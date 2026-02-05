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Colizeum Колизеум F5 Центр Киберспорта

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.02.2026 «М.видео» и Colizeum объявили о стратегическом партнерстве в сфере киберспорта 2
30.01.2025 «Яндекс Карты» назвали места в России, ставшие популярными в 2024 году 1
19.04.2024 Количество компьютерных клубов в России впервые превысило количество кинотеатров 1
18.04.2024 LANGAME: объявлено о создании Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ) 2
23.05.2023 Назад в 1990-е. Российские геймеры забили до отказа компьютерные клубы 1
19.01.2023 3Logic Group оснастила киберспортивные клубы Colizeum компьютерами Fragmachine 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Colizeum и организации, системы, технологии, персоны:

CyberX 3 3
Langame Software - Лангейм Софт - Лангейм ПР - Лангейм Программные решения 10 3
Intel Corporation 12811 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 156 2
3Logic Group - Xellon - Кселлон 5 1
Unitree Robotics 27 1
3Logic Group - Берегит - АТПЦ - Ай Ти Проект Центр 5 1
3Logic Group - Robort by 3Logic Group 11 1
ЭЛСИ ГК 12 1
Yandex - Яндекс 9216 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Kingston Technology 218 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 1
Крок - Croc 1964 1
Seagate Technology 766 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 1
Компьюлинк ГК - Compulink 456 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
ФОРС - Центр разработки 703 1
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Apacer Technology Inc 71 1
Nvidia Corp 4002 1
Gameloft 52 1
True Gamers - Тру Геймерс 3 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 1
Белый Ветер 365 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
InFortis 2 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
АРКИ - Ассоциация развития киберспортивной инфраструктуры 5 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
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Торговля - RetailTech - Вендинг - Vending - Вендинговый автомат - Торговый автомат - Торгомат 76 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 1
Фотобанк - Photobank 209 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 1
3Logic - FragMachine 11 2
3Logic Group - Xellon - gitee 9 1
3Logic Group - Citic RXR - пожарный робот 4 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 85 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 182 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 1
Microsoft Azure Stack - Microsoft Azure Stack HCI 81 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 1
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Mortal Kombat - Компьютерная игра (файтинг) 51 1
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