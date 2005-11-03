Чистая прибыль MCI за январь-сентябрь 2005 г. составила $333 млн. Чистая прибыль американского телекоммуникационного провайдера MCI за январь-сентябрь 2005 г. составила $333 млн. против чистого убытка в $3,85 млрд. в тот же период в 2004 г. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня отчете компании. При этом выруч

$9,9 млрд. изменили мнение MCI о Qwest Руководство MCI положительно восприняло $9,9-миллиардное предложение Qwest о слиянии. Ранее MCI приняла предложение Verizon Communications в размере $7,8 млрд., несмотря на большую сумму, которую бы

Verizon покупает часть акций MCI Verizon Communications достигла соглашения о покупке 13,7% акций MCI у мексиканского телекоммуникационного магната Карлоса Слима Элу (Carlos Slim Helu) за $1,1 млрд. в денежном выражении. Напомним, что Verizon выдвинула предложение купить MCI за $7,6

Qwest сделала MCI более выгодное предложение Qwest Communications International повысила стоимость предложения по приобретению компании MCI — второго по величине в США оператора междугородней связи, сообщает РБК. Стоимость предложения Qwest увеличена на 7% и теперь составляет $9,07 млрд. Таким образом, компания рассчитывае

MCI приняла предложение Verizon о слиянии Американская компания MCI, второй по величине в США оператор междугородней связи, приняла предложение Verizon Communications о слиянии, сообщает РБК. Verizon купит MCI. Сумма планируемой сделки составляет $7,

Qwest дала MCI неделю на раздумья о слиянии Американская телекоммуникационная корпорация Qwest Communications International дала MCI неделю срока для принятия окончательного решения о слиянии. Напомним, что Qwest потерпела неудачу в переговорах о покупке MCI, руководство которой более склонялось к сделке с Verizon

Qwest не теряет надежду купить MCI Корпорация Qwest Communications International, потерпевшая неудачу договориться о слиянии с MCI, решила сделать этому оператору новое, более привлекательное предложение. Как сообщал CNews ранее, хотя Qwest с самого начала предлагала за сделку около $8 млрд., совет директоров MCI

Консолидация американского телекома завершилась Verizon заплатит за активы MCI $6,7 млрд. в виде наличных денег ($488 млн.), акций ($4,8 млрд.) и дивидендов (около $1,5 млрд.), сообщает Reuters. Таким образом, будут объединены одна из крупнейших телефонных компаний в

Verizon покупает MCI за $6,8 млрд. Американские телекоммуникационные компании Verizon и MCI достигли согласия о слиянии за $6,8 млрд. До этого конкурент Verizon, Qwest Communications предлагала купить MCI за $7,3 млрд., однако совет директоров MCI предпочел Verizon к

Контрольный пакет MCI заинтересовал инвесторов Американская телекоммуникационная группа MCI, недавно вышедшая из банкротства, в понедельник, 12 июля, сообщила, что нью-йоркская инвестиционная компания Leucadia National планирует получить одобрение властей на покупку контрольного п

MCI сократит 7,5 тыс. работников Американская телекоммуникационная компания MCI, ранее известная как WorldCom, сокращает более 7,5 тыс. сотрудников - 15% штата, сообщает РБК со ссылкой на АР. Увольнения будут проведены в течение полугода. Решение о масштабном сокращени

MCI вышел из состояния банкротства Одной из крупнейших телефонных компаний США, MCI (ранее известной как WorldCom), удалось успешно пережить многомиллиардный скандал с бухгалтерскими документами и период спада ИТ-индустрии. НА днях компания объявила о выходе из состояния б

MCI научит своих работников этике Американская телефонная компания MCI (известная ранее как WorldCom), потрясенная крупнейшим скандалом с махинациями в руководстве, наняла ответственного за корпоративную этику. Исполнительным вице-президентом "по этике и веден

Новые судебные процессы ставят выход MCI из банкротства под сомнение Генеральный прокурор штата Оклахома (США) Дрю Эдмондсон (Drew Edmondson) выдвинул 15 обвинений в совершении уголовных преступлений против телекоммуникационной компании MCI (WorldCom), ее основателя Бернарда Эбберса (Bernard Ebbers) и пятерых бывших членов исполнительного руководства компании. Власти штата провели собственное расследование, в результате которо

MCI/Worldcom укладывается в график выхода из банкротства В пятницу, 15 августа, американская телефонная корпорация MCI, ранее известная как Worldcom, опубликовала финансовый отчет за июнь, по которому ясно, что меры по выходу из состояния защиты от кредиторов дают свои результаты. В течение месяца MCI

MCI обеспечит Ирак сотовой связью Крупная американская телекоммуникационная компания MCI (в недалеком прошлом Worldcom) получила контракт от Пентагона на создание в Ираке сети сотовой связи. Представители компании сообщили, что монтаж сети начнется в июне текущего года. Департа

Руководство WorldCom приняло решение не выплачивать дивиденды акционерам MCI Tелекоммуникационная компания WorldCom Inc. заявила, что не собирается платить дивиденды акционерам своего клиентского подразделения MCI. Как отмечается в пресс-релизе WorldCom Inc., данная мера позволит сохранить около $70 млн. WorldCom создала MCI в июне 2001 г., разделив компанию на два сектора. WorldCom Group вклю

В США появилась безлимитная междугородная связь Телефонная компания из США MCI Group (оператор компании WorldCom, Inc.) впервые открыла услугу безлимитных междугородных звонков в 32 штатах, с потенциальным охватом этими услугами более 50 млн. американских семей. В нач

Кому достанется Sprint? Одна из крупнейших сделок последнего времени, оцениваемая в $129 млрд., сорвалась. Два американских оператора — MCI WorldCom Inc. и Sprint Corp. вынуждены расторгнуть подписанное в конце прошлого года соглашение о слиянии. Эту сделку практически одновременно блокировали Министерство Юстиции США и комисси

MCI WorldCom продаст долговых обязательств на $3.5 млрд. Телефонная компания MCI WorldCom запланировала продажу долговых обязательств на общую сумму минимум $3.5 млрд. Будут проданы 18-месячные краткосрочные обязательства с изменяющимся процентом на сумму не менее $1 мл

Telefonica, возможно, прекратит партнерские отношения с MCI Worldcom Как стало известно из источников, близких к руководству Telefonica de Espana SA, компания намерена прервать партнерские отношения с MCI Worldcom после того, как последняя приобретет Sprint Corp. Источник, отказавшийся назвать себя, сообщил, что разрыв отношений произойдет постепенно и обе компании будут планировать свое дал

MCI WorldCom подтвердила свою заинтересованность в покупке британского оператора сотовой связи Orange Bernie Ebbers, генеральный директор MCI WorldCom, подтвердил информацию о заинтересованности компании в покупке британского оператора сотовой связи Orange. Тем самым она сможет достичь своей цели по выходу на этот рынок беспровод

Прибыль MCI WorldCom за 1й квартал выросла до $1.3 млрд. Телекоммуникационная компания MCI WorldCom объявила о росте своей прибыли по итогам первого квартала на 72% до $1.3 млрд. или 44 центов на акцию. За аналогичный период прошлого года прибыль составила $749 млн. Аналитики пре

Европейская Комиссия может блокировать слияние MCI WorldCom и Sprint Европейская Комиссия может воспрепятствовать слиянию MCI WorldCom и Sprint, оцениваемому в $135 млрд. Запрет может быть наложен антимонопольным комитетом в случае, если компании не сократят масштабы своего бизнеса. Решение вызвано опасением, что

Union Network International потребовала запретить слияние MCI WorldCom и Sprint Union Network International выступила с обращением к Европейской Комиссии, требуя наложить запрет на предстоящее слияние компаний MCI WorldCom и Sprint, оцениваемое в $126,8 млрд. После слияния они будут контролировать 80% своего рынка. По мнению UIN, такая монополизация приведет только к ухудшению качества обслуживания,

MCI WorldCom и AOL расширили рамки своего договора о сотрудничестве dCom и America Online объявили о расширении рамок существующего соглашения по предоставлению коммутируемого доступа в Интернет на территории США. По условиям нового договора UUNet, Интернет-отделение MCI WorldCom, продолжит обслуживание значительной части AOLnet и продолжит предоставлять AOL свои услуги коммутируемого доступа к своим сетям.

Обрыв трансатлантического кабеля MCI WorldCom оставил без связи многих клиентов Компания по прокладке оптоволоконных кабелей MCI WorldCom Inc. сообщила о прекращении предоставлении услуг связи некоторым своим клиентам на островах в Атлантическом океане из-за обрыва трансатлантического кабеля. Основной трафик связи бы

MCI WorldCom начала испытания услуги стационарного широкополосного беспроводного доступа в Интернет Компания MCI WorldCom объявила о начале внедрения новой услуги, стационарной широкополосной беспроводной связи для доступа в Интернет. В данный момент она будет доступна только в трех городах США, но уж

Европейское Сообщество проведет проверку $130 млрд. сделки по слиянию MCI и Sprint Европейское Сообщество объявило о своём намерении провести полную проверку предстоящего $130 миллиардного слияния MCI WorldCom и Sprint на предмет монополизации. Это заявление было сделано в Брюсселе в понедельник и не стало неожиданностью для обеих компаний. В заявлении ЕС говорится также, что новая компа

Европейская Комиссия заявила о продолжении рассмотрения вопроса слияния MCI WorldCom и Sprint Европейская Комиссия (EC) заявила, что она продолжит рассмотрение вопроса о слиянии двух телекоммуникационных гигантов MCI WorldCom и Sprint, после сообщения Sprint о продаже доли в фирме Global One своему партнеру France Telecom. Дело в том, что согласно появившимся слухам, после удовлетворения требования ЕС,

AppNet и MCI Worldcom объединят свои сервисы Во вторник фирма AppNet, предоставляющая услуги Интернет, заявила о своем партнерстве с телекоммуникационным гигантом MCI WorldCom (WCOM) с целью совместной продажи продуктов и услуг корпоративным клиентам. AppNet (APNT) обеспечивает своих клиентов интерактивными маркетинговыми системами, системной интеграцией

Генеральный директор Tim Price покидает компанию MCI WorldCom Tim Price, генеральный директор телекоммуникационного отделения компании MCI WorldCom, объявил о своем решении оставить свой пост в феврале будущего года. Price, возглавлявший крупнейшее отделение компании, отвечал за ее работу на телефонном рынке, а также руководил

MCI WorldCom и BP заключают договор на $650 млн Фирма MCI WorldCom заключила с нефтяной компанией BP Amoco договор оцениваемый в $650 млн. По его условиям MCI предоставит BP свои телекоммуникационные и Интернет услуги для поддержания развит

MCI осуществляет сплит акций Компания MCI WorldCom Inc., предоставляющая услуги телефонной связи на большие дистанции, объявила о сплите акций. 30 декабря держатели акций MCI получат по одной акции за каждые две имеющиеся у

MCI WorldCom и Sprint всеми силами пытаются добиться разрешения на слияние Компании MCI WorldCom и Sprint прекрасно осознают, что их слиянию оцениваемому в $129 млрд. не так просто получить разрешение властей. Поэтому они всячески стараются подтолкнуть их к принятию положитель

Американский гигант телекоммуникаций MCI WorldCom вступает на австрийский рынок Сегодня MCI WorldCom Inc. (WCOM) начала предоставлять услуги телефонии по выделенным линиям, передачи данных и доступа в Интернет для корпораций и операторов телекоммуникаций в Австрии. В планы компани

Слияние MCI WorldCom и Sprint все еще под вопросом Под вопросом оказалось слияние компаний MCI WorldCom и Sprint, оцениваемое в $129 млрд. В последнее время в прессе появились слухи, что оно не получит одобрения федеральных властей. С целью опровергнуть эти слухи Министерство Юстиции

MCI предлагает новые возможности для проведения виртуальных конференций MCI WorldCom Conferencing, отделение компании MCI, предлагает новые услуги Meeting View и Instant Meeting, которые предназначены как для организации ежедневных совещаний, так и для заранее запланированных конференций. Meeting View дает воз