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ASBIS Prestigio Solutions Prestigio International

ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International

Prestigio Solutions — международный бренд технологическихрешений для бизнеса и образования. Начав свое устойчивое развитие в 2013 году в рамках бренда Prestigio с единственного продукта – интерактивной панели Multiboard, в 2021 году PrestigioSolutions становится самостоятельным брендом и предлагает спектр  ИТ-решений для сегментов B2B и B2G в 27 странах региона EMEA. Производственные, дизайнерские и технические центры расположены в Европе и Китае.

Линейка решений бренда Prestigio Solutions  включает в себя такие категории, как: интерактивные панели Multiboard, аудио-визуальные решения Digital Signage, системы видеоконференцсвязи, программное обеспечение для бизнеса и образования, а также системы радиочастотной идентификации товаров.
 
 
 


08.09.2022 Prestigio расширяет продуктовую линейку и анонсирует видеорегистратор RoadDetector 525GPS

Компания Prestigio расширяет продуктовую линейку и анонсирует новую категорию видеорегистраторов серии RoadDetector для обнаружения камер видеофиксации нарушений. Об этом CNews сообщили представители

21.02.2022 Планшет Prestigio Node E8 для всей семьи

Компания Prestigio расширяет линейку планшетов и представляет новый Node E8. Prestigio Node E8 подходит как для взрослых, так и для детей. Строгий лаконичный дизайн быстро меняется на более яркий
24.01.2022 Prestigio Smartbook 141 C6 и Smartbook 141 C7: ноутбуки для работы и учебы

я использования Smartbook 141 C6 как корпоративного ноутбука при решении бизнес-задач. Модель подойдет, в частности, фрилансерам, работающим удаленно из дома, коворкингов или кафе в любой точке мира. Prestigio Smartbook 141 Smartbook 141 C7 работает на двухъядерном процессоре Intel Celeron N3350 и имеет 4 ГБ оперативной памяти. Этой мощности достаточно для работы в многозадачном режиме. В S
18.01.2022 В Россию едут дешевые телевизоры с отечественным «убийцей» Android TV. Цены

Смарт-ТВ с прошивкой Сбербанка Компания Prestigio сообщила CNews о выпуске новой линейки умных телевизоров для рынка России. Смарт-ТВ поставляются с экранами от 40 до 65 дюймов по диагонали с прошивкой «Салют ТВ». За ее разработку от
17.01.2022 Prestigio представляет линейку телевизоров с операционной системой «Салют ТВ»

Бренд потребительской электроники Prestigio представляет линейку телевизоров с операционной системой «Салют ТВ», разработанной компанией SberDevices. Пользователь может управлять своим телевизором голосом благодаря семейству ви
23.11.2021 Видеорегистратор Prestigio RoadRunner 380 с двумя камерами высокого разрешения

Компания Prestigio представляет новый видеорегистратор RoadRunner 380. Видео в FullHD качестве и наличие салонной камеры с IR-сенсорами для ночного видения делают эту модель оптимальным решением для люб
17.11.2021 Prestigio SmartKids с героями мультфильма «Три кота»: детские планшеты для развития и развлечений

и могут ограничивать использование планшета по часам и просматривать отчеты об активности. Также для взрослых доступна настройка детского рабочего стола и выбор приложений для использования ребенком. Prestigio SmartKids Дизайн разработан с учетом особенностей детского восприятия, а подставка под планшет Prestigio SmartKids выполнена в общей стилистике серии – с использованием узнавае
16.07.2021 Интерактивные панели Prestigio Multiboard Light совместимы с ОС Astra Linux Special Edition

a Linux, отечественный разработчик защищенных операционных систем и платформ виртуализации, и бренд Prestigio, производитель и поставщик потребительской электроники и решений для бизнеса и обра
24.06.2021 Планшет Prestigio Root A10 появился в продаже

отре презентаций или фото, а также насладиться любимым сериалом в дороге. 8-ядерный процессор, наличие мобильного интернета 4G и Wi-Fi на частоте 5ГГц гарантируют комфортную работу дома и в поездках. Prestigio Root A10 Свежая версия ОС Android 10 (Go edition) и оптимизированные версии сервисов Google упрощают работу с почтой, фото и документами. А 32 ГБ встроенной и 2 ГБ оперативной памяти

01.06.2021 Prestigio и Clevetura представляют первый в мире ноутбук с тачпадом, встроенным в клавиатуру

отвлекающих манипуляций — больше эффективность. При этом не нужно приспосабливаться и менять привычки — жесты в TouchOnKeys такие же, как на тачпаде», - сказал Майк Крупенков, СЕО Clevetura. Ноутбук Prestigio с тачпадом в клавиатуре В основе ноутбука — технология TouchOnKeys, дополняющая клавиатуру функциями тачпада. Таким образом, тачпад больше не занимает отдельного места и становится го
25.05.2021 В России вышел детский планшет Prestigio SmartKids UP

Prestigio сообщает о появлении на российском рынке новой модели детского планшета. Планшет Prestigio SmartKids UP сочетает красочный дизайн и широкие функциональные возможности. Здесь ребенок сможет хранить самый интересный и полезный для себя контент: аудиосказки, развивающие игры,

25.02.2021 В России начались продажи 4К-телевизоров Prestigio с большими диагоналями. Они стоят дешевле Xiaomi

4К-телевизоры дешевле, чем у Xiaomi В российской рознице начались продажи трех новых смарт-ТВ компании Prestigio с диагоналями 50, 58 и 65 дюймов (127, 147 и 165 см). Модели относятся к среднебюджетному сегменту, и каждая из них комплектуется поддержкой 4К-разрешения и прошивкой Android TV. Нови
20.01.2021 Prestigio представила устройство для одновременной зарядки iPhone, AirPods, Apple Watch. Цена. Фото

23.12.2020 Умный рюкзак с LED-дисплеем Prestigio LEDme — меняем дизайн одним движением

Городскими рюкзаками с самым разным дизайном уже никого не удивишь, но как насчет рюкзака со встроенным LED-дисплеем? Такие рюкзаки выпустила компания Prestigio: дисплеем можно управлять через мобильное приложение, запуская на нем текст, картинки и анимацию, тем самым меняя дизайн, как вам вздумается. LED-панель диагональю 13,9” встроена прям
06.11.2020 Выпущена маленькая и дешевая версия колонки Mail.ru с «Марусей»

«Маруся» в компактном исполнении Холдинг Mail.ru Group в партнерстве с компанией Prestigio выпустил умную колонку SmartVoice с голосовым помощником «Маруся» – фирменной разработкой холдинга. Новинка исполнена в компактном корпусе и может считаться прямым конкурентом «Яндекс
06.11.2020 Голосовой помощник Маруся от Mail.ru Group поселилась в мини-колонке Prestigio

Маруся от Mail.ru Group осваивает новые устройства — теперь она живет в колонке Prestigio SmartVoice. Голосовой помощник подберет музыку под настроение, поиграет с детьми в обучающие игры или расскажет им сказку, поможет с делами или позвонит другу «Вконтакте». Бонусом для
23.04.2020 Prestigio представила смартбук Smartbook 141 C4. Цена

Prestigio представляет Prestigio Smartbook 141 C4. Сочетание производительности, хорошего экрана и возможностей ОС порадует ценителей компактных решений. Prestigio предлагает эффективную многозадачность, хорош
18.03.2019 Prestigio представил линейку новых восьмиядерных смартфонов. Цены

ботку данных. Увеличенное количество ядер в кластере процессора обеспечивает выполнение большего количества одновременных операций и при этом экономно расходует заряд аккумулятора. Флагманская модель Prestigio S Max со стеклянным экраном 6,1 дюймов поддерживает разрешение 1560 х 720. 32 ГБ внутренней памяти можно увеличить на 128 ГБ при помощи microSD-карты. Размер экрана Prestigio X
06.09.2018 Prestigio начинает продажи безрамочного смартфона Muze E5 LTE. Цена

ая камера со вспышкой обеспечивает четкие снимки, 5-мегапиксельная фронтальная камера со вспышкой и рядом дополнительных преимуществ гарантирует качественные селфи и видеосвязь. Поддерживая традиции, Prestigio снабдили смартфон возможностью расширения внутреннего хранилища при помощи SD-карт объемом до 128 ГБ и двумя слотами для сим-карт для выбора наиболее оптимальных тарифов для звонков и
09.08.2018 Prestigio представил линейку «умных» телевизоров Prestigio Smart TV. Цена

Prestigio, производитель потребительской электроники, представил линейку телевизоров Prestigio Smart TV. Устройства оснащены современным мультимедиа процессором и расширенной оперативной и накопительной памятью. «Умные» телевизоры от Prestigio отличает эргономичный и сти
01.08.2018 Prestigio представила компактный ноутбук Smartbook 141S

ор Intel Mobile Celeron N3350 (Apollo Lake) с частотой 1,1 ГГц – 2,4 ГГц, 3 или 4 ГБ оперативной памяти и предустановленная официальная Windows 10 Home/Windows 10 Pro. Smartbook 141S — первый ноутбук Prestigio, доступный не только в базовой комплектации с объемом памяти 32 ГБ, но и в расширенной — на 128 ГБ. Вместимость жесткого диска можно увеличить с помощью SSD-карт М.2 SATA. Смартбук ос
15.01.2018 Prestigio открывает новое направление системам искусственного интеллекта

метил 15-летие и провел конференцию с ключевыми партнерами, в рамках которой был анонсирован выход бренда на рынок систем искусственного интеллекта.Сергей Костевич, CEO холдинга ASBIS (торговые марки Prestigio и Canyon), отметил, что в ближайшем будущем Prestigio уделит много внимания технологии IoT и коммерческим решениям для ритейла, представив обновленные интерактивные цифровые эк
07.12.2017 Prestigio представила смартфоны Muze C7 LTE и Grace P5. Цены

Prestigio представил новые модели смартфонов. Muze C7 LTE и Grace P5 — демократичные 5.0-дюймовые смартфоны на базе Android 7.0 Nougat с мощной батареей и поддержкой двух SIM-карт.Prestigio Muze C7 LTE — смартфон с 5,0-дюймовым IPS HD дисплеем на базе Android. Благодаря батарее емкостью 5000 мАч и поддержке умного режима энергосбережения Doze, гаджет способен работать бе
30.11.2017 Prestigio представила 8-дюймовый планшет MUZE 3708 3G. Цена

яя пользователю возможность выбрать самые выгодные тарифные планы для серфинга в интернете и звонков.Планшет выполнен в металлическом гладком корпусе классического черного цвета. Рекомендованная цена Prestigio Muze 3708 составляет от 5190 руб.
12.10.2017 Prestigio заключил стратегическое партнерство с сервисом «Прогород»

Prestigio объявил о партнерстве с сервисом «Прогород». Новые навигаторы Prestigio будут поставляться с предустановленным ПО компании. В лицензию «Прогород» включены карты России, Беларуси, Казахстана, Украины, Финляндии, Грузии, Азербайджана, Армении и Абхазии. Кар
11.09.2017 Prestigio представила 5,5-дюймовый металлический смартфон Grace R5 LTE

25.08.2017 Prestigio представила ноутбуки Smartbook 133S и Smartbook 141C. Цены

tbook 133S представляет собой устройство в современном металлическом корпусе. Мощности двухъядерного процессора Intel Celeron N3350 хватает, чтобы справляться с задачами по бизнесу или учебе, поэтому Prestigio Smartbook 133S подойдёт как деловым людям, так и студентам. Модель доступна в комплектациях от 3 ГБ оперативной памяти и с предустановленной ОС Windows 10 Home или Windows 10 Pro. Объ
18.07.2017 Prestigio представил новый LTE-смартфон Muze G3

озволяет клиенту экономить деньги в течение всего периода использования устройства. Рекомендованная цена смартфона составляет 5 490руб. Новинка доступна уже в интернет-магазине «Юлмарт». К концу июля Prestigio Muze G3 будет доступен во всех федеральных розничных сетях. 
10.07.2017 Prestigio представила 8-дюймовый планшет Wize 3418 4G

льный планшет Wize 3418 4G (PMT3418_4G) с 8-дюймовым экраном и 4-ядерным процессором. Планшет обладает поддержкой скоростного 4G-интернета, мощной батареей на 4200 мАч и разнообразием функций.Планшет Prestigio Wize 3418 4G (PMT3418_4G) выполнен на 4-ядерном процессоре Mediatek с частотой 1,1 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, встроенной памяти на 8 ГБ и 16 ГБ (в зависимости от модели), и оснащен
26.06.2017 Addreality и Prestigio начали производство новых устройств для цифровой рекламы

Addreality объявила о заключении партнерского соглашения с международным производителем электронных устройств Prestigio. Как рассказали CNews В компании, альянс работает над совместными программно-аппаратными решениями в области цифровой рекламы и планирует вывести их на рынок в июле 2017 г.Компании об
18.05.2017 В «Связном» стартовали официальные продажи смартфонов Prestigio

Международный бренд Prestigio объявил о начале продаж смартфона Wize NK3 в сети мобильного ритейлера «Связной». С начала 2016 г. на сайте «Связного» уже работает онлайн-витрина с продукцией Prestigio, однак
15.12.2016 Microsoft принимает предзаказы на планшетный ПК Prestigio Visconte S. Фото

Российское представительство Microsoft объявило о предстоящем начале продаж планшетного компьютера Prestigio Visconte S на операционной системе Windows 10 Home. Как рассказали CNews в компании, благодаря съемной клавиатуре Visconte S трансформируется из компактного ноутбука в планшет. Viscon
25.11.2016 Prestigio начал продажи ноутбука-трансформера Prestigio Ecliptica

Prestigio объявил о выводе на рынок ноутбука-трансформера Prestigio Ecliptica. Как рассказали CNews в компании, новинка имеет необычную конструкцию: поворотный механизм, который позволяет разворачивать экран на 360 градусов, а также отличается качеств
23.08.2016 Prestigio представила новые модели кнопочных телефонов

Компания Prestigio — международный производитель мобильных устройств, потребительской электроники и аксессуаров — анонсировала выпуск новых моделей кнопочных телефонов Prestigio Muze A1 и Pres
27.04.2016 Prestigio представила новый планшет бизнес-класса Visconte M

Компания Prestigio — международный производитель мобильных устройств, потребительской электроники, аксессуаров и решений для бизнеса — анонсировала выпуск нового планшета бизнес-класса, поддерживающего

16.02.2016 Pay-Me совместно с Intel, Asbis и «Комус» запустил продажи готового решения для приема оплаты банковскими картами

Сервис мобильного эквайринга Pay-Me совместно с компаниями Intel, Asbis (TM Prestigio) и «Комус» объявил о старте продаж нового готового комплекта для бизнеса для приема оплаты картами Visa и MasterCard. Об этом говорится в заявлении Pay-Me, поступившем в редакцию CNew
12.10.2015 В продажу поступил новый планшет Prestigio Multipad Visconte Quad 3GK на базе Windows 10

В продажу поступил новый планшет от компании Prestigio — международного производителя мобильных устройств, электроники и аксессуаров — MultiPad Visconte Quad 3GK на базе ОС Windows 10, который можно приобрести в магазинах сети ДНС по цене
22.06.2015 Обзор Prestigio Multipad Visconte Quad 3G: офис в кармане пиджака

ноценная Windows ОС с одним лишь «НО» — производитель не платит за неё ни копейки лицензионных отчислений Microsoft, что позволяет сделать цену дешевого устройства ещё дешевле. Речь сегодня пойдет об Prestigio Multipad Visconte Quad 3G. Не пугайтесь длинного названия. Это компактный планшет с полноценной операционной системой, поддержкой 3G, Wi-Fi и Bluetooth 4.0 (возможность подключения лю
18.06.2015 Prestigio анонсировала компактный планшет MultiPad Visconte Quad 3G

Компания Prestigio, международный производитель мобильных устройств, потребительской электроники и аксессуаров, представила MultiPad Visconte Quad 3G — новый компактный планшет на базе Windows со встрое
01.10.2014 Гендиректор Prestigio ушел торговать «электронными сигаретами»

Руководитель одного из самых быстрорастущих отечественных брендов B-класса Prestigio Юрий Антошкин покинул компанию, чтобы заниматься продажами «электронных сигарет», о чем он сам рассказал CNews. Внимание к карьере Юрия Антошкина привлекает судьба возглавлявшегося им

Публикаций - 226, упоминаний - 232

ASBIS Prestigio Solutions и организации, системы, технологии, персоны:

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Fly - Explay - Эксплей 240 44
Apple Inc 11959 43
Google LLC 11681 31
Microsoft Corporation 24493 31
Fly 204 28
Yandex - Яндекс 7112 26
Lenovo Group 2276 22
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Intel Corporation 12113 21
TeXet 55 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5668 16
Digma 168 15
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 113 15
Sony 6530 14
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2520 14
Huawei 3865 13
VK - Mail.ru Group 3437 12
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 10
МегаФон 8559 10
LG Electronics 3607 10
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Xiaomi 1666 9
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 9
Oracle Corporation 6645 8
Qualcomm Technologies 1796 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2640 7
Gionee 22 6
Garmin - Гармин 198 6
Prology 71 6
HTC Corporation 1499 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8664 6
Micromax Systems - Микромакс системс 76 5
BQ - Bright & Quick - Новая линия 386 5
3Q 47 5
ZTE Corporation 745 5
Google Russia - Гугл Россия 175 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12153 5
Nvidia Corp 3435 5
HP Inc. 5667 5
Связной ГК 1366 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2262 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 8
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 6
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7109 5
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Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1272 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 701 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 201 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 464 2
Ситимобил - Служба такси 158 2
X5 Group - Перекрёсток 533 2
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 75 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 72 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 251 2
McDonald’s - Макдоналдс 197 2
Александровский Банк 21 1
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ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 56 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1029 1
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Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 772 1
Правительство Турции - Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti - Государственные органы власти Турецкой Республики 1 1
Правительство РФ - Комиссия Правительства Российской Федерации по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике 1 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 110 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1976 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 583 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 748 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1358 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3003 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 84 1
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2683 1
Федеральное собрание Российской Федерации 301 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1656 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3235 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11332 1
FairSearch альянс 4 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6239 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 250 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1422 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 713 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 642 1
Единая Россия - Политическая партия 290 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 14 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 118 1
ЛДПР 105 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 1
Bryan Norris Associates 9 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24897 95
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23752 87
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12071 87
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20561 69
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12390 64
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9152 51
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12392 48
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7422 48
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9482 47
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6002 46
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2710 46
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9886 45
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