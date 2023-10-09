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Табачная промышленность табак, tobacco электронные сигареты electronic cigarettes вейп

Табачная промышленность - табак, tobacco - электронные сигареты - electronic cigarettes - вейп

Правда ли, что вейпы не безопаснее сигарет?
Электронные сигареты или вейпы – это очень опасные, скажем так, приспособления, которые содержат очень опасные вещества. Их опасность в обществе очень недооценивается. Это сделано целенаправленно, потому что людей очень за короткое время успели переформатировать на то, что вейпы якобы менее опасны, чем обычные сигареты. Это, конечно, не так.

Каковы последствия вейпов?
Опасность заключается в воздействии веществ в составе вейпов как на организм подростков, так и на организм взрослых и состоит в том, что очень быстро развиваются очень грубые и часто необратимые изменения в легочной ткани, в первую очередь в альвеолах и в бронхиолах, то есть в конечных дыхательной системы, самых нежных ее частях. Например, очень быстро развивается фиброз легочной ткани, уже были случаи развития диффузного альвеолярного кровотечения, коллапса легких.

Почему вейпы популярны?
Коварство вейпов и электронных сигарет еще в том, что активно используются психологические методы, направленные на привлечение внимания к этим продуктам. Например, создание образа брутального потребителя в соцсетях. Привлекают внимание и различные ароматизаторы. Их огромное количество, и каждый может выбрать так называемый аромат по своему предпочтению, что тоже, естественно, завлекает. Это реклама, которая периодически идет в соцсетях.

Чем опасно воздействие вейпов на полость рта?
Нарушение микробиоценоза, ксеростомия (сухость во рту), раздражение и воспаление слизистой оболочки, повышение риска кариеса и заболеваний пародонта (гингивит, пародонтит), изменение вкусовой чувствительности, галитоз (неприятный запах изо рта), «влажный кашель курильщика» и раздражение горла, потенциальное канцерогенное действие. Степень необратимости последствий напрямую зависит от стажа вейпинга, интенсивности, индивидуальных особенностей организма и своевременности прекращения курения.

Что опаснее: кальян, сигареты или вейпы?
Кальян — наиболее опасен термически (высокий риск ожогов слизистой) и из-за огромных доз угарного газа и никотина за сеанс.
Сигареты — «эталон» канцерогенности для полости рта из-за компонентов табачного дыма.
Вейпы представляют уникальную угрозу для полости рта из-за комбинации: создание питательной пленки + резкое изменение микробиоценоза + выраженная ксеростомия + кислотность ароматизаторов.

Чем вейпы опасны для подростков?
У подростков эмаль еще не полностью минерализована и более проницаема. Кислоты из аэрозоля вейпа вызывают быструю деминерализацию и прогрессирование кариеса. Пубертатный период сопровождается гормональными колебаниями, которые сами по себе могут делать ткани полости рта более чувствительными к воспалению (ювенильный гингивит). Вейпинг усугубляет это воспаление многократно. Подростки часто менее мотивированы к тщательной гигиене полости рта, что многократно усиливает негативное действие вейпа (кариес, гингивит). Начав вейпинг в 12-15 лет, человек к 25-30 годам может столкнуться с тяжелым пародонтитом, множественным кариесом и потерей зубов, а также с потенциальными предраковыми состояниями.

СОБЫТИЯ

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23.05.2023 Назад в 1990-е. Российские геймеры забили до отказа компьютерные клубы 1
15.12.2022 В России началась цифровая маркировка электронных сигарет и жидкостей для них 1
25.02.2022 Цифровая маркировка табачных стиков начнется в России с 1 марта 2022 года 1
26.05.2021 Дым над Рунетом: нелегальный рынок онлайн-продаж табака в 2020 году превысил 500 млн рублей 1
14.12.2020 Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил! 1
03.12.2020 HPE бежит из Кремниевой долины 1
19.10.2017 «БАТ Россия» начинает продажи системы нагревания табака glo. Цены 1
01.10.2014 Гендиректор Prestigio ушел торговать «электронными сигаретами» 1
10.09.2013 Электронные сигареты могут принести пользу здоровью 1
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10.02.2011 Электронные сигареты признаны эффективными в борьбе с курением 1
07.12.2010 "Электронные сигареты" наносят вред здоровью 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Табачная промышленность и организации, системы, технологии, персоны:

Palantir Technologies 31 2
Samsung Electronics 11065 2
Broadcom - VMware 2610 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
X Corp - Twitter 2938 2
Microsoft Corporation 25775 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
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ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 2
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ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 2
Colizeum - Колизеум - F5 Центр Киберспорта 8 1
CyberX 3 1
Langame Software - Лангейм Софт - Лангейм ПР - Лангейм Программные решения 10 1
SurDoc 2 1
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Huawei 4677 1
Lenovo Group 2447 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
Apple Inc 13156 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 1
HP Inc. 5883 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Oracle Corporation 7074 1
Acer Group - Acer Inc 2776 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
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