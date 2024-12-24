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Шаврова Ксения



24.12.2024 Подтверждена совместимость облачного сервиса «Парус-Флэш» и «Рутокен ЭЦП 3.0» 1
20.12.2024 В мобильных приложениях на платформе ELMA365 доступно подписание при помощи устройств «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC 1
30.09.2024 В мобильных приложениях на базе «Форсайт. Мобильная платформа» доступно подписание при помощи устройств «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» 1
21.08.2024 Приложение «Окуляр ГОСТ» совместимо с токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0» 1
04.07.2024 Устройства «Рутокен» совместимы с последними версиями решений Dallas Lock 1
03.06.2024 Подтверждена совместимость мобильного приложения СБИС и устройств «Рутокен» 1
22.04.2024 Подтверждена совместимость устройств «Рутокен» с компьютерами и мобильной техникой Fplus 1
15.01.2024 В мобильных ЭДО-сервисах МИГ24 доступно подписание при помощи дуальных устройств «Рутокен ЭЦП 3.0 NFС» 1
13.11.2023 Токены и смарт-карты «Рутокен» совместимы с семейством тонких клиентов Tonk 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Шаврова Ксения и организации, системы, технологии, персоны:

Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 7
Конфидент ЦЗИ 107 1
Парус Корпорация 552 1
Лаборатория 50 7 1
Tonk - Тонк ГК 49 1
НТСсофт - NTSsoft 3 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 9
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 889 7
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 908 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1271 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 404 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5895 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 288 1
Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа 187 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 733 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2067 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 162 9
Google Android 13994 4
Apple iOS 7809 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 2
Актив - Рутокен Лайт - Rutoken Lite 40 2
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 77 1
Linux OS 9937 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 126 1
Парус Флэш - Парус Flash 1 1
Microsoft Windows 15657 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 1
Tonk TOS - специальная операционная система для «тонких клиентов» 2 1
Белоцерковский Игорь 1 1
Шлыков Василий 1 1
Доронин Алексей 4 1
Бигулов Тимур 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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