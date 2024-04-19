Разделы

ПО Софт
|

Количество компьютерных клубов в России впервые превысило количество кинотеатров

Экосистема для индустрии компьютерных клубов Langame выпустила ежегодный обзор о состоянии рынка. По данным, которые руководитель портала Langame.ru Павел Голубев представил 18 апреля 2024 г., количество компьютерных клубов и киберарен в России на начало 2024 г. впервые превысило количество кинотеатров. Об этом CNews сообщили представители Langame.

По итогам 2023 г. общее количество компьютерных клубов в стране выросло на 17% и составило 2700, в то время как количество кинотеатров по состоянию на 1 января 2024 г. — 2294 (данные Невафильм Research).

Наибольший прирост количества компьютерных клубов зафиксирован в Омске (+46,67%), Воронеже (+34,78%), Новосибирске (+33,33%) и Волгограде (+26,09%). В лидерах также Красноярск (+25,81%), Санкт-Петербург (+23,53%), Челябинск (+22,22%), Самара (+20%), Екатеринбург (+18,75%), Нижний Новгород (+17,24%). Из городов-миллионников наименьший рост количества компьютерных клубов пришелся на Пермь (+14,81%), Москву (+9,77%), Ростов-на-Дону (+4,55%) и Уфу (+2,44%). Только один город-миллионник — Казань — показал снижение количества компьютерных клубов (-5%).

При этом в абсолютных величинах наибольшее количество новых компьютерных клубов зафиксировано с столицах: 26 новых клубов в Москве и 24 клуба в Санкт-Петербурге.

Всего в 2700 компьютерных клубах страны установлено 73 тыс. компьютеров (прирост +22% за 2023 г. по отношению к 2022 г.). Наиболее частая категория (1100 клубов) — от 20 до 29 ПК, на втором месте — клубы на 30-39 ПК. В меньшинстве — самые маленькие клубы (до 10 ПК), их всего 44.

За 2023 г. компьютерные клубы привлекли 2,8 млн посетителей, что на 12% больше, чем годом ранее. Общий объем рынка по итогам 2023 г. вырос на 15% год к году и составил 23 млрд руб.

Взаимный спрос: как рост медтеха в России формирует приток ИТ-специалистов в отрасль
Маркет

Павел Голубев, руководитель Langame.ru: «Сбор статистики и аналитика отрасли преследует две цели. Первая — внутренняя: показать рынку компьютерных клубов его состояние, чтобы владельцы бизнеса и в принципе сама отрасль лучше узнавали себя, могли на основании этой статистики принимать решения. Вторая цель — внешняя коммуникация. Несмотря на то что рынок компьютерных клубов уже уверенно перегнал рынок киберспорта, он во многом остается незаметным в масс-медиа. В этом году компьютерные клубы впервые обогнали кинотеатры по количеству точек — это хороший бенчмарк, чтобы внешний рынок смог сориентироваться на нашу аудиторию, которая исчисляется уже миллионами людей каждый месяц. Это повод для диалога с рынком компьютерных клубов и повод рассказать о его потенциале, перспективах, рекламных возможностях и в целом про нашу индустрию».

***

Langame — это экосистема для пользователей и бизнеса компьютерных клубов. Проект объединяет своими сервисами тысячи компьютерных клубов и их посетителей, а также российское профессиональное сообщество в сфере компьютерных клубов и киберарен. В экосистему Langame входят: сеть собственных компьютерных клубов «F5 Центр Киберспорта» (девять клубов); Langame Software — программный комплекс для управления компьютерным клубом (почти 1500 клубов из 18 стран мира); Langame App – приложение для посетителей клубов и арен; Langame.ru — информационный портал, который объединяет функционал агрегатора компьютерных клубов и профессиональное сообщество; Langame Conference — ежегодная встреча владельцев и руководителей компьютерных клубов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Правительственные информсистемы Украины девять лет заражены вирусом, созданным начинающим разработчиком

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Microsoft стреляет себе в колено. В Edge для Windows 11 введут новые ограничения, и пользователи будут скачивать Chrome еще чаще

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Microsoft внедряет новую «фишку», которая поможет легко отлучить россиян от Windows

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал

Как обустроить быт в палатке: лучшие гаджеты для походов

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 16 2024: производительный малый

Показать еще

Наука

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр
Показать еще
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024