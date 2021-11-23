Разделы

Техника
|

Видеорегистратор Prestigio RoadRunner 380 с двумя камерами высокого разрешения

Компания Prestigio представляет новый видеорегистратор RoadRunner 380. Видео в FullHD качестве и наличие салонной камеры с IR-сенсорами для ночного видения делают эту модель оптимальным решением для любых пассажирских перевозок.

RoadRunner 380 обеспечивает как обзор дороги, так и салона автомобиля с помощью двух камер высокого разрешения. Быстросъемная салонная камера записывает видео в разрешении HD (1280х720) со скоростью 30 кадров в секунду и оснащена инфракрасными сенсорами, что обеспечивает работу в режиме ночного видения. Это позволяет вести качественную запись даже в условиях минимальной освещенности. Контроль обстановки внутри автомобиля обеспечивает безопасность и подходит для всех видов пассажирских перевозок, в том числе для такси и поездок с семьей, чтобы следить за детьми, не отвлекаясь от дороги.

Видеорегистратор записывает ситуацию на дороге в разрешении FullHD (1920х1080) со скоростью 30 кадров в секунду, и также работает в режиме ночной съемки. Угол обзора в 140-градусов охватывает до 5 полос дорожного движения. А на 2-дюймовом дисплее с IPS-матрицей водитель может просматривать детализированную картинку с улучшенной цветопередачей.

rs44106_original_jpg_noalpha.jpg

Prestigio RoadRunner 380

Устройство оснащено датчиком движения, датчиком удара (G-сенсор) и функцией циклической перезаписи новых файлов поверх неактуальных архивных. G-сенсор срабатывает при ударе автомобиля. Видео момента ДТП автоматически сохраняется в отдельную папку и защищается от перезаписи.

RoadRunner 380 выполнен в минималистичном черном корпусе, а его вес составляет всего лишь 88 грамм. Компактное устройство легко устанавливается в автомобиле и сочетает широкий диапазон опций для фиксации ситуации на дороге и в салоне с помощью двух камер высокого разрешения в любое время суток. Продажи новинки на российском рынке стартуют в ноябре 2021 г. Рекомендованная розничная цена составляет 5990 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В сервисы «Яндекса» будут пускать по паспорту. ИТ-гигант внедрит авторизацию через ЕСИА

В России стало невозможно купить iPhone, iPad и MacBook. Что происходит?

Власти помогут технологическим стартапам выйти на IPO

Данные переписи населения будут «чистить» с помощью специальных алгоритмов

Объявлена «чертова дюжина» ИТ-компаний, которые будут карать за отсутствие офиса в России. Под ударом Telegram и Zoom

«Ангстрем» заставляют распродать оборудование и многочисленную недвижимость, чтобы вернуть огромные долги

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор Amazfit PowerBuds Pro: гарнитура для спортсменов и меломанов

Русскоговорящие голосовые помощники: кто умнее?

Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google

Показать еще

Наука

Древнюю Землю бомбардировали астероиды: последствия обнаружили только сейчас

Наноразмерный холодильник помогает квантовым компьютерам охлаждаться

Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021