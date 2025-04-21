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Ахкямов Раис
Ахкямов Раис и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 1
|РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 26 1
|Коптелов Андрей 111 1
|Фридман Илья 42 1
|Рубцов Юрий 6 1
|Моренко Игорь 2 1
|Литвинов Павел 22 1
|Силкина Елена 15 1
|Панова Мария 1 1
|Погодаев Александр 7 1
|Елиферов Виталий 10 1
|Котов Денис 7 1
|Северов Михаил 5 1
|Маркелов Сергей 1 1
|Фролов Валерий 5 1
|Алексеева Валентина 1 1
|Абрамян Александр 3 1
|Миронова Анджела 1 1
|Вагнер Юлия 12 1
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