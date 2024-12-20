Т1 Цифровая академия
Т1 Цифровая Академия (входит в Холдинг Т1) – образовательный партнер на рынке корпоративного обучения, провайдер готовых образовательных решений и кастомизированных продуктов и сервисов для развития ИТ-компетенций сотрудников. Компания работает на стыке EdTech, HRTech и ИТ-консалтинга. Индивидуальные сервисные решения Цифровой Академии отличает комплексный взгляд на корпоративное обучение, выраженный в концепции раскрытия талантов — гибком и адаптивном подходе к образованию сотрудников.
Т1 Цифровая академия и организации, системы, технологии, персоны:
|Фетисов Алексей 42 10
|Красовский Дмитрий 8 8
|Джабиев Георгий 45 3
|Колесникова Екатерина 4 3
|Калганов Игорь 51 2
|Харитонов Дмитрий 50 2
|Шадрин Константин 8 2
|Книгин Михаил 17 2
|Афонин Игорь 3 2
|Игнатова Людмила 31 2
|Бибиков Андрей 4 2
|Султангалиев Тимурбулат 10 2
|Казаков Владимир 7 2
|Фурлетов Виталий 2 2
|Волынкин Алексей 7 1
|Якимов Антон 11 1
|Пыслару Аркадий 7 1
|Ахкямов Раис 10 1
|Малышев Сергей 83 1
|Шелобков Алексей 32 1
|Луковкин Николай 4 1
|Северов Михаил 5 1
|Хачатрян Серик 3 1
|Собачкин Александр 5 1
|Рыжкова Анастасия 4 1
|Абрамян Александр 3 1
|Громов Андрей 3 1
|Путин Владимир 3171 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Черепенников Валерий 13 1
|Никитин Глеб 37 1
|Шпорт Антон 1 1
|Карпов Олег 3 1
|Бугрий Роман 1 1
|Голицын Сергей 26 1
|Никитин Андрей 45 1
|Райгородский Андрей 37 1
|Семион Кирилл 26 1
|Сивцева Вера 1 1
|Ельцов Александр 8 1
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