«T1 Cloud» запустил в облаке операционные системы «Альт»

Облачный провайдер «T1 Cloud» обеспечил клиентам доступ к операционным системам «Альт сервер» и «Альт СП сервер» от российского разработчика «Базальт СПО». Услуга дает возможность компаниям выстроить ИТ-инфраструктуру любого масштаба на базе импортонезависимых решений и ускорить процесс перехода на отечественное ПО. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Использование операционных систем семейства «Альт» на базе облачной инфраструктуры «T1 Cloud» позволяет клиентам быстро и с минимальными затратами запустить в виртуальной среде серверы для реализации надежной ИТ-инфраструктуры и гибкого управления ей. Решение будет особенно актуально для организаций, которым необходимо осуществить миграцию с зарубежных ОС на российские аналоги, сохранив при этом стабильную и безопасную работу корпоративной ИТ-инфраструктуры.

ОС «Альт» из облака «T1 Cloud» доступны компаниям из разных отраслей, в том числе с повышенными требованиями к информационной безопасности. Компании, относящиеся к субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), могут выбрать операционную систему «Альт СП сервер» со встроенными средствами защиты информации, сертифицированную ФСТЭК России.

Услуга предоставляется по модели подписки с ежемесячной постоплатой, что дает возможность эффективного масштабирования ресурсов клиента в зависимости от текущих потребностей. Пользователям сервиса предоставляется оперативная техническая поддержка от специалистов «T1 Cloud» в режиме 24х7 по телефону или электронной почте.

«T1 Cloud» обеспечивает безопасность инфраструктуры и данных клиентов за счет облака сервис-провайдера, которое соответствуют всем требованиям по безопасности законодательства России. Облачная платформа развернута в дата-центрах уровня TIER III на территории России и аттестована в соответствии с ФЗ № 152 и ФЗ № 187 по наивысшему уровню защиты персональных данных и критической информационной инфраструктуры.

«Размещение операционных систем «Альт» в облаке «T1 Cloud» расширяет для клиентов возможности по созданию надежной ИТ-инфраструктуры на базе отечественных программных продуктов. Гибкое масштабирование и отказоустойчивость облака, позволяют компаниям в короткие сроки и с минимальными издержками решить важные задачи по переводу инфраструктуры на российское сертифицированное ПО, развивать собственные ИТ-продукты, размещать и безопасно хранить данные. Одним из главных преимуществ является и то, что ответственность за сервисную поддержку ложится на плечи облачного провайдера, таким образом компании могут быть уверенными в стабильности работы систем», – отметил Андрей Бибиков, руководитель направления SaaS-сервисов в компании «T1 Cloud».

«Доступ к ОС «Альт» на базе облака «T1 Cloud» позволяет компаниям использовать надежную отечественную ОС и при этом оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру, масштабировать и гибко управлять вычислительными ресурсами. Благодаря партнерству «Базальт СПО» с одним из крупнейших российских облачных провайдеров мы совершенствуем функциональность своих продуктов и можем гарантировать клиентам их бесперебойную работу. Вместе с «T1 Cloud» мы продолжим развивать сотрудничество как по уже существующим проектам, так и по ряду новых», – сказал Николай Луковкин, руководитель направления по работе с партнерами «Базальт СПО».

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«Т1 Cloud» – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier III. Входит в холдинг «Т1». «Т1 Cloud» имеет портфель популярных облачных сервисов: IaaS, PaaS, SaaS. В 2023 г. провайдер адаптировал свой продуктовый портфель под меняющиеся запросы рынка и теперь предлагает набор импортонезависимых решений на базе отечественной разработки. В него входят система резервного копирования от «Киберпротект», сервис «Т1 диск», платформа для корпоративных коммуникаций DION, а также объектное S3-хранилище.

«Т1» – многопрофильный холдинг, участник российского ИТ-рынка, является партнером ключевых производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 20 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-3 крупнейших российских ИТ-компаний. В состав холдинга входят кластеры: «Т1» (компании «Т1 интеграция», «Т1 Cloud», «Сервионика»), «Мультикарта», «Т1.аэро», «Иннотех» и «Дататех», а также вендор НОТА и «Т1 цифровая академия». Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

«Базальт СПО» («Альт Линукс» до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. Развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. В 2023 г. ОС «Альт» заняли первое место в первом в России рейтинге российских операционных систем по версии CNews.