Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Нефтегазовый сектор экономики Бензин Gasoline горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей)

Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей)

Какой двигатель экологичнее: на бензине или на газе? - Газ экологичнее.

  • Бензин в основном состоит из углеводородных молекул, содержащих 4–12 атомов углерода и, соответственно, 10–26 атомов водорода. При сгорании на каждые 10 молекул воды образуется 9 молекул углекислого газа: CO2/H2O = 0,9.
  • Сжиженный природный газ состоит из коротких углеводородов, в основном от метана (CH4) до пропана (C3H8). Поскольку водорода в нем больше, доля CO2 в выхлопе снижается: CO2/H2O = 0,7.
  • А при использовании чистого метана углеродный след еще меньше: CO2/H2O = 0,5. К тому же в бензине всегда есть примеси и добавки, от которых в выхлопе появляются другие вредные составляющие.

 

 

Правила перевозки топлива в 1957 году. (Добровольский В.) 1957 год Правила перевозки топлива в 1957 году. (Добровольский В.) 1957 год
Бензиновая корова Советский сатирический плакат на тему нефтяной промышленности. Изображен большой бак с бензином, принявший символические очертания дойной коровы. Деловая бабуля-доярка с хитрым прищуром сливает топливо в специально приготовленные канистры для личных целей - "налево", "для брата", "для свата", таким образом занимаясь воровством и спекуляцией. Ю. Черепанов, 1981г. Бензиновая корова Советский сатирический плакат на тему нефтяной промышленности. Изображен большой бак с бензином, принявший символические очертания дойной коровы. Деловая бабуля-доярка с хитрым прищуром сливает топливо в специально приготовленные канистры для личных целей - "налево", "для брата", "для свата", таким образом занимаясь воровством и спекуляцией. Ю. Черепанов, 1981г.
Правила перевозки топлива в 1957 году. (Добровольский В.) 1957 год

СОБЫТИЯ


09.01.2023 Лучшие бензиновые снегоуборщики: хиты продаж

ощью инструкции его возможно самостоятельно собрать всего за полчаса. После этого необходимо залить бензин и масло — и можно приступать к работе. Благодаря двигателю мощностью 6,5 л.с. и металл
09.07.2014 Биотопливо оказалось вреднее бензина

и, произведённой при помощи биотоплива. Таким образом, суммарные выбросы диоксида углерода в атмосферу при использовании “экологически чистого” горючего на целых 7% превышают аналогичные показатели у бензина.    Кроме того, уборка силоса приводит к сильной эрозии почвы, а сам процесс изготовления биотоплива связан с выделением в атмосферу формальдегидов и ацетальдегидов, которые еще более в
22.10.2013 Создан автомобильный «самописец» для экономии бензина и вызова экстренных служб

лл, тем меньше расход топлива. Параллельно с помощью встроенного в смартфон GPS-модуля система регистрирует маршрут движения автомобиля и определяет место его заправки. Получив информацию о стоимости бензина (из интернета) и количестве заправленного топлива, ведется автоматический подсчет расходов. Automatic Link может считывать диагностические коды ошибок при говорящем о неисправности двиг
17.07.2013 В справочнике 2ГИС появились новые подробности об АЗС

С появились новые подробности об АЗС. 2ГИС обзвонил тысячи автозаправок России, чтобы узнать, какой бензин они заливают, где есть кафе, туалеты, а где нет. Теперь пользователям легко сориентиро
17.06.2013 В России при помощи чипов недолили бензина на миллионы

ь топливо во время заправки автомобилей, сообщил «Росбалт» со ссылкой на свои источники. Неучтенный бензин сливался в отдельный резервуар, после чего перепродавался без учета. Незаконная прибыл
27.05.2013 Дешевый бензин: фильтруй нефть по форме, а не размеру

