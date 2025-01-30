«Яндекс Карты» назвали места в России, ставшие популярными в 2024 году

«Яндекс Карты» узнали, какие места в городах-миллионниках стали новыми точками интереса для жителей в 2024 г. Для этого аналитики «Карт» составили топ новых и набравших популярность мест по числу обращений к ним в сервисе. Затем редакция выделила среди них востребованные гастрономические и культурно-досуговые организации. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Гастрономические точки, набравшие популярность в российских городах

Рестораны и кафе популярных федеральных сетей. Примеры: «The Бык» в Петербурге и Москве, «Frank by Баста» в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде, сеть корейских стритфуд-кафе Chiko в Воронеже, Красноярске, Омске и Ростове-на-Дону.

Рестораны с фиксированной стоимостью блюд. Примеры: «Город 812» в Петербурге, MeatFix в Самаре, «Хочу и буду» в Нижнем Новгороде.

Культурно-досуговые точки интереса

Музеи и аттракционы. Примеры: новые филиалы Третьяковской галереи в Москве и Самаре, «Дворец впечатлений» в Казани, «Небылица-водица» в Санкт-Петербурге, «Мир Гарри Поттера» в Нижнем Новгороде, «Конфектория» в Перми.

Детские и семейные развлекательные центры. Примеры: «Мисти Парк» в Краснодаре, Scandy Park в Красноярске, «Играй Парк» в Новосибирске, «Город героев любимых» в Омске, Mango Boom в Уфе.

Бани и сауны. Примеры: «Сандуны» в Краснодаре, «Развилка банная» в Нижнем Новгороде, «Новомостовые бани» в Уфе, «Карагай бани» в Челябинске, «Сибирские парильни» в Красноярске, «Стахановские бани» в Екатеринбурге, «Тургаевские бани» в Казани.

Компьютерные клубы

Примеры: точки федеральной сети Colizeum в семи городах, а также «КиберПрайд» и CyberX Community, локальные проекты «Данж» в Нижнем Новгороде и GameLoft в Воронеже.