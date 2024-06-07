Холдинг «Т1» запускает цифровую платформу для компаний АПК

Холдинг «Т1» объявил о запуске цифровой платформы «Пиктерра» – современной системы для поддержки принятия управленческих решений в сельском хозяйстве.

Платформа использует данные дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) из космоса и роботизированных комплексов, телеметрию с IoT-датчиков, метеорологические данные, может обрабатывать полученную информацию и формировать детальный отчет по состоянию сельскохозяйственных угодий.

Цифровая платформа «Пиктерра» включает широкий набор инструментов для умного земледелия: от планирования посевной кампании до сбора урожая. В ходе создания платформы для детальной проработки клиентских путей и учета потребностей клиентов привлекли различные организации АПК: от малых хозяйств до агропромышленных холдингов.

«Пиктерра» позволяет проводить анализ естественных особенностей участков поля, архивных и прогнозных метеоданных, составлять графики посадки и внесения средств защиты растений, учитывая данные о химическом составе почвы, отслеживать динамику роста и рассчитывать прогнозную урожайность. Платформа способствует построению эффективной системы питания растений и помогает контролировать проведение сельскохозяйственных мероприятий.

Кроме того, у цифровой платформы есть ряд преимуществ: во-первых, – оперативное уведомление о пожарах на основе спутниковых данных, которое позволяет обнаружить термоточки с регулярностью сканирования территории до 6 раз в сутки и предупредить об угрозе для урожая. Во-вторых, пользователям будет доступен личный помощник «Мичурин ИИ» на базе искусственного интеллекта для консультаций по любым вопросам, связанным с сельским хозяйством. В-третьих, в цифровую платформу можно интегрировать агродроны, на текущий момент – БАС «Рубин А50» собственной разработки холдинга «Т1», а в интерфейсе системы можно планировать и отслеживать работу агродронов по внесению средств защиты растений, а в дальнейшем и заказывать такие услуги.

Использование цифровой платформы «Пиктерра» позволит предприятиям АПК повысить оперативность и эффективность принятия управленческих решений, и, как следствие, улучшить экономические показатели.

«Сельское хозяйство в России динамично развивается, мы видим огромный потенциал внедрения инноваций в отрасль. Цифровизация и интеграция информационных технологий – это основной вектор современного агропрома. «Пиктерра» поможет оптимизировать и упростить управление сельскохозяйственными предприятиями и даст ощутимый экономический эффект. Помимо этого, решение способно помочь государству осуществлять контроль и мониторинг возделываемых полей, оценку общего урожая в конкретных регионах и стране в целом, отслеживать выбытие культур из севооборота, а также оценивать и прогнозировать урожайность в регионах и стране. Банки и страховые компании смогут использовать решение для контроля рисков в управлении процентными ставками и фиксации страховых случаев в сельском хозяйстве. Уверен, что разработка холдинга «Т1» станет важным шагом в цифровой трансформации сельского хозяйства», – сказал Константин Шадрин, руководитель центра компетенций аэрокосмических технологий холдинга «Т1».

Новая разработка также может быть использована различными участниками рынка: агропредприятиями, государством, банками, страховыми компаниями, зерновыми трейдерами.