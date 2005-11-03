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MCI

СОБЫТИЯ

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03.11.2005 Чистая прибыль MCI за январь-сентябрь 2005 г. составила $333 млн.

Чистая прибыль американского телекоммуникационного провайдера MCI за январь-сентябрь 2005 г. составила $333 млн. против чистого убытка в $3,85 млрд. в тот же период в 2004 г. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня отчете компании. При этом выруч
25.04.2005 $9,9 млрд. изменили мнение MCI о Qwest

Руководство MCI положительно восприняло $9,9-миллиардное предложение Qwest о слиянии. Ранее MCI приняла предложение Verizon Communications в размере $7,8 млрд., несмотря на большую сумму, которую бы
11.04.2005 Verizon покупает часть акций MCI

Verizon Communications достигла соглашения о покупке 13,7% акций MCI у мексиканского телекоммуникационного магната Карлоса Слима Элу (Carlos Slim Helu) за $1,1 млрд. в денежном выражении. Напомним, что Verizon выдвинула предложение купить MCI за $7,6 
01.04.2005 Qwest сделала MCI более выгодное предложение

Qwest Communications International повысила стоимость предложения по приобретению компании MCI — второго по величине в США оператора междугородней связи, сообщает РБК. Стоимость предложения Qwest увеличена на 7% и теперь составляет $9,07 млрд. Таким образом, компания рассчитывае
30.03.2005 MCI приняла предложение Verizon о слиянии

Американская компания MCI, второй по величине в США оператор междугородней связи, приняла предложение Verizon Communications о слиянии, сообщает РБК. Verizon купит MCI. Сумма планируемой сделки составляет $7,
29.03.2005 Qwest дала MCI неделю на раздумья о слиянии

Американская телекоммуникационная корпорация Qwest Communications International дала MCI неделю срока для принятия окончательного решения о слиянии. Напомним, что Qwest потерпела неудачу в переговорах о покупке MCI, руководство которой более склонялось к сделке с Verizon
21.02.2005 Qwest не теряет надежду купить MCI

Корпорация Qwest Communications International, потерпевшая неудачу договориться о слиянии с MCI, решила сделать этому оператору новое, более привлекательное предложение. Как сообщал CNews ранее, хотя Qwest с самого начала предлагала за сделку около $8 млрд., совет директоров MCI

15.02.2005 Консолидация американского телекома завершилась

Verizon заплатит за активы MCI $6,7 млрд. в виде наличных денег ($488 млн.), акций ($4,8 млрд.) и дивидендов (около $1,5 млрд.), сообщает Reuters. Таким образом, будут объединены одна из крупнейших телефонных компаний в

14.02.2005 Verizon покупает MCI за $6,8 млрд.

Американские телекоммуникационные компании Verizon и MCI достигли согласия о слиянии за $6,8 млрд. До этого конкурент Verizon, Qwest Communications предлагала купить MCI за $7,3 млрд., однако совет директоров MCI предпочел Verizon к
13.07.2004 Контрольный пакет MCI заинтересовал инвесторов

Американская телекоммуникационная группа MCI, недавно вышедшая из банкротства, в понедельник, 12 июля, сообщила, что нью-йоркская инвестиционная компания Leucadia National планирует получить одобрение властей на покупку контрольного п
11.05.2004 MCI сократит 7,5 тыс. работников

Американская телекоммуникационная компания MCI, ранее известная как WorldCom, сокращает более 7,5 тыс. сотрудников - 15% штата, сообщает РБК со ссылкой на АР. Увольнения будут проведены в течение полугода. Решение о масштабном сокращени
21.04.2004 MCI вышел из состояния банкротства

Одной из крупнейших телефонных компаний США, MCI (ранее известной как WorldCom), удалось успешно пережить многомиллиардный скандал с бухгалтерскими документами и период спада ИТ-индустрии. НА днях компания объявила о выходе из состояния б
15.10.2003 MCI научит своих работников этике

