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Gameloft

Gameloft

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.01.2025 «Яндекс Карты» назвали места в России, ставшие популярными в 2024 году 1
02.09.2021 MY.GAMES проинвестировал 3,5 млн евро в испанскую игровую студию The Breach Studios 1
10.06.2021 «Мегафон» запускает новый сервис подписки на мобильные игры 1
17.12.2020 Сервис видеорекламы внутри приложений Pangle выходит на российский рынок 1
24.07.2019 Nokia представила кнопочные телефоны Nokia 105 (2019) и Nokia 220 4G. Цены 1
17.07.2017 Nokia выпустила телефоны за $15. Видео 1
04.08.2016 App Annie запускает Marketing Intelligence, чтобы помочь своим клиентам эффективнее привлекать пользователей 1
03.08.2016 Обзор планшета Acer Predator 8: охота на геймеров 1
18.05.2016 Обзор ASUS ZenFone 2 Deluxe SE: арт-смартфон 1
06.05.2016 10 лучших Android-планшетов. Выбор ZOOM 1
19.05.2015 Обзор кнопочного телефона Nokia 215 Dual SIM: сбалансированная «звонилка» 1
18.03.2015 Opera Software и Gameloft становятся глобальными партнерами в области дистрибуции мобильных игр 1
29.01.2015 Названы самые доходные и самые популярные мобильные приложения в России 1
30.12.2014 LUMIA 535 Dual SIM: Небюджетная новинка с Windows Phone 8.1 1
29.05.2014 Разработчик игр Game Insight перенес штаб-квартиру из Москвы в Литву 1
30.01.2014 Названы самые популярные и самые доходные мобильные приложения в России 1
18.07.2013 Prestigio представил два новых планшета MultiPad 7.0 HD и MultiPad 8.0 HD 1
06.06.2013 Обзор планшета Acer Iconia Tab B1: дешевле только из дерева 1
30.01.2013 Лучшие игры 2012 года для iPad и iPhone. Выбор ZOOM.CNews 1
16.02.2012 Магазину приложений Samsung Apps исполняется 2 года 1
19.12.2011 R2-D2: Игра Modern Combat 3 от Gameloft доступна в Android Market 2
18.10.2011 RIM компенсирует сбой в работе сервисов бесплатными приложениями 1
05.04.2011 Sony Ericsson Xperia Play: первый PlayStation-смартфон в мире 1
14.02.2011 3 новых смартфона от Sony Ericsson. ФОТО 1
03.06.2010 7 новых игр для iPad 1
20.05.2010 Для "гуглофонов" вышли 3D-игры 1
22.04.2010 MeeGo: мобильный Linux для любых устройств 1
14.04.2010 Открытую мобильную платформу MeeGo поддержали более 20 компаний 1
16.03.2010 Samsung запустила в России собственный магазин мобильных приложений 1
05.11.2009 Лучшие игры для iPhone и iPod Touch 1
25.09.2009 Новый iPod Touch с процессором от iPhone 3GS: первый тест в России 1
01.09.2009 Новый каталог софта для Samsung: подробности 1
18.06.2008 5 новых мобильников от Sony Ericsson. ФОТО 1
18.06.2008 Еще один мобильник от Sony Ericsson, на этот раз игровой 1
18.06.2008 Мобильные новинки Sony Ericsson: в ожидании чуда 1
07.04.2008 Nokia запустила N-Gage 1
18.07.2007 Ubisoft избавилась от студии Gameloft 1
13.03.2007 Shamrock Games начала борьбу с пиратством 1
06.12.2006 EA Mobile теряет рынок 1

Публикаций - 52, упоминаний - 53

Gameloft и организации, системы, технологии, персоны:

EA - Electronic Arts 1317 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 8
Samsung Electronics 11065 7
Apple Inc 13156 7
Sony 6739 7
Microsoft Corporation 25775 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Google LLC 12690 6
Acer Group - Acer Inc 2776 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
data.ai - App Annie 85 4
Yandex - Яндекс 9216 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 2
ST-Ericsson 39 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 2
PixArt - Pixart SRL 21 2
Hands-On Mobile - Mforma - nGame 8 2
Dr.Web - Доктор Веб 1294 2
X Corp - Twitter 2938 2
Intel Corporation 12811 2
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 2
MediaTek - Ralink 595 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
HMD Global - Nokia 144 2
Lenovo Motorola 3566 2
Tencent 190 2
OpenText - Micro Focus - Novell 880 2
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 2
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 2
Capcom 290 2
ZeptoLab 14 2
Outfit7 2 1
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 1
Volkswagen Group - VW 308 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
Warner 540 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 1
Связной ГК 1401 1
BMW Group 482 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Walt Disney Company 647 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 61 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
WMG - Warner Music Group 210 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 17 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 27
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 14
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 11
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 10
Наушники - Headphones 4479 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 10
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 9
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 8
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 7
USB micro 974 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 6
Аксессуары 4282 5
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 5
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 5
Application store - магазин приложений 1463 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 5
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 5
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 4
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 4
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 428 4
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 4
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 615 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 4
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 4
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 4
Google Android 15244 14
Gameloft Asphalt - Компьютерная игра (гоночная игра) 64 9
Apple iOS 8583 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
Apple iPhone 6 4861 6
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Apple - App Store 3109 4
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 4
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 4
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 4
Rovio Mobile - Angry Birds 112 3
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 3
Siemens C - Siemens CX - Siemens CF - Siemens CC - серия мобильных телефонов 54 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 3
Shazam 42 3
Sony Xperia X - серия смартфонов 90 3
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 2
Clash of Clans - Компьютерная игра (стратегия) 16 2
Nokia 130 5 2
ASBIS Prestigio MultiPad - серия планшетов 36 2
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 2
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 2
Gameloft - N.O.V.A. - Near Orbit Vanguard Alliance 2 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 83 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson W - серия смартфонов 87 2
Nokia Nseries 538 2
Sony Xperia Play 23 2
Ubisoft - Tom Clancy's - Rainbow Six - Splinter Cell 120 2
Intel Moblin - Intel Mobile Linux 58 2
GungHo Online Entertainment - Puzzle & Dragons 6 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson S - серия мобильных телефонов 16 2
Apple iPad 4012 2
Нефидова Полина 1 1
Завьялова Светлана 21 1
Чумаченко Алиса 9 1
Минаков Андрей 5 1
Хромов Руслан 4 1
Lazaridis Mike - Лазаридис Майк 39 1
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 1
Merchant Sameer - Мерчант Самир 3 1
Wareby Jan - Вареби Ян 16 1
Grant Yelena - Грант Елена 1 1
Sakaguchi Ricco - Сакагучи Рикко 4 1
Schmitt Bertrand - Шмитт Бертран 4 1
Nummela Arto - Нуммела Арто 6 1
Nash Michael - Нэш Майкл 2 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Вольфсон Влад 59 1
Сергеев Дмитрий 61 1
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 12 1
Кожевников Алексей 66 1
Бородин Владимир 20 1
Григорян Елена 5 1
Lee Bruce - Ли Брюс 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 17
Франция - Французская Республика 8177 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Европа 24964 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Япония 13807 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Швеция - Королевство 3782 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
Кипр - Республика 636 2
Литва - Вильнюс 41 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Дания - Королевство 1337 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Индия - Bharat 5870 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Ближний Восток 3154 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Венгрия 855 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
Украина 7928 1
Испания - Королевство 3840 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Английский язык 7030 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Ergonomics - Эргономика 1755 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Сон - Somnus 483 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 729 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 2
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 389 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 2
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 34 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 224 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Физика - Physics - область естествознания 2940 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Опцион 108 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 1
Спорт - Шахматы - Chess 259 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Астрономия - Космос - Внеземная жизнь - Инопланетная жизнь - НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 118 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
Популярная механика 10 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Ведомости 1466 2
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 2
Cosmopolitan 25 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
MobileMag - Mobile Magazine 49 1
23ABC News 183 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
NBC News 188 1
SmartMarketing 74 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Intel Developer Forum - IDF 317 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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