леводородов, может радикально изменить облик нефтеперерабатывающей промышленности и резко удешевить бензин. Разработан новый материал специалистами из Университета Калифорнии в Беркли. Новый ме
08.02.2012 Дизель из бензина: ученые нашли катализатор

дователей из Стокгольмского университета и Политехнического университета Валенсии описывает новый пористый материал, который имеет уникальное свойство - преобразует лёгкие дистилляты нефти (сырье для бензина) в дизельное топливо. Материал обладает чрезвычайно сложной атомной структурой, которую можно изучить лишь с помощью просвечивающей электронной микроскопии. Алюмосиликат, названный ITQ-
01.02.2012 Весь автотранспорт США переведут с бензина на газ

определиться, по какому пути будут развиваться автомобили, и каким топливом заменить автомобильный бензин. Джордж Буш был сторонником топливных элементов, но затем изменил точку зрения в польз
22.12.2011 Оплатить бензин на АЗС «Нефтьмагистрали» будет можно с помощью «Qiwi Кошелька»

ть полученный USSD-запрос ответным сообщением — деньги спишутся из «Qiwi Кошелька» в течение 30 секунд. Достаточно следить за счетом в «Qiwi Кошельке», чтобы в любой момент иметь возможность оплатить бензин моментально по выгодной цене в любой из автозаправок «Нефтьмагистрали» в Москве и области (всего их 31). Пополнить «Qiwi Кошелек» на любую сумму без комиссии можно более чем в 120 тыс. т
02.12.2011 Водородный "бензин": транспорт и энергетика станут экологичными

равок и логистики, построенных для традиционного нефтяного горючего. Фактически достаточно заменить бензин новым жидким горючим, а из автомобиля «выбросить» ненужный двигатель внутреннего сгора
08.02.2008 Биотопливо оказалось пострашнее бензина

Исследовательская группа из Принстонского университета и ряда других американских институтов показала, что использование этанола в качестве топлива вместо бензина почти удвоит выбросы углекислого газа. Выбросы этого парникового газа вследствии перехода на этанол из зерновых вырастут на 93% в течение 30-летнего периода, считают ученые. Для биотопл
06.07.2007 Почем бензин?

Наши коллеги собрали очень интересную для многих информацию о стоимости бензина (за 1 галлон) в разных странах мира. Больше всего не повезло жителям Европы, а также водителям из Гонг-Конга. Ну, в самыми везучими оказались владельцы машин в Каракасе (Венесуэла). Уве
12.04.2007 Превью Frontlines: Fuel of War. Бензиновый кризис

дании Battlefield 2. А теперь настала пора задуматься над собственным проектом. Что получится в итоге? Ответ на этот вопрос мы попытаемся дать в нашем превью. Читайте: Превью Frontlines: Fuel of War. Бензиновый кризис.
24.07.2006 Дешевый бензин можно искать в интернете

Рост цен на бензин заставляет американцев тщательно выбирать АЗС, где можно заправиться по более низкой цене. В этом им помогают специальные сайты, посещаемость которых стремительно растет. Один из «бензин
09.02.2006 Топливо на спирте экологически опасно?

ду, то, по мнению авторов исследования, новые технологии, которые в настоящее время находятся в стадии разработки, позволят сделать этанол действительно экологически безопасным топливом, в отличие от бензина. Доктора Дэн Каммен (Dan Kammen) и Алекс Фаррелл (Alex Farrell) из отдела энергетики и ресурсов Калифорнийского университета совместно со студентами и профессором Майклом О’Хара (M
09.02.2006 Топливо на спирте экологически опасно?

ду, то, по мнению авторов исследования, новые технологии, которые в настоящее время находятся в стадии разработки, позволят сделать этанол действительно экологически безопасным топливом, в отличие от бензина. Доктора Дэн Каммен (Dan Kammen) и Алекс Фаррелл (Alex Farrell) из отдела энергетики и ресурсов Калифорнийского университета совместно со студентами и профессором Майклом О’Хара (M
21.09.2000 Хакеры продолжают атаковать сайты компаний, поддерживающих повышение цен на бензин

ерные вандалы вставили фотографию премьер-министра Великобритании Тони Блэра (Tony Blair) на главную страницу сайта, рядом с пресс-релизом банка, критикующим протест водителей против повышения цен на бензин. Банк заявил, что зеркала сайта в Греции и Испании так же были атакованы, но конфиденциальная информация о счетах клиентов и банковских операциях не была затронута ни на одном сайте, соо
15.09.2000 Хакерские атаки в поддержку акции против повышения цен на бензин становятся массовыми

ие сайты к specsavers.com, jobs.co.uk, itforhire.co.uk, travelfocus.co.uk и brandimage.co.uk. Большинству атакованных сайтов уже удалось удалить сообщения. В заявлении хакера сообщалось, что 72% цены бензина в Великобритании приходится на налоги, себестоимость производства бензина в Англии - одна из наиболее низких в Европе, а розничная цена - одна из наиболее высоких. "Нападение на

14.09.2000 Новый сайт сообщает британцам, где можно купить бензин

ся сайт PetrolBusters.com, информирующий пользователей Сети о том, где можно достать столь желанный бензин. На сайте размещена карта с информацией о заправках, на которых имеется топливо. Владе
24.12.1999 США грозит дефицит бензина еще до наступления Нового Года

Похоже, что проблема 2000 года начинает проявляться задолго до наступления Нового Года, по крайней мере косвенно. Дело в том, что многие американские автомобилисты боясь остаться в 2000 году без бензина, начали им запасаться им уже сейчас, заполняя все имеющиеся канистры и прочие емкости. Такой ажиотаж привел к тому, от чего автомобилисты пытались уберечься. К дефициту топлива. Дело до

Публикаций - 426, упоминаний - 467

Нефтегазовый сектор экономики и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8434 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 11
МегаФон 9892 11
Google LLC 12255 10
Intel Corporation 12541 9
Samsung Electronics 10625 9
Microsoft Corporation 25236 8
8983 8
Siemens AG - Siemens Group 2628 7
SAP SE 5426 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 6
Apple Inc 12628 6
Cisco Systems 5222 6
Patriot Memory 74 6
HP Inc. 5761 5
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 418 5
IBM - International Business Machines Corp 9551 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 4
Ростелеком 10306 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 4
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 153 4
Meta Platforms - Facebook 4531 4
Yahoo! 3707 4
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 483 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 4
HP - Hewlett-Packard 3644 4
Галактика - Корпорация 1505 4
Darkside - Хакерская группировка 27 4
Новый диск 960 4
Codemasters 244 4
Johnson Controls 33 4
Системы документооборота 511 3
ITG - Алиот - Alioth 40 3
Dell EMC 5092 3
Huawei 4221 3
VK - Mail.ru Group 3532 3
Dell Technologies - Dell Computer 2162 3
Amazon Inc - Amazon.com 3132 3
AMD - Advanced Micro Devices 4468 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 485 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 10
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 9
BMW Group 464 9
Honda Motor Company - HND 237 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 9
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 280 8
Газпром ПАО 1416 7
Ford 423 7
Hyundai Motor Company 419 7
Boeing 1017 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 6
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 110 6
Tesla Motors 427 6
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 136 6
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 40 6
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 6
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 78 5
Volkswagen Group - VW 299 5
Volkswagen Audi Group 223 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 5
Татнефть 237 5
Royal Dutch Shell - Шелл 223 5
Priceline.com - online travel agency 139 5
Globe Tools Group - Greenworks 10 4
Gardena - Гардена Рус 15 4
Makita - Макита 24 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 4
Superjob - Суперджоб 704 4
Colonial Pipeline 34 4
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 138 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 467 4
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 74 4
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 4
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 287 4
Renault Groupe 164 4
BP - British Petroleum 182 4
Ferrari NV 157 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 9
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 7
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 5
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 661 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 4
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 101 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 2
Федеральное казначейство России 1879 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 655 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 638 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 419 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 140 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 4
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 207 2
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 54 2
GSA - Global Semiconductor Alliance - Глобальный альянс микроэлектроники 7 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 123 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 70 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 90
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 72
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 51
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 36
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 35
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 30
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 28
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 27
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 26
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 23
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 23
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 22
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 22
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 20
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4509 20
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 19
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 18
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 614 18
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 17
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 16
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 16
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5792 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 15
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 14
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 14
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 14
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 13
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 13
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2384 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 27
Google Android 14679 19
Apple - App Store 3008 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 12
Apple iOS 8242 11
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 10
Microsoft Windows 2000 8662 10
Shturmann Navigation - Shturmann Link - Shturmann Maps 49 10
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 434 8
Nissan Leaf - электромобиль 55 7
Яндекс.Пробки 66 7
Apple iPod 1550 5
Avito - Авито работа - Авито подработка 413 4
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 4
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 308 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 689 4
Apple iPad 3936 4
Яндекс.Авто 46 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1902 4
Toyota Prius 49 4
Boeing - ScanEagle SECC - ScanEagle Compressed Carriage 16 3
Моторинвест Evolute - электромобиль 26 3
Bosch EasyGrassCut - триммер 3 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 599 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 3
Linux OS 10896 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 652 3
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1160 3
ГАЗ ГАЗель NN - ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль - электрическая Газель 17 3
KIA Rio Hatchback 21 3
Microsoft Windows 16327 3
SAP Ariba 301 3
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 3
Tesla Model S 76 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 497 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 3
Renault Kaptur 11 3
Hyundai HHY - бензиновые генераторы 2 2
Toyota Mirai 2 2
Miller Joanna - Миллер Джоанна 4 4
Thomas William - Томас Уильям 4 4
Brauer Jurgen - Брауер Юрген 4 4
Ostling Kristen - Остлинг Кристен 4 4
Moore Gordon - Мур Гордон 65 4
Каспаров Гарри 56 4
Путин Владимир 3349 3
Свидиненко Юрий 14 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 3
Рязанов Антон 12 3
Лазоренко Алексей 7 3
Лобанов Валерий 18 2
Добряков Родион 2 2
Чаплинский Евгений 2 2
Khosla Vinod - Хосла Винод 6 2
Murphy Mike - Мерфи Майк 23 2
Arnason Bragi - Арнасон Брейджи 2 2
Forelli John - Форелли Джон 25 2
Mazzella Frédéric - Маззелла Фредерик 5 2
Bernce Larry - Бернс Ларри 4 2
Каменов Георгий 2 2
Yaghi Omar - Яги Омар 5 2
Koch Christian - Коч Кристиан 2 2
Губанов Роман 62 2
Farrell Alex - Фаррелл Алекс 2 2
Burnham Jon - Бернхэм Джон 10 2
Brookhart Maurice - Брукхарт Морис 2 2
Atef Muhammad - Атеф Мухаммад 2 2
Burns Larry - Бернс Ларри 4 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 173 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 2
Попов Анатолий 142 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 2
Лацанич Василь 106 2
Иванов Сергей 398 2
Brusson Nicolas - Брюссон Николас 10 2
Скворцов Артем 3 2
Bush George - Буш Джордж 334 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
Левкевич Михаил 60 2
Россия - РФ - Российская федерация 156831 159
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 127
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 65
Европа 24634 47
Япония 13547 39
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 34
Германия - Федеративная Республика 12936 32
Земля - планета Солнечной системы 10658 29
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 21
США - Калифорния 4775 21
Украина 7793 20
Южная Корея - Республика 6858 16
Франция - Французская Республика 7975 15
Канада 4985 12
Италия - Итальянская Республика 4429 11
Индия - Bharat 5697 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 11
Солнечная система - Solar system 2545 11
Россия - СФО - Новосибирск 4650 10
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 10
Бразилия - Федеративная Республика 2450 9
Нидерланды 3631 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 8
Швеция - Королевство 3715 8
Венгрия 849 8
Испания - Королевство 3760 7
Азия - Азиатский регион 5748 7
Финляндия - Финляндская Республика 3658 7
Сербия - Республика 355 7
Америка - Американский регион 2188 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 6
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1229 6
Африка - Африканский регион 3570 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 6
Чехия - Чешская Республика 1333 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 6
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1240 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 152
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 93
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 53
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 52
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 52
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 41
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 39
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 39
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 39
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 620 36
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 34
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 29
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 28
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 25
Энергетика - Energy - Energetically 5524 25
Водородная энергетика - Hydrogen energy 164 23
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1007 22
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 21
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1168 21
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 20
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 20
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2175 19
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 873 18
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 18
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 18
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 18
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 17
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 17
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 17
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 388 17
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 16
Молекула - Molecula 1083 14
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 14
Ботаника - Растения - Plantae 1113 14
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 13
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 13
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 13
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 6
TerraDaily 141 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 5
Nature 821 5
CNews - ZOOM.CNews 1854 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 4
Washington Profile 142 4
The Guardian - Британская газета 384 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
NEWSru.com 229 3
CNET Networks - CNET News 1643 3
РИА Новости 984 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 2
AP - Associated Press 2006 2
New Scientist 1448 2
Viacom - Video & Audio Communications 116 2
Space Daily 528 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 2
Ведомости 1233 2
Хабар 10 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 1
Bloomberg 1417 1
ZDnet 662 1
Physical Review Letters 153 1
Phys.org 972 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 122 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 1
Inquirer 463 1
Telegraph 196 1
Daily Mail 56 1
NBC News 184 1
Фонтанка 34 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 1
CNews - Auto.CNews 51 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 14
Gartner - Гартнер 3608 5
Forrester Research 828 5
Internet Stock Report 994 5
IDC - International Data Corporation 4943 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 4
Автостат 44 3
S&P 500 562 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 2
comScore 379 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 52 2
comScore Networks 35 1
Global Insight 5 1
StockCharts 19 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
Technavio 28 1
ABI Research 235 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
Рустелеком ТК 304 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
CNews Mobile - рейтинг 23 1
Fortune Global 500 287 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Strategy Analytics 284 1
ACG Research 8 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Moody's Investors Service 136 1
PC Data 50 1
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 1
IDC FutureScan 1 1
Harbor Research 3 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 5
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 5
Keio University - Университет Кэйо 30 2
Universität für Bodenkultur Wien - University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna - Университет природных ресурсов и прикладных наук в Вене 2 2
Rutgers University - The State University of New Jersey - Ратгерский университет - Рутгерский университет 36 2
University of Bath - Университет Бата - Университет в Бате 17 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 155 2
РАН - Российская академия наук 2014 2
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 14 2
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 5 1
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 1
University of Auckland - Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau - Оклендский университет 18 1
Universitat de Valеncia - University of Valencia - Университет Валенсии 10 1
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 1
UVic - University of Victoria - Университет Виктории 10 1
VTT Technical Research Centre of Finland - Центр технических исследований Финляндии 17 1
IAA-CSIC - Instituto de Astrofísica de Andalucía - Институт астрофизики Андалусии 1 1
American University - Американский университет 14 1
Monash University - Университет Монаша 20 1
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 35 1
MSU - Montana State University - Университет Монтаны 6 1
Stockholms universitet - Stockholm University - Стокгольмский университет 7 1
UPV - Polytechnic University of Valencia - Политехнический университет Валенсии 4 1
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 17 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 206 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 157 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 20 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 2
ITG Group - INPAS Event 3 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
CeBIT 612 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще