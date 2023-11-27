«АРМО-системы» представила NVR STNR-6450 марки Smartec с архивом до 128 ТБ и аналитикой на базе ИИ Новый IP-видеорегистратор STNR-6450 предназначен для обслуживания до 64 IP-камер видеонаблюдения, в том числе, со встроенной видеоаналитикой, как в режиме stand alone, так и в составе распределенных сис

Prestigio расширяет продуктовую линейку и анонсирует видеорегистратор RoadDetector 525GPS ctor для обнаружения камер видеофиксации нарушений. Об этом CNews сообщили представители Prestigio. Видеорегистратор RoadDetector 525GPS с сигнатурным радар-детектором с GPS-трекером и оффлайн

Hanwha Techwin выпустила 128-канальный сетевой видеорегистратор-сервер для камер с ИИ Портфель продуктов Hanwha Techwin пополнили 72-канальный видеорегистратор Wisenet XRP-4210B4 и 128-канальная модель Wisenet XRP-4310DB4. Новинки выполнены на базе сервера с Intel Core i7-8700T с ОС Windows и рассчитаны на работу с камерами, оснащенны

Видеорегистратор Prestigio RoadRunner 380 с двумя камерами высокого разрешения Компания Prestigio представляет новый видеорегистратор RoadRunner 380. Видео в FullHD качестве и наличие салонной камеры с IR-сенсорами для ночного видения делают эту модель оптимальным решением для любых пассажирских перевозок. Ro

Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: хиты продаж торах. Среди «любимчиков» покупателей не выделяются конкретные бренды, а цены популярных моделей варьируются от 10 до 20 тысяч рублей.Playme P600SG Playme P600SG представляет собой устройство 3-в-1 — видеорегистратор, радар-детектор и GPS-информатор. Сигнатурный радар-детектор оснащен системой фильтрации SAFP, которая убирает лишние помехи. Благодаря этому гаджет срабатывает только на сигна

Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: выбор ZOOM ы с помощью модуля GPS/ГЛОНАСС. Библиотеки постоянно обновляются – найти их можно на сайте разработчика видеорегистратора, загрузив на прибор через компьютер. Среди возможностей автомобилиста с таким видеорегистратором: создание пометок, которыми можно делиться с другими водителями, поиск радаров в диапазонах K, Ka, UltraK, X, UltraX и L во всех направлениях на расстоянии до 1 км. Neoline X

10 лучших видеорегистраторов для российских дорог: хиты продаж Недавно мы рассказывали, как выбрать видеорегистратор для автомобиля. Если вы уже ознакомились с основными характеристиками соврем

Как выбрать видеорегистратор для автомобиля в 2018-2019 году: советы ZOOM ажем, на что ориентироваться во время выбора и покупки видеорегистратора. Питание видеорегистратора Видеорегистратор подключается к гнезду прикуривателя, который на большинстве транспортных сре

2Test представил нательные видеорегистраторы для контроля работы полевых служб Test, российский производитель и поставщик решений в области коммуникаций, ИТ и промышленной автоматизации, представила заказчикам новые средства видеоконтроля работы полевых служб – профессиональные видеорегистраторы и док-станции для хранения и управления полученными данными. Серия профессиональных видеорегистраторов 2Test разработана для аудиовидеозаписи выполнения задач персоналом промы

7 самых полезных гаджетов для автомобилистов: выбор ZOOM Видеорегистратор Видеорегистратор в нашей стране — вещь первоочередной важности. Автор этих строк всегда включ

Navitel представила зеркало-видеорегистратор с камерой заднего вида широким углом обзора. При движении задним ходом важная информация с дополнительной камеры выводится на 5-дюймовый IPS-дисплей, помогая водителю получить полную картину происходящего позади автомобиля.Видеорегистратор MR250 имеет форм-фактор автомобильного зеркала заднего вида, в которое встроен IPS-дисплей с диагональю 5 дюймов и соотношением сторон 16:9. При движении вперед на экран выводи

Navitel представила видеорегистратор R1000 с GPS-модулем. Цена R1000 записывает FullHD видео и способен передавать его по беспроводной сети на смартфон владельца. Видеорегистратор Navitel R1000 – устройство нового поколения, в компактный корпус которого вс

Mio представила видеорегистратор, синхронизированный с Facebook оту и с ней. В результате обзор регистратора станет практически круговым. MiVue 786 не только фиксирует на видео происходящее на дороге, но и предупреждает водителя об опасности. Благодаря модулю GPS видеорегистратор отслеживает передвижение автомобиля и сверяется с базой координат полицейских камер и радаров. При этом в новинке реализован инновационный метод предупреждения, при котором сиг

Mio анонсировала новый Full HD видеорегистратор MiVue C305 C305 записывает видеоролики в циклическом режиме в разрешении Full HD. Формат AVI позволит просмотреть отснятый материал на любом устройстве, от планшета или смартфона до домашнего телевизора. Новый видеорегистратор имеет встроенный аккумулятор и поддерживает фотосъемку (2 МП) – при необходимости MiVue C305 можно снять с крепления и использовать для фотофиксации происходящего за пределами

Garmin выпустила видеорегистратор с углом обзора 180 градусов m 65W с углом обзора 180 градусов и качеством видео в 1080p. Модель Dash Cam 65W представляет собой видеорегистратор размером чуть больше 5 см и весом 62 г. Устройство оснащено высококачественн

«ЛАН АТМсервис» стал эксклюзивным поставщиком видеорегистраторов LTV-DVR производства «Луис+» , дающий право эксклюзивной поставки в Россию и другие страны СНГ компактных видеорегистраторов LTV-DVR. Они входят в систему видеонаблюдения, предназначенную для установки в банкоматы и устрой

Лучшие видеорегистраторы. Выбор ZOOM не возможным. Таким регистратором, «действительно стоящим» свои 2500 рублей, нам показался Prestige DVR-467. Как и положено в сверх-бюджетном сегменте, модель не молода. Но она поддерживает зап

Synology представила сетевой видеорегистратор NVR216 Компания Synology представила сетевой видеорегистратор NVR216 с возможностью масштабирования дискового пространства и мобильными приложениями для мониторинга в режиме реального времени из любой точки мира. Компактный NVR216 подойде

К инспекторам ГИБДД в Москве прикрепят видеорегистраторы, чтобы спасти их от взяток ко. — Поэтому мы хотим пойти по новому пути: вместе с камерами на машинах использовать персональные видеорегистраторы на одежде». Виктор Коваленко: «Любое общение с участниками движения должно

JVC Kenwood представила видеорегистратор Kenwood KCA-DR300 с GPS-приемником Компания JVC Kenwood, мировой производитель аудио- и видеопродукции, представила видеорегистратор Kenwood KCA-DR300 со встроенным GPS-модулем. Новинка Kenwood отличается широкой функциональностью и простотой управления, сообщили CNews в JVC. Видеорегистратор KCA-DR30

Видеорегистратор Explay Helper поможет обнаружить радары На российском рынке автоэлектроники появился новый гибридный видеорегистратор с функцией радар-детектора Explay Helper. Устройство обладает скромными габаритами (108,5х68х30 мм) и легко крепится на лобовое стекло. Двухмегапиксельная камера обладает углом

Тест автомобильного видеорегистратора Garmin Dash Cam 10/20 в салоне автомобиля и подключить адаптер питания. В дальнейшем при каждом повороте ключа зажигания видеорегистратор будет автоматически оживать и самостоятельно запускать видеосъемку, а при вы

Mio представила новые видеорегистраторы линейки MiVue 5xx y представила новые видеорегистраторы серии Mio MiVue 5xx - MiVue 508, 518 и 588. Новый флагманский видеорегистратор, Mio MiVue 588 получил CMOS-сенсор от Sony, а также сенсорный дисплей и GPS-

Explay представил видеорегистраторы Optic и Park Компания Explay представила два новых видеорегистратора - Explay Optic и Explay Park. Explay Optic выполнен в компактном корпусе 87,5х53х27 мм, вес устройства составляет 56 гр. Видеорегистратор обладает TFT-дисплеем с диагональю 2,7 дюйма и 12 Мп камерой. Угол обзора объектива Explay Optic равен 170 градусам. Модель оснащена разъемом mini USB, слотом для карты microSD

«ЛАН АТМсервис» и «Луис+» представили компактную систему видеонаблюдения для банкоматов назначенную для установки в банкоматы. Решение построено на базе миниатюрного видеорегистратора LTV-DVR-0461S-HV, сообщили CNews в «ЛАН АТМсервисе». Дополнительно компании анонсировали комплекс

Treelogic представил компактный видеорегистратор с поддержкой Full HD Компания Treelogic представила новую модель видеорегистратора TL-DVR 2004 Full HD. Главная особенность устройства – это съёмка видео в формате Full HD. Высоко

Explay представила компактный видеорегистратор DVR-003 mini устройств российского рынка. Российская компания Explay выпустила новый компактный видеорегистратор DVR-003 mini. Explay DVR-003 mini получил компактный корпус. Размеры DVR-003 mi

Видеорегистраторы Mio дополнят фирменными аксессуарами орегистраторов Mio MiVue. На все аксессуары производитель предоставляет годовую гарантию. Держатели для моделей Mio MiVue 388, Mio MiVue 338, MiVue 338P, Mio MiVue 205 и MiVue 225 позволяют закрепить видеорегистратор в автомобиле благодаря вакуумной присоске. Аксессуары выполнены из высококачественных материалов и обладают поворотным креплением. Помимо коллекции держателей, Mio Technology п

Treelogic представила видеорегистратор TL-DVR2701 Компания Treelogic представила на российском рынке видеорегистратор TL-DVR2701. Конструкция Treelogic TL-DVR2701 отличается магнитной системой крепления с подачей питания через кронштейн. Кроме того, видеорегистратор способен записывать

«Каркам» представил миниатюрный видеорегистратор QL3 Mini на базе процессора Ambarella A2S60 алогов уменьшенным корпусом, малозаметным под лобовым стеклом автомобиля. Компактность сочетается в этом устройстве с широкими возможностями и наличием фирменных функций регистраторов марки «Каркам». Видеорегистратор фиксируется под лобовым стеклом при помощи липучки, за дальнейшие манипуляции отвечает универсальный кронштейн — гаджет можно быстро повернуть в сторону, чтобы сменить ракурс и

Видеорегистратор Gmini увидит всё Компания Gmini представила на российском рынке видеорегистратор W20Twin. Благодаря двум встроенным камерам Gmini W20Twin может снимать панорамное видео с углом обзора в 180 градусов. Видеорегистратор оснащён дисплеем с диагональю 2,7

Уникальные видеорегистраторы Mio доступны в России записывать видео в разрешении 1920 на 1080 точек в формате H.264. Mio MiVue R25 представляет собой видеорегистратор в форм-факторе зеркала заднего вида со встроенным жидкокристаллическим диспл

Treelogic представила видеорегистратор TL-DVR2702 Компания Treelogic представила на российском рынке новый видеорегистратор Treelogic TL-DVR2702. Новинка отличается элегантным дизайном с алюминиевой передней панелью и полным набором современных опций. Среди них: большой дисплей с диагональю 2,7 дюйм

Эксперты Positive Technologies обнаружили критические уязвимости в ПО систем видеонаблюдения или целый ряд критических уязвимостей в программном обеспечении цифровых устройств видеонаблюдения (DVR). Воспользовавшись этими проблемами безопасности, злоумышленник может удаленно получать п

«Каркам» представила автомобильный видеорегистратор с функцией поворота к инспектору ДПС ели дает возможность не только легко настроить правильный угол под лобовым стеклом, но и разворачивать камеру вокруг своей оси до 135 градусов — так называемая функция «Быстрый поворот к инспектору». Видеорегистратор собран в компактном прямоугольном корпусе, который крепится к лобовому стеклу с помощью стикера на небольшом кронштейне. Особенности QL3 Eco — новый сенсор OmniVision OV2710 и

Prology представила видеорегистратор со встроенным модулем GPS Prology представила новый видеорегистратор – iReg-5150GPS. Запись Prology iReg-5150GPS может вести в максимальном разрешении 1920х1080, угол обзора камеры (5.1 Мп) составляет 120°. Важно отметить, что в этой модели есть

IPDROM выпустила компактный сервер-видеорегистратор Axxon Next NVR деосервер с широким функционалом — призвана сделать управление системой видеонаблюдения эффективным и низкозатратным, обеспечивая как наблюдение в реальном времени, так и хранение видеоархива. Сервер-видеорегистратор Axxon Next NVR предлагает широкие возможности видеонаблюдения. К серверу подключается два монитора, поддерживается качество изображения Full HD, на мониторы выводится до 16 кам

«Вобис Компьютер» представил новые видеорегистраторы Highscreen отра отснятого материала, микрофоном для записи звука и аккумуляторов. Highscreen Black Box HD-mini Plus также оснащен G-сенсором и системой инфракрасной подсветки. «Вобис Компьютер» представил новые видеорегистраторы Highscreen Highscreen Black Box Full HD оснащен 5-мегапиксельной камерой (угол обзора по диагонали составляет 120°) и видеопроцессором Ambarella A2S60. Эти компоненты позволяю

Prestigio представила Full HD видеорегистратор с поворотным объективом Компания Prestigio представила Full HD видеорегистратор RoadRunner 510. Объектив устройства оснащен поворотным механизмом, благодаря которому можно выбрать удобный угол обзора при съемке, не меняя при этом положение самого видеореги