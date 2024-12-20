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Т1 Цифровая академия

Т1 Цифровая академия

Т1 Цифровая Академия (входит в Холдинг Т1) – образовательный партнер на рынке корпоративного обучения, провайдер готовых образовательных решений и кастомизированных продуктов и сервисов для развития ИТ-компетенций сотрудников. Компания работает на стыке EdTech, HRTech и ИТ-консалтинга. Индивидуальные сервисные решения Цифровой Академии отличает комплексный взгляд на корпоративное обучение, выраженный в концепции раскрытия талантов — гибком и адаптивном подходе к образованию сотрудников. 


EdTech: Цифровизация образования 2024 2
20.12.2024 Выручка топ-10 крупнейших игроков рынка EdTech в 2023 г. достигла ₽11,5 млрд 1
20.12.2024 В России автоматизировано менее 50% корпоративного обучения 2
22.11.2024 «Т1 Цифровая Академия» и ДВФУ запускают обучающую программу по эксплуатации БАС 1
13.11.2024 Алексей Кубарев: «Российские облака готовы к новым вызовам» 1
18.09.2024 Дмитрий Красовский -

Дмитрий Красовский, «Т1 Цифровая Академия»: Система обучения в России подстраивается под задачи работодателей

 1
09.09.2024 Крупнейшая ИТ-компания России вступила на путь превращений. Идет подготовка к IPO? 1
03.09.2024 «Т1» и МАИ будут готовить специалистов в области искусственного интеллекта 1
23.07.2024 Холдинг «Т1» – лидер среди крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews 1
03.06.2024 «Т1 Сервионика» станет первым стратегическим сервисным партнером Pantum для B2B 1
24.05.2024 Холдинг Т1 подписал меморандум о сотрудничестве с «Астра Консалтинг» 1
23.05.2024 «МойОфис» и «T1 Облако» подписали соглашение о партнерстве 1
23.05.2024 «Т1 Цифровая Академия» и Университет Лобачевского подписали соглашение о сотрудничестве 1
22.05.2024 АНО «НЦК ИСУ» и Т1 займутся обучением специалистов для развития отечественной ERP 1
21.05.2024 Холдинг Т1 организовал производство агродронов для сельского хозяйства 1
20.05.2024 T1 Cloud ускоряет сложные вычисления и работу с ИИ с помощью сервиса на базе GPU NVIDIA H100 1
06.05.2024 Холдинг «Т1» открыл набор в летний ИТ-лагерь для студентов 1
22.04.2024 Холдинг «Т1» и МФТИ создали совместное предприятие для развития решений с использованием ИИ 1
19.04.2024 Холдинг Т1 планирует нарастить выручку от продуктов и сервисов на базе ИИ вдвое к 2026 году 1
02.04.2024 Выручка холдинга Т1 превысила 222 млрд рублей 1
20.03.2024 Холдинг Т1 и ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» начинают совместную научно-исследовательскую деятельность 1
22.02.2024 Холдинг «Т1» и «Финтех Хаб» Банка России провели финал образовательной программы 1
19.02.2024 ИТ-кампус «Неймарк» и холдинг «Т1» планируют развивать совместные образовательные программы 1
07.02.2024 «T1 Cloud» запустил ««Т1 Диск»» с повышенным уровнем защищенности данных 1
05.02.2024 «Сервионика» представила подразделение 3D-печати для замены запчастей 1
29.01.2024 «T1 Cloud» помогает «Бургер Кинг» в улучшении клиентского опыта 1
24.01.2024 «Т1 Интеграция» осуществила переход на машиночитаемые доверенности для «Ленты» на базе платформы ELMA365 1
18.12.2023 «Т1 интеграция» будет внедрять решения «Группы Астра» в качестве партнера «Астра консалтинг» 1
27.11.2023 «T1 Cloud» запустил в облаке операционные системы «Альт» 1
21.11.2023 Екатерина Колесникова назначена заместителем генерального директора холдинга «Т1» по персоналу 1
14.11.2023 «Т1 интеграция» и «C-теppa» объединят усилия в сфере информационной безопасности 1
13.11.2023 «T1 Cloud» в топ-3 рейтинга SLA IaaS 2023 по версии CNews 1
10.11.2023 Холдинг «Т1» и Банк России будут развивать образовательные программы «Финтех хаба» 1
10.11.2023 Холдинг «Т1» и Yadro стали стратегическими партнерами 1
03.11.2023 Т1 Cloud признан IaaS-провайдером года по версии CNews 1
25.10.2023 Холдинг «Т1» — дистрибьютор CAE-решения CADFlo 1
20.10.2023 «Т1 интеграция» заключила партнерский договор с Macroscop 1
16.10.2023 Михаил Книгин, «Т1»: Российский рынок медицинских технологий активно развивается 1
12.10.2023 70% популярных в России BI-систем разработаны зарубежными вендорами 1
29.09.2023 «Т1 цифровая академия» получила лицензию на дополнительное профессиональное образование 2

Публикаций - 44, упоминаний - 49

Т1 Цифровая академия и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Сервионика - Servionica 258 36
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 36
Т1 Иннотех 178 36
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 35
Т1 Иннотех - Дататех 96 30
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 18
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 6
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 21 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Cisco Systems 5114 1
Huawei 3933 1
Yealink Network Technology 66 1
Sony 6544 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 1
Poly - Plantronics 136 1
LifeSize 51 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 95 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
ИКС 318 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
Macroscop - Сателлит Инновация - Eocortex 22 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 1
Samsung Electronics 10254 1
HP Inc. 5685 1
Kyocera 241 1
Xerox 1139 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Renault Groupe 158 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Coca-Cola Company 254 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 24 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Совкомбанк ПАО 256 1
РЕСО-Гарантия СК 44 1
GetCourse - Геткурс 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 24
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FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 5
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 804 4
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MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 4
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 37
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 7
Linux OS 9937 4
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 3
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 45 2
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Новые облачные технологии - МойОфис 778 2
МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 23 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Комитет Онлайн 22 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM Collection 8 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 1
РусБИТех - Astra Automation 15 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
ELMA 365 Low-code BPM 109 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
Т1 Watchman Security 21 1
ELMA 365 ECM 10 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 122 1
НКК - ГКС - Стэп Лоджик - Стэп Визор - Step Visor - мобильный центр управления 15 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Python - высокоуровневый язык программирования 928 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 63 1
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 35 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 77 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
Фетисов Алексей 42 10
Красовский Дмитрий 8 8
Джабиев Георгий 45 3
Колесникова Екатерина 4 3
Калганов Игорь 51 2
Харитонов Дмитрий 50 2
Шадрин Константин 8 2
Книгин Михаил 17 2
Афонин Игорь 3 2
Игнатова Людмила 31 2
Бибиков Андрей 4 2
Султангалиев Тимурбулат 10 2
Казаков Владимир 7 2
Фурлетов Виталий 2 2
Волынкин Алексей 7 1
Якимов Антон 11 1
Пыслару Аркадий 7 1
Ахкямов Раис 10 1
Малышев Сергей 83 1
Шелобков Алексей 32 1
Луковкин Николай 4 1
Северов Михаил 5 1
Хачатрян Серик 3 1
Собачкин Александр 5 1
Рыжкова Анастасия 4 1
Абрамян Александр 3 1
Громов Андрей 3 1
Путин Владимир 3171 1
Шадаев Максут 1008 1
Черепенников Валерий 13 1
Никитин Глеб 37 1
Шпорт Антон 1 1
Карпов Олег 3 1
Бугрий Роман 1 1
Голицын Сергей 26 1
Никитин Андрей 45 1
Райгородский Андрей 37 1
Семион Кирилл 26 1
Сивцева Вера 1 1
Ельцов Александр 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 37
Земля - планета Солнечной системы 10374 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 135 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Беларусь - Минск 631 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 324 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Европа 21767 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 39
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 36
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 35
Энергетика - Energy - Energetically 5083 34
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 22
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 13
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 13
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 3
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