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NTT DoCoMo FOMA Freedom of Mobile Multimedia Access свобода доступа к мобильным мультимедийным ресурсам

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.10.2007 Коммуникаторы и смартфоны - рывок мобильной эволюции 1
12.11.2004 Мобильным операторам уснуть не дадут 2
17.09.2004 В 3G-телефонах все меньше "начинки" 1
14.07.2003 ОС Symbian продолжает укреплять свои позиции 1
25.01.2002 Рынок телекоммуникаций: Если где-то нет чего-то - значит, что-то где-то есть! 1
19.09.2001 DoCoMo и IBM разработали технологию управления передачей видеоизображения в мобильных сетях 3-го поколения 1
11.05.2001 NTT DoCoMo начала набор бета-тестеров услуг мобильной связи 3-го поколения 1
11.05.2001 Японцы начинают пользоваться 3G-связью 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

NTT DoCoMo FOMA и организации, системы, технологии, персоны:

NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5801 4
Lenovo Motorola 3562 3
Samsung Electronics 11029 2
Fujitsu 2103 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3089 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1419 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 2
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 154 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 2
Siemens AG - Siemens Group 2670 2
Motorola - Next Level 15 1
Rosweb - Росвеб Телеком Холдинговая компания - Радионет - Теле-сервис-М - ХХЛайн - Троицк-Телеком 29 1
AT&T - TeleCorp PCS 8 1
МегаФон 10687 1
Microsoft Corporation 25741 1
Qualcomm Technologies 1968 1
LG Electronics 3731 1
IBM - International Business Machines Corp 9692 1
Virgin Mobile - Оператор сотовой связи 51 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2144 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9496 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 1
Philips 2099 1
Sony 6732 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
HTC Corporation 1512 1
AT&T Inc 1724 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
Deutsche Telekom 953 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Sharp Corporation 1062 1
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 1
Challenger, Gray & Christmas 64 1
РЖД - Российские железные дороги 2092 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 223 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1681 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29625 6
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7538 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26228 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22848 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1998 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9653 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26662 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64741 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17944 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15406 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28166 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8680 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4413 2
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 2
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 854 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13848 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 2
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7909 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2551 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 685 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6260 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34710 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22496 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4987 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10277 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16948 1
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 2
Nokia Symbian OS 1408 2
Microsoft Windows 16852 2
Nokia 7650 63 2
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Telefonica - O2 XDA 9 1
Nokia 3650 25 1
Nokia 6630 18 1
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Huawei Mate - серия смартфонов 446 1
Oracle Java - язык программирования 3461 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1639 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 377 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5238 1
Xperi TiVo 84 1
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 1
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 1
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 1
Nokia N-Gage 73 1
HTC Voyager 1 1
Microsoft Smartphone 11 1
Microsoft Office 2000 116 1
HTC Qtek 44 1
HTC TyTN 25 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
Microsoft Windows Mobile 2003 156 1
Nokia Nseries 538 1
Nokia Cseries 79 1
UIQ - User Interface Quartz - программная платформа на основе Symbian OS 44 1
Ericsson Mobile Platforms 19 1
Nokia 6600 - Nokia 6600 Slide - Nokia 6600 Fold 32 1
Nokia Communicator - Nokia E90 - Nokia E65 9 1
Taffe Ouida - Таффе Оуида 1 1
Казак Максим 162 1
Демидов Михаил 134 1
Япония 13782 7
Россия - РФ - Российская федерация 165438 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13796 4
Европа 24933 3
Япония - Токио 1020 3
Южная Корея - Республика 7037 2
Азия - Азиатский регион 5908 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19046 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54637 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47447 1
Финляндия - Финляндская Республика 3693 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19469 1
Индия - Bharat 5859 1
Франция - Французская Республика 8161 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2837 1
Индонезия - Республика 1054 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1076 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3407 1
США - Калифорния 4822 1
Малайзия 922 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 364 1
Финляндия - Хельсинки 253 1
Европа Западная 1496 1
США - Техас 1046 1
Эквадор - Республика 123 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1086 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 621 1
США - Южная Каролина 96 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4795 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10843 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1917 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7002 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6490 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6069 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15967 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7497 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6028 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53246 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18082 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6632 1
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