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DVR Digital Video Recorder Цифровой видеомагнитофон Цифровой видеорегистратор



27.11.2023 «АРМО-системы» представила NVR STNR-6450 марки Smartec с архивом до 128 ТБ и аналитикой на базе ИИ

Новый IP-видеорегистратор STNR-6450 предназначен для обслуживания до 64 IP-камер видеонаблюдения, в том числе, со встроенной видеоаналитикой, как в режиме stand alone, так и в составе распределенных сис
08.09.2022 Prestigio расширяет продуктовую линейку и анонсирует видеорегистратор RoadDetector 525GPS

ctor для обнаружения камер видеофиксации нарушений. Об этом CNews сообщили представители Prestigio. Видеорегистратор RoadDetector 525GPS с сигнатурным радар-детектором с GPS-трекером и оффлайн

23.03.2022 Hanwha Techwin выпустила 128-канальный сетевой видеорегистратор-сервер для камер с ИИ

Портфель продуктов Hanwha Techwin пополнили 72-канальный видеорегистратор Wisenet XRP-4210B4 и 128-канальная модель Wisenet XRP-4310DB4. Новинки выполнены на базе сервера с Intel Core i7-8700T с ОС Windows и рассчитаны на работу с камерами, оснащенны
23.11.2021 Видеорегистратор Prestigio RoadRunner 380 с двумя камерами высокого разрешения

Компания Prestigio представляет новый видеорегистратор RoadRunner 380. Видео в FullHD качестве и наличие салонной камеры с IR-сенсорами для ночного видения делают эту модель оптимальным решением для любых пассажирских перевозок. Ro
12.02.2021 Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: хиты продаж

торах. Среди «любимчиков» покупателей не выделяются конкретные бренды, а цены популярных моделей варьируются от 10 до 20 тысяч рублей.Playme P600SG Playme P600SG представляет собой устройство 3-в-1 — видеорегистратор, радар-детектор и GPS-информатор. Сигнатурный радар-детектор оснащен системой фильтрации SAFP, которая убирает лишние помехи. Благодаря этому гаджет срабатывает только на сигна
26.11.2019 Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: выбор ZOOM

ы с помощью модуля GPS/ГЛОНАСС. Библиотеки постоянно обновляются – найти их можно на сайте разработчика видеорегистратора, загрузив на прибор через компьютер. Среди возможностей автомобилиста с таким видеорегистратором: создание пометок, которыми можно делиться с другими водителями, поиск радаров в диапазонах K, Ka, UltraK, X, UltraX и L во всех направлениях на расстоянии до 1 км. Neoline X
17.06.2019 10 лучших видеорегистраторов для российских дорог: хиты продаж

Недавно мы рассказывали, как выбрать видеорегистратор для автомобиля. Если вы уже ознакомились с основными характеристиками соврем
11.12.2018 Как выбрать видеорегистратор для автомобиля в 2018-2019 году: советы ZOOM

ажем, на что ориентироваться во время выбора и покупки видеорегистратора. Питание видеорегистратора Видеорегистратор подключается к гнезду прикуривателя, который на большинстве транспортных сре
20.09.2018 2Test представил нательные видеорегистраторы для контроля работы полевых служб

Test, российский производитель и поставщик решений в области коммуникаций, ИТ и промышленной автоматизации, представила заказчикам новые средства видеоконтроля работы полевых служб – профессиональные видеорегистраторы и док-станции для хранения и управления полученными данными. Серия профессиональных видеорегистраторов 2Test разработана для аудиовидеозаписи выполнения задач персоналом промы
03.08.2018 7 самых полезных гаджетов для автомобилистов: выбор ZOOM

Видеорегистратор Видеорегистратор в нашей стране — вещь первоочередной важности. Автор этих строк всегда включ
09.10.2017 Navitel представила зеркало-видеорегистратор с камерой заднего вида

широким углом обзора. При движении задним ходом важная информация с дополнительной камеры выводится на 5-дюймовый IPS-дисплей, помогая водителю получить полную картину происходящего позади автомобиля.Видеорегистратор MR250 имеет форм-фактор автомобильного зеркала заднего вида, в которое встроен IPS-дисплей с диагональю 5 дюймов и соотношением сторон 16:9. При движении вперед на экран выводи
18.08.2017 Navitel представила видеорегистратор R1000 с GPS-модулем. Цена

R1000 записывает FullHD видео и способен передавать его по беспроводной сети на смартфон владельца. Видеорегистратор Navitel R1000 – устройство нового поколения, в компактный корпус которого вс
01.08.2017 Mio представила видеорегистратор, синхронизированный с Facebook

оту и с ней. В результате обзор регистратора станет практически круговым. MiVue 786 не только фиксирует на видео происходящее на дороге, но и предупреждает водителя об опасности. Благодаря модулю GPS видеорегистратор отслеживает передвижение автомобиля и сверяется с базой координат полицейских камер и радаров. При этом в новинке реализован инновационный метод предупреждения, при котором сиг
16.06.2017 Mio анонсировала новый Full HD видеорегистратор MiVue C305

C305 записывает видеоролики в циклическом режиме в разрешении Full HD. Формат AVI позволит просмотреть отснятый материал на любом устройстве, от планшета или смартфона до домашнего телевизора. Новый видеорегистратор имеет встроенный аккумулятор и поддерживает фотосъемку (2 МП) – при необходимости MiVue C305 можно снять с крепления и использовать для фотофиксации происходящего за пределами

12.05.2017 Garmin выпустила видеорегистратор с углом обзора 180 градусов

m 65W с углом обзора 180 градусов и качеством видео в 1080p. Модель Dash Cam 65W представляет собой видеорегистратор размером чуть больше 5 см и весом 62 г. Устройство оснащено высококачественн
03.10.2016 «ЛАН АТМсервис» стал эксклюзивным поставщиком видеорегистраторов LTV-DVR производства «Луис+»

, дающий право эксклюзивной поставки в Россию и другие страны СНГ компактных видеорегистраторов LTV-DVR. Они входят в систему видеонаблюдения, предназначенную для установки в банкоматы и устрой
17.03.2016 Лучшие видеорегистраторы. Выбор ZOOM

не возможным. Таким регистратором, «действительно стоящим» свои 2500 рублей, нам показался Prestige DVR-467. Как и положено в сверх-бюджетном сегменте, модель не молода. Но она поддерживает зап
27.11.2015 Synology представила сетевой видеорегистратор NVR216

Компания Synology представила сетевой видеорегистратор NVR216 с возможностью масштабирования дискового пространства и мобильными приложениями для мониторинга в режиме реального времени из любой точки мира. Компактный NVR216 подойде
26.10.2015 К инспекторам ГИБДД в Москве прикрепят видеорегистраторы, чтобы спасти их от взяток

ко. — Поэтому мы хотим пойти по новому пути: вместе с камерами на машинах использовать персональные видеорегистраторы на одежде». Виктор Коваленко: «Любое общение с участниками движения должно

01.10.2015 JVC Kenwood представила видеорегистратор Kenwood KCA-DR300 с GPS-приемником

Компания JVC Kenwood, мировой производитель аудио- и видеопродукции, представила видеорегистратор Kenwood KCA-DR300 со встроенным GPS-модулем. Новинка Kenwood отличается широкой функциональностью и простотой управления, сообщили CNews в JVC. Видеорегистратор KCA-DR30
03.09.2014 Видеорегистратор Explay Helper поможет обнаружить радары

На российском рынке автоэлектроники появился новый гибридный видеорегистратор с функцией радар-детектора Explay Helper. Устройство обладает скромными габаритами (108,5х68х30 мм) и легко крепится на лобовое стекло. Двухмегапиксельная камера обладает углом
28.08.2014 Тест автомобильного видеорегистратора Garmin Dash Cam 10/20

в салоне автомобиля и подключить адаптер питания. В дальнейшем при каждом повороте ключа зажигания видеорегистратор будет автоматически оживать и самостоятельно запускать видеосъемку, а при вы
21.08.2014 Mio представила новые видеорегистраторы линейки MiVue 5xx

y представила новые видеорегистраторы серии Mio MiVue 5xx - MiVue 508, 518 и 588. Новый флагманский видеорегистратор, Mio MiVue 588 получил CMOS-сенсор от Sony, а также сенсорный дисплей и GPS-
31.07.2014 Explay представил видеорегистраторы Optic и Park

Компания Explay представила два новых видеорегистратора - Explay Optic и Explay Park. Explay Optic выполнен в компактном корпусе 87,5х53х27 мм, вес устройства составляет 56 гр. Видеорегистратор обладает TFT-дисплеем с диагональю 2,7 дюйма и 12 Мп камерой. Угол обзора объектива Explay Optic равен 170 градусам. Модель оснащена разъемом mini USB, слотом для карты microSD
22.04.2014 «ЛАН АТМсервис» и «Луис+» представили компактную систему видеонаблюдения для банкоматов

назначенную для установки в банкоматы. Решение построено на базе миниатюрного видеорегистратора LTV-DVR-0461S-HV, сообщили CNews в «ЛАН АТМсервисе». Дополнительно компании анонсировали комплекс
18.03.2014 Treelogic представил компактный видеорегистратор с поддержкой Full HD

Компания Treelogic представила новую модель видеорегистратора TL-DVR 2004 Full HD. Главная особенность устройства – это съёмка видео в формате Full HD. Высоко
30.01.2014 Explay представила компактный видеорегистратор DVR-003 mini

устройств российского рынка. Российская компания Explay выпустила новый компактный видеорегистратор DVR-003 mini. Explay DVR-003 mini получил компактный корпус. Размеры DVR-003 mi
24.10.2013 Видеорегистраторы Mio дополнят фирменными аксессуарами

орегистраторов Mio MiVue. На все аксессуары производитель предоставляет годовую гарантию. Держатели для моделей Mio MiVue 388, Mio MiVue 338, MiVue 338P, Mio MiVue 205 и MiVue 225 позволяют закрепить видеорегистратор в автомобиле благодаря вакуумной присоске. Аксессуары выполнены из высококачественных материалов и обладают поворотным креплением. Помимо коллекции держателей, Mio Technology п
23.09.2013 Treelogic представила видеорегистратор TL-DVR2701

Компания Treelogic представила на российском рынке видеорегистратор TL-DVR2701. Конструкция Treelogic TL-DVR2701 отличается магнитной системой крепления с подачей питания через кронштейн. Кроме того, видеорегистратор способен записывать

18.09.2013 «Каркам» представил миниатюрный видеорегистратор QL3 Mini на базе процессора Ambarella A2S60

алогов уменьшенным корпусом, малозаметным под лобовым стеклом автомобиля. Компактность сочетается в этом устройстве с широкими возможностями и наличием фирменных функций регистраторов марки «Каркам». Видеорегистратор фиксируется под лобовым стеклом при помощи липучки, за дальнейшие манипуляции отвечает универсальный кронштейн — гаджет можно быстро повернуть в сторону, чтобы сменить ракурс и
11.09.2013 Видеорегистратор Gmini увидит всё

Компания Gmini представила на российском рынке видеорегистратор W20Twin. Благодаря двум встроенным камерам Gmini W20Twin может снимать панорамное видео с углом обзора в 180 градусов. Видеорегистратор оснащён дисплеем с диагональю 2,7
29.08.2013 Уникальные видеорегистраторы Mio доступны в России

записывать видео в разрешении 1920 на 1080 точек в формате H.264. Mio MiVue R25 представляет собой видеорегистратор в форм-факторе зеркала заднего вида со встроенным жидкокристаллическим диспл
22.08.2013 Treelogic представила видеорегистратор TL-DVR2702

Компания Treelogic представила на российском рынке новый видеорегистратор Treelogic TL-DVR2702. Новинка отличается элегантным дизайном с алюминиевой передней панелью и полным набором современных опций. Среди них: большой дисплей с диагональю 2,7 дюйм
18.07.2013 Эксперты Positive Technologies обнаружили критические уязвимости в ПО систем видеонаблюдения

или целый ряд критических уязвимостей в программном обеспечении цифровых устройств видеонаблюдения (DVR). Воспользовавшись этими проблемами безопасности, злоумышленник может удаленно получать п
10.07.2013 «Каркам» представила автомобильный видеорегистратор с функцией поворота к инспектору ДПС

ели дает возможность не только легко настроить правильный угол под лобовым стеклом, но и разворачивать камеру вокруг своей оси до 135 градусов — так называемая функция «Быстрый поворот к инспектору». Видеорегистратор собран в компактном прямоугольном корпусе, который крепится к лобовому стеклу с помощью стикера на небольшом кронштейне. Особенности QL3 Eco — новый сенсор OmniVision OV2710 и

05.07.2013 Prology представила видеорегистратор со встроенным модулем GPS

Prology представила новый видеорегистратор – iReg-5150GPS. Запись Prology iReg-5150GPS может вести в максимальном разрешении 1920х1080, угол обзора камеры (5.1 Мп) составляет 120°. Важно отметить, что в этой модели есть
13.06.2013 IPDROM выпустила компактный сервер-видеорегистратор Axxon Next NVR

деосервер с широким функционалом — призвана сделать управление системой видеонаблюдения эффективным и низкозатратным, обеспечивая как наблюдение в реальном времени, так и хранение видеоархива. Сервер-видеорегистратор Axxon Next NVR предлагает широкие возможности видеонаблюдения. К серверу подключается два монитора, поддерживается качество изображения Full HD, на мониторы выводится до 16 кам
24.10.2012 «Вобис Компьютер» представил новые видеорегистраторы Highscreen

отра отснятого материала, микрофоном для записи звука и аккумуляторов. Highscreen Black Box HD-mini Plus также оснащен G-сенсором и системой инфракрасной подсветки. «Вобис Компьютер» представил новые видеорегистраторы Highscreen Highscreen Black Box Full HD оснащен 5-мегапиксельной камерой (угол обзора по диагонали составляет 120°) и видеопроцессором Ambarella A2S60. Эти компоненты позволяю
18.10.2012 Prestigio представила Full HD видеорегистратор с поворотным объективом

Компания Prestigio представила Full HD видеорегистратор RoadRunner 510. Объектив устройства оснащен поворотным механизмом, благодаря которому можно выбрать удобный угол обзора при съемке, не меняя при этом положение самого видеореги
13.04.2012 Compro представит полную линейку IP-оборудования для видеонаблюдения на Secutech Expo

полную линейку IP-оборудования для видеонаблюдения на выставке Secutech Expo – крупнейшем шоу IP- и HD-видеонаблюдения. На экспозиции компании будет представлены: IP камеры для дома и офиса, сетевые видеорегистраторы, беспроводные датчики, облачное решение для видеонаблюдения для дома и предприятия. Камеры серий CS и IP предназначены в основном для домашнего применения. Камеры этих линеек


Публикаций - 445, упоминаний - 550

DVR и организации, системы, технологии, персоны:

АРМО ГК - АРМО-Системы 269 41
Smartec 128 28
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 24
Sony 6517 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11646 20
АРМО ГК 125 18
Merlion - Мерлион 735 18
Digma 161 17
Google LLC 11555 15
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 14
Pioneer Corporation 422 13
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 13
Mio Technology 86 12
Mitsubishi Electric 362 12
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 65 12
Microsoft Corporation 24338 12
Apple Inc 11829 11
Check Point Software Technologies 746 11
MVPower 11 10
Cisco Systems 5060 9
Fly - Explay - Эксплей 240 9
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 13 8
GE Security - General Electric Security - UTC Fire & Security - Interlogix - Kalatel 27 8
Pelco 67 8
Intel Corporation 12032 8
Treelogic 41 8
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 254 8
Seagate Technology 733 8
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 464 7
Garmin - Гармин 196 7
Samsung Electronics 10112 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 7
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 249 7
Zoom Int - Zoom Video Communications 1419 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3181 7
Neoline - Неолайн 14 7
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 530 6
GoPro Inc 56 6
Hikvision - Хиквижн 52 6
JVC Kenwood 416 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 11
Ростех - Вертолеты России 164 8
Лента - Сеть розничной торговли 2001 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6892 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6909 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1083 5
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ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 46 4
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ГПБ - Газпромбанк 1052 4
X5 Group - Перекрёсток 514 4
Tesla Motors 381 4
Ford 402 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1224 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 469 3
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Технология здоровья 8 3
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Новый регистратор 13 3
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Связной ГК 1362 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 64 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Газпром нефть 592 2
ВРМ - Вагонреммаш 3 2
РЖД - Российские железные дороги 1839 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 644 2
Почта России ПАО 2074 2
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HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4208 73
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 62193 69
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24379 69
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13489 66
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6969 66
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12281 66
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23369 59
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9322 58
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12045 58
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12254 57
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28574 53
Карты памяти - Запоминающее устройство 2242 53
Видеокамера - Camcorder 2234 53
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 503 50
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14059 47
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1272 46
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4609 46
Аналоговые технологии 2731 46
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11947 45
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15860 43
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7261 43
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3684 42
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20320 42
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23854 41
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9209 41
Аксессуары 3776 41
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5569 39
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3301 39
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1540 36
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16732 36
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 789 34
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15122 34
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4904 70
Google Android 13672 56
Microsoft Windows 15318 41
Apple iOS 7513 16
Linux OS 9495 16
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4068 14
МТС - Navitel R - серия видеорегистраторов 14 14
Xperi TiVo 82 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2666 11
Apple iPhone - серия смартфонов 6943 10
Pioneer DVR 15 9
Google Maps - Карты Google 783 9
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 96 9
xHelper - вирус 15 9
Ростех - Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 9 8
Google Play - Google Store - Android Market 3209 8
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 8
Хоппер ИТ Сервис-монитор 9 8
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2387 8
AMD Radeon FreeSync 145 7
Microsoft Windows 2000 8661 7
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 7
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 392 7
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 316 7
Apple - App Store 2816 6
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 6
Neoline X-COP - серия радар-детекторов 10 6
Treelogic Optimus 21 6
Apple iPhone 6 4861 6
Apple iPod 1535 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3981 6
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 6
Apple iPad 3826 6
Google YouTube - Видеохостинг 2633 6
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 121 5
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 138 5
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 104 5
Apple Mac - Apple Macintosh 2955 5
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 5
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 225 5
Дягилев Василий 84 10
Титов Борис 54 3
Хачатрян Серик 3 3
Титов Сергей 5 2
Наумов Максим 98 2
Ерзамаев Дмитрий 6 2
Емельченков Сергей 137 2
Федченко Александр 5 2
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 9 2
Ширшов Павел 76 2
Геклер Алена 28 2
Абуталимов Заур 6 2
Войнов Андрей 8 2
Горпинченко Роман 13 2
Денисов Лев 3 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 299 2
Смирнов Денис 23 2
Казак Максим 162 2
Кисляков Кирилл 7 2
Полевой Василий 14 1
Речменский Игорь 20 1
Allen Paul - Аллен Пол 120 1
Алтуев Мурат 6 1
Марьин Александр 1 1
Иванченко Марина 12 1
Касаткин Алексей 9 1
Ровенский Юрий 27 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 127 1
Martinez-Palomo Larry - Мартинес-Паломо Ларри 7 1
Dell Michael - Делл Майкл 190 1
Кирьянова Александра 111 1
Lansky Ivo - Лански Иво 1 1
Tsai Vincent - Цай Винсент 1 1
Palma Michael - Палма Майкл 1 1
Bergey Christopher - Берджи Кристофер 3 1
Червяков Сергей 1 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 1
Сяо Хайцзюнь 31 1
Хасьянова Гульнара 139 1
Зайцев Михаил 238 1
Россия - РФ - Российская федерация 138359 206
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51475 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41910 37
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16487 31
Европа 21561 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13950 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14044 17
Япония 13188 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13204 15
Солнце - звезда Солнечной системы 5080 14
Беларусь - Белоруссия 5477 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16815 13
Германия - Федеративная Республика 12532 11
Южная Корея - Республика 6551 8
Казахстан - Республика 5407 7
Украина 7513 7
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 707 6
Китай - Тайвань 3909 6
Азия - Азиатский регион 5383 5
Польша - Республика 1926 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2622 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1760 5
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 785 5
Испания - Королевство 3688 4
Армения - Республика 2254 4
Италия - Итальянская Республика 4304 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1865 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2999 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3493 4
США - Калифорния 4577 4
Индия - Bharat 5339 4
Россия - СФО - Новосибирск 4145 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2461 4
Франция - Французская Республика 7749 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1708 3
Израиль 2699 3
Европа Западная 1478 3
Европа Восточная 3053 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7122 3
Ближний Восток 2887 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17575 122
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4816 71
Регистратор 1430 67
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23117 43
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49136 41
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46509 37
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2975 25
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10589 22
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4670 21
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 760 21
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5276 20
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат 967 20
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10712 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27744 17
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5501 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13306 14
Видеокамера - Видеосъёмка 684 13
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5076 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9375 11
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 532 11
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5625 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6523 10
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4745 10
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3273 10
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2640 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 5601 10
Английский язык 6473 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4539 9
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3370 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5654 9
Ergonomics - Эргономика 1558 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6705 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7678 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15843 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8215 7
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2664 7
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 1031 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7269 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7313 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4584 6
CNews - ZOOM.CNews 1818 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11157 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5867 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 468 2
Чудо техники 60 1
CNews Северо-Запад 24 1
iVillage 32 1
Times 609 1
CNET Networks - CNET News 1642 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 264 1
Euronews - телеканал 46 1
allNetDevices 160 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 280 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1688 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 965 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 1
N+1 - Издание 151 1
NYT - The New York Times 1019 1
TAdviser - Центр выбора технологий 377 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 11
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 8
CNews Инновация года - награда 110 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7897 6
IDC - International Data Corporation 4893 5
Forrester Research 819 5
In-Stat 115 3
Gartner - Гартнер 3528 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 79 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 180 1
IMS Research 31 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 304 1
CNews Мишень 164 1
РАЭК Экономика Рунета 18 1
Frost & Sullivan 203 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
Fortune Global 100 140 1
In-Stat/MDR 70 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
IHS Markit 22 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3018 1
ABI Research 233 1
Markets&Markets Research 110 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 967 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 258 1
Т1 Цифровая академия 36 1
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 18 1
University of Chicago - Чикагский университет 97 1
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UNIST - National Institute of Science and Technology - Ulsan Gwahak Gisurwon - Национального института науки и технологий Ульсан - Ульсанский национальный институт науки и технологии 2 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 26 1
RMIT - Royal Melbourne Institute of Technology - Мельбурнский королевский технологический университет 10 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 30 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 17 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 225 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 777 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 250 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 230 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 87 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 46 1
РАН - Российская академия наук 1806 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 7
CNews FORUM Кейсы 219 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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