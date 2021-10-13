Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
NetApp E-Series СХД
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Публикаций - 57, упоминаний - 69
NetApp E-Series СХД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 170 1
|Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
|Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
|CNews - ZOOM.CNews 1103 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767171, в очереди разбора - 670856.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767171, в очереди разбора - 670856.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru