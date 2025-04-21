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Ахкямов Раис



Market.CNews. Платформы электронного документооборота 2025 1
21.04.2025 Раис Ахкямов -

Раис Ахкямов, ELMA: В 90% случаев требования к проекту устаревают уже к моменту старта внедрения

 1
20.12.2024 В мобильных приложениях на платформе ELMA365 доступно подписание при помощи устройств «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC 1
18.09.2024 Elma365 упростила работу с МЧД благодаря «Контур.Доверенности» 1
24.01.2024 «Т1 Интеграция» осуществила переход на машиночитаемые доверенности для «Ленты» на базе платформы ELMA365 1
Системы электронного документооборота 2023 1
28.04.2023 Раис Ахкямов, ELMA: Мы переосмыслили СЭД и создали единое пространство для работы с документами, доверенностями и МЧД 1
27.04.2023 Сертификация и аттестация ФСТЭК: что это такое и как она проходит 1
27.04.2023 Как устроен рынок СЭД: обзор и описание участников рынка 1
23.08.2022 Раис Ахкямов, ELMA365: «Внедрение СЭД позволяет снизить среднее время согласования договора с 27 до 5 рабочих дней» 1
22.08.2022 Раис Ахкямов, ELMA365: «Внедрение СЭД позволяет снизить среднее время согласования договора с 27 до 5 рабочих дней» 1
26.02.2016 BPM: в России все еще описывают процессы, а не меняют 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Ахкямов Раис и организации, системы, технологии, персоны:

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 229 2
Microsoft Corporation 24790 1
IBM - International Business Machines Corp 9464 1
8396 1
Oracle Corporation 6750 1
Red Hat 1322 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 411 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 1
Т1 Сервионика - Servionica 260 1
Comindware - Колловэар 161 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
Т1 Иннотех 181 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
Next Consulting - Консалт Нэкст 4 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 292 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1100 1
Т1 Аэро - Центр компетенций аэрокосмических технологий холдинга Т1 33 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 310 1
Лента - Сеть розничной торговли 2127 2
Газпром ПАО 1359 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 80 1
AstraZeneca - АстраЗенека 53 1
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 33 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1086 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2950 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4315 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 923 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 26 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12754 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68117 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31528 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3914 6
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2116 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10516 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52122 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1282 5
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 345 4
Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа 208 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28578 3
Электронный документ - Electronic document 1477 3
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6782 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20291 2
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1689 2
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 313 2
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5432 1
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ELMA 365 Low-code BPM 118 8
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CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 510 3
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 290 2
Корус Консалтинг - Korus Dadata - Дадата 28 2
ELMA 365 CSP 5 2
Microsoft Office 3795 1
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СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 480 1
InfoTeCS - ViPNet Client 91 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1437 1
Microsoft Visio - MS Visio 153 1
КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 29 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 247 1
Ростелеком - Sign.Me - онлайн-сервис ЭЦП 11 1
ELMA BPM 34 1
Сбер - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 42 1
Минцифры РФ - Госключ 155 1
СКБ Контур - Контур.Доверенность 26 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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