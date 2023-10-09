Табачная промышленность - табак, tobacco - электронные сигареты - electronic cigarettes - вейп

Правда ли, что вейпы не безопаснее сигарет?

Электронные сигареты или вейпы – это очень опасные, скажем так, приспособления, которые содержат очень опасные вещества. Их опасность в обществе очень недооценивается. Это сделано целенаправленно, потому что людей очень за короткое время успели переформатировать на то, что вейпы якобы менее опасны, чем обычные сигареты. Это, конечно, не так.

Каковы последствия вейпов?

Опасность заключается в воздействии веществ в составе вейпов как на организм подростков, так и на организм взрослых и состоит в том, что очень быстро развиваются очень грубые и часто необратимые изменения в легочной ткани, в первую очередь в альвеолах и в бронхиолах, то есть в конечных дыхательной системы, самых нежных ее частях. Например, очень быстро развивается фиброз легочной ткани, уже были случаи развития диффузного альвеолярного кровотечения, коллапса легких.

Почему вейпы популярны?

Коварство вейпов и электронных сигарет еще в том, что активно используются психологические методы, направленные на привлечение внимания к этим продуктам. Например, создание образа брутального потребителя в соцсетях. Привлекают внимание и различные ароматизаторы. Их огромное количество, и каждый может выбрать так называемый аромат по своему предпочтению, что тоже, естественно, завлекает. Это реклама, которая периодически идет в соцсетях.

Чем опасно воздействие вейпов на полость рта?

Нарушение микробиоценоза, ксеростомия (сухость во рту), раздражение и воспаление слизистой оболочки, повышение риска кариеса и заболеваний пародонта (гингивит, пародонтит), изменение вкусовой чувствительности, галитоз (неприятный запах изо рта), «влажный кашель курильщика» и раздражение горла, потенциальное канцерогенное действие. Степень необратимости последствий напрямую зависит от стажа вейпинга, интенсивности, индивидуальных особенностей организма и своевременности прекращения курения.

Что опаснее: кальян, сигареты или вейпы?

Кальян — наиболее опасен термически (высокий риск ожогов слизистой) и из-за огромных доз угарного газа и никотина за сеанс.

Сигареты — «эталон» канцерогенности для полости рта из-за компонентов табачного дыма.

Вейпы представляют уникальную угрозу для полости рта из-за комбинации: создание питательной пленки + резкое изменение микробиоценоза + выраженная ксеростомия + кислотность ароматизаторов.

Чем вейпы опасны для подростков?

У подростков эмаль еще не полностью минерализована и более проницаема. Кислоты из аэрозоля вейпа вызывают быструю деминерализацию и прогрессирование кариеса. Пубертатный период сопровождается гормональными колебаниями, которые сами по себе могут делать ткани полости рта более чувствительными к воспалению (ювенильный гингивит). Вейпинг усугубляет это воспаление многократно. Подростки часто менее мотивированы к тщательной гигиене полости рта, что многократно усиливает негативное действие вейпа (кариес, гингивит). Начав вейпинг в 12-15 лет, человек к 25-30 годам может столкнуться с тяжелым пародонтитом, множественным кариесом и потерей зубов, а также с потенциальными предраковыми состояниями.