ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International

Prestigio расширяет продуктовую линейку и анонсирует видеорегистратор RoadDetector 525GPS Компания Prestigio расширяет продуктовую линейку и анонсирует новую категорию видеорегистраторов серии RoadDetector для обнаружения камер видеофиксации нарушений. Об этом CNews сообщили представители

Планшет Prestigio Node E8 для всей семьи Компания Prestigio расширяет линейку планшетов и представляет новый Node E8. Prestigio Node E8 подходит как для взрослых, так и для детей. Строгий лаконичный дизайн быстро меняется на более яркий

Prestigio Smartbook 141 C6 и Smartbook 141 C7: ноутбуки для работы и учебы я использования Smartbook 141 C6 как корпоративного ноутбука при решении бизнес-задач. Модель подойдет, в частности, фрилансерам, работающим удаленно из дома, коворкингов или кафе в любой точке мира. Prestigio Smartbook 141 Smartbook 141 C7 работает на двухъядерном процессоре Intel Celeron N3350 и имеет 4 ГБ оперативной памяти. Этой мощности достаточно для работы в многозадачном режиме. В S

В Россию едут дешевые телевизоры с отечественным «убийцей» Android TV. Цены Смарт-ТВ с прошивкой Сбербанка Компания Prestigio сообщила CNews о выпуске новой линейки умных телевизоров для рынка России. Смарт-ТВ поставляются с экранами от 40 до 65 дюймов по диагонали с прошивкой «Салют ТВ». За ее разработку от

Prestigio представляет линейку телевизоров с операционной системой «Салют ТВ» Бренд потребительской электроники Prestigio представляет линейку телевизоров с операционной системой «Салют ТВ», разработанной компанией SberDevices. Пользователь может управлять своим телевизором голосом благодаря семейству ви

Видеорегистратор Prestigio RoadRunner 380 с двумя камерами высокого разрешения Компания Prestigio представляет новый видеорегистратор RoadRunner 380. Видео в FullHD качестве и наличие салонной камеры с IR-сенсорами для ночного видения делают эту модель оптимальным решением для люб

Prestigio SmartKids с героями мультфильма «Три кота»: детские планшеты для развития и развлечений и могут ограничивать использование планшета по часам и просматривать отчеты об активности. Также для взрослых доступна настройка детского рабочего стола и выбор приложений для использования ребенком. Prestigio SmartKids Дизайн разработан с учетом особенностей детского восприятия, а подставка под планшет Prestigio SmartKids выполнена в общей стилистике серии – с использованием узнавае

Интерактивные панели Prestigio Multiboard Light совместимы с ОС Astra Linux Special Edition a Linux, отечественный разработчик защищенных операционных систем и платформ виртуализации, и бренд Prestigio, производитель и поставщик потребительской электроники и решений для бизнеса и обра

Планшет Prestigio Root A10 появился в продаже отре презентаций или фото, а также насладиться любимым сериалом в дороге. 8-ядерный процессор, наличие мобильного интернета 4G и Wi-Fi на частоте 5ГГц гарантируют комфортную работу дома и в поездках. Prestigio Root A10 Свежая версия ОС Android 10 (Go edition) и оптимизированные версии сервисов Google упрощают работу с почтой, фото и документами. А 32 ГБ встроенной и 2 ГБ оперативной памяти

Prestigio и Clevetura представляют первый в мире ноутбук с тачпадом, встроенным в клавиатуру отвлекающих манипуляций — больше эффективность. При этом не нужно приспосабливаться и менять привычки — жесты в TouchOnKeys такие же, как на тачпаде», - сказал Майк Крупенков, СЕО Clevetura. Ноутбук Prestigio с тачпадом в клавиатуре В основе ноутбука — технология TouchOnKeys, дополняющая клавиатуру функциями тачпада. Таким образом, тачпад больше не занимает отдельного места и становится го

В России вышел детский планшет Prestigio SmartKids UP Prestigio сообщает о появлении на российском рынке новой модели детского планшета. Планшет Prestigio SmartKids UP сочетает красочный дизайн и широкие функциональные возможности. Здесь ребенок сможет хранить самый интересный и полезный для себя контент: аудиосказки, развивающие игры,

В России начались продажи 4К-телевизоров Prestigio с большими диагоналями. Они стоят дешевле Xiaomi 4К-телевизоры дешевле, чем у Xiaomi В российской рознице начались продажи трех новых смарт-ТВ компании Prestigio с диагоналями 50, 58 и 65 дюймов (127, 147 и 165 см). Модели относятся к среднебюджетному сегменту, и каждая из них комплектуется поддержкой 4К-разрешения и прошивкой Android TV. Нови

