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Gameloft



02.09.2021 MY.GAMES проинвестировал 3,5 млн евро в испанскую игровую студию The Breach Studios 1
10.06.2021 «Мегафон» запускает новый сервис подписки на мобильные игры 1
17.12.2020 Сервис видеорекламы внутри приложений Pangle выходит на российский рынок 1
24.07.2019 Nokia представила кнопочные телефоны Nokia 105 (2019) и Nokia 220 4G. Цены 1
17.07.2017 Nokia выпустила телефоны за $15. Видео 1
04.08.2016 App Annie запускает Marketing Intelligence, чтобы помочь своим клиентам эффективнее привлекать пользователей 1
03.08.2016 Обзор планшета Acer Predator 8: охота на геймеров 1
18.05.2016 Обзор ASUS ZenFone 2 Deluxe SE: арт-смартфон 1
06.05.2016 10 лучших Android-планшетов. Выбор ZOOM 1
19.05.2015 Обзор кнопочного телефона Nokia 215 Dual SIM: сбалансированная «звонилка» 1
18.03.2015 Opera Software и Gameloft становятся глобальными партнерами в области дистрибуции мобильных игр 4
29.01.2015 Названы самые доходные и самые популярные мобильные приложения в России 1
30.12.2014 LUMIA 535 Dual SIM: Небюджетная новинка с Windows Phone 8.1 1
29.05.2014 Разработчик игр Game Insight перенес штаб-квартиру из Москвы в Литву 1
30.01.2014 Названы самые популярные и самые доходные мобильные приложения в России 2
18.07.2013 Prestigio представил два новых планшета MultiPad 7.0 HD и MultiPad 8.0 HD 1
06.06.2013 Обзор планшета Acer Iconia Tab B1: дешевле только из дерева 1
30.01.2013 Лучшие игры 2012 года для iPad и iPhone. Выбор ZOOM.CNews 3
16.02.2012 Магазину приложений Samsung Apps исполняется 2 года 1
18.10.2011 RIM компенсирует сбой в работе сервисов бесплатными приложениями 3
05.04.2011 Sony Ericsson Xperia Play: первый PlayStation-смартфон в мире 1
14.02.2011 3 новых смартфона от Sony Ericsson. ФОТО 1
22.04.2010 MeeGo: мобильный Linux для любых устройств 1
14.04.2010 Открытую мобильную платформу MeeGo поддержали более 20 компаний 1
16.03.2010 Samsung запустила в России собственный магазин мобильных приложений 1
05.11.2009 Лучшие игры для iPhone и iPod Touch 2
25.09.2009 Новый iPod Touch с процессором от iPhone 3GS: первый тест в России 1
18.06.2008 5 новых мобильников от Sony Ericsson. ФОТО 1
18.06.2008 Еще один мобильник от Sony Ericsson, на этот раз игровой 1
18.06.2008 Мобильные новинки Sony Ericsson: в ожидании чуда 1
07.04.2008 Nokia запустила N-Gage 1
18.07.2007 Ubisoft избавилась от студии Gameloft 3
13.03.2007 Shamrock Games начала борьбу с пиратством 1
06.12.2006 EA Mobile теряет рынок 1
31.10.2006 Продажи мобильных игр растут стремительно 2
15.08.2006 Сериалы ABC станут мобильными играми 1
04.08.2006 Тест "кастомизации" телефона - ошибки русского iMode учтены 1
23.03.2005 Продажи игр для мобильников в 2005 году увеличатся вдвое 1
16.03.2005 Россия: Рынок мобильных игр активизируется 1
03.03.2005 Sony Ericsson: множество весенних новинок 1

Публикаций - 40, упоминаний - 52

Gameloft упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

EA - Electronic Arts 1129 8
Apple Inc - Эппл Рус 8499 6
Facebook 3964 5
Microsoft Corporation 13859 5
Google LLC 8483 4
Samsung Electronics 6726 3
Intel Corporation 5284 2
Yandex - Яндекс 4266 2
Navitel - Навител Навигатор 256 2
VK - Mail.ru Group 2656 2
Rockstar Games 224 1
ZeptoLab 13 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5233 1
Dr.Web - Доктор Веб 1092 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1718 1
Playrix Holding 14 1
HMD Global - Nokia 116 1
Nokia Corporation 3150 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8225 8
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6484 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4579 5
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1131 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3525 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3259 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3178 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2625 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1263 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1373 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 604 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2683 2
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 36 1
Dual SIM - поддержка двух SIM-карт 56 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 189 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 498 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 619 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 314 1
USB OTG - On-The-Go 97 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 877 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1641 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 494 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 348 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4004 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1722 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 406 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 443 1
FM-радиовещание - FM-тюнер 692 1
Google Android 10777 12
Sony Playstation Portable - Sony PSP 525 4
Apple iOS 5753 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Apple iPhone - серия смартфонов 5360 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2845 3
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 218 2
EA The Sims - компьютерная игра 102 2
Samsung Electronics Bada 171 2
VK - Mail.ru Одноклассники 915 2
WhatsApp Messenger 655 2
Gameloft Asphalt - Компьютерная игра (гоночная игра) 27 2
Nokia 105 4G 10 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 2
Gameloft Ninja Up 2 1
Linux OS 4873 1
Nokia 220 4G 4 1
Nintendo DS - игровая консоль 288 1
Samsung Wave 31 1
Pangle 1 1
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 1
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 41 1
Gameloft Sky Gift 2 1
Gameloft Airstrike 1 1
EA - Firemonkeys Studios - Real Racing - Компьютерная игра (автосимулятор) 31 1
Gameloft Danger Dash 2 1
Blizzard Diablo - компьютерная игра (action) 95 1
Rovio Mobile - Angry Birds 98 1
ASUS Transformer - серия ноутбуков 2 1
Apple iPhone 3 383 1
Sony Walkman 150 1
Nokia 130 4 1
Asus PixelMaster 12 1
Prestigio MultiPad - серия планшетов 16 1
Lenovo Phab Plus - Lenovo Phab 2 Pro - смартфон-планшет 12 1
Google Android 5 Lollipop 146 1
Nokia Snake (Змейка) 19 1
Gameloft Tetris 13 1
Gameloft Nitro Racing 2 1
Opera - Браузер 730 1
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 65779 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6857 5
Франция - Французская Республика 2644 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6931 2
Япония 3793 2
Финляндия - Финляндская Республика 977 1
Азия - Азиатский регион 1855 1
Европа 4566 1
Украина 4153 1
Россия - СФО - Новосибирск 2339 1
Индия - Республика 2630 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5261 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 17977 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20603 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 193 1
Северная Африка 120 1
Ближний Восток 1728 1
CNews - ZOOM.CNews 1173 3
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 889431, в очереди разбора - 792596.
Создано именных указателей - 46901.
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