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ASBIS Prestigio RoadRunner

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.11.2021 Видеорегистратор Prestigio RoadRunner 380 с двумя камерами высокого разрешения 2
18.10.2012 Prestigio представила Full HD видеорегистратор с поворотным объективом 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

ASBIS Prestigio RoadRunner и организации, системы, технологии, персоны:

ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 1
SurDoc 2 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 1
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Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 1
Night Vision - режим ночного видения 402 1
EIS - Electronic Image Stabilization - Программная электронная стабилизация изображений 125 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
Фотокамеры - Ночная съемка 234 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 1
Электроника - Дисплей поворотный 31 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 1
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 1
IBM Roadrunner 29 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 1
Google Android TV 381 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 1
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Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 953 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 1
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