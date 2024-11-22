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Индексная книга (каталог) CNews*
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Т1 Аэро Центр компетенций аэрокосмических технологий холдинга Т1

СОБЫТИЯ

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22.11.2024 Холдинг Т1 оценил уровень цифровизации российского АПК 3
13.11.2024 Алексей Кубарев: «Российские облака готовы к новым вызовам» 1
07.06.2024 Холдинг «Т1» запускает цифровую платформу для компаний АПК 1
22.05.2024 АНО «НЦК ИСУ» и Т1 займутся обучением специалистов для развития отечественной ERP 1
21.05.2024 Холдинг Т1 организовал производство агродронов для сельского хозяйства 1
20.05.2024 T1 Cloud ускоряет сложные вычисления и работу с ИИ с помощью сервиса на базе GPU NVIDIA H100 1
06.05.2024 Холдинг «Т1» открыл набор в летний ИТ-лагерь для студентов 1
22.04.2024 Холдинг «Т1» и МФТИ создали совместное предприятие для развития решений с использованием ИИ 1
19.04.2024 Холдинг Т1 планирует нарастить выручку от продуктов и сервисов на базе ИИ вдвое к 2026 году 1
02.04.2024 Выручка холдинга Т1 превысила 222 млрд рублей 1
20.03.2024 Холдинг Т1 и ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» начинают совместную научно-исследовательскую деятельность 1
22.02.2024 Холдинг «Т1» и «Финтех Хаб» Банка России провели финал образовательной программы 1
19.02.2024 ИТ-кампус «Неймарк» и холдинг «Т1» планируют развивать совместные образовательные программы 1
09.02.2024 Холдинг «Т1» и «Сколково» выяснили перспективы применения агродронов в сельском хозяйстве 1
07.02.2024 «T1 Cloud» запустил ««Т1 Диск»» с повышенным уровнем защищенности данных 1
05.02.2024 «Сервионика» представила подразделение 3D-печати для замены запчастей 1
29.01.2024 «T1 Cloud» помогает «Бургер Кинг» в улучшении клиентского опыта 1
24.01.2024 «Т1 Интеграция» осуществила переход на машиночитаемые доверенности для «Ленты» на базе платформы ELMA365 1
21.12.2023 Холдинг «Т1» вышел на рынок дистанционного зондирования Земли 1
18.12.2023 «Т1 интеграция» будет внедрять решения «Группы Астра» в качестве партнера «Астра консалтинг» 1
27.11.2023 «T1 Cloud» запустил в облаке операционные системы «Альт» 1
21.11.2023 Екатерина Колесникова назначена заместителем генерального директора холдинга «Т1» по персоналу 1
14.11.2023 «Т1 интеграция» и «C-теppa» объединят усилия в сфере информационной безопасности 1
13.11.2023 «T1 Cloud» в топ-3 рейтинга SLA IaaS 2023 по версии CNews 1
10.11.2023 Холдинг «Т1» и Банк России будут развивать образовательные программы «Финтех хаба» 1
10.11.2023 Холдинг «Т1» и Yadro стали стратегическими партнерами 1
03.11.2023 Т1 Cloud признан IaaS-провайдером года по версии CNews 1
25.10.2023 Холдинг «Т1» — дистрибьютор CAE-решения CADFlo 1
20.10.2023 «Т1 интеграция» заключила партнерский договор с Macroscop 1
16.10.2023 Михаил Книгин, «Т1»: Российский рынок медицинских технологий активно развивается 1
12.10.2023 70% популярных в России BI-систем разработаны зарубежными вендорами 1
29.09.2023 «Т1 цифровая академия» получила лицензию на дополнительное профессиональное образование 1
11.09.2023 «Т1 интеграция» и VINTEO объявляют о партнерстве 1
29.08.2023 Игорь Калганов покинул холдинг «Т1» 1
03.08.2023 Константин Шадрин развивает аэрокосмические технологии в холдинге «Т1» 3
04.07.2023 Холдинг «Т1» представил цифровую академию 1
21.06.2023 Проект «Шереметьево хэндлинг» и холдинга «Т1» отмечен премией CNews «Импортозамещение года 2023» 1

Публикаций - 39, упоминаний - 43

Т1 Аэро и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Сервионика - Servionica 278 34
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 34
Т1 Иннотех 213 34
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 33
Т1 Иннотех - Дататех 101 31
Т1 НОТА 73 30
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 17
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 5
9594 3
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 64 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 1
Samsung Electronics 11065 1
Ростелеком 10948 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Cisco Systems 5372 1
Huawei 4677 1
ИКС 538 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 1
Softline - Софтлайн 3743 1
HP Inc. 5883 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 1
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 1
Крок - Croc 1964 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Yealink Network Technology 85 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
Sony 6739 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 1
Honeywell 309 1
Poly - Plantronics 144 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 2
Шереметьево Хэндлинг 50 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Renault Groupe 166 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Coca-Cola Company 261 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 1
Citi - Citibank 158 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
Интерлизинг ГК 20 1
Сколково - SK Agrotech Hub 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 32
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 21
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Т1 Диск 9 5
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Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 2
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Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 1
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1С:ERP Управление предприятием 841 1
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1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 1
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1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 106 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
НКК - ГКС - Стэп Лоджик - Стэп Визор - Step Visor - мобильный центр управления 20 1
ELMA 365 Low-code BPM 184 1
МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 118 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 1
Т1 Watchman Security 21 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 1
ELMA 365 ECM 10 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Automation 33 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 218 1
Camunda Platfrom - Camunda Enterprise BPM 12 1
Фетисов Алексей 65 7
Шадрин Константин 8 6
Красовский Дмитрий 8 3
Игнатова Людмила 40 2
Джабиев Георгий 56 2
Калганов Игорь 53 2
Харитонов Дмитрий 79 2
Бибиков Андрей 4 2
Книгин Михаил 33 2
Афонин Игорь 3 2
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Путин Владимир 3454 1
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Райгородский Андрей 51 1
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