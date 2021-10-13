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NetApp E-Series СХД


13.10.2021 Hitachi Vantara представила новое инфраструктурное решение для хранения данных в гибридном облаке 2
27.08.2021 Искусственный интеллект и автоматизация меняют рынок СХД 1
29.11.2020 Какие технологические тренды для ЦОД спровоцировал Covid-19 1
16.01.2020 Октавиан Танасе: На смену рыцарям-джедаям приходят миллениалы с айпадом под подушкой 1
20.12.2019 Александр Вальнер: В России идет смена ИТ-поколений 1
13.11.2019 «ОБИТ» запустила услугу «Виртуальные серверы» 1
11.11.2019 NetApp представила программу для построения облачной инфраструктуры 1
26.09.2019 СХД для высокопроизводительных вычислений – на что обратить внимание? 4
02.09.2019 NetApp представила СХД NetApp EF600 для аналитики и HPC 2
10.04.2019 Толпа под лупой: как бизнес и государство используют видеонаблюдение 1
07.02.2019 Netapp и Cisco представили конвергентное решение для ЦОДов Flexpod AI 1
10.12.2018 Как сэкономить 2 миллиона долларов на капитальных затратах 3
31.10.2018 Переход в облако стал повседневной задачей для среднего бизнеса 1
21.09.2018 Cloud4Y предоставил «Арт текникс» ИТ-инфраструктуру виртуального офиса 1
12.09.2018 LWCOM завершила проект по модернизации ИТ-инфраструктуры холдинга «ДЭФО» 1
22.08.2018 «Кашемир и Шелк» разместил ИТ-инфраструктуру в облаке Cloud4Y 1
17.08.2018 Cloud4Y предоставил «САС» облачную ИТ-инфраструктуру 1
22.05.2018 Cloud4Y развернул облачную инфраструктуру для SAFIN Group 1
18.05.2018 Cloud4Y предоставил услуги по аренде ИТ-инфраструктуры компании Bliss Maldives 1
08.11.2017 Inline Technologies внедрила территориально распределенную СХД в группе «Черкизово» 1
25.09.2017 NetApp представила NVMe решения с системами корпоративного класса InfiniBand 1
12.09.2017 Решение от NetApp и Pixit Media внедрено в студии спецэффектов Framestore 1
18.08.2017 LWCOM внедрила виртуализацию серверной инфраструктуры для «Мебель-Сити» 1
13.07.2017 Inoventica Services анонсировала запуск нового высокопроизводительного кластера на платформе KVM 1
22.12.2016 Массовый переход на флеш состоится в ближайшие 2-3 года 1
13.10.2016 Самарский завод «Электрощит» оптимизировал хранение данных с помощью Comparex 1
27.09.2016 ИТ-гиганты переводят ЦОДы на возобновляемую энергию 1
26.09.2016 Три пути к эффективности хранения данных: рецепт от NetApp 1
08.09.2016 NetApp представила новую версию ПО SANtricity и all-flash массивы начального уровня серии E2800 1
22.08.2016 «СетьПроект» создал вычислительный кластер для московского офиса Paradigm 1
31.03.2016 NetApp представила новое ПО для массивов EF-Series all-flash и E-Series 3
10.08.2015 Red Hat выпустил Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7 1
22.07.2015 Cloud4Y перевел в «облако» инфраструктуру клиники IMCmed 1
16.04.2015 Cloud4Y перевел в облако инфраструктуру «Бета Пост» 1
08.04.2015 Cloud4Y запустил новый продукт «Частное облако 2.0» 1
27.02.2013 Ford открыл код приложения для управления смартфонами 1
21.09.2012 Чего боятся банкиры: турбулентность, "большой взрыв" и другие риски 1
11.07.2012 Dell Force10: подробно о решении для ЦОДов и корпораций 1
13.06.2012 СХД или ЦОД? Бизнес колеблется 1
17.01.2012 Inoventica выбрала оборудование NetApp для построения «частных облаков» 1

