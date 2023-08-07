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Индексная книга (каталог) CNews*
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University of North Carolina Государственный университет Северной Каролины

University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины

СОБЫТИЯ


07.08.2023 Российский робот стал сотрудником университета в США 1
07.06.2021 Как новый материал изменит форму самолетов-невидимок? 1
20.05.2021 Участники первого всемирного хакатона SAS показали, как аналитика помогает преодолевать сложнейшие проблемы современности 1
15.01.2018 Определен самый эффективный тип хвастовства в соцсетях 1
12.04.2016 Бронепена превращает пули в пыль 2
18.03.2015 3D-печать нового поколения 1
03.12.2014 Ученые поделили мир на континенты болезней 1
24.09.2014 Черные дыры не существуют? 1
18.02.2014 Extreme Networks назначает Эрика Брукмана на должность вице-президента и технического директора 1
29.10.2013 Для обработки образов достаточно кусочка нейрона 1
25.10.2013 Печатный имплантат из витамина 1
21.10.2013 Насекомые-киборги наводнят дома 1
18.09.2013 Ричард ван Вагенинген назначен гендиректором Orange Business Services в России и СНГ 2
12.07.2013 Металлические пузыри защитят любую вещь 1
26.06.2013 Собаки помогут в лечении рака? 1
26.06.2013 С помощью Microsoft Kinect живых тараканов превратили в роботов 1
24.05.2013 В чем секрет точечной смерти нейронов 1
16.05.2013 Ученые нашли способ черпать уран из океана 1
19.03.2013 Кислород и углерод появились во Вселенной по воле кварка 1
18.03.2013 Магниевые сплавы сделали на 200% прочнее 1
11.02.2013 Найдена управа на смертоносные штаммы бактерий 1
28.01.2013 Умные провода чинят себя сами 1
25.12.2012 "Резиновые" электропровода: растягиваются в 8 раз 1
24.12.2012 Ученые разработали растягивающийся кабель для наушников 1
18.10.2012 Из леса нанотрубок сделали сверхпрочный композит 1
16.10.2012 Наноцветы пьют энергию Солнца 1
12.10.2012 Как увидеть разряд батарей в режиме реального времени 2
27.09.2012 Экс-директор Red Hat перешел в российскую компанию 1
14.09.2012 Микробы помогают человеку питаться 2
05.09.2012 Не запивайте трагедию алкоголем 1
07.08.2012 На подходе новая специальность – специалист по изучению данных 1
05.03.2012 Как найти работу в сфере ИТ? 2
01.03.2012 Конденсаторы превратят электромобиль в спорткар 1
15.02.2012 Современное биооружие: в расчете на третью мировую 1
09.12.2011 Генотерапия: разработан "идеальный" вирус 1
14.11.2011 Ожившие оригами 1
01.11.2011 Микрочипы из галлия могут жить в человеке 1
26.10.2011 Разгадана тайна самой древней сверхновой 1
22.07.2011 Каждое двенадцатое приложение для Andorid содержит троян 1

Публикаций - 66, упоминаний - 72

University of North Carolina и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Intel Corporation 12811 2
SAS Institute 1082 2
Promobot - Промобот 168 2
Perimetrix - Периметрикс 274 2
Google LLC 12690 2
GroupLogic 8 1
Alereon 6 1
RobotLAB 5 1
Unitree Robotics 27 1
Айдол 5 1
Samsung Electronics 11065 1
Ростелеком 10948 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Lenovo Group 2447 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Accenture plc 719 1
HP Inc. 5883 1
9594 1
Acronis - Акронис 489 1
Telegram Group 2940 1
Red Hat 1378 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
KPMG 278 1
AT&T Inc 1726 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 1
Adobe Systems 1597 1
Галактика - Корпорация 1545 1
Yahoo! 3726 1
Extreme Networks 110 1
Linx - Связь ВСД 163 1
ESG - Enterprise Strategy Group 264 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 1
Ivanti - ранее LANDesk 100 1
KUKA Robotics 41 1
Cirrus Logic Inc 57 1
Hyundai Motor Company - Boston Dynamics 45 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 2
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 43 1
Monsanto 16 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
ЕКА Топливная компания 148 1
Россети Ленэнерго 1699 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 77 1
MODIS - Одежда 3000 58 1
Резонанс НПП 407 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 31 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 3
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 3
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 649 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Дистанционное управление - Удалённое управление 1270 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 2
Лампа накаливания - Incandescent lamp 142 2
Композит - композитный материал - композиционный материал 395 2
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 2
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 462 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
Apple iPhone 6 4861 3
ESA - XMM-Newton Observatory - High Throughput X-ray Spectroscopy Mission - X-ray Multi-Mirror Mission 44 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
Google Android 15244 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Microsoft Azure 1526 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 1
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 41 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
Powercom Raptor - Серия ИБП 77 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 1
Microsoft Kinect 201 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
SAS Data for Good 5 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 65 1
Rovio Mobile - Angry Birds 112 1
Cisco Systems - Tandberg VCS - Tandberg Video Communication Server 8 1
Cisco Systems - Tandberg PrecisionHD USB 16 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 1
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 1
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 1
NASA WISE - Wide-Field Infrared Survey Explorer - орбитальный космический телескоп НАСА - широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь 50 1
Stojiljkovic Igor - Стожилкович Игорь 2 2
Churchward Gordon - Черчвард Гордон 2 2
Zhou Otto - Жу Отто 2 2
Bozkurt Alper - Боцкурт Алпер 1 1
Чугунов Максим 11 1
Halvorsen Fredrik - Халворшен Фредрик 16 1
Weinstein Ira - Вайнштейн Айра 9 1
Crenshaw Scott - Креншоу Скотт 3 1
Манолов Александр 3 1
Yang Michael - Янг Майкл 7 1
Zhoanblank Christof - Жоанбланк Кристоф 7 1
Berger Chuck - Бергер Чак 2 1
Rappa Michael - Раппа Майкл 1 1
Daswani Neil - Дасвани Нейл 4 1
Kelley Laura - Келли Лаура 3 1
Narayan Jagdish - Нараян Ягдиш 2 1
Samuels Stephany - Семюэлс Стефани 1 1
Pinchev Alex - Пинчев Алекс 13 1
Южаков Алексей 36 1
Reisinger Helmut - Райзингер Гельмут 15 1
Ульянов Владимир 162 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 1
Josephson Brian - Джозефсон Брайан 3 1
Van Wageningen Richard - ван Вагенинген Ричард 42 1
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 34 1
Кивокурцев Олег 100 1
Зенкин Денис 263 1
Левкевич Михаил 59 1
Рудычева Анна 6 1
США - Северная Каролина 328 59
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 35
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Индия - Bharat 5870 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Европа 24964 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Италия - Палермо 13 2
Япония 13807 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Сингапур - Республика 1953 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Ближний Восток 3154 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Испания - Королевство 3840 2
Саудовская Аравия - Королевство 666 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 2
Нидерланды 3746 2
Япония - Токио 1020 2
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 2
США - Миссисипи 65 1
США - Северная Каролина - Гринсборо 7 1
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Швеция - Королевство 3782 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Америка Южная 884 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
Канада 5082 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Солнечная система - Solar system 2569 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Индонезия - Республика 1058 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
США - Калифорния 4829 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 10
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 7
Зоология - наука о животных 2887 7
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 6
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 419 6
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 6
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 4
Галлий - Gallium - химический элемент 363 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 4
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 3
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 729 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 3
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 3
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 3
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 3
Молекула - Molecula 1102 3
Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects 239 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 3
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 3
Здравоохранение - ОРВИ - H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп» - серотип вируса гриппа A 159 3
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 2
Металлы - Никель - Nickel 359 2
Nature 832 2
New Scientist 1448 2
Phys.org 972 2
EurekAlert 291 2
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Wired - Издание 276 1
Digital Trends - Издание 35 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
CNews Инноваторы 39 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
CNews Мишень 186 1
Wainhouse Research 40 1
Emory University - Университет Эмори - Эморийский университет 33 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 2
NTU Singapore - Nanyang Technological University - Наньянский технологический университет 25 1
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 1
NC State University - North Carolina State University - Университет штата Северная Каролина 15 1
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 14 1
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 1
Rijksuniversiteit Groningen - University of Groningen - Гронингенский университет - Университет Гронингена 15 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
University of Virginia - Виргинский университет 33 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 28 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
Nanjing University - Нанкинский университет - Университет Нанкина 9 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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