CMWP Commonwealth Partnership Комонвелс партнершип Cushman & Wakefield


CMWP (Cushman&Wakefield) предлагает клиентам комплексные решения для инвестиций, управления и развития проектов в недвижимости.

Всего 3 дела, на cумму 2 421 103 195 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

12.09.2025 Commonwealth Partnership с помощью Auxo перешла на российскую ITSM-систему SimpleOne за 2 месяца 2
04.07.2023 билайн помог мигрировать в облака Commonwealth Partnership 3
06.10.2022 beeline cloud помог вышедшей из глобальной группы компании импортозаместить всю ИТ-инфраструктуру 3
14.12.2020 Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил! 1
11.09.2019 Проданы помещения в историческом здании Центрального телеграфа 1
18.12.2018 «Яндекс» купил землю для новой штаб-квартиры после того, как не смог выкупить старую 1
23.08.2018 Выставлено на продажу здание «Центрального телеграфа», в котором стоит «железо» «Ростелекома» 1
12.10.2015 «Астерос» переехал в Новую Москву, став соседом «Ростелекома», «Систематики» и Oracle. Фото 1

Ростелеком 10108 3
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 2
Oracle Corporation 6804 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9050 2
8732 2
Broadcom - VMware 2437 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 644 1
X Corp - Twitter 2898 1
Yandex - Яндекс 8101 1
Microsoft Corporation 25048 1
Meta Platforms - Facebook 4501 1
Dropbox 505 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 686 1
Ланит - Comptek - Комптек 197 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 394 1
Palantir Technologies 18 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 290 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 364 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 446 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 234 1
ServiceNow 92 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 172 1
CBRE Group 6 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 88 2
JLL - Jones Lang LaSalle 15 2
Nikoliers - Colliers - Николиерс 16 2
NF Group - НФ Групп - ранее KnightFrank - Найт Фрэнк 29 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7893 1
Tesla Motors 419 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 164 1
Block - Square 198 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 98 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 91 1
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 29 1
White&Case 3 1
PPF Real Estate - Comcity - Офисный парк 14 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
Гелиймаш НПО 1 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 127 1
PPF Real Estate - ППФ Риэл Истейт Раша 6 1
Почта России ПАО 2213 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1296 1
Charles Schwab 89 1
Red Rose 1875 4 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1014 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2654 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12524 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1043 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 601 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70644 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8646 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22388 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11678 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16698 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12128 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30411 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14805 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1618 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1658 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3119 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12055 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13173 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13217 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14367 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12793 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25242 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9536 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14238 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6792 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16768 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 701 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - электронные сигареты - electronic cigarettes - вейп 13 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 395 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9886 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6112 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4343 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2315 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2868 1
BaaS - Backend as a service 135 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6559 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1928 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 925 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2079 1
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 464 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 368 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 915 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 815 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 139 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 135 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 903 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 425 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1457 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 52 1
Третьяченко Алексей 2 2
Осеевский Михаил 329 1
Волож Аркадий 257 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 316 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 389 1
Hurd Mark - Херд Марк 95 1
Толстой Лев 56 1
Кондратьев Сергей 22 1
Hallgrimson Erik - Халлгримсон Эрик 1 1
Abbott Greg - Эбботт Грег 4 1
Houston Drew - Хьюстон Дрю 6 1
Чуканов Сергей 103 1
Конышков Алексей 11 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44983 5
Россия - РФ - Российская федерация 153017 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52988 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18230 2
Москва - ЦАО - Никитский бульвар - Суворовский бульвар 13 2
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 146 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 800 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1025 1
США - Калифорния 4729 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1425 1
США - Колумбия - Вашингтон 1425 1
США - Техас 1002 1
США - Вашингтон - Сиэтл 401 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 404 1
США - Флорида 771 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 78 1
США - Колорадо 384 1
США - Массачусетс 510 1
США - Техас - Остин 175 1
США - Колорадо - Денвер 121 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 167 1
США - Невада 213 1
США - Флорида - Орландо 128 1
Москва - Новая Москва - Большая Москва 81 1
США - Вермонт - Берлингтон 27 1
США - Техас - Хьюстон 249 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7927 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 644 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14363 1
Европа 24510 1
Азия - Азиатский регион 5685 1
США - Калифорния - Санта-Моника 41 1
Москва - СЗАО - Строгино 50 1
Москва - ЦАО - Лужнецкая набережная 7 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5182 8
Аренда 2541 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50277 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17063 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7711 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8106 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5293 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1129 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5715 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53905 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2216 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31074 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1635 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6245 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5906 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1644 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8162 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 206 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2484 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7220 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6220 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 940 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1192 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 479 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14648 1
The Verge - Издание 585 1
Bloomberg 1360 1
Ведомости 1149 1
РИА Новости 962 1
The Information 63 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1606 1
РАН - Российская академия наук 1970 1
РАН - Институт Общей Генетики имени Н.И. Вавилова 5 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 930 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1244 1
Oracle OpenWorld 65 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383595, в очереди разбора - 733651.
Создано именных указателей - 182793.
