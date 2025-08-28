Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181724
ИКТ 14120
Организации 10976
Ведомства 1485
Ассоциации 1052
Технологии 3496
Системы 26089
Персоны 78135
География 2925
Статьи 1546
Пресса 1244
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2706
Мероприятия 867

Урал-Пресс УралПресс


УПОМИНАНИЯ


28.08.2025 Знаменитый сервис доставки Boxberry закрывает свои пункты выдачи заказов 1
23.04.2024 Систему хранения данных NetApp компании «Урал-Пресс» поддерживает ITglobal.com 2
30.12.2021 Станислав Чегодаев -

Сегодня технологический фактор стал killer feature в доставке

 2
01.12.2010 Дома в Челябинске оборудуют бесплатными «умными» счетчиками 1
21.07.2003 Россиянин изобрел неразбиваемый автомобиль 1
21.07.2003 Россиянин изобрел неразбиваемый автомобиль 1
28.01.2003 Челябинских чиновников будут увольнять за использование интернета во внерабочих целях 2
09.08.2002 На Урале начали делать компьютеры 2

Публикаций - 8, упоминаний - 12

Урал-Пресс и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 142 1
NetApp - Network Appliance 644 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2206 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 516 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 170 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 597 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 196 1
УЗВТ - Уральский завод вычислительной техники 3 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 66 2
Почта России ПАО 2209 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 57 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 69 1
Ярмарка Мастеров - Livemaster - Ливмастер УК 2 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 891 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 352 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70306 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31211 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22314 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30210 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9869 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5720 1
Умные платформы 1806 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7107 1
Оцифровка - Digitization 4797 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3050 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2970 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54862 1
C2C - consumer-to-consumer - потребитель для бизнеса 55 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1073 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16512 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3171 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12669 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21796 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 435 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 595 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7300 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2334 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25414 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11040 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1235 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12089 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11870 1
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 29 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 882 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 581 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1205 1
Mobile First - Мобильные устройства прежде всего - Направление в дизайне и разработке 31 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 54 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4299 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2194 1
Data monetization - Монетизация данных 1757 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5520 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14281 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10832 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12743 1
ГАЗ 21 Волга 3 2
Google Android 14449 1
Apple iOS 8096 1
NetApp E-Series СХД 85 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 106 1
Ростех - Росэлектроника - TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 20 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 113 1
Чаплинский Евгений 2 2
Козлов Сергей 39 1
Мельник Александр 3 1
Белов Василий 65 1
Чегодаев Станислав 18 1
Суходоев Сергей 1 1
Темников Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152486 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3112 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1481 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1765 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1653 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52930 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17772 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 421 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 990 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5841 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5698 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53713 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6499 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9648 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6065 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7160 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3734 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25303 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6650 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 335 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3293 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 746 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14568 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10339 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17011 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3514 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7727 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2019 1
Энергетика - Energy - Energetically 5371 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1679 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1981 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1159 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 560 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1250 1
NEWSru.com 229 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8290 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 349 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380600, в очереди разбора - 737701.
Создано именных указателей - 181724.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: