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Т1 Аэро Центр компетенций аэрокосмических технологий холдинга Т1
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 39, упоминаний - 43
Т1 Аэро и организации, системы, технологии, персоны:
|Фетисов Алексей 65 7
|Шадрин Константин 8 6
|Красовский Дмитрий 8 3
|Игнатова Людмила 40 2
|Джабиев Георгий 56 2
|Калганов Игорь 53 2
|Харитонов Дмитрий 79 2
|Бибиков Андрей 4 2
|Книгин Михаил 33 2
|Афонин Игорь 3 2
|Колесникова Екатерина 24 2
|Путин Владимир 3454 1
|Шадаев Максут 1210 1
|Малышев Сергей 99 1
|Никитин Андрей 64 1
|Добровинский Александр 48 1
|Шелобков Алексей 53 1
|Райгородский Андрей 51 1
|Черепенников Валерий 13 1
|Пыслару Аркадий 7 1
|Никитин Глеб 52 1
|Булгаков Кирилл 133 1
|Волынкин Алексей 7 1
|Кубарев Алексей 59 1
|Голицын Сергей 54 1
|Луковкин Николай 4 1
|Якимов Антон 11 1
|Северов Михаил 5 1
|Громов Андрей 5 1
|Семион Кирилл 51 1
|Карпов Олег 3 1
|Хачатрян Серик 3 1
|Чернышева Наталья 5 1
|Собачкин Александр 9 1
|Рыжкова Анастасия 5 1
|Абрамян Александр 4 1
|Ахкямов Раис 14 1
|Султангалиев Тимурбулат 19 1
|Шпорт Антон 9 1
|Бугрий Роман 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.