Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс Карты» назвали места в России, ставшие популярными в 2024 году

«Яндекс Карты» узнали, какие места в городах-миллионниках стали новыми точками интереса для жителей в 2024 г. Для этого аналитики «Карт» составили топ новых и набравших популярность мест по числу обращений к ним в сервисе. Затем редакция выделила среди них востребованные гастрономические и культурно-досуговые организации. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Гастрономические точки, набравшие популярность в российских городах

Рестораны и кафе популярных федеральных сетей. Примеры: «The Бык» в Петербурге и Москве, «Frank by Баста» в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде, сеть корейских стритфуд-кафе Chiko в Воронеже, Красноярске, Омске и Ростове-на-Дону.

Рестораны с фиксированной стоимостью блюд. Примеры: «Город 812» в Петербурге, MeatFix в Самаре, «Хочу и буду» в Нижнем Новгороде.

Культурно-досуговые точки интереса

Музеи и аттракционы. Примеры: новые филиалы Третьяковской галереи в Москве и Самаре, «Дворец впечатлений» в Казани, «Небылица-водица» в Санкт-Петербурге, «Мир Гарри Поттера» в Нижнем Новгороде, «Конфектория» в Перми.

Детские и семейные развлекательные центры. Примеры: «Мисти Парк» в Краснодаре, Scandy Park в Красноярске, «Играй Парк» в Новосибирске, «Город героев любимых» в Омске, Mango Boom в Уфе.

Как МТС сократила time-to-market сделок на 10% с помощью CRM на базе «Битрикс24»
Цифровизация

Бани и сауны. Примеры: «Сандуны» в Краснодаре, «Развилка банная» в Нижнем Новгороде, «Новомостовые бани» в Уфе, «Карагай бани» в Челябинске, «Сибирские парильни» в Красноярске, «Стахановские бани» в Екатеринбурге, «Тургаевские бани» в Казани.

Компьютерные клубы

Примеры: точки федеральной сети Colizeum в семи городах, а также «КиберПрайд» и CyberX Community, локальные проекты «Данж» в Нижнем Новгороде и GameLoft в Воронеже.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Максимов, «Гринатом»: ИИ позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

США готовят закон для уничтожения пиратских сайтов во всех странах мира

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

Цукерберг заплатит Трампу $25 млн за блокировку аккаунтов в Facebook** и Instagram***

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

Процессоры в iPhone, iPad и Mac уязвимы для взлома и кражи данных из почты и облака iCloud

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Показать еще

Наука

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще