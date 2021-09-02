Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Gameloft
Публикаций - 40, упоминаний - 52
Gameloft упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|EA - Electronic Arts 1129 8
|Apple Inc - Эппл Рус 8499 6
|Facebook 3964 5
|Microsoft Corporation 13859 5
|Google LLC 8483 4
|Samsung Electronics 6726 3
|Intel Corporation 5284 2
|Yandex - Яндекс 4266 2
|Navitel - Навител Навигатор 256 2
|VK - Mail.ru Group 2656 2
|Rockstar Games 224 1
|ZeptoLab 13 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5233 1
|Dr.Web - Доктор Веб 1092 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1718 1
|Playrix Holding 14 1
|HMD Global - Nokia 116 1
|Nokia Corporation 3150 1
|CNews - ZOOM.CNews 1173 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 889431, в очереди разбора - 792596.
Создано именных указателей - 46901.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 889431, в очереди разбора - 792596.
Создано именных указателей - 46901.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru