Нефтегазовый сектор экономики Бензин Gasoline горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей)
Какой двигатель экологичнее: на бензине или на газе? - Газ экологичнее.
- Бензин в основном состоит из углеводородных молекул, содержащих 4–12 атомов углерода и, соответственно, 10–26 атомов водорода. При сгорании на каждые 10 молекул воды образуется 9 молекул углекислого газа: CO2/H2O = 0,9.
- Сжиженный природный газ состоит из коротких углеводородов, в основном от метана (CH4) до пропана (C3H8). Поскольку водорода в нем больше, доля CO2 в выхлопе снижается: CO2/H2O = 0,7.
- А при использовании чистого метана углеродный след еще меньше: CO2/H2O = 0,5. К тому же в бензине всегда есть примеси и добавки, от которых в выхлопе появляются другие вредные составляющие.
|09.01.2023
|
Лучшие бензиновые снегоуборщики: хиты продаж
ощью инструкции его возможно самостоятельно собрать всего за полчаса. После этого необходимо залить бензин и масло — и можно приступать к работе. Благодаря двигателю мощностью 6,5 л.с. и металл
|09.07.2014
|
Биотопливо оказалось вреднее бензина
и, произведённой при помощи биотоплива. Таким образом, суммарные выбросы диоксида углерода в атмосферу при использовании “экологически чистого” горючего на целых 7% превышают аналогичные показатели у бензина. Кроме того, уборка силоса приводит к сильной эрозии почвы, а сам процесс изготовления биотоплива связан с выделением в атмосферу формальдегидов и ацетальдегидов, которые еще более в
|22.10.2013
|
Создан автомобильный «самописец» для экономии бензина и вызова экстренных служб
лл, тем меньше расход топлива. Параллельно с помощью встроенного в смартфон GPS-модуля система регистрирует маршрут движения автомобиля и определяет место его заправки. Получив информацию о стоимости бензина (из интернета) и количестве заправленного топлива, ведется автоматический подсчет расходов. Automatic Link может считывать диагностические коды ошибок при говорящем о неисправности двиг
|17.07.2013
|
В справочнике 2ГИС появились новые подробности об АЗС
С появились новые подробности об АЗС. 2ГИС обзвонил тысячи автозаправок России, чтобы узнать, какой бензин они заливают, где есть кафе, туалеты, а где нет. Теперь пользователям легко сориентиро
|17.06.2013
|
В России при помощи чипов недолили бензина на миллионы
ь топливо во время заправки автомобилей, сообщил «Росбалт» со ссылкой на свои источники. Неучтенный бензин сливался в отдельный резервуар, после чего перепродавался без учета. Незаконная прибыл
|27.05.2013
|
Дешевый бензин: фильтруй нефть по форме, а не размеру
леводородов, может радикально изменить облик нефтеперерабатывающей промышленности и резко удешевить бензин. Разработан новый материал специалистами из Университета Калифорнии в Беркли. Новый ме
|08.02.2012
|
Дизель из бензина: ученые нашли катализатор
дователей из Стокгольмского университета и Политехнического университета Валенсии описывает новый пористый материал, который имеет уникальное свойство - преобразует лёгкие дистилляты нефти (сырье для бензина) в дизельное топливо. Материал обладает чрезвычайно сложной атомной структурой, которую можно изучить лишь с помощью просвечивающей электронной микроскопии. Алюмосиликат, названный ITQ-
|01.02.2012
|
Весь автотранспорт США переведут с бензина на газ
определиться, по какому пути будут развиваться автомобили, и каким топливом заменить автомобильный бензин. Джордж Буш был сторонником топливных элементов, но затем изменил точку зрения в польз
|22.12.2011
|
Оплатить бензин на АЗС «Нефтьмагистрали» будет можно с помощью «Qiwi Кошелька»
ть полученный USSD-запрос ответным сообщением — деньги спишутся из «Qiwi Кошелька» в течение 30 секунд. Достаточно следить за счетом в «Qiwi Кошельке», чтобы в любой момент иметь возможность оплатить бензин моментально по выгодной цене в любой из автозаправок «Нефтьмагистрали» в Москве и области (всего их 31). Пополнить «Qiwi Кошелек» на любую сумму без комиссии можно более чем в 120 тыс. т
|02.12.2011
|
Водородный "бензин": транспорт и энергетика станут экологичными
равок и логистики, построенных для традиционного нефтяного горючего. Фактически достаточно заменить бензин новым жидким горючим, а из автомобиля «выбросить» ненужный двигатель внутреннего сгора
|08.02.2008
|
Биотопливо оказалось пострашнее бензина
Исследовательская группа из Принстонского университета и ряда других американских институтов показала, что использование этанола в качестве топлива вместо бензина почти удвоит выбросы углекислого газа. Выбросы этого парникового газа вследствии перехода на этанол из зерновых вырастут на 93% в течение 30-летнего периода, считают ученые. Для биотопл
|06.07.2007
|
Почем бензин?
Наши коллеги собрали очень интересную для многих информацию о стоимости бензина (за 1 галлон) в разных странах мира. Больше всего не повезло жителям Европы, а также водителям из Гонг-Конга. Ну, в самыми везучими оказались владельцы машин в Каракасе (Венесуэла). Уве
|12.04.2007
|
Превью Frontlines: Fuel of War. Бензиновый кризис
дании Battlefield 2. А теперь настала пора задуматься над собственным проектом. Что получится в итоге? Ответ на этот вопрос мы попытаемся дать в нашем превью. Читайте: Превью Frontlines: Fuel of War. Бензиновый кризис.
|24.07.2006
|
Дешевый бензин можно искать в интернете
Рост цен на бензин заставляет американцев тщательно выбирать АЗС, где можно заправиться по более низкой цене. В этом им помогают специальные сайты, посещаемость которых стремительно растет. Один из «бензин
|09.02.2006
|
Топливо на спирте экологически опасно?
ду, то, по мнению авторов исследования, новые технологии, которые в настоящее время находятся в стадии разработки, позволят сделать этанол действительно экологически безопасным топливом, в отличие от бензина. Доктора Дэн Каммен (Dan Kammen) и Алекс Фаррелл (Alex Farrell) из отдела энергетики и ресурсов Калифорнийского университета совместно со студентами и профессором Майклом О’Хара (M
|09.02.2006
|
|21.09.2000
|
Хакеры продолжают атаковать сайты компаний, поддерживающих повышение цен на бензин
ерные вандалы вставили фотографию премьер-министра Великобритании Тони Блэра (Tony Blair) на главную страницу сайта, рядом с пресс-релизом банка, критикующим протест водителей против повышения цен на бензин. Банк заявил, что зеркала сайта в Греции и Испании так же были атакованы, но конфиденциальная информация о счетах клиентов и банковских операциях не была затронута ни на одном сайте, соо
|15.09.2000
|
Хакерские атаки в поддержку акции против повышения цен на бензин становятся массовыми
ие сайты к specsavers.com, jobs.co.uk, itforhire.co.uk, travelfocus.co.uk и brandimage.co.uk. Большинству атакованных сайтов уже удалось удалить сообщения. В заявлении хакера сообщалось, что 72% цены бензина в Великобритании приходится на налоги, себестоимость производства бензина в Англии - одна из наиболее низких в Европе, а розничная цена - одна из наиболее высоких. "Нападение на
|14.09.2000
|
Новый сайт сообщает британцам, где можно купить бензин
ся сайт PetrolBusters.com, информирующий пользователей Сети о том, где можно достать столь желанный бензин. На сайте размещена карта с информацией о заправках, на которых имеется топливо. Владе
|24.12.1999
|
США грозит дефицит бензина еще до наступления Нового Года
Похоже, что проблема 2000 года начинает проявляться задолго до наступления Нового Года, по крайней мере косвенно. Дело в том, что многие американские автомобилисты боясь остаться в 2000 году без бензина, начали им запасаться им уже сейчас, заполняя все имеющиеся канистры и прочие емкости. Такой ажиотаж привел к тому, от чего автомобилисты пытались уберечься. К дефициту топлива. Дело до
