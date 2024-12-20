Т1 Цифровая Академия (входит в Холдинг Т1) – образовательный партнер на рынке корпоративного обучения, провайдер готовых образовательных решений и кастомизированных продуктов и сервисов для развития ИТ-компетенций сотрудников. Компания работает на стыке EdTech, HRTech и ИТ-консалтинга. Индивидуальные сервисные решения Цифровой Академии отличает комплексный взгляд на корпоративное обучение, выраженный в концепции раскрытия талантов — гибком и адаптивном подходе к образованию сотрудников.