Американская телефонная компания MCI (известная ранее как WorldCom), потрясенная крупнейшим скандалом с махинациями в руководстве, наняла ответственного за корпоративную этику. Исполнительным вице-президентом "по этике и веден
29.08.2003 Новые судебные процессы ставят выход MCI из банкротства под сомнение

Генеральный прокурор штата Оклахома (США) Дрю Эдмондсон (Drew Edmondson) выдвинул 15 обвинений в совершении уголовных преступлений против телекоммуникационной компании MCI (WorldCom), ее основателя Бернарда Эбберса (Bernard Ebbers) и пятерых бывших членов исполнительного руководства компании. Власти штата провели собственное расследование, в результате которо
18.08.2003 MCI/Worldcom укладывается в график выхода из банкротства

В пятницу, 15 августа, американская телефонная корпорация MCI, ранее известная как Worldcom, опубликовала финансовый отчет за июнь, по которому ясно, что меры по выходу из состояния защиты от кредиторов дают свои результаты. В течение месяца MCI

19.05.2003 MCI обеспечит Ирак сотовой связью

Крупная американская телекоммуникационная компания MCI (в недалеком прошлом Worldcom) получила контракт от Пентагона на создание в Ираке сети сотовой связи. Представители компании сообщили, что монтаж сети начнется в июне текущего года. Департа
12.07.2002 Руководство WorldCom приняло решение не выплачивать дивиденды акционерам MCI

Tелекоммуникационная компания WorldCom Inc. заявила, что не собирается платить дивиденды акционерам своего клиентского подразделения MCI. Как отмечается в пресс-релизе WorldCom Inc., данная мера позволит сохранить около $70 млн. WorldCom создала MCI в июне 2001 г., разделив компанию на два сектора. WorldCom Group вклю
17.04.2002 В США появилась безлимитная междугородная связь

Телефонная компания из США MCI Group (оператор компании WorldCom, Inc.) впервые открыла услугу безлимитных междугородных звонков в 32 штатах, с потенциальным охватом этими услугами более 50 млн. американских семей. В нач
10.07.2000 Кому достанется Sprint?

Одна из крупнейших сделок последнего времени, оцениваемая в $129 млрд., сорвалась. Два американских оператора — MCI WorldCom Inc. и Sprint Corp. вынуждены расторгнуть подписанное в конце прошлого года соглашение о слиянии. Эту сделку практически одновременно блокировали Министерство Юстиции США и комисси
18.05.2000 MCI WorldCom продаст долговых обязательств на $3.5 млрд.

Телефонная компания MCI WorldCom запланировала продажу долговых обязательств на общую сумму минимум $3.5 млрд. Будут проданы 18-месячные краткосрочные обязательства с изменяющимся процентом на сумму не менее $1 мл
04.05.2000 Telefonica, возможно, прекратит партнерские отношения с MCI Worldcom

Как стало известно из источников, близких к руководству Telefonica de Espana SA, компания намерена прервать партнерские отношения с MCI Worldcom после того, как последняя приобретет Sprint Corp. Источник, отказавшийся назвать себя, сообщил, что разрыв отношений произойдет постепенно и обе компании будут планировать свое дал
03.05.2000 MCI WorldCom подтвердила свою заинтересованность в покупке британского оператора сотовой связи Orange

Bernie Ebbers, генеральный директор MCI WorldCom, подтвердил информацию о заинтересованности компании в покупке британского оператора сотовой связи Orange. Тем самым она сможет достичь своей цели по выходу на этот рынок беспровод
28.04.2000 Прибыль MCI WorldCom за 1й квартал выросла до $1.3 млрд.

Телекоммуникационная компания MCI WorldCom объявила о росте своей прибыли по итогам первого квартала на 72% до $1.3 млрд. или 44 центов на акцию. За аналогичный период прошлого года прибыль составила $749 млн. Аналитики пре
27.04.2000 Европейская Комиссия может блокировать слияние MCI WorldCom и Sprint

Европейская Комиссия может воспрепятствовать слиянию MCI WorldCom и Sprint, оцениваемому в $135 млрд. Запрет может быть наложен антимонопольным комитетом в случае, если компании не сократят масштабы своего бизнеса. Решение вызвано опасением, что

18.04.2000 Union Network International потребовала запретить слияние MCI WorldCom и Sprint

Union Network International выступила с обращением к Европейской Комиссии, требуя наложить запрет на предстоящее слияние компаний MCI WorldCom и Sprint, оцениваемое в $126,8 млрд. После слияния они будут контролировать 80% своего рынка. По мнению UIN, такая монополизация приведет только к ухудшению качества обслуживания,

07.04.2000 MCI WorldCom и AOL расширили рамки своего договора о сотрудничестве

dCom и America Online объявили о расширении рамок существующего соглашения по предоставлению коммутируемого доступа в Интернет на территории США. По условиям нового договора UUNet, Интернет-отделение MCI WorldCom, продолжит обслуживание значительной части AOLnet и продолжит предоставлять AOL свои услуги коммутируемого доступа к своим сетям.
29.03.2000 Обрыв трансатлантического кабеля MCI WorldCom оставил без связи многих клиентов

Компания по прокладке оптоволоконных кабелей MCI WorldCom Inc. сообщила о прекращении предоставлении услуг связи некоторым своим клиентам на островах в Атлантическом океане из-за обрыва трансатлантического кабеля. Основной трафик связи бы
09.03.2000 MCI WorldCom начала испытания услуги стационарного широкополосного беспроводного доступа в Интернет

Компания MCI WorldCom объявила о начале внедрения новой услуги, стационарной широкополосной беспроводной связи для доступа в Интернет. В данный момент она будет доступна только в трех городах США, но уж
22.02.2000 Европейское Сообщество проведет проверку $130 млрд. сделки по слиянию MCI и Sprint

Европейское Сообщество объявило о своём намерении провести полную проверку предстоящего $130 миллиардного слияния MCI WorldCom и Sprint на предмет монополизации. Это заявление было сделано в Брюсселе в понедельник и не стало неожиданностью для обеих компаний. В заявлении ЕС говорится также, что новая компа
14.02.2000 Европейская Комиссия заявила о продолжении рассмотрения вопроса слияния MCI WorldCom и Sprint

Европейская Комиссия (EC) заявила, что она продолжит рассмотрение вопроса о слиянии двух телекоммуникационных гигантов MCI WorldCom и Sprint, после сообщения Sprint о продаже доли в фирме Global One своему партнеру France Telecom. Дело в том, что согласно появившимся слухам, после удовлетворения требования ЕС,

05.01.2000 AppNet и MCI Worldcom объединят свои сервисы

Во вторник фирма AppNet, предоставляющая услуги Интернет, заявила о своем партнерстве с телекоммуникационным гигантом MCI WorldCom (WCOM) с целью совместной продажи продуктов и услуг корпоративным клиентам. AppNet (APNT) обеспечивает своих клиентов интерактивными маркетинговыми системами, системной интеграцией
10.12.1999 Генеральный директор Tim Price покидает компанию MCI WorldCom

Tim Price, генеральный директор телекоммуникационного отделения компании MCI WorldCom, объявил о своем решении оставить свой пост в феврале будущего года. Price, возглавлявший крупнейшее отделение компании, отвечал за ее работу на телефонном рынке, а также руководил
01.12.1999 MCI WorldCom и BP заключают договор на $650 млн

Фирма MCI WorldCom заключила с нефтяной компанией BP Amoco договор оцениваемый в $650 млн. По его условиям MCI предоставит BP свои телекоммуникационные и Интернет услуги для поддержания развит
19.11.1999 MCI осуществляет сплит акций

Компания MCI WorldCom Inc., предоставляющая услуги телефонной связи на большие дистанции, объявила о сплите акций. 30 декабря держатели акций MCI получат по одной акции за каждые две имеющиеся у

19.11.1999 MCI WorldCom и Sprint всеми силами пытаются добиться разрешения на слияние

Компании MCI WorldCom и Sprint прекрасно осознают, что их слиянию оцениваемому в $129 млрд. не так просто получить разрешение властей. Поэтому они всячески стараются подтолкнуть их к принятию положитель
18.11.1999 Американский гигант телекоммуникаций MCI WorldCom вступает на австрийский рынок

Сегодня MCI WorldCom Inc. (WCOM) начала предоставлять услуги телефонии по выделенным линиям, передачи данных и доступа в Интернет для корпораций и операторов телекоммуникаций в Австрии. В планы компани
17.11.1999 MCI WorldCom считает, что тарифы ведущих европейских операторов мобильной связи сильно завышены
16.11.1999 Слияние MCI WorldCom и Sprint все еще под вопросом

Под вопросом оказалось слияние компаний MCI WorldCom и Sprint, оцениваемое в $129 млрд. В последнее время в прессе появились слухи, что оно не получит одобрения федеральных властей. С целью опровергнуть эти слухи Министерство Юстиции
05.11.1999 MCI предлагает новые возможности для проведения виртуальных конференций

MCI WorldCom Conferencing, отделение компании MCI, предлагает новые услуги Meeting View и Instant Meeting, которые предназначены как для организации ежедневных совещаний, так и для заранее запланированных конференций. Meeting View дает воз
29.10.1999 Прибыли MCI WorldCom растут более чем на 200%

Мировой телекоммуникационный гигант, корпорация MCI WorldCom, объявила что в третьем квартеле ее прибыли получили рекордный 200-процентный рост, во многом благодаря повышению спроса на сервисы передачи данных. Прибыль MCI в третьем кв

Публикаций - 177, упоминаний - 177

MCI и организации, системы, технологии, персоны:

Verizon - WorldCom 501 117
MCI Worldcom 126 58
AT&T Inc 1725 35
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 32
Cisco Systems 5372 30
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 29
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 25
Microsoft Corporation 25775 24
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 22
Oracle Corporation 7074 21
IBM - International Business Machines Corp 9699 20
Intel Corporation 12811 18
Lenovo Motorola 3566 18
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 17
Check Point Software Technologies 829 16
Ciena 221 16
JDSU - JDS Uniphase 219 16
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 15
Amazon Inc - Amazon.com 3277 15
Yahoo! 3726 15
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 14
Dell EMC 5180 13
HP - Hewlett-Packard 3662 12
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 12
HPE - Juniper Networks 460 12
TI - Texas Instruments Incorporated 848 11
Dell Technologies - Dell Computer 2219 10
AOL Inc - America Online 1883 10
Panasonic Corporation - Matsushita Communication Industrial 48 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 8
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 8
Verizon - UUNet 40 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
Deutsche Telekom 954 7
Commerce One - CMRC 176 7
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 6
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 23
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 22
eBay Inc 1640 13
Merrill Lynch 454 7
Prudential Securities 68 5
Expedia - Travelocity 60 4
Charles Schwab 89 3
ABN AMRO 100 3
State Street Global Advisors 36 3
American Express - Amex 338 3
Bank of America - Банк Америки 271 3
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 3
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 3
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 3
Morgan Stanley Dean Witter & Co 12 2
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 2
Kratos Defense & Security Solutions - Wireless Facilities Incorporated 8 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Ford 434 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
Expedia Group 136 2
Lockheed Martin 777 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
Империя-Фарма 91 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 49 1
Miller Tabak & Co 10 1
МАИР - промышленная группа 9 1
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 1
Межпромбанк - Международный промышленный банк 15 1
New Millennium Group - New Millennium Advisors 20 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Walt Disney Company - Buena Vista International - Buena Vista Home Entertainment - Buena Vista Internet Group - Buena Vista Games 28 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
Williams Companies - Williams Cos - Williams Communications 43 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 15
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 7
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
FTC - Fair Trade Commission - Комиссия по честной торговле 13 1
Правительство Ирака - Кабинет министров Ирака - органы государственной власти 6 1
U.S. Congress - United States Senate - Банковский комитет Сената США 7 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
NORDUnet - National research and education networks 6 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 29
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 25
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 16
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 12
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 289 7
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 138 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 5
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 4
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 973 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 417 3
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 3
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 2
SAP Ariba 309 10
Microsoft Windows 2000 8678 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Oracle PeopleSoft 426 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
Apple iPhone 6 4861 2
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 2
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 1
Benefon Dragon 12 1
Microsoft MSN TV - Microsoft TV Foundation - Microsoft TV Platform Division - Microsoft TV IPTV - Microsoft Interactive TV - Microsoft WebTV Networks - Microsoft UltimateTV - Microsoft Media Room IPTV 92 1
Nortel CS - Nortel Communication Server - Nortel CS SoftSwitch - Nortel Communication Server IP Multimedia Softswitch 32 1
CBOSS sms - CBOSS smsAPI 22 1
Nokia Cseries 79 1
Oracle Java EE EJB - Enterprise JavaBeans 89 1
Irdeto CAS - Irdeto Conditional Access System 6 1
CBOSS vmail - система голосовой/факс почты 8 1
CBOSS acc - автоматическая система сервиса абонентов 18 1
CBOSS ssc - вспомогательный коммутационный центр 7 1
CBOSS isp 6 1
Telia Company - TeliaSonera Parkit 2 1
NTT DoCoMo FOMA - Freedom of Mobile Multimedia Access - свобода доступа к мобильным мультимедийным ресурсам 9 1
RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 1
IPSoft iVision IPTV Middleware - IPSoft iVision Hosted Edition - IPSoft iVision PC Solution 16 1
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Verimatrix VCAS - Verimatrix Video Content Authority 9 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Microsoft Office 4170 1
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 1
Космодром Байконур 1072 1
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 7
Capellas Michael - Капеллас Майкл 56 5
Hogan Art - Хоган Арт 47 2
Rakoff Jed - Раков Джед 18 2
Philips Chuck - Phillips Chuck - Филипс Чак 4 2
Holland Michael - Холланд Майкл 6 2
McAlinden Joseph - Макалинден Джозеф 4 2
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 2
Wachtel Larry - Вактел Ларри - Вахтел Ларри 18 2
Shields Andrew - Шилдс Эндрю 9 2
Ebbers Bernie - Эбберс Берни 8 2
Ebbers Bernard - Эбберс Бернард 11 2
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Slim Carlos - Слим Карлос 35 2
Eichler Tracy - Айхлер Трейси 6 2
Qian Hualin - Куань Хуалин 2 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
Cerf Vint - Серф Винт 36 2
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Граванова Юлия 20 1
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Seagrave Malcolm - Сигрэйв Малком 1 1
Carty Michael - Карти Майкл 20 1
Martin Kevin - Мартин Кевин 9 1
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Esrey William - Эсри Уильям 5 1
Bell Alexander - Белл Александр 4 1
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Haubold Natasha - Хауболд Наташа 2 1
Kleinrock Len - Клейнрок Лен 1 1
Melcher Jim - Мелчер Джим 4 1
Bell Allan - Белл Алан 3 1
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Chen Timothy - Чен Тимоти 2 1
Yingst Clark - Айнгст Кларк 3 1
Taffe Ouida - Таффе Оуида 1 1
Futhey Tracy - Фути Трэйси 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 86
Европа 24964 33
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 14
Япония 13807 14
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 12
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
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Канада 5081 5
США - Нью-Йорк 3180 5
Китай - Шанхай 833 5
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Великобритания - Лондон 2432 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Ирак - Багдад 56 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Америка - Американский регион 2206 3
Франция - Французская Республика 8177 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
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