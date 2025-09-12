Получите все материалы CNews по ключевому слову
CMWP Commonwealth Partnership Комонвелс партнершип Cushman & Wakefield
CMWP (Cushman&Wakefield) предлагает клиентам комплексные решения для инвестиций, управления и развития проектов в недвижимости.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 2 421 103 195 ₽*
УПОМИНАНИЯ
CMWP и организации, системы, технологии, персоны:
|The Verge - Издание 585 1
|Bloomberg 1360 1
|Ведомости 1149 1
|РИА Новости 962 1
|The Information 63 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1606 1
|РАН - Российская академия наук 1970 1
|РАН - Институт Общей Генетики имени Н.И. Вавилова 5 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 930 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383595, в очереди разбора - 733651.
Создано именных указателей - 182793.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.