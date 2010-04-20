Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Halvorsen Fredrik Халворшен Фредрик

СОБЫТИЯ


20.04.2010 Cisco завершает сделку по приобретению Tandberg 2
26.03.2010 Tandberg Advanced Media Gateway: видеосвязь высокой четкости между Office Communicator 2007 R2 и другими системами 2
29.01.2010 Tandberg продемонстрировала совместимость трехэкранных систем иммерсивного телеприсутствия с Cisco TelePresence 2
09.12.2009 Movi от Tandberg: видеоконференцсвязь + обмен контентом с ПК 2
19.10.2009 Tandberg представила новую систему иммерсивного телеприсутствия 2
01.10.2009 Cisco купила Tandberg за $3 млрд 2
25.09.2009 Siemens дополнит портфель продуктов для унифицированных коммуникаций решениями Tandberg 2
02.09.2009 Tandberg начал продажи веб-камеры PrecisionHD USB 2
01.04.2009 Развитие видеотехнологий открывает новые перспективы для системы образования 2
04.03.2009 Tandberg представила решение видеосвязи бизнес-качества Movi 2
25.02.2009 Кризис ускорит развитие рынка решений по видеосвязи и телеприсутствию 2
16.02.2009 Tandberg расширяет возможности ВКС HD: новая веб-камера PrecisionHD USB 2
29.01.2009 Рынок видеосвязи будет расти, несмотря на кризис 2
09.06.2008 Tandberg представил новый сервер ВКС операторского класса 1
15.05.2007 Tandberg представила решение для мобильной видеоконференцсвязи 1

Публикаций - 16, упоминаний - 29

Halvorsen Fredrik и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems - Tandberg 164 15
Cisco Systems 5372 4
Microsoft Corporation 25775 4
Huawei 4677 1
Yealink Network Technology 85 1
Sony 6739 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
TrueConf - ТруКонф 454 1
Logitech 437 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 1
LifeSize 52 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 16
Робототехника - Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device, RPD - Роботы телеприсутствия - Устройство телеприсутствия - Teleoperation - remote operation 140 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 3
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 2
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 208 2
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 402 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 234 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1416 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 1
PiP - picture in picture - картинка в картинке 330 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 1
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 408 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
Cisco Systems - Tandberg PrecisionHD USB 16 5
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 4
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 113 4
Cisco Systems - Tandberg TMS - Tandberg Management Suite 16 2
Cisco Systems - Tandberg Movi 4 2
Cisco Systems - Tandberg VCS - Tandberg Video Communication Server 8 2
Microsoft Office 4170 1
Microsoft Teams - MS Teams 670 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 1
Космодром Байконур 1072 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 1
Cisco Systems - Tandberg MCU 11 1
Cisco Systems - Tandberg Codian MSE 4 1
Ramsli Stein - Рамсли Стейн 18 3
De Beer Marthin - Де Бир Мартин 15 2
Kromer Gerald - Кромер Геральд 1 1
Weinstein Ira - Вайнштейн Айра 9 1
Yang Michael - Янг Майкл 7 1
Davis Andrew - Дэвис Эндрю 7 1
Greenberg Alan - Гринберг Алан 2 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Норвегия - Королевство 1858 2
США - Флорида 786 2
США - Флорида - Орландо 129 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 1
Россия - УФО - Тюменская область 1365 1
Литва - Литовская Республика 673 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
США - Северная Каролина 328 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
Образование в России 2893 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 684 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 55 1
Английский язык 7030 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 1
Wainhouse Research 40 3
Frost & Sullivan 207 2
Gartner - Гартнер 3658 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 66 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще