2
13.07.2004 Контрольный пакет MCI заинтересовал инвесторов 2
11.05.2004 MCI сократит 7,5 тыс. работников 1
21.04.2004 MCI вышел из состояния банкротства 2
15.10.2003 MCI научит своих работников этике 2
28.03.2003 Worldcom выйдет из банкротства в текущем году 2
19.12.2002 Совет директоров WorldCom опустел 2
10.12.2002 Зарплата нового СЕО WorldCom составит $1,5 млн. 2
21.11.2002 Прибыль объединенного Hewlett-Packard превысила ожидания 2
18.11.2002 Майкл Капеллас отклонил предложение Microsoft и возглавил WorldСom 1
12.11.2002 NASDAQ: опасения по поводу возможной войны давят на рынок 2
12.11.2002 HP потерял Майкла Д. Капелласа 1
12.11.2002 Бывший президент HP может стать руководителем Worldcom 2
12.11.2002 NASDAQ: опасения по поводу возможной войны давят на рынок 2
18.06.2002 Hewlett-Packard сократит количество ключевых поставщиков 2
14.05.2002 Hewlett-Packard огласила планы развития объединенной компании 2
14.05.2002 Hewlett-Packard: планы на будущее 2
06.05.2002 Объединение HP и Compaq официально завершено 2
27.04.2002 Суд по делу Hewlett-Packard продолжается 2
25.04.2002 Карли Фиорина: акционеры не были обмануты 2
25.04.2002 Карли Фиорина: акционеров никто не обманывал 2
23.04.2002 Compaq попросили сохранить все документы по сделке с НР 2
09.04.2002 Compaq не обманет ожидания инвесторов 2
05.04.2002 Глава Hewlett-Packard не заслужила премию 2
05.04.2002 Карли Фиорина не получила премию 2
02.04.2002 Hewlett-Packard избавилась от мятежного директора 2
02.04.2002 Уолтер Хьюлетт исключен из списка будущих членов правления HP 2
21.03.2002 Акционеры Compaq проголосовали за слияние с HP 2
21.03.2002 Compaq голосует за слияние 2
11.03.2002 ISS поддержал слияние HP и Compaq 1
13.02.2002 Противостояние между руководством HP и Уолтером Хьюлеттом накалилось 1
01.02.2002 2001: зарплата главы Compaq составила $1,6 млн. 2
01.02.2002 Еврокомиссия дала зеленый свет слиянию HP/Compaq 2
01.02.2002 Европейский Союз одобрил слияние HP и Compaq 2
17.01.2002 Compaq: 4-й квартал принес прибыль 2
15.01.2002 HP/Compaq подкупят персонал? 2
17.12.2001 Руководители HP и Compaq еще раз высказались за слияние компаний 2
15.10.2001 HP-Compaq: новая команда нового корабля 2

Публикаций - 56, упоминаний - 101

Capellas Michael и организации, системы, технологии, персоны:

HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 45
HP - Hewlett-Packard 3662 31
HP Inc. 5883 24
Verizon - WorldCom 501 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Intel Corporation 12811 7
MCI 177 5
Cisco Systems 5372 4
Microsoft Corporation 25775 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Dell EMC 5180 3
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 3
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 212 3
Samsung Electronics 11065 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Oracle Corporation 7074 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 2
Lenovo Motorola 3566 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
HPE - Juniper Networks 460 2
QLogic 76 2
Applied Materials 305 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Toshiba Corporation 2980 1
Acer Group - Acer Inc 2776 1
Fujitsu 2105 1
Hitachi - Хитачи 1501 1
Sony 6739 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 1
Honeywell 309 1
Deutsche Telekom 954 1
Salesforce 498 1
Yahoo! 3726 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 1
VAIO 475 1
Best Buy 223 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 9
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
Boeing 1031 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Starbucks 91 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Merrill Lynch 454 2
Williams Companies - Williams Cos - Williams Communications 43 1
Northern Trust 4 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Lockheed Martin 777 1
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 6
Судебная власть - Judicial power 2500 6
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
FTC - Fair Trade Commission - Комиссия по честной торговле 13 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 15 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 8
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 7
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 557 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 779 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 891 1
IP-транзит - IP-магистраль 58 1
Microsoft Windows 2000 8678 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 2
HPE Compaq Jornada Pocket PC 55 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 1
Intel Itanium 649 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Microsoft Windows NT 890 1
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 1
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 1
HPE Compaq Presario 125 1
Fiorina Carly - Фиорина Карли 99 21
Hewlett Walter - Хьюлетт Уолтер 40 16
Wayman Robert - Уэймен Роберт 13 5
Clarke Jeff - Кларк Джефф 20 5
Hewlett William - Хьюлетт Уильям 15 4
Chandler William - Чендлер Уильям 6 4
Condit Philip - Кондит Филипп 7 4
Hackborn Richard - Хэкборн Ричард 10 3
Wayman Bob - Вэйман Боб 7 2
Knowling Robert - Ноулинг Роберт 4 2
Perkins Thomas - Паркинс Томас 4 2
Salhany Lucille - Сэлани Люсиль - Салхани Люсиль 3 2
Capellas Michael - Копеллас Майкл 2 2
Keyworth George - Киворс Джордж 3 2
Dunn Patricia - Данн Патриция 17 2
Babbio Lawrence - Бабио Лоренс 2 2
Ginn Samuel - Джинн Сэмюел - Ginn Sam - Джинн Сэм 5 2
Stephenson Neal - Стивенсон Нил 15 2
Litvack Sanford - Литвак Сэнфорд 3 2
Kundra Vivek - Кундра Вивек 25 1
Joshi Vyomesh - Йоши Виомеш - Джоши Вайомеш 17 1
Currid Arch - Кёррид Арх 1 1
Livermore Ann - Ливемор Энн 10 1
Ebbers Bernie - Эбберс Берни 8 1
Napier Bob - Напье Боб 2 1
Condit Phil - Кондит Фил 3 1
Packard Lucile - Паккард Люсиль 7 1
Slim Carlos - Слим Карлос 35 1
Wayman Bob - Вэймен Боб 1 1
Sidgmore John - Сиджмор Джон 11 1
Reynolds Martin - Рейнольдс Мартин 6 1
Wolf Charles - Вулф Чарльз 7 1
Galesi Francesco - Галези Франческо 1 1
Blackmore Peter - Блэкмор Питер 4 1
Johnson Allison - Джонсон Эллисон 1 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Benioff Marc - Бениофф Марк 32 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
Baskins Ann - Бэскинс Энн 1 1
Elson Charles - Элсон Чарльз 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 19
США - Калифорния 4829 8
США - Делавэр 176 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 5
Европа 24964 4
США - Нью-Йорк 3180 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Канада 5082 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
США - Калифорния - Купертино 281 2
США - Техас 1048 2
США - Калифорния - Санта-Клара 190 2
Ирак - Республика 709 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
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США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
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Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 1
AP - Associated Press 2007 6
FT - Financial Times 1296 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 5
The Washington Post 350 3
Dow Jones - MarketWatch 334 3
NYT - The New York Times 1100 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Faulkner Information Services 100 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Bloomberg 1627 1
ZDnet 663 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Известия ИД 770 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 88 1
Times 661 1
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Fortune Global 500 295 1
Mercury Research 73 1
Fortune Global 100 142 1
Gartner - Dataquest 353 1
Bear Stearns 79 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
University of Delaware - Делавэрский университет - Университет Делавэра - Mount Cuba Astronomical Observatory, MCAG - Астрономическая обсерватория Маунт-Куба 18 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Единый день голосования 143 1
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