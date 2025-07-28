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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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США Флорида Орландо

США - Флорида - Орландо

СОБЫТИЯ


28.07.2025 Создатель ChatGPT: Переписка с нейросетью может быть использована против вас в суде 1
14.12.2020 Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил! 1
30.07.2020 Microsoft Teams поможет фанатам поддержать любимую команду на играх NBA 1
07.11.2019 Veeam представила решения резервного копирования для облачных платформ Microsoft 1
21.10.2019 Sabre объявила о приобретении Radixx 1
24.12.2018 ИТ-гиганты патентуют шпионаж 1
28.09.2017 Microsoft представила «бесконечный» Office 2019 1
26.09.2017 Skype for Business решено «убить» ради блага Microsoft Teams 1
16.05.2017 Fujitsu создает оптимизированные ландшафты SAP для внедрения цифровых технологий 1
02.03.2017 Commvault представила ряд проектов в сфере здравоохранения 1
18.11.2016 Аналитики: Brexit и победа Трампа способствуют росту ИТ-рынка 1
08.11.2016 Аналитики предрекли закат мобильных приложений 1
28.10.2016 Футурологи ставят на развитие искусственного интеллекта и «умных» вещей 1
14.06.2016 Открытый перелом. Apple представила iOS 10, macOS Sierra, watchOS и tvOS 1
09.12.2015 Mozilla закрыла проект Firefox OS 1
14.11.2014 В аэропорту Нью-Йорка расширена система автоматического прохождения границы 1
02.04.2014 TrueConf: противостояние программных и аппаратных ВКС-систем сегодня не актуально 1
20.05.2013 Минкомсвязи задумало готовить чемпионов мира по программированию 1
09.04.2013 SAP ищет стартапы для создания продуктов на базе HANA 1
05.10.2012 Чемпионом мира по программированию стал сотрудник «Яндекса» 1
18.06.2012 В Москве пройдет конференция по решениям для хранения данных IBM Edge2012 1
14.06.2012 В Москве пройдет конференция по решениям для хранения данных IBM Edge2012 1
02.05.2012 RIM показала новую платформу без легендарных кнопок. ВИДЕО 1
01.03.2012 Lotusphere 2012 глазами "Интертраст": что ждет ПО от IBM? 1
16.02.2012 «Казахтелеком» назван лучшим региональным партнером Parallels 1
09.02.2012 Личные данные 9 тыс. студентов полгода находились в открытом доступе 1
17.01.2012 Свердловская область: в 2011 г. инвестиции в ИТ и связь выросли в 2 раза 1
26.10.2011 Рынок СХД в России достиг докризисного уровня 1
18.10.2011 Softline развивает бизнес в странах Латинской Америки: открыт офис в Перу 1
11.10.2011 Межзвездные перелеты - не фантастика. Проекты и технологии 1
28.06.2011 Группа хакеров Anonymous объявила войну американскому городу 1
20.06.2011 DARPA планирует межзвездные полеты на 100 лет вперед 1
16.06.2011 Polycom выпускает обновленную платформу UC Intelligent Core 1
31.05.2011 Россияне завоевали «золото» на чемпионате мира по программированию 1
25.05.2011 SAP упростит разработку облачного ПО на платформе Microsoft 1
21.04.2011 18 мая 2011 г. в Москве пройдёт «SAP Форум 2011» 1
23.03.2011 Новые планшеты Samsung оказались тоньше iPad 2 1
03.02.2011 Компания IBM готовит собственный “облачный офис” 1
07.12.2010 Устройство для стрельбы по высоким целям отправится в Афганистан 1

Публикаций - 129, упоминаний - 129

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 22
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Google LLC 12688 8
SAP SE 5601 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
Apple Inc 13154 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
X Corp - Twitter 2938 4
Oracle Corporation 7074 4
Motorola Inc 1156 3
Samsung Electronics 11064 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
Cisco Systems 5372 3
Lenovo Motorola 3566 3
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 3
Cisco Systems - Tandberg 164 2
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 169 2
Eureka Aerospace 2 2
Dell EMC 5180 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Intel Corporation 12811 2
HP Inc. 5883 2
Hitachi - Хитачи 1501 2
AT&T Inc 1725 2
Dropbox 527 2
Yahoo! 3726 2
Pentaho 63 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 2
Vertu 119 2
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 2
Runscope 7 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Microsoft Media and Edge 3 1
Intuit 82 1
Eastman Kodak - Кодак 509 1
Box inc - box.com - box.net 375 1
Deiteriy - Дейтерий 75 1
Xerox ACS - Xerox Affiliated Computer Services 21 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 1
American Dynamics 14 4
Международный аэропорт Орландо - Orlando International Airport - ИАТА: MCO, ИКАО: KMCO, FAA LID: MCO 6 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Walt Disney Company 647 3
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 2
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
WMG - Warner Music Group 210 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Lockheed Martin 777 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Starship Technologies 18 1
CMWP - Commonwealth Partnership - Комонвелс партнершип - Cushman & Wakefield 11 1
SunTrust Banks 7 1
Charles Schwab 89 1
Ингосстрах Жизнь СК 6 1
EMI Group Limited - Electric and Musical Industries - EMI Records Ltd 30 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
John F. Kennedy International Airport - Международный аэропорт имени Джона Кеннеди - ИАТА: JFK, ИКАО: KJFK 19 1
Robert W. Baird & Co 6 1
Draper Fisher Jurvetson Growth 22 1
Cardinal Health 4 1
Space Biosphere Ventures 1 1
eBay Inc 1640 1
BMW Group 482 1
Tesla Motors 461 1
Ингосстрах СПАО 478 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Block - Square 203 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
American Airlines 90 1
Sony Music Entertainment 161 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 3
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
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ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 14
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 11
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 10
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 6
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 6
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Microsoft Office 4170 6
Microsoft Windows 16882 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 6
Apple iPad 4011 4
Linux OS 11533 4
Microsoft Office 365 1042 4
Microsoft Dynamics 1197 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 4
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Microsoft Windows 2000 8678 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
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Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 3
Cisco Systems - Tandberg PrecisionHD USB 16 2
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 2
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 2
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Symphony 38 2
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 2
U.S. Department of Defense - DARPA - 100 Year Starship 4 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
AM General - HMMWV - Humvee - High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle 36 2
RTX Corporation - Raytheon AMRAAM - американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух—воздух» средней дальности 34 2
NASA CGRO - Compton Gamma Ray Observatory - Обсерватория Комптон 17 2
NASA EUVE - NASA Extreme Ultraviolet Explorer - NASA EUVI - NASA Extreme Ultraviolet Imager - NASA SEE - NASA Solar Extreme Ultraviolet Experiment - NASA XPS - NASA Extreme Ultraviolet Photometer System - NASA UVIS - NASA Ultraviolet Imaging Spectrometer 19 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Microsoft Windows 7 2007 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
Microsoft Azure 1526 2
Microsoft Teams - MS Teams 670 2
Microsoft Outlook 1506 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 2
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 299 2
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Microsoft Visual Studio 429 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 2
Novak Lisa - Новак Лиза 24 5
Shipm Colleen - Шипм Колин 6 4
Ayala Orlando - Айала Орландо 6 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Яхина Ирина 40 3
Рахманов Максим 47 2
McNealy Scott - Макнили Скот 49 2
Tatoian James - Татоян Джеймс 2 2
Paltrow Gwenyth - Пэлтроу Гвинет 3 2
Halvorsen Fredrik - Халворшен Фредрик 16 2
Amraly Stefan - Амрэли Стефан 2 2
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 2
Williams Amanda - Вильямс Аманда 2 2
Kelly Kimberly - Келли Кимберли 2 2
Davis Andrew - Дэвис Эндрю 7 2
Wood John - Вуд Джон 2 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Митричев Петр 14 2
Готальский Михаил 95 1
Шмулевич Марк 90 1
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 50 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Левкевич Михаил 59 1
Загнетко Александр 26 1
Линев Андрей 25 1
Якупов Лев 11 1
Богданович Ирина 12 1
Вальтман Виталий 3 1
Spataro Jared - Спатаро Джаред 7 1
Abbott Greg - Эбботт Грег 4 1
Damgaard Preben - Дамгаард Пребен 4 1
Carlson Rick - Карлсон Рик 3 1
Назарьев Андрей 1 1
Гавричовски Павел 1 1
Dayton Sky - Дэйтон Скай 4 1
Lynch Kevin - Линч Кевин 12 1
Nemcek Adrian - Немцек Адриан 4 1
Иванов Красимир 1 1
США - Флорида 786 59
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 57
Россия - РФ - Российская федерация 166167 24
Европа 24964 9
Япония 13807 8
США - Калифорния 4829 8
США - Колумбия - Вашингтон 1487 6
США - Техас - Хьюстон 260 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
США - Нью-Йорк 3180 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 5
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
США - Массачусетс 517 4
Азия - Азиатский регион 5920 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Америка Южная 884 3
Африка - Африканский регион 3641 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Нидерланды 3746 3
Япония - Токио 1020 3
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 3
США - Массачусетс - Бостон 384 3
США - Миссури - Канзас-Сити 107 2
США - Мэриленд - Балтимор 178 2
США - Пенсильвания - Филадельфия 127 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Австралия - Брисбен 34 2
США - Мэриленд - Гринбелт 13 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 2
Казахстан - Республика 6048 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Польша - Республика 2031 2
Индия - Bharat 5869 2
Европа Восточная 3138 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 7
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 6
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