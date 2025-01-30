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Colizeum Langame Software CLS Колизеум Лангейм Софт



30.01.2025 «Яндекс Карты» назвали места в России, ставшие популярными в 2024 году 1
19.04.2024 Количество компьютерных клубов в России впервые превысило количество кинотеатров 2
18.04.2024 LANGAME: объявлено о создании Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ) 3
30.01.2024 Langame развернула в облаке Timeweb Cloud ПО для управления киберспортивными клубами в 15 странах мира 2
23.05.2023 Назад в 1990-е. Российские геймеры забили до отказа компьютерные клубы 2
19.01.2023 3Logic Group оснастила киберспортивные клубы Colizeum компьютерами Fragmachine 1
09.08.2001 "Диал-Электроникс" станет "Техносилой" 1

Публикаций - 7, упоминаний - 12

Colizeum Langame Software и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12201 2
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 51 1
Apacer Technology Inc 65 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Seagate Technology 740 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Kingston Technology 198 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2053 1
Диал Электроникс 4 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 102 1
Nvidia Corp 3493 1
True Gamers - Тру Геймерс 2 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 969 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 260 1
Белый Ветер 356 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
АРКИ - Ассоциация развития киберспортивной инфраструктуры 1 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17083 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66194 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2776 1
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11150 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15741 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1181 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29735 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15913 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3101 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30757 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21168 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 866 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2921 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 722 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50571 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1436 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 229 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3536 1
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20814 1
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 950 1
Фотобанк - Photobank 166 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1257 1
Торговля - RetailTech - Вендинг - Vending - Вендинговый автомат - Торговый автомат - Торгомат 71 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - электронные сигареты - electronic cigarettes 13 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12041 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3726 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1828 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 80 1
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3Logic - FragMachine 9 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17406 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2964 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1500 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1114 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2733 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4480 1
Ведомости 1004 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1050 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 20 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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