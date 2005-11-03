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MCI
СОБЫТИЯ
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|03.11.2005
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Чистая прибыль MCI за январь-сентябрь 2005 г. составила $333 млн.
Чистая прибыль американского телекоммуникационного провайдера MCI за январь-сентябрь 2005 г. составила $333 млн. против чистого убытка в $3,85 млрд. в тот же период в 2004 г. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня отчете компании. При этом выруч
|25.04.2005
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$9,9 млрд. изменили мнение MCI о Qwest
Руководство MCI положительно восприняло $9,9-миллиардное предложение Qwest о слиянии. Ранее MCI приняла предложение Verizon Communications в размере $7,8 млрд., несмотря на большую сумму, которую бы
|11.04.2005
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Verizon покупает часть акций MCI
Verizon Communications достигла соглашения о покупке 13,7% акций MCI у мексиканского телекоммуникационного магната Карлоса Слима Элу (Carlos Slim Helu) за $1,1 млрд. в денежном выражении. Напомним, что Verizon выдвинула предложение купить MCI за $7,6
|01.04.2005
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Qwest сделала MCI более выгодное предложение
Qwest Communications International повысила стоимость предложения по приобретению компании MCI — второго по величине в США оператора междугородней связи, сообщает РБК. Стоимость предложения Qwest увеличена на 7% и теперь составляет $9,07 млрд. Таким образом, компания рассчитывае
|30.03.2005
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MCI приняла предложение Verizon о слиянии
Американская компания MCI, второй по величине в США оператор междугородней связи, приняла предложение Verizon Communications о слиянии, сообщает РБК. Verizon купит MCI. Сумма планируемой сделки составляет $7,
|29.03.2005
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Qwest дала MCI неделю на раздумья о слиянии
Американская телекоммуникационная корпорация Qwest Communications International дала MCI неделю срока для принятия окончательного решения о слиянии. Напомним, что Qwest потерпела неудачу в переговорах о покупке MCI, руководство которой более склонялось к сделке с Verizon
|21.02.2005
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Qwest не теряет надежду купить MCI
Корпорация Qwest Communications International, потерпевшая неудачу договориться о слиянии с MCI, решила сделать этому оператору новое, более привлекательное предложение. Как сообщал CNews ранее, хотя Qwest с самого начала предлагала за сделку около $8 млрд., совет директоров MCI
|15.02.2005
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Консолидация американского телекома завершилась
Verizon заплатит за активы MCI $6,7 млрд. в виде наличных денег ($488 млн.), акций ($4,8 млрд.) и дивидендов (около $1,5 млрд.), сообщает Reuters. Таким образом, будут объединены одна из крупнейших телефонных компаний в
|14.02.2005
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Verizon покупает MCI за $6,8 млрд.
Американские телекоммуникационные компании Verizon и MCI достигли согласия о слиянии за $6,8 млрд. До этого конкурент Verizon, Qwest Communications предлагала купить MCI за $7,3 млрд., однако совет директоров MCI предпочел Verizon к
|13.07.2004
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Контрольный пакет MCI заинтересовал инвесторов
Американская телекоммуникационная группа MCI, недавно вышедшая из банкротства, в понедельник, 12 июля, сообщила, что нью-йоркская инвестиционная компания Leucadia National планирует получить одобрение властей на покупку контрольного п
|11.05.2004
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MCI сократит 7,5 тыс. работников
Американская телекоммуникационная компания MCI, ранее известная как WorldCom, сокращает более 7,5 тыс. сотрудников - 15% штата, сообщает РБК со ссылкой на АР. Увольнения будут проведены в течение полугода. Решение о масштабном сокращени
|21.04.2004
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MCI вышел из состояния банкротства
Одной из крупнейших телефонных компаний США, MCI (ранее известной как WorldCom), удалось успешно пережить многомиллиардный скандал с бухгалтерскими документами и период спада ИТ-индустрии. НА днях компания объявила о выходе из состояния б
|15.10.2003
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MCI научит своих работников этике
Американская телефонная компания MCI (известная ранее как WorldCom), потрясенная крупнейшим скандалом с махинациями в руководстве, наняла ответственного за корпоративную этику. Исполнительным вице-президентом "по этике и веден
|29.08.2003
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Новые судебные процессы ставят выход MCI из банкротства под сомнение
Генеральный прокурор штата Оклахома (США) Дрю Эдмондсон (Drew Edmondson) выдвинул 15 обвинений в совершении уголовных преступлений против телекоммуникационной компании MCI (WorldCom), ее основателя Бернарда Эбберса (Bernard Ebbers) и пятерых бывших членов исполнительного руководства компании. Власти штата провели собственное расследование, в результате которо
|18.08.2003
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MCI/Worldcom укладывается в график выхода из банкротства
В пятницу, 15 августа, американская телефонная корпорация MCI, ранее известная как Worldcom, опубликовала финансовый отчет за июнь, по которому ясно, что меры по выходу из состояния защиты от кредиторов дают свои результаты. В течение месяца MCI
|19.05.2003
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MCI обеспечит Ирак сотовой связью
Крупная американская телекоммуникационная компания MCI (в недалеком прошлом Worldcom) получила контракт от Пентагона на создание в Ираке сети сотовой связи. Представители компании сообщили, что монтаж сети начнется в июне текущего года. Департа
|12.07.2002
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Руководство WorldCom приняло решение не выплачивать дивиденды акционерам MCI
Tелекоммуникационная компания WorldCom Inc. заявила, что не собирается платить дивиденды акционерам своего клиентского подразделения MCI. Как отмечается в пресс-релизе WorldCom Inc., данная мера позволит сохранить около $70 млн. WorldCom создала MCI в июне 2001 г., разделив компанию на два сектора. WorldCom Group вклю
|17.04.2002
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В США появилась безлимитная междугородная связь
Телефонная компания из США MCI Group (оператор компании WorldCom, Inc.) впервые открыла услугу безлимитных междугородных звонков в 32 штатах, с потенциальным охватом этими услугами более 50 млн. американских семей. В нач
|10.07.2000
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Кому достанется Sprint?
Одна из крупнейших сделок последнего времени, оцениваемая в $129 млрд., сорвалась. Два американских оператора — MCI WorldCom Inc. и Sprint Corp. вынуждены расторгнуть подписанное в конце прошлого года соглашение о слиянии. Эту сделку практически одновременно блокировали Министерство Юстиции США и комисси
|18.05.2000
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MCI WorldCom продаст долговых обязательств на $3.5 млрд.
Телефонная компания MCI WorldCom запланировала продажу долговых обязательств на общую сумму минимум $3.5 млрд. Будут проданы 18-месячные краткосрочные обязательства с изменяющимся процентом на сумму не менее $1 мл
|04.05.2000
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Telefonica, возможно, прекратит партнерские отношения с MCI Worldcom
Как стало известно из источников, близких к руководству Telefonica de Espana SA, компания намерена прервать партнерские отношения с MCI Worldcom после того, как последняя приобретет Sprint Corp. Источник, отказавшийся назвать себя, сообщил, что разрыв отношений произойдет постепенно и обе компании будут планировать свое дал
|03.05.2000
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MCI WorldCom подтвердила свою заинтересованность в покупке британского оператора сотовой связи Orange
Bernie Ebbers, генеральный директор MCI WorldCom, подтвердил информацию о заинтересованности компании в покупке британского оператора сотовой связи Orange. Тем самым она сможет достичь своей цели по выходу на этот рынок беспровод
|28.04.2000
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Прибыль MCI WorldCom за 1й квартал выросла до $1.3 млрд.
Телекоммуникационная компания MCI WorldCom объявила о росте своей прибыли по итогам первого квартала на 72% до $1.3 млрд. или 44 центов на акцию. За аналогичный период прошлого года прибыль составила $749 млн. Аналитики пре
|27.04.2000
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Европейская Комиссия может блокировать слияние MCI WorldCom и Sprint
Европейская Комиссия может воспрепятствовать слиянию MCI WorldCom и Sprint, оцениваемому в $135 млрд. Запрет может быть наложен антимонопольным комитетом в случае, если компании не сократят масштабы своего бизнеса. Решение вызвано опасением, что
|18.04.2000
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Union Network International потребовала запретить слияние MCI WorldCom и Sprint
Union Network International выступила с обращением к Европейской Комиссии, требуя наложить запрет на предстоящее слияние компаний MCI WorldCom и Sprint, оцениваемое в $126,8 млрд. После слияния они будут контролировать 80% своего рынка. По мнению UIN, такая монополизация приведет только к ухудшению качества обслуживания,
|07.04.2000
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MCI WorldCom и AOL расширили рамки своего договора о сотрудничестве
dCom и America Online объявили о расширении рамок существующего соглашения по предоставлению коммутируемого доступа в Интернет на территории США. По условиям нового договора UUNet, Интернет-отделение MCI WorldCom, продолжит обслуживание значительной части AOLnet и продолжит предоставлять AOL свои услуги коммутируемого доступа к своим сетям.
|29.03.2000
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Обрыв трансатлантического кабеля MCI WorldCom оставил без связи многих клиентов
Компания по прокладке оптоволоконных кабелей MCI WorldCom Inc. сообщила о прекращении предоставлении услуг связи некоторым своим клиентам на островах в Атлантическом океане из-за обрыва трансатлантического кабеля. Основной трафик связи бы
|09.03.2000
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MCI WorldCom начала испытания услуги стационарного широкополосного беспроводного доступа в Интернет
Компания MCI WorldCom объявила о начале внедрения новой услуги, стационарной широкополосной беспроводной связи для доступа в Интернет. В данный момент она будет доступна только в трех городах США, но уж
|22.02.2000
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Европейское Сообщество проведет проверку $130 млрд. сделки по слиянию MCI и Sprint
Европейское Сообщество объявило о своём намерении провести полную проверку предстоящего $130 миллиардного слияния MCI WorldCom и Sprint на предмет монополизации. Это заявление было сделано в Брюсселе в понедельник и не стало неожиданностью для обеих компаний. В заявлении ЕС говорится также, что новая компа
|14.02.2000
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Европейская Комиссия заявила о продолжении рассмотрения вопроса слияния MCI WorldCom и Sprint
Европейская Комиссия (EC) заявила, что она продолжит рассмотрение вопроса о слиянии двух телекоммуникационных гигантов MCI WorldCom и Sprint, после сообщения Sprint о продаже доли в фирме Global One своему партнеру France Telecom. Дело в том, что согласно появившимся слухам, после удовлетворения требования ЕС,
|05.01.2000
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AppNet и MCI Worldcom объединят свои сервисы
Во вторник фирма AppNet, предоставляющая услуги Интернет, заявила о своем партнерстве с телекоммуникационным гигантом MCI WorldCom (WCOM) с целью совместной продажи продуктов и услуг корпоративным клиентам. AppNet (APNT) обеспечивает своих клиентов интерактивными маркетинговыми системами, системной интеграцией
|10.12.1999
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Генеральный директор Tim Price покидает компанию MCI WorldCom
Tim Price, генеральный директор телекоммуникационного отделения компании MCI WorldCom, объявил о своем решении оставить свой пост в феврале будущего года. Price, возглавлявший крупнейшее отделение компании, отвечал за ее работу на телефонном рынке, а также руководил
|01.12.1999
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MCI WorldCom и BP заключают договор на $650 млн
Фирма MCI WorldCom заключила с нефтяной компанией BP Amoco договор оцениваемый в $650 млн. По его условиям MCI предоставит BP свои телекоммуникационные и Интернет услуги для поддержания развит
|19.11.1999
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MCI осуществляет сплит акций
Компания MCI WorldCom Inc., предоставляющая услуги телефонной связи на большие дистанции, объявила о сплите акций. 30 декабря держатели акций MCI получат по одной акции за каждые две имеющиеся у
|19.11.1999
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MCI WorldCom и Sprint всеми силами пытаются добиться разрешения на слияние
Компании MCI WorldCom и Sprint прекрасно осознают, что их слиянию оцениваемому в $129 млрд. не так просто получить разрешение властей. Поэтому они всячески стараются подтолкнуть их к принятию положитель
|18.11.1999
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Американский гигант телекоммуникаций MCI WorldCom вступает на австрийский рынок
Сегодня MCI WorldCom Inc. (WCOM) начала предоставлять услуги телефонии по выделенным линиям, передачи данных и доступа в Интернет для корпораций и операторов телекоммуникаций в Австрии. В планы компани
|17.11.1999
|MCI WorldCom считает, что тарифы ведущих европейских операторов мобильной связи сильно завышены
|16.11.1999
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Слияние MCI WorldCom и Sprint все еще под вопросом
Под вопросом оказалось слияние компаний MCI WorldCom и Sprint, оцениваемое в $129 млрд. В последнее время в прессе появились слухи, что оно не получит одобрения федеральных властей. С целью опровергнуть эти слухи Министерство Юстиции
|05.11.1999
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MCI предлагает новые возможности для проведения виртуальных конференций
MCI WorldCom Conferencing, отделение компании MCI, предлагает новые услуги Meeting View и Instant Meeting, которые предназначены как для организации ежедневных совещаний, так и для заранее запланированных конференций. Meeting View дает воз
|29.10.1999
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Прибыли MCI WorldCom растут более чем на 200%
Мировой телекоммуникационный гигант, корпорация MCI WorldCom, объявила что в третьем квартеле ее прибыли получили рекордный 200-процентный рост, во многом благодаря повышению спроса на сервисы передачи данных. Прибыль MCI в третьем кв
MCI и организации, системы, технологии, персоны:
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