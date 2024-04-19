Количество компьютерных клубов в России впервые превысило количество кинотеатров

Экосистема для индустрии компьютерных клубов Langame выпустила ежегодный обзор о состоянии рынка. По данным, которые руководитель портала Langame.ru Павел Голубев представил 18 апреля 2024 г., количество компьютерных клубов и киберарен в России на начало 2024 г. впервые превысило количество кинотеатров. Об этом CNews сообщили представители Langame.

По итогам 2023 г. общее количество компьютерных клубов в стране выросло на 17% и составило 2700, в то время как количество кинотеатров по состоянию на 1 января 2024 г. — 2294 (данные Невафильм Research).

Наибольший прирост количества компьютерных клубов зафиксирован в Омске (+46,67%), Воронеже (+34,78%), Новосибирске (+33,33%) и Волгограде (+26,09%). В лидерах также Красноярск (+25,81%), Санкт-Петербург (+23,53%), Челябинск (+22,22%), Самара (+20%), Екатеринбург (+18,75%), Нижний Новгород (+17,24%). Из городов-миллионников наименьший рост количества компьютерных клубов пришелся на Пермь (+14,81%), Москву (+9,77%), Ростов-на-Дону (+4,55%) и Уфу (+2,44%). Только один город-миллионник — Казань — показал снижение количества компьютерных клубов (-5%).

При этом в абсолютных величинах наибольшее количество новых компьютерных клубов зафиксировано с столицах: 26 новых клубов в Москве и 24 клуба в Санкт-Петербурге.

Всего в 2700 компьютерных клубах страны установлено 73 тыс. компьютеров (прирост +22% за 2023 г. по отношению к 2022 г.). Наиболее частая категория (1100 клубов) — от 20 до 29 ПК, на втором месте — клубы на 30-39 ПК. В меньшинстве — самые маленькие клубы (до 10 ПК), их всего 44.

За 2023 г. компьютерные клубы привлекли 2,8 млн посетителей, что на 12% больше, чем годом ранее. Общий объем рынка по итогам 2023 г. вырос на 15% год к году и составил 23 млрд руб.

Павел Голубев, руководитель Langame.ru: «Сбор статистики и аналитика отрасли преследует две цели. Первая — внутренняя: показать рынку компьютерных клубов его состояние, чтобы владельцы бизнеса и в принципе сама отрасль лучше узнавали себя, могли на основании этой статистики принимать решения. Вторая цель — внешняя коммуникация. Несмотря на то что рынок компьютерных клубов уже уверенно перегнал рынок киберспорта, он во многом остается незаметным в масс-медиа. В этом году компьютерные клубы впервые обогнали кинотеатры по количеству точек — это хороший бенчмарк, чтобы внешний рынок смог сориентироваться на нашу аудиторию, которая исчисляется уже миллионами людей каждый месяц. Это повод для диалога с рынком компьютерных клубов и повод рассказать о его потенциале, перспективах, рекламных возможностях и в целом про нашу индустрию».

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Langame — это экосистема для пользователей и бизнеса компьютерных клубов. Проект объединяет своими сервисами тысячи компьютерных клубов и их посетителей, а также российское профессиональное сообщество в сфере компьютерных клубов и киберарен. В экосистему Langame входят: сеть собственных компьютерных клубов «F5 Центр Киберспорта» (девять клубов); Langame Software — программный комплекс для управления компьютерным клубом (почти 1500 клубов из 18 стран мира); Langame App – приложение для посетителей клубов и арен; Langame.ru — информационный портал, который объединяет функционал агрегатора компьютерных клубов и профессиональное сообщество; Langame Conference — ежегодная встреча владельцев и руководителей компьютерных клубов.