Публикаций - 57, упоминаний - 69

NetApp E-Series СХД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 12
NetApp 486 9
VMware 1829 9
Cisco Systems 2054 8
Cloud4Y 186 5
HP Inc. 2930 4
IBM 3554 4
Nvidia Corp 2036 3
Google LLC 7168 3
Juniper Networks 168 3
Veeam Software 250 3
Samsung Electronics 5714 2
Dell EMC 2418 2
3770 2
Oracle Corporation 3360 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
SAP SE 3218 1
Mellanox Technologies 69 1
NEC 428 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 1
ОБИТ 43 1
Netwell - Нетвелл 15 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 1
LWCOM - ЛВКОМ Проект 18 1
Brocade Communications Systems 143 1
Nutanix 70 1
NetApp Trident 16 1
Merlion - Мерлион 275 1
Western Digital Corporation - WDC 313 1
Крок 1221 1
Fujitsu 745 1
SAS Institute 597 1
Ланит ГК 1160 1
Toshiba Corporation 1101 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
eBay Inc 532 1
Почта России ПАО 1577 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Почта Банк 289 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
X5 Group 599 1
BP - British Petroleum 48 1
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 72 1
Brunello Cucinelli - Брунелло Кучинелли Рус 1 1
AZ Groeninge 1 1
SAFIN Group 1 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 170 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
AHCA - American Health Care Association 1 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 10
Flash 479 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 4
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 401 3
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 3
QWERTY-клавиатура 202 3
Kubernetes 307 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 3
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 26 3
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 39 2
DevOps - Development и Operations 297 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Big Data - Большие данные 1136 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 317 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1134 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 168 1
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 69 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 81 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 266 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
Nokia N - серия 244 4
Linux OS 4272 4
Symbian OS 781 4
NetApp ONTAP 34 3
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 40 3
Nvidia GeForce GTX 2079 3
VMware vCloud Director - VMware vCD 97 3
NetApp EF - серия СХД 3 3
NetApp AltaVault 9 3
Google Android 10751 3
JavaScript - Язык программирования 633 2
NetApp FlexPod 22 2
VMware NSX Intelligence 103 2
NetApp Cloud Insights 6 2
ThinkParQ BeeGFS - (ранее FhGFS) - Параллельная файловая система для высокопроизводительных вычислений 4 2
Apple iOS 5742 2
Microsoft Azure 1171 2
NetApp Keystone 1 1
IBM Spectrum Scale 6 1
Sony Walkman 84 1
VMware HA - VMware High Availability 12 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Cisco MDS 9 1
Nokia Ovi Store 51 1
Intel Optane Memory 81 1
Mellanox NVMe - серия сетевых контроллеров 1 1
Microsoft Zune 90 1
HTC Hero - серия смартфонов 37 1
Samsung GT - серия телефонов 8 1
Samsung Star 8 1
NetApp ONTAP AI 6 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 20 1
Netapp Flexpod AI 2 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 672 1
Samsung Electronics Bada 171 1
Samsung Electronics TouchWiz 167 1
NtechLab FaceN 3 1
HTC Touch Pro 19 1
Brocade Fabric Vision 5 1
NetApp VDMS - NetApp Virtual Desktop Management Service 3 1
Бочарникова Татьяна 78 2
Октавиан Танас 1 1
Ройфман Роман 14 1
Вальнер Александр 4 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Kurian George - Джордж Кьюриан 11 1
Рензяев Константин 26 1
Гук Андрей 18 1
Farber Kenneth - Фарбер Кеннет 1 1
Галкин Андрей 19 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 4
Япония 2808 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 2
Казахстан - Республика 2646 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Россия - Иркутск 471 1
Беларусь - Минск 328 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Россия - Рязань 356 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 1
Япония - Токио 290 1
Украина 3389 1
Египет - Александрия 11 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Италия - Итальянская Республика 1399 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Ирландия - Республика 365 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
CNews - ZOOM.CNews 1103 2
IDC - International Data Corporation 2728 2
Juniper Research 278 2
451 Research Group 44 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews AWARDS 292 1
NetApp Insight - конференция 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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