Умный рюкзак с LED-дисплеем Prestigio LEDme — меняем дизайн одним движением Городскими рюкзаками с самым разным дизайном уже никого не удивишь, но как насчет рюкзака со встроенным LED-дисплеем? Такие рюкзаки выпустила компания Prestigio: дисплеем можно управлять через мобильное приложение, запуская на нем текст, картинки и анимацию, тем самым меняя дизайн, как вам вздумается. LED-панель диагональю 13,9” встроена прям

Выпущена маленькая и дешевая версия колонки Mail.ru с «Марусей» «Маруся» в компактном исполнении Холдинг Mail.ru Group в партнерстве с компанией Prestigio выпустил умную колонку SmartVoice с голосовым помощником «Маруся» – фирменной разработкой холдинга. Новинка исполнена в компактном корпусе и может считаться прямым конкурентом «Яндекс

Голосовой помощник Маруся от Mail.ru Group поселилась в мини-колонке Prestigio Маруся от Mail.ru Group осваивает новые устройства — теперь она живет в колонке Prestigio SmartVoice. Голосовой помощник подберет музыку под настроение, поиграет с детьми в обучающие игры или расскажет им сказку, поможет с делами или позвонит другу «Вконтакте». Бонусом для

Prestigio представила смартбук Smartbook 141 C4. Цена Prestigio представляет Prestigio Smartbook 141 C4. Сочетание производительности, хорошего экрана и возможностей ОС порадует ценителей компактных решений. Prestigio предлагает эффективную многозадачность, хорош

Prestigio представил линейку новых восьмиядерных смартфонов. Цены ботку данных. Увеличенное количество ядер в кластере процессора обеспечивает выполнение большего количества одновременных операций и при этом экономно расходует заряд аккумулятора. Флагманская модель Prestigio S Max со стеклянным экраном 6,1 дюймов поддерживает разрешение 1560 х 720. 32 ГБ внутренней памяти можно увеличить на 128 ГБ при помощи microSD-карты. Размер экрана Prestigio X

Prestigio начинает продажи безрамочного смартфона Muze E5 LTE. Цена ая камера со вспышкой обеспечивает четкие снимки, 5-мегапиксельная фронтальная камера со вспышкой и рядом дополнительных преимуществ гарантирует качественные селфи и видеосвязь. Поддерживая традиции, Prestigio снабдили смартфон возможностью расширения внутреннего хранилища при помощи SD-карт объемом до 128 ГБ и двумя слотами для сим-карт для выбора наиболее оптимальных тарифов для звонков и

Prestigio представил линейку «умных» телевизоров Prestigio Smart TV. Цена Prestigio, производитель потребительской электроники, представил линейку телевизоров Prestigio Smart TV. Устройства оснащены современным мультимедиа процессором и расширенной оперативной и накопительной памятью. «Умные» телевизоры от Prestigio отличает эргономичный и сти

Prestigio представила компактный ноутбук Smartbook 141S ор Intel Mobile Celeron N3350 (Apollo Lake) с частотой 1,1 ГГц – 2,4 ГГц, 3 или 4 ГБ оперативной памяти и предустановленная официальная Windows 10 Home/Windows 10 Pro. Smartbook 141S — первый ноутбук Prestigio, доступный не только в базовой комплектации с объемом памяти 32 ГБ, но и в расширенной — на 128 ГБ. Вместимость жесткого диска можно увеличить с помощью SSD-карт М.2 SATA. Смартбук ос

Prestigio открывает новое направление системам искусственного интеллекта метил 15-летие и провел конференцию с ключевыми партнерами, в рамках которой был анонсирован выход бренда на рынок систем искусственного интеллекта.Сергей Костевич, CEO холдинга ASBIS (торговые марки Prestigio и Canyon), отметил, что в ближайшем будущем Prestigio уделит много внимания технологии IoT и коммерческим решениям для ритейла, представив обновленные интерактивные цифровые эк

Prestigio представила смартфоны Muze C7 LTE и Grace P5. Цены Prestigio представил новые модели смартфонов. Muze C7 LTE и Grace P5 — демократичные 5.0-дюймовые смартфоны на базе Android 7.0 Nougat с мощной батареей и поддержкой двух SIM-карт.Prestigio Muze C7 LTE — смартфон с 5,0-дюймовым IPS HD дисплеем на базе Android. Благодаря батарее емкостью 5000 мАч и поддержке умного режима энергосбережения Doze, гаджет способен работать бе

Prestigio представила 8-дюймовый планшет MUZE 3708 3G. Цена яя пользователю возможность выбрать самые выгодные тарифные планы для серфинга в интернете и звонков.Планшет выполнен в металлическом гладком корпусе классического черного цвета. Рекомендованная цена Prestigio Muze 3708 составляет от 5190 руб.

Prestigio заключил стратегическое партнерство с сервисом «Прогород» Prestigio объявил о партнерстве с сервисом «Прогород». Новые навигаторы Prestigio будут поставляться с предустановленным ПО компании. В лицензию «Прогород» включены карты России, Беларуси, Казахстана, Украины, Финляндии, Грузии, Азербайджана, Армении и Абхазии. Кар

Prestigio представила ноутбуки Smartbook 133S и Smartbook 141C. Цены tbook 133S представляет собой устройство в современном металлическом корпусе. Мощности двухъядерного процессора Intel Celeron N3350 хватает, чтобы справляться с задачами по бизнесу или учебе, поэтому Prestigio Smartbook 133S подойдёт как деловым людям, так и студентам. Модель доступна в комплектациях от 3 ГБ оперативной памяти и с предустановленной ОС Windows 10 Home или Windows 10 Pro. Объ

Prestigio представил новый LTE-смартфон Muze G3 озволяет клиенту экономить деньги в течение всего периода использования устройства. Рекомендованная цена смартфона составляет 5 490руб. Новинка доступна уже в интернет-магазине «Юлмарт». К концу июля Prestigio Muze G3 будет доступен во всех федеральных розничных сетях.

Prestigio представила 8-дюймовый планшет Wize 3418 4G льный планшет Wize 3418 4G (PMT3418_4G) с 8-дюймовым экраном и 4-ядерным процессором. Планшет обладает поддержкой скоростного 4G-интернета, мощной батареей на 4200 мАч и разнообразием функций.Планшет Prestigio Wize 3418 4G (PMT3418_4G) выполнен на 4-ядерном процессоре Mediatek с частотой 1,1 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, встроенной памяти на 8 ГБ и 16 ГБ (в зависимости от модели), и оснащен

Addreality и Prestigio начали производство новых устройств для цифровой рекламы Addreality объявила о заключении партнерского соглашения с международным производителем электронных устройств Prestigio. Как рассказали CNews В компании, альянс работает над совместными программно-аппаратными решениями в области цифровой рекламы и планирует вывести их на рынок в июле 2017 г.Компании об

В «Связном» стартовали официальные продажи смартфонов Prestigio Международный бренд Prestigio объявил о начале продаж смартфона Wize NK3 в сети мобильного ритейлера «Связной». С начала 2016 г. на сайте «Связного» уже работает онлайн-витрина с продукцией Prestigio, однак

Microsoft принимает предзаказы на планшетный ПК Prestigio Visconte S. Фото Российское представительство Microsoft объявило о предстоящем начале продаж планшетного компьютера Prestigio Visconte S на операционной системе Windows 10 Home. Как рассказали CNews в компании, благодаря съемной клавиатуре Visconte S трансформируется из компактного ноутбука в планшет. Viscon

Prestigio начал продажи ноутбука-трансформера Prestigio Ecliptica Prestigio объявил о выводе на рынок ноутбука-трансформера Prestigio Ecliptica. Как рассказали CNews в компании, новинка имеет необычную конструкцию: поворотный механизм, который позволяет разворачивать экран на 360 градусов, а также отличается качеств

Prestigio представила новые модели кнопочных телефонов Компания Prestigio — международный производитель мобильных устройств, потребительской электроники и аксессуаров — анонсировала выпуск новых моделей кнопочных телефонов Prestigio Muze A1 и Pres

Prestigio представила новый планшет бизнес-класса Visconte M Компания Prestigio — международный производитель мобильных устройств, потребительской электроники, аксессуаров и решений для бизнеса — анонсировала выпуск нового планшета бизнес-класса, поддерживающего

Pay-Me совместно с Intel, Asbis и «Комус» запустил продажи готового решения для приема оплаты банковскими картами Сервис мобильного эквайринга Pay-Me совместно с компаниями Intel, Asbis (TM Prestigio) и «Комус» объявил о старте продаж нового готового комплекта для бизнеса для приема оплаты картами Visa и MasterCard. Об этом говорится в заявлении Pay-Me, поступившем в редакцию CNew

В продажу поступил новый планшет Prestigio Multipad Visconte Quad 3GK на базе Windows 10 В продажу поступил новый планшет от компании Prestigio — международного производителя мобильных устройств, электроники и аксессуаров — MultiPad Visconte Quad 3GK на базе ОС Windows 10, который можно приобрести в магазинах сети ДНС по цене

Обзор Prestigio Multipad Visconte Quad 3G: офис в кармане пиджака ноценная Windows ОС с одним лишь «НО» — производитель не платит за неё ни копейки лицензионных отчислений Microsoft, что позволяет сделать цену дешевого устройства ещё дешевле. Речь сегодня пойдет об Prestigio Multipad Visconte Quad 3G. Не пугайтесь длинного названия. Это компактный планшет с полноценной операционной системой, поддержкой 3G, Wi-Fi и Bluetooth 4.0 (возможность подключения лю

Prestigio анонсировала компактный планшет MultiPad Visconte Quad 3G Компания Prestigio, международный производитель мобильных устройств, потребительской электроники и аксессуаров, представила MultiPad Visconte Quad 3G — новый компактный планшет на базе Windows